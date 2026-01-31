【換日線旅行】歐洲旅遊，怎麼玩才不走冤枉路？
作者：光浩／旅行翻譯機
做好行前準備後，下一步就是了解歐洲的必看景點、美食與體驗，以便更清楚如何規劃自己的行程。
本文將根據文化、經濟發展、民族性和旅遊熱門程度，將台灣人常去的歐洲國家分成四大區：西歐、北歐、南歐與中／東歐。我的分類不完全沿用傳統地理分法，僅供參考。
一、西歐
西歐通常指包含德國以西的國家，是歐洲經濟最發達的區域，今日仍對全世界有很大的影響力，過去更是主宰世界的殖民強權，故而留下豐富的文化遺產；但該區的消費水準偏高，如果想要省錢的話，建議善用學生優惠和減少外食。來到西歐，你有機會看到：
必訪特色一：具有重大歷史意義的建築
知名代表包括：埋葬眾多知名人物，同時也是英王登基所在的西敏寺、由路易十四打造出富麗堂皇的凡爾賽宮、象徵冷戰終結的柏林圍牆、代表哈布斯堡顯赫權威的美泉宮等等。
必訪特色二：世界著名的地標
這些地標，是我們對一個國家最直覺的印象，如巴黎的艾菲爾鐵塔、倫敦大笨鐘和塔橋、布魯塞爾的尿尿小童、荷蘭風車村等等。
必訪特色三：豐富的博物館資源
世界三大博物館的大英博物館和羅浮宮，收藏了殖民時代從世界各地帶回的文物和作品，參觀完一次博物館就像環遊世界一遍了。此外，有些也會根據自己獨有的歷史或產業，成立很有特色的博物館，像是柏林有歐洲被害猶太人紀念碑，記錄二戰種族清洗的血腥歷史；阿姆斯特丹則有紅燈區博物館，介紹當地性產業文化。
必訪特色四：多元的藝文活動
如果你喜歡欣賞登台演出，你可以到倫敦西區觀賞經典的舞台劇或音樂劇；到巴黎紅磨坊看康康舞、脫衣舞演出；在維也納聆聽大大小小的音樂會。而對於電影愛好者，那更不能錯過世界三大影展中的柏林和坎城影展，一睹世界名導的最新作品，幸運的話，還能親眼看到不少明星呢！此外，這些世界大都市都會定期舉辦各種音樂節或時尚週，是各位潮男潮女和聽團仔的天堂。
必訪特色五：極具特色的傳統節慶
9 到 10 月可以參加慕尼黑啤酒節，感受德國人對啤酒的嗜愛；4 月時去荷蘭的國王日，身著橘色服裝或配件，一同慶祝國王的生日；或是參與愛爾蘭的聖派翠克節，只要全身上下一身綠，頭上再戴頂「綠帽」，並配戴一株酢漿草，就能融入當地的綠色遊行。
而最不能錯過的就是「聖誕節」，從 11 月開始，各大城市都會舉辦聖誕市集，能品嚐各種國民美食（雖然很貴就是了）、喝點熱紅酒暖胃，有些還會開放溜冰場，是體驗歐洲聖誕佳節的最佳時刻。
必訪特色六：絕美的自然風景與遺世小鎮
因位於西風帶，穩定的降水落在阿爾卑斯山上，造就出無與倫比的自然景觀，是出外踏青、健行，以及冬天滑雪的勝地，其中瑞士就是所有人的首選；或是到德奧邊境的國王湖，欣賞翠綠清澈的湖水；抑或是到奧地利的哈修塔特，在這座遺世獨立的小鎮一睹湖光景色，又能化身成礦工，體驗在全世界最古老的鹽礦工作的感覺。
二、北歐
北歐通常是指丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、冰島 5 個國家，以高收入、高物價、高福利聞名，例年的全球幸福國家排名前十，這 5 國都會名列前茅，再加上乾淨舒適的市容、壯闊的大自然景觀，成為許多人理想的必訪之地。
