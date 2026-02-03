【換日線文化】滴酒不沾，真的有比較健康嗎？
作者：李靜雯／免疫學家的侍酒師夢
在熱鬧的聖誕假期後，酒精飲品市場通常會在一月明顯降溫。 這背後，正有一股全球流行的健康潮流──「一月戒酒挑戰」（Dry January）。
這項起源於英國的公益活動，號召參與者在整個一月戒酒，從 2013 年推出以來，已逐漸成長成超過 20 萬人響應，反映出現代人越來越重視身心健康、追求生活平衡的新趨勢。
但戒酒一個月真的能讓人更健康嗎？ 這股風潮，又如何影響市場與產業走向？ 更重要的是，我們究竟該怎麼理解「健康」這件事？ 本文將從活動起源談起，帶你走進歐洲市場第一線，看見市場變動的真實觀察，並從免疫學視角，重新思考「戒酒」和「健康」間的關係。
什麼是 Dry January？
2013 年，英國公益團體 Alcohol Change UK 發起一項全國性的挑戰活動，號召民眾在每年一月全面戒酒，並將活動取名為「一月戒酒挑戰」（Dry January，德文則稱為 Trockener Januar)。
這項活動的靈感，來自團隊創辦人 Emily Robinson 的經驗。 備戰馬拉松期間，她選擇戒酒一個月，過程間驚喜感受到了身體的正向轉變。 隔年，她將這個經驗分享給其他人，並在 2013 年正式舉辦「一月戒酒活動」，吸引約 4,000 人共襄盛舉。 在社群推廣及參與者的口耳相傳下，2025 年，全球響應人數已超過 20 萬人。
除了健康上的考量外，不少參加者選擇加入 Dry January，是因為聖誕節期間的花費較大，希望能在接下來的新年中，藉由節制飲酒為荷包減輕壓力。
綜觀歷史，這類的「戒飲」習俗其實並非新鮮事。 不少文化及宗教傳統，都會選擇在冬末春初時，進行復活節前的「齋戒」──不吃熟食、不飲酒、不作樂，以達身心淨化的目的。 若從這個角度來看，「一月戒酒挑戰」無獨有偶，或許只是現代社會以更商業化的方式，包裝而成的一種新型齋戒。
市場第一線觀察：歐洲的無酒精葡萄酒熱潮
自 2020 年起，法國多個協會協力將 Dry January 引入當地，相關熱潮及討論不斷發酵。 根據《法國國際廣播電台》（RFI）整理，近四分之一的法國人表示將參加 2026 年的「一月戒酒挑戰」，其中在 25 至 34 歲族群間，就有近半數的受訪者表達了參與意願，顯示對這一代人而言，此項活動正逐漸成為他們的日常習慣。
類似的熱潮也吹向了德國，根據德國聯邦統計局的資料，自非營利組織德國藍十字（Blaues Kreuz Deutschland）將「一月戒酒挑戰」引入以來，2024 年 1 月的國內酒精飲料購買量，比前（2023）年 12 月減少了 50%。
隨著「一月戒酒挑戰」在歐洲多國擴散，為了更貼近市場現況，我特別詢問了一位在酒水產業工作的朋友，聽他分享市場銷售的「體感」。
這位主要負責銷售法國產品和酒水的朋友表示，其實在一月，一般有酒精的葡萄酒銷量並不比平時低，只是因為緊接著銷售高峰的旺季，心理感受上自然有明顯落差，而非實際銷量的變動。 但有趣的是，近年在一月時詢問和購買無酒精葡萄酒的顧客數量確實明顯增加，反映出市場對無酒精飲品的興趣與需求逐年上升。
不過他也提到，當他看見許多年輕世代將無酒精葡萄酒視為飲酒「入門款」，實在感到有點可惜，因為這類產品往往失去了葡萄酒原本豐富的風味和層次感。 儘管如此，他仍深信隨著時間推進，這類時代潮流下的產物，會再次被經過歲月淬鍊的葡萄酒文化取代，年輕人也會逐步從潮流，走向更具深度的飲品體驗。
從免疫學看戒酒挑戰：「保持健康」究竟要怎麼做？
隨著健康意識的抬頭，越來越多人開始積極尋求「對身體有益」的生活方式，一月戒酒挑戰及無酒精飲品的流行也因此應運而生。
以我在歐洲生活近 10 年的經驗，及免疫學背景的觀點來看，這股潮流的出現確實值得我們深入思考並審慎面對。 畢竟，「對身體有益」到究竟是什麼意思？ 戒酒一個月真的代表健康嗎？ 還是用什麼方式替代酒精，才是真正的關鍵？
從免疫學的角度來看，身體健康應該是將身體維持在身心平衡且可持續的狀態。 當一個人的免疫力不足，而無法有效即時抵禦病原體時，身體就容易生病； 相反地，若一個人的免疫反應（immune reaction）過強，身體就會出現過度的發炎（inflammation），傷害身體其他的正常組織。 在某些例子裡，免疫系統甚至會因無法判斷「敵友」，而「蓄意」傷害到自身器官組織，造成自體免疫疾病（autoimmunity）。
這些例子都告訴我們，免疫系統需要「恰到好處」的平衡，過多或過少的反應都不利於健康發展。 所以每當有人問我：「怎麼做才能保持身體健康？」我總會說，健康不該是盲目遵循社會上的「健康」生活，而是勇於體驗人生，適度享受美食、美酒在內的生活樂趣。
當然這不是要提倡過度飲酒，但若能偶爾放縱一下、嘗試一些被認為「不那麼健康」的事，如在天然簡單料理的搭配下，品嚐一杯美酒帶來的愉悅和放鬆，不只能讓「身體」感到舒坦，「心理」也能得到撫慰，進而達到一種永續、而不過於節制的健康狀態。 有時換個角度看待事情，從絕對值的標準轉成相對值的理解，我們或許就能在那些似是而非的說法中，找到屬於自己的生活智慧。
這樣的概念，其實也呼應了德國內科醫生 Johannes Scholl，近日在《法蘭克福匯報》（FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG）上的一段回應。他在談到葡萄酒「適飲量」時指出，對本就有品飲葡萄酒習慣的人而言，葡萄酒帶來的健康效益，關鍵不只在於酒本身的成分，更來自「怎麼喝」──也就是固定、適量，並與餐食一同享用的生活方式。
這樣的觀點並非個人經驗之談，多項研究也指出，葡萄酒可能帶來的正向影響，往往與飲用者的整體生活型態密切相關。
現今社群媒體的影響力龐大，部分社群提倡完全戒酒，卻可能讓年輕世代轉而飲用大量工業製造的無酒精飲品或能量飲，甚至濫用藥物。 這也提醒我們，應要對社群趨勢保持清醒的判斷，避免被商業利益左右。
在這個資訊觸手可及、人工智慧不斷分析及重組訊息的年代，究竟什麼樣的生活方式，才能讓我們在人生洪流中閃耀光芒，活得自在又健康？ 這是值得每個人深思的問題。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《滴酒不沾比較健康？ 免疫學專家現身說法，解密歐洲「一月戒酒挑戰」熱潮》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
李靜雯，德國和英國養成的免疫學博士，有成為侍酒師的夢想。相信儒家中庸之道完整體現免疫系統的奧妙，於是寫到博班申請信中而雀屏中選。現居德國德勒斯登（Dresden）。
