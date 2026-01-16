【換日線文化】詐騙陰影下，這位台灣女生看見媒體之外的柬埔寨
作者：Chris／旅見步鮮
某天，住在柬埔寨首都金邊的朋友傳來一張又一張的家庭對話截圖。對話裡，他的父母耳提面命地說： 「緬甸的詐騙園區又出事了，你要小心欸！」
他回道： 「可是我不住緬甸，我其實在柬埔寨⋯⋯。」
他們仍不放心：「那邊都差不多亂，詐騙事件不斷，讓人提心吊膽。」
在新聞標題裡，柬埔寨常被放進「詐騙」、「陷阱」與「危險」的語境中，與光怪陸離的犯罪傳說綁在一起。 然而，在那些園區之外的金邊街頭，外國企業與國際組織依舊正常營運，當地居民的生活步調也未因此出現明顯改變。詐騙活動的猖獗，和多數人的日常之間，形成一道顯著的資訊落差高牆。
這次，我有幸邀請到現旅居金邊的兩位朋友──Winnie 及 Vandy。文章中，分別在國際組織及私部門工作的兩人，將從求職、面試到在地生活，逐一分享他們在當地生活的種種經驗及體悟。
透過他們的經驗，我們或許能看見另一個柬埔寨──在污名及標籤外，那些仍在當地努力生活的面孔。
柬埔寨為何成為詐騙園區的溫床？
位在中南半島上的柬埔寨，歷史底蘊豐富。從 12 世紀鼎盛的吳哥王朝，奠下今日東南亞多國的文字與信仰基礎，到 19 世紀成為法國殖民地近 90 年，開啟現代化的基礎，甚至首都金邊還在 20 世紀初，獲得「東方巴黎」的美譽。
然而，1975 年紅色高棉領袖波布（Pol Pot）上台後的極端共產統治，造成柬埔寨近四分之一人口消失，菁英與中產階級的流失，也導致整體國家發展的腳步緩慢。直到 1990 年代，在聯合國協助下，柬埔寨才逐漸建立新政權、走向重建。
自 1985 年起長期執政的洪森（Hun Sen），雖推動外交與經濟發展，但在快速發展的背後，政治集權與人權爭議始終未解，當地制度鬆散與監管不足的漏洞也日益浮現。開放外國資本後，許多外資企業及犯罪組織利用當地政府法制不彰的弱點，與部分官員勾結，使外資與非法利益糾纏不清。「外國人騙外國人」的惡性循環，也讓柬埔寨被貼上「詐騙溫床」的標籤，形象一落千丈。
這些詐騙園區多集中於沿海或邊境地區，利用舊賭場、旅館或酒店改建為作業基地。根據《Radio Free Asia》的報導，園區多以鐵絲網圍封，勞動環境嚴苛，出入口皆受嚴密監控。
猶記得 2017 年我到訪柬埔寨暹粒時，乘坐的包機機內貼滿以簡體中文寫著 「歡迎來西港（註）投資！」的文宣。
近年來，關於柬埔寨詐騙園區的新聞鋪天蓋地，講述外國人如何被設局、欺騙、最後逃亡，令許多臺灣人對此地望之卻步。而西港作為正式第一批柬埔寨開放外資進駐的地區，也逐漸成為犯罪的溫床。
歐洲智庫 CEIAS 的分析指出，2017 年恰好是該市轉型的關鍵時間點。那年，柬埔寨政府開放網路賭場合法化，因中國境內嚴格禁止此類產業，大量非法資金因此順勢湧入，帶動金流、地產與灰色產業鏈擴張。
從賭場、洗錢到虛擬投資，乃至涉及毒品走私及人口販運，黑色經濟在地方官員與警界的庇護下悄然滋生。
許多受害者被「高薪工作」廣告吸引而來，抵達後護照卻被沒收，且被迫從事電信詐騙、假投資、戀愛詐騙等工作。這些受害者不只來自華人圈，近年韓國人被誘騙的例子也屢見不鮮。目前外交部將柬埔寨的旅遊警示列為「第三級：橙色避免前往」，提醒民眾提高警覺，審慎查證海外徵才廣告；韓國外交部則依地區發布不同程度的旅遊警示。
聯合國實習寫下的國際社工之路
然而，詐騙園區與日常生活之間，仍隔著一道現實的鴻溝。
在金邊，外國企業與國際組織仍照常營運，對多數居民而言，媒體所描繪的危險城市，似乎與他們的生活距離遙遠。這樣的矛盾現實中，仍有人選擇前來追夢。
以下我訪談了兩位在金邊工作的臺灣女生，分享他們如何以專業與熱情，遠赴這片背負「詐騙之國」污名的土地上，尋找屬於自己的「高棉的微笑」。
第一位是在國際組織及非營利組織工作多年的朋友 Winnie。她第一次踏上柬埔寨，是在 2018 年。那時她還是研究所學生，主修人類發展與社會工作，因此申請到聯合國兒童基金會（UNICEF）柬埔寨分部實習。短短三個月中，她參與了兒童保護、家庭教育、公共衛生等專案，也首次貼近當地的社會現場。