必訪特色一：高緯度的狀闊景色
因氣候嚴寒、地廣人稀，大自然的千變萬化成為這裡最大的看點，例如有「千湖之國」之稱的芬蘭、「峽灣之國」的挪威，抑或是火山、冰川、溫泉、瀑布同時存在的景象，讓眾多好萊塢大片到此取景的冰島。最重要的，是踏入北極圈內，仰天觀望夢幻的極光。
必訪特色二：眾多「奇葩」的肉類主食
來到北歐，除了海鮮，就是要品嚐那些從未吃過的肉製品，像是用麋鹿或鯨魚做成的香腸。尤其來到瑞典，不只要吃最經典的瑞典小肉丸，更要嘗試「臭名昭彰」的鯡魚罐頭，體會外國人來台灣體驗臭豆腐的恐懼。
必訪特色三：極具反差的民俗文化
北歐人向來以距離感、撲克臉等印象為人所知，但當地的文化活動，卻難以與其冷漠形象進行聯想。像是哥本哈根最知名的地標，便是丹麥作家安徒生的美人魚雕像，安徒生童話至今仍是全世界的共同童年記憶。
而作為曾在歐洲海上稱霸的維京人的後代，今日的瑞典和挪威卻成為頒發諾貝爾獎的地點；擁有上千座湖泊的芬蘭，發展出讓人從高溫蒸汗室裡走出，跳進冰冷湖水的桑拿文化；而芬蘭作為傳說中聖誕老人的居住地，每年入冬，大量遊客就會湧入座落在北極圈分界線的聖誕老人村，不只能體驗佳節氛圍，也能乘坐哈士奇或馴鹿雪橇，在雪地奔馳。
必訪特色四：朝聖跨國品牌
有不少知名品牌，其實都是從北歐發跡的，像是丹麥的樂高、瑞典的 H&M、Spotify 和 IKEA、芬蘭的 Nokia，不少人都會特地到這些大公司總部朝聖一番呢！
三、南歐
南歐通常是指在地中海範圍的國家，包括西班牙、葡萄牙、義大利、希臘，在工業革命以前，這裡就是歐洲的權力核心，更被視為歐洲文化的起源；而因為這裡的氣候和地理環境，不僅成為歐洲公認最多美食的地方，也孕育出當地熱情好客的個性。
必訪特色一：地中海岸風景
由於緯度較低，又依偎著地中海，冬天成為歐洲的避暑勝地，夏天更成為熱門的渡假天堂，尤其在希臘，跳島行程成為最適合的旅遊方式。
必訪特色二：美味的地中海飲食
這裡盛產橄欖油和海鮮，因而誕生出西班牙的海鮮燉飯、馬鈴薯烘蛋、下酒菜 Tapas；葡萄牙的蛋塔、馬介休（鹽漬鱈魚）；希臘的烤肉串、木莎卡、奶酪；以及義大利的義大利麵、披薩、佛卡夏等等地中海料理，再配上一杯葡萄酒，就能享用最典型的歐洲餐。
必訪特色三：激情奔放的民族性
或許是因為氣候，南歐人普遍比歐洲其他地方來得更熱情，這種民族性，也連帶影響這裡的節慶活動，如西班牙最知名的鬥牛節、蕃茄節和佛朗明哥舞，再再展現出西班牙人奔放熱情的魅力；即使是 I 人也沒關係，威尼斯的面具嘉年華，可以讓人盛裝打扮，躲在面具底下，擺脫身分的束縛盡情狂歡。
必訪特色四：藝術與文明的發跡之地
古希臘和古羅馬被視為歐洲文明和藝術的源頭，例如希臘的帕德嫩神廟、羅馬帝國的競技場、廣場、萬神殿等等，時至今日仍被視為歐洲建築藝術的典範；而義大利作為文藝復興的起始地，更保有許多米開朗基羅、拉斐爾、達文西等大師傑作。
在伊比利半島，這裡曾經是阿拉伯的領土，更是開啟地理大發現的地方，因此呈現出伊斯蘭建築、天主教堂和象徵大航海時代霸權的建築同時存在的奇妙景象，最具代表的便是西班牙的阿罕布拉宮，和葡萄牙的貝倫塔；另外，因為立體派創始人「畢卡索」、聖家堂設計者「高第」，使西班牙在近代藝術史上有重要地位。
必訪特色五：別具特色的小國
除了上述國家，因為複雜的歷史背景，出現所謂的「微型國家」，例如我國在歐洲唯一的邦交國──梵蒂岡，不只是世界最小的國家，更是天主教會的最高殿堂，可以到此拜訪全世界最大的教堂，以及文藝復興經典作品。
