【換日線文化】捷克有近 8 成鯉魚，都在聖誕期間被吃掉！
作者：劉郁葶／台灣女孩的捷克觀察日記
每年 12 月是捷克的聖誕月，天空飄著雪，各地舉辦賣手工藝品、熱紅酒的聖誕市集，吸引本地人與觀光客駐足。平安夜，合唱團在音樂廳演唱詩歌、小朋友在默默等待傳說中的「小耶穌」（Ježíšek）送禮；家人聚在一起享受美食、交換禮物與相互問候，用人與人之間的愛與溫暖度過聖誕寒冬。
以上這些，多半符合我們對西方聖誕節的想像；不過，捷克還有個很特別的聖誕習俗──「吃鯉魚」。不論是在餐廳或家庭聚會的餐桌，每逢聖誕總會出現「炸鯉魚」、「鯉魚湯」等菜色。
如果聖誕期間走到市中心，你可能會見到一個個大水桶中，裝著數 10 條活生生的灰色鯉魚，小販在一旁招呼客人，用木棒敲昏鯉魚後直接現場宰殺。有的捷克人喜歡買活的鯉魚回家，並把它養在家中浴缸，甚至為牠取小名、當成寵物般愛護，直到平安夜才烹煮；此般場景經常可以在如《CosyDens》等捷克電影中看到，令人難忘。
這不禁令我好奇，捷克人為什麼喜歡吃鯉魚？這個四面不靠海，人均魚類消耗量為歐盟排名「倒數前 5 名」的國家，為何突然在聖誕節對吃魚情有獨鍾？答案或許要從百年前的歷史說起。
吃鯉魚與宗教有關
據傳，捷克人在聖誕節吃鯉魚的起源與基督教有關。12 世紀時，當時第一個養鯉魚的池塘建在修道院附近，因為齋戒期間不允許吃肉，但基督徒不認為魚是一種肉類，禁食期間仍繼續吃魚。加上冬天的食物難以取得，鯉魚在惡劣的環境下也能生存、容易養殖，不像其牠家畜需要許多飼料，鯉魚因此成為捷克人冬季主要的蛋白質來源。
到了 14 世紀的神聖羅馬帝國，皇帝查理四世曾大力推廣養殖漁業：「我命令所有的莊園和城鎮努力建設魚塘，以便有充足的魚來養活人民。盡可能多利用土地⋯⋯。此外，池塘應保留大量的水，以防止突然發生洪水；池塘沿岸應有各種磨坊，以驅動水的流動。」
直此，池塘開始如雨後春筍般大量出現，上及貴族下至市民，捷克的鯉魚養殖系統逐漸有了規模，並在 15、16 世紀時達到頂峰。當時的羅森柏格家族（Rozemberk）曾與魚塘師傅合作，蓋了全捷克最大的池塘：Svet 池塘與 Rozemberk 池塘。
然而，到了 17、18 世紀，人口成長導致人們對農業需求增加，人們將一半以上的池塘改為牧場或改種小麥，鯉魚產業衰退，許多池塘逐漸消失。捷克第 2 大城布爾諾（Brno）曾有摩拉維亞地區最大的池塘 Měnínský，其面積曾大於今天的 Rožmberk，可惜現已被填為平地。
直到 19 世紀，鯉魚才逐漸回到人們過節時的餐桌。捷克人會將鯉魚裹上麵包屑、麵粉和雞蛋油炸，搭配馬鈴薯沙拉食用。最初的炸鯉魚食譜歸功於捷克美食之母 Magdalena，其 1826 年出版的傳奇烹飪書《家庭烹飪書》（Domácíkuchařka）是多年來唯一的捷語烹飪書。儘管現在的人們冬天不缺食物，但吃鯉魚的傳統仍保留至今。
到特熱邦，一窺當代鯉魚養殖業
雖然相較數百年前，現在捷克魚塘的數量少了許多。但如果想一睹鯉魚養殖業曾經的風光，捷克南方的特熱邦（Třeboň）擁有全國最發達的鯉魚養殖業，並保有完整的魚塘系統，該地 500 多個魚池由迷宮般的運河、溪流連結，生物多樣性極高。2007 年，特熱邦的鯉魚甚至還獲得歐盟的保護標章呢！
