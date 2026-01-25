【換日線旅行】歐洲旅遊完整入門指南，零經驗也不怕！

作者：光浩／旅行翻譯機

長久以來，受限於預算與飛行距離，台灣人出國旅遊的前十大熱門目的地，多半集中在東亞、東南亞和美國。

但隨著台灣護照的免簽優勢，以及申根區內便利的跨國交通，歐洲逐漸成為越來越多人嚮往的旅行地。截然不同的城市風貌、深厚的歷史文化，以及高緯度地區獨有的自然景色，讓歐洲成為許多人心中必造訪的大陸。

本篇文章整理初次規劃歐洲行最重要的幾個面向，幫助即使是「歐洲零經驗新手」的你，能順利踏出歐洲旅遊的第一步！

廣告 廣告

德國國王湖。圖∕光浩 提供

去歐洲需要辦簽證嗎？

持中華民國護照前往申根地區，可在任意 180 天內免簽停留最多 90 天；非申根國家則需依各國規定為準，建議出發前查詢外交部領事事務局公告。

需特別注意的是，歐盟預計於 2026 年第四季啟用 ETIAS（歐洲旅行資訊與授權系統）。屆時，包含台灣在內的原免簽國家旅客，仍須事先線上申請並支付 20 歐元，才能入境申根區。如果你正打算規劃歐洲行，不妨把握制度正式上路前的空檔，來一趟說走就走的旅行。（備註：若行程包含賽普勒斯，雖然未來同樣需要申請 ETIAS，但其入境停留天數是獨立計算，不會併入申根區的 90 天限制之內。）

此外，自 2025 年 1 月 8 日起，前往英國且停留不超過 6 個月的旅客，需事先申請 ETA（電子旅行憑證）；愛爾蘭雖不屬申根區，但目前無此 ETA 的要求，入境規定相對單純。

如何前往？直飛以外的省錢策略

最快、最省事的方式，自然是直飛歐洲。華航與長榮皆有直飛航班，但目前僅涵蓋英、法、德、荷、奧、捷等 6 個國家，且班次不一定天天都有，票價也相對高昂，來回通常需新台幣 35,000 元起跳。

若預算有限，不妨參考以下幾個省錢策略：

一、選擇旅遊淡季

歐洲的旅遊淡季大致落在每年 10 月至隔年 3 月。此時天氣寒冷、日照時間短，旅客相對較少，因此不僅機票價格較低，部分景點門票與住宿也會跟著下調。缺點是需適應台灣少見的低溫與陰鬱天氣；優點則是能感受濃厚的聖誕節氣氛，或前往北歐追逐極光。

二、提早定好機票

通常提早半年到一年的時間，較有機會搶到早鳥優惠。

三、選擇轉機

若時間充裕，且能接受較長的飛行與候機時間，轉機通常是最划算的選擇，票價往往比直飛便宜數千至數萬元。常見的轉機點包括曼谷、新加坡、中國、伊斯坦堡等。不過，各國轉機規定不同，務必事先確認相關證件需求，例如經中國轉機，需另備台胞證。

歐洲境內交通怎麼選？要注意哪些事？

歐洲旅遊的一大優勢，在於申根區內幾乎可以無縫跨國移動。即使仍設有邊境檢查，也遠比傳統海關簡便，常常一不留神，就已經來到另一個國家。

整體而言，歐洲交通網絡相當發達，以下將從海、陸、空三個面向，介紹常見的交通方式與實用提醒：

一、乘船

乘船是相對冷門的交通方式，多半出現在沿海國家或跳島行程中。對台灣旅客而言，能「搭船出國」本身就是新鮮體驗。大型船隻通常設施完善，餐廳、商店、客房一應俱全，甚至可同時載運汽車或火車，是台灣難得一見的景象。船票價格依距離與是否訂購客房而定，若持有 ISIC 國際學生證，往往能享有折扣，例如在希臘跳島時，船票甚至可直接半價，十分推薦學生族群嘗試。

二、火車

歐洲鐵路網絡四通八達，但同時也「惡名昭彰」：誤點、臨時取消、途中停駛、開錯路線，甚至罷工，都是旅途中可能遇到的狀況。因此強烈建議，搭火車當天盡量避免安排過多行程，以免影響後續計畫。

