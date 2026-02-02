【換日線文化】洋芋片和一瓶水，是紐西蘭孩子午餐的最愛？

作者：Lan Ying Pin／走經的路易海外攻略書

如果說台灣的學校午餐，講究的是「色香味俱全」營養團膳，那紐西蘭的小學午餐，卻是另一個世界。

不久前和身邊幾位剛移民來紐西蘭的朋友聊天，發現他們每天早上都按照在台灣的習慣，清晨 6 點半起床，用滿滿的愛心準備充滿「媽媽味」的便當：熱騰騰的紅燒肉、剛炒好的高麗菜，還有一碗裝在保溫罐裡的玉米排骨湯。他們想，雖然身在異鄉，至少也要讓孩子中午時能吃點熱的餐點。

但他們沒有預想到的是，下午接孩子放學時，朋友滿懷期待地打開書包，看到眼前的景色差點沒昏倒──便當盒裡的飯只吃了一半，紅燒肉變成了白色的油脂凝固體，那罐珍貴的湯更是原封不動。

「怎麼沒吃完？不好吃嗎？」朋友當時焦慮地問。她兒子一臉委屈地說：「媽，根本來不及吃。大家都拿三明治，兩口就吃完跑去玩了。我才剛轉開保溫罐的蓋子，他們就不見了。」

這個分享讓我了解，在這個南半球的小島裡，小學午餐時間並不存在「好好吃飯」這件事。在這裡，所謂的午餐，沒有團膳、沒有營養午餐，只有一個個涼掉的午餐盒。

亞洲父母的「午餐文化」衝擊

為了搞懂紐西蘭小孩到底都吃些什麼，我的朋友特地去學校觀摩了一下當地的午餐盒，回來後滿腹怨氣地跟我分享。

她說，午餐時間一到，小朋友的午餐通常是：

一個用保鮮膜隨便包起來的三明治（裡面通常是火腿加起司，有時連片生菜都沒有）

一包洋芋片或餅乾

一根香蕉，或一顆直接丟進去、沒有切、沒削皮的蘋果

一瓶水

放眼望去，沒有熱湯、沒有配菜，甚至連餐具都沒有。

在台灣，如果家長讓孩子帶這種便當去學校，老師大概會主動打電話關心，問是不是遇到經濟困難，或家裡出了什麼狀況；但在紐西蘭，這樣的餐點正是他們的午餐標準組合。

我看著朋友那不可置信的表情，腦中想像那顆在塑膠盒裡滾來滾去的蘋果，心裡同樣充滿疑問：「這怎麼吃？不用切嗎？」朋友當時也有一樣的疑問，結果旁邊的 Kiwi 媽媽笑著跟她說：「不用切呀，他們牙齒很好，直接啃就行了。」

這種飲食文化上的衝擊，對朋友這種篤信「孩子要吃熱的才會長大」、「喝冰水對身體不好」的亞洲父母來說，無疑是一場文化衝擊。聽完對方回答後，她開始焦慮：這樣午餐組合營養真的夠嗎？冬天吃冷的三明治不會胃痛嗎？那一層厚厚的起司對身體好嗎？

不過，當她看向周圍那些 Kiwi 小孩，一個個長得跟牛一樣壯，即便在大冬天裡，還是穿著短褲在草地上狂奔──相比之下，她的擔心似乎也顯得多餘。

異鄉媽媽的午餐調整記

理智上，我們都明白「入鄉隨俗」的道理，但情感上，朋友始終過不了「讓孩子吃冷食」這道坎。於是，她買了號稱保溫效果最好的日本牌保溫罐，每天親手做出不同料理，如炒飯、義大利麵、水餃等。她想證明，就算人在紐西蘭，她的孩子依然能擁有「熱騰騰的午餐」，但現實很快就讓她妥協了。

她遇到的第一個難關，是「重量」。那個裝滿熱食的不鏽鋼罐及平時使用的水壺，讓孩子的書包重得像裝了鉛塊。

第二關則是「味道」，中式料理的熱氣在密閉空間悶久了，打開時會有一股複雜、難以形容的味道。試著想像一下，在一個充滿起司味和蘋果香的紐西蘭教室裡，那股紅燒肉的氣味顯然格外突兀。