根據統計，捷克的魚池每年生產約 2 萬噸的魚，其中鯉魚佔了 1.7～1.8 萬噸，佔總產量的 88%，足以見得「鯉魚」在捷克養殖業的份量。據報導，這些鯉魚有 80% 會走出國門、外銷到他國市場，僅有 20% 的鯉魚是供內需。捷克人平常其實不太吃鯉魚，但有趣的是，統計指出，有 77% 的鯉魚是在聖誕期間被吃掉！
鯉魚的養殖方式也隨著時代改變。早期，養魚戶建好池塘、注滿水後，就能開始養殖，接著由漁民捕撈。人們會使用一種名叫「圍網」的大型網子捕魚，場面壯觀，逐漸發展成慶祝活動；據統計，2012 年有 4 萬人參加 Rozmberk 池塘的捕魚慶典。
隨著科技進步，捷克科學家發現，鯉魚容易感染一種名為 Cyprinidallo3 的病毒，此病毒的致死率高達 80～90%；經過多年研究，科學家們終於培育出能對抗此病毒的特殊鯉魚品種。養鯉魚時，需要注意維持魚塘水溫在 15～20°C，水池要夠大、水質也要夠乾淨，並用專門的鯉魚飼料餵食才能讓鯉魚存活。
儘管捷克大多數池塘是為了養魚而建，但池塘還有其他功能，例如景觀美化、釣魚休閒，以及蓄洪防洪。2002 年捷克發生大洪水時，魚塘便發揮重要功能，減緩水波的衝擊。
布拉格街名中隱藏的漁業歷史
儘管如今在布拉格看不到大魚塘，但若仔細注意街道名稱，仍可以發現不少與魚或池塘有關的蹤跡。
例如街名中出現的＂Pstružná＂，意思為「鱒魚」、＂Rybářská＂為「釣魚」；＂Vrybníčkách＂代表「在池塘裡」、＂Nadrybníkem＂意指「池塘那邊」。又或者來到 Vršovice 區，據記載，該地附近的博蒂奇河（Botič）早在 14 世紀初就有漁民活動。
走到伏爾塔瓦河附近，＂Ulice Na Slupi＂這條街就是以捕撈洄游魚類的陷阱命名。該設備在捷克語中被稱為＂slup＂，以柳條圍成一個狹窄孔，底部為捕魚容器，讓魚游入後無法逃回河中。另一條名叫＂Rybná Street＂的街，＂Ryba＂的意思為「魚」，這條街在 17、18 世紀因販售漁獲繁榮。
為什麼「魚」和布拉格的關係如此緊密？或許是因為中世紀的布拉格市場充斥著魚，魚是窮人的主食之一。布拉格的魚類貿易、徵收的漁業關稅與稅金，皆受皇家官員、布拉格地方法官或特別任命的漁業官員監督，官員能懲罰出售體型太小的魚類或不被允許賣商品的人，獲得的罰款佔水務官大部分收入。
賣魚也被視為一門好生意，18 世紀中葉，魚商伊格納克·西克斯塔（IgnácSixta）在布拉格 7 區斯特羅莫夫卡（Stromovka）經營一個池塘，每年收取的租金價值高達 10 頭牛！
當然，如今在布拉格市集很難再看到魚兒亂跳、魚腥味四溢的情景；若想感受捷克魚市場獨特的熱鬧氛圍，不妨在聖誕期間造訪鯉魚攤，一窺曾經的輝煌！
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《捷克有近 8 成鯉魚，都在聖誕期間被吃掉！──一窺「期間限定」的獨特魚市文化》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
劉郁葶，新聞系畢業，曾在捷克查理士大學訪問，目前為駐捷克記者，經營粉專「台灣女孩的捷克觀察日記」。