歐洲火車與亞洲最大的差異，在於驗票方式與票價制度。多數車站沒有刷票閘門，而是直接上車後由查票員驗票；票價則採浮動制，越接近出發日越昂貴，因此務必提早訂票。

各國皆有自己的鐵路官網或 App，可用於國內及跨國列車訂購，通常以出發國的系統最為準確。若不想頻繁切換平台，也可考慮購買 Eurail Pass，詳細規則可參考官方網站。

三、客運

客運的優勢在於路線彈性高，即便是較冷門的城市，也多半能抵達；但相對地，行車時間也最長。若時間充裕，或想體驗夜車節省住宿費用，客運是不錯的選擇。

需注意的是，不少客運公司同時也經營鐵路服務。以 FlixBus 為例，實際搭乘時可能前段是巴士、後段轉乘火車，購票後務必再次確認交通工具種類，以免跑錯月台。

四、租車自駕

自駕的最大優點在於自由度高，特別適合大眾運輸不便的地區。然而風險也相對較高，若不熟悉當地法規或路況，加上語言不通，罰款與糾紛都可能讓旅程蒙上陰影。租車前請特別留意以下事項：

確認車型 ：歐洲手排車仍相當普遍，且價格通常較低，租車時務必確認是否為自排；此外，英國及部分前英國殖民地（如馬爾他、賽普勒斯）為右駕，行駛方向與台灣相反，需格外注意。

事先查好當地法規 ：雖然交通法規大同小異，但往往就是那些「小異」，讓駕駛人栽了大跟頭。例如在挪威，並沒有像台灣一樣可以超過速限 10 km 以內的寬容值，上面寫多少就是多少，只要超過就會被罰錢。而如果沒有標示速限的地方，通常以 80km/hr 為主，超過照樣被罰。所以除了要事先了解當地法規外，更千萬別把在台灣的駕駛習慣帶來歐洲，這樣才是尊重當地又能保護自己的做法。

買保險 ：保險是最後一道防線。通常在網站上租車時，都會附帶問要不要追加保險，確認好保險的事項後勾選，保險費用便會追加在租車費裡。部分保險需先自行墊付賠償，事後再向保險公司申請理賠，因此所有文件（合約、收據、警方文件）務必妥善保存。

其他做法：詳細閱讀租車規範、請有經驗的人駕駛都是降低風險的做法。如果語言不通或是條文太冗長，善用 AI 整理和翻譯，也能讓行前準備事半功倍。

五、廉價航空

歐洲廉航以價格低廉聞名，有時單程甚至只需 20 歐元，是跨國移動的熱門選擇。然而，延誤、取消、超賣或罷工亦相當常見，通常僅能退票，不一定有額外賠償。

初次搭乘歐洲廉航，務必注意以下重點：

24 小時前線上報到：在搭乘的前 24 小時內，要到航空公司的官方 App 完成線上報到，如果未在出發前 3 小時完成，那只能在櫃檯報到，並再被多收取手續費。最糟的情況是，如果搭乘的那一班超賣，很有可能因為沒有線上報到選到座位，而上不了飛機。所以一定要在出發前 24-3 小時內完成線上報到。

另外，如果你的目的地比較特殊，在處理線上報到時可能會有兩種情況：一、仍需要到現場櫃台報到（這種就不會再多收錢）；二、掃描護照晶片。遇到第二種情況的人請記得，中華民國護照晶片是鑲嵌在封底內頁，不要找錯地方嘍！

行李大小：廉航對行李大小的要求很嚴格，原因是背包會要求塞在前方座位底下，所以只要超過就罰錢，而且每家的尺寸規定都不一樣，一定得事先查詢。通常在機場都會有讓你測量背包或行李大小的架子，可以在登機前做最後確認。不過，一般隨身背的小包包會被視為配件，不列入行李限制，可作為彈性運用空間。

歐洲住宿怎麼選？從哪些網站訂房？

走完一整天的行程後，能有好好充電休息的地方，也是旅程中很重要的一部分。以下便整理常見的住宿類型，以及可以從哪些網站上選找：

一、飯店

適合想輕鬆旅行、不想處理太多細節的旅客。可透過飯店官網或 Booking.com、Agoda、Trip.com 等平台比價，需留意價格是否含稅與手續費。

二、Airbnb、民宿

Aribnb 和民宿比起飯店更貼近在地生活，提供的設備通常也不比飯店差，很適合多人同行。但這一類住房比較隱密甚至偏僻，建議事先與房東確認抵達時間與會合方式，以免迷路。