回顧當時的決定，Winnie 表示自己不想設限自己實習與工作的國家。對她而言，「柬埔寨」只是投遞履歷的其中一個選項。但當時，家庭中沒有人從事相關領域的工作，也沒有在東南亞工作的經驗，Winnie 形容自己是家族中第一個「想往前衝、想探索陌生領域」的人。
幾年後，在國際發展領域有更多歷練後，她於 2022 年重返金邊，再度投入 UNICEF 的專案企劃、監測與評估工作。期間，她經常前往金邊以外的省份，拜訪當地的民間組織及地方政府，並監督雙方合作的的專案。過程中她有機會深入與當地居民訪談，了解他們的生活需求。她分享，這兩次造訪金邊的經驗，讓她對柬埔寨有更深一層的認識，也在對話間感受到柬埔寨人的溫度。
因此，計畫結束後，她在心中埋下想再次回到柬埔寨的想法。
詐騙陰影下，看見媒體之外的柬埔寨
2025 年，Winnie 第三次回到金邊。回顧求學階段的實習經驗，以及自身對柬埔寨近代史的了解，她清楚知道這個國家曾經歷了紅色高棉時期的戰亂，留下深刻的社會和經濟創傷──不僅戰後貧困及孤兒問題嚴重，基礎建設和人均所得偏低，對國際援助的依賴也格外強烈。
因此，在眾多駐柬國的國際組織及非營利組織清單中，她選擇任職於法國非營利組織，負責計畫預算與募款管理。儘管家人多次擔心她「會不會落入詐騙集團的公司而不自知」，她仍義無反顧地回到這片熟悉又陌生的土地。
談起近年鋪天蓋地的詐騙新聞，她的觀察更貼近日常。她指出，2022 年到 2025 年間，中資企業與中國移民社群明顯增多，求職網和路上隨處可見中資的招聘訊息，反映出語言優勢在職場的實際影響，「很多中國人似乎懷抱『淘金夢』來到柬埔寨。」因此，她現在出門前也都會分享自己的定位給較親近的同事，確保彼此的安全，同事們若發現她的定位在中國人聚集的地區，就會提醒她要多留意。
三次造訪的經驗，也讓她看見了西哈努克港的轉變──從靜謐漁村變成高樓林立的經濟熱區，也聽過泰柬邊境當地人從事詐騙的故事。她感嘆，詐騙問題早已不只牽涉外來勢力，「很多當地人也被高薪吸引而加入」。
多年在國際組織及非營利部門的服務經驗，也讓 Winnie 對柬埔寨的發展有更細膩的體會。她說，這個國家在國際扶持下逐漸恢復元氣，但當地政府的政策與執行力仍有限，再加上柬埔寨政府的貪污問題始終無法改善，導致一個官方政策的推動，常會發生「上有政策，下有對策」的情況。
而生活方面，Winnie 則分享，從電商、網路購物趨勢日趨便利，到外食文化繁盛，柬埔寨在軟體方面的發展其實相當迅速，但在基礎建設與醫療資源等方面的發展卻明顯有限，血庫不足、醫療階級分明，是她深刻的觀察。
「金邊的生活也非大家想像得那麼落後。」WInnie 誠心建議大家來柬埔寨走走，探索不一樣的生活文化。
回望這幾年的歷程，Winnie 認為最重要的，是不被媒體的「刻板印象」侷限。在她的觀察下，柬埔寨人非常友善，也樂於溝通，只是語言隔閡的存在，讓彼此間需要依靠當地人進行翻譯。「目前媒體報導下的柬埔寨與當地實際生活情況，仍存在資訊落差。」Winnie 分享自己過去曾合作過的 podcast 節目，希望透過這些親身經驗，提供讀者不一樣的觀點和思考方向，看見真實的柬埔寨是什麼模樣。
註：西港是華文圈對西哈努克（Sihanoukville）的簡稱。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《直擊詐騙陰霾下的柬埔寨：旅居金邊的臺灣女生，如何解讀鏡頭外的真實生活？》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
Chris，大學主修地理，雙修華語教學，持續在國家發展與國際關係相關領域進修，對世界充滿好奇心。因緣際會以不同身分至美國、韓國、中國大陸、奧地利、比利時學習，至泰國、蒙古、捷克任教，企圖拓展在世界各地的足跡。旅行是人生繼續成長的動力和養分，目前努力在工作、學習和旅行間尋求微妙平衡，享受在旅途中與人和環境互動中獲得的生活靈感。希望探尋自我的同時，也能積極向有緣的朋友傳遞更多正能量。