最後的一關，則是「社交障礙」。當所有小朋友坐在草地上，一手拿三明治、另一手比手畫腳地聊天時，朋友的孩子卻得端正坐著，手捧著一個沉甸甸的罐子，一口一口用湯匙挖飯，顯得笨拙又孤獨。

兩週後，她的兒子終於忍不住跟她抱怨。「媽，拜託不要再給我帶保溫罐了。」他小聲哀求：「那個蓋子有時候吸太緊，我甚至還要請老師幫忙，真的很丟臉。而且大家都吃完的時候，我卻還在吃。」

「那你想要吃什麼？」朋友問。他回答：「火腿起司三明治，要把邊邊切掉的那種。」

那一刻，我聽見朋友那顆慈母心碎裂的聲音。但隔天，她還是默默去超市，買了吐司和火腿。

紐西蘭孩子的午餐哲學：吃飯，只是為了補充能量

後來我們才慢慢理解，紐西蘭學校的午餐之所以看起來這麼「簡單」，背後其實有一套完整的教育哲學──Play is Priority（玩，比任何事都重要）。

在台灣，午餐時間兼具休息功能，我們被要求乖乖坐在位子上、細嚼慢嚥，吃完午餐後，還得趴下午休；但在紐西蘭，午餐時間只是「補充燃料」的時段。

學校通常會安排兩個進食事件：早餐和午餐，而這通常也是孩子們的下課時間。對精力旺盛的他們來說，下課時間不拿去跑跳簡直浪費，更不用說坐在原地吃一頓三菜一湯的大餐。光想想就覺得不可能，那邊的單槓還沒吊夠、那場足球賽都還沒踢完呢。

也因為如此，午餐時間的食物設計必須講求功能性──能單手拿、能在一分鐘內解決、不需餐具。而三明治、切好的水果、能量棒，都是為了效率而生的午餐選項。

此外，不同於台灣，這裡的老師也不會要求學生「把飯吃完」。他們反而更在乎孩子有沒有去戶外曬太陽、有沒有盡情玩耍。「沒吃飽？那是你自己的選擇；下午餓了，你自然回家就會多吃一點。」這種教育邏輯，就是典型的紐西蘭式放養。

這樣的方式，其實正在潛移默化地教會孩子──吃飯是自己的事，餓不餓要自己負責。如果想爭取更多玩樂時間，就得學會吃快一點，或學會取捨。

冷掉的午餐盒，反而更溫暖

當朋友終於接受「三明治也是一餐」的事實後，奇妙的事情發生了。她說，自己突然覺得早上不會這麼焦慮了。

在台灣，她總是在 6 點半起床備料、開火、裝盒；現在則是 7 點半起床，拿出兩片吐司，抹上奶油、夾片火腿，對切──全程不超過 3 分鐘。如果想偷懶，甚至可以直接丟顆蘋果、一包優格進去，連刀都不用動。

我聽著聽著，發現這種「冷食文化」雖然少了點熱氣，卻讓彼此多了一份自由。它不只讓媽媽從忙碌的廚房裡解放，也讓孩子更快融入朋友圈。

如今，當她看到兒子放學回家，便當盒裡只剩下三明治的麵包邊，和一個啃得乾乾淨淨的蘋果核時，也不會再感到焦慮了。她笑著說：「我知道他今天一定在學校玩得很瘋，想像著他坐在樹蔭下，和朋友交換洋芋片吃。雖然沒喝到熱湯，但又怎麼樣？晚餐補上就好了呀。」

聽完了她的話，我獨自想了很久，確實沒有熱湯的午餐盒，或許冷了點、簡陋了點，但孩子們臉上曬得黝黑、笑得燦爛的樣子，我想或許就是紐西蘭式的幸福吧。

至於那昂貴的保溫罐呢？「就留著週末去野餐時，裝熱咖啡用吧。」朋友輕輕說道。

作者簡介：

Lan Ying Pin，於 2012 年常駐柬埔寨金邊，上班時是個成衣輔料供應商業務，下班後無事會到處走走晃晃，並將所見所聞紀錄成冊，寫下柬埔寨起飛的瞬間。2019 年決定與泰籍老婆大人 Ms Khae，一起轉戰紐西蘭職場，目前潛伏在紐西蘭基督城，天天與綿羊和野兔同居中。