這類房型通常在所有訂房網站和 Airbnb 都能訂得到，如果有任何問題，也都有提供聯絡管道，大家務必善用。

三、青年旅館

青旅通常是多人一間的房型，所以價錢會比旅館或民宿來得低，你的室友可能來自各國，不只是能開拓不同文化圈的機會，甚至還能一起結伴出去玩，是適合獨旅、預算有限或是喜歡交朋友的住房選擇。

但青旅的缺點也很明顯，大家的生活作息、文化、衛生都不一樣，睡覺較容易被干擾；而且人員來來去去，一不注意，重要物品容易失竊；此外，有些青旅不會提供盥洗用品、毛巾、拖鞋等，需要自己準備，這些都是住在青旅的隱形成本。不過，大部分的青旅還是有提供獨立房間或女性專用宿舍，如果在意室友的品質，可以選擇這幾種類型。

除了多數訂房網站都會有青旅的選擇，筆者還推薦另一個專門預訂青旅的平台：Hostelworld，它不只能預訂、交友，最重要的是學生身分享有 7％ 折扣，是窮學生們的一大福音。

四、沙發衝浪（Couchsurfing）

前面的選項，通常比較難與在地人有深刻互動，如果你想體驗最道地的生活，不少人也會選擇沙發衝浪，也就是免費到當地陌生人家裡借住幾晚。藉此你可以深入融入屋主的生活，適合想沉浸於當地文化、來一場不一樣的旅行體驗的人。

但這也是風險相對最高的住宿選擇，萬一遇到不適任的屋主，那將會十分考驗旅人的危變應變能力，比較建議有一定旅行經驗的朋友選擇。

Couchsurfing 有自己的網站，但因為疫情後經營困難，現在如果想使用該平台，則需要預先支付一筆費用。另外，雖然沙發衝浪是不收費的，但基於禮貌，你還是可以準備一些禮物、紀念品，或是可以交換的特殊技能，這樣能提高你被接受的機率喔！

聽說歐洲治安很糟，我該擔心嗎？

相較於台灣，歐洲確實需要更高的防盜意識。隨身物品切勿離開視線，觀光景點尤其要小心扒手與強迫消費的騙局。

如果不想被上述經驗破壞旅遊心情，請務必記住以下準則：

分散財物，雞蛋不要裝在同一個籃子裡。

準備防盜腰包、有內層口袋的外套、手機吊繩等不易被隨意拿走的道具。

隨時檢查重要物品，不要離開自己的視線內。

對主動遞上物品的陌生人保持距離，直接離開即可。

歐洲的治安和台灣截然不同，但只要轉念當作體驗不一樣的生活，加上養成上述習慣，就不必在遊玩過程中一直擔心害怕，也能大大減少財物損失的風險和成本。

最後，預祝所有前往歐洲旅遊的朋友，旅途順利平安，並能實現自己理想中的風景。下一篇專欄文章，將為大家介紹更多歐洲各地不能錯過的特色和亮點，敬請期待！

※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《【歐洲旅遊】完整入門指南，零經驗也不怕！簽證、交通、住宿與治安一次搞懂》，未經同意禁止轉載

【更多換日線文章】

出國旅遊糾紛暴增！20 年遊遍 70 國的領隊，教你「八字箴言」保住 CP 值

25 歲那年，用 6 萬元旅費走遍歐洲 60 天──那趟壯遊教我的 5 件事

作者簡介：

光浩，現任台北步行導覽員，樂於向外國旅客分享台北的故事，也喜歡蒐集來自世界各地的故事、影集與音樂。曾在捷克交換期間走訪超過二十個國家，旅行足跡橫跨歐亞大陸。在旅途中，我也親身見證許多社會事件，因此開始以文字與攝影記錄、剖析其背後的社會脈絡，並思考能為台灣帶來的啟發。另有經營個人部落格旅行翻譯機，專門分享景點知識與旅行觀察。