在義大利中北部的聖馬利諾，是世界最古老的共和國；在法國南部的摩納哥，以賭場和 F1 賽車聞名；位於西班牙和法國邊界的安道爾，是歐洲地勢最高的國家，也是知名的滑雪勝地；接近非洲的馬爾他，以海島風情和悠久歷史，吸引觀光客造訪。
四、中歐／東歐
通常東歐是指前蘇聯國家及其附傭國，但這些國家傾向被稱作「中歐」，以淡化其共產政權的過去。中歐包含波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克、波羅的海三小國等國家，另外也會將斯洛維尼亞、克羅埃西亞兩國一併介紹。
因為進入市場經濟的時間較短，中歐的物價普遍較低，近年來也成為熱門的旅遊首選。但需注意，波、捷、匈三國仍保有自己的貨幣而非歐元，得另外換匯。
必訪特色一：極具省思價值的戰爭與共產遺址
這裡不僅是二戰的最前線，戰後更進入共產專政體制，因而保留了不少二戰和共產時期的景點，以銘記歷史的教訓，包括：布達佩斯的恐怖之屋和多瑙河畔的鞋子、維爾維斯的 KGB 博物館、曾被納粹夷為平地，卻再度重建復甦的華沙，以及世界最大的納粹集中營──奧斯維辛集中營。
必訪特色二：中世紀的歷史遺跡
在中世紀時，中歐也出現過不少能雄霸一方的王國，並留下豐富的文化資產，像是保有完整中世紀建築的布拉格、克倫洛夫（又稱 CK 小鎮），以及波羅的海三國的首都、曾為波蘭首都的克拉科夫、擁有「多瑙河明珠」美稱的布達佩斯等等。
而克羅埃西亞的眾多沿海城市，曾被古羅馬、拜占庭、威尼斯、奧匈帝國等多個政權統治，留下不少古蹟，更成為《冰與火之歌》的取景地之一。
必訪特色三：出沒於城市角落的小雕像
在城市尋寶，找出雕像，成為在中歐旅行的另類樂趣。例如波蘭的弗羅茨瓦夫，當初為了反抗蘇聯，製造出許多小矮人雕像作為抗爭的象徵，而成為名副其實的「小矮人之城」；斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，則以許多有趣的雕像聞名，最具代表性的便是趴在水溝蓋裡的「工作中的男人」。
布達佩斯的迷你雕像最難找，它們是由雕塑家 Mihály Kolodko 自主發起的創作，遍布在相當不起眼的角落，而且每個隻都有不同的涵義，相當考驗遊客的耐心和眼力。
必訪特色四：大自然的鬼斧神工
喀爾巴阡山是歐洲第二長的山，橫跨中東歐一帶，成為當地夏季健行、冬季滑雪的勝地，如波蘭的札克帕內；而將視野移轉到斯洛維尼亞，這裡不僅擁有美麗的冰蝕湖──布萊德湖，更是最早研究喀斯特地形的地方，可一睹水滴如何漸漸構建出狀觀的溶岩景觀。
提及喀斯特，那就更要提到在克羅埃西亞境內的十六湖國家公園，由石灰岩沉積形成的湖泊、瀑布、岩洞，再加上碧綠清澈的湖水，形成讓人流連忘返的絕美場景。
因為篇幅關係，一定有不少漏網之魚，那些沒介紹到的部分，就留給大家親自探索。下一篇，將會把視角移轉到，那些持台灣護照方便入境，但更為冷門的歐洲或鄰近國家，敬請期待。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《【歐洲旅遊】怎麼玩才不走冤枉路？四大區必看景點、美食與文化一次整理》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
新加坡和台北真的很不一樣：喜歡上道地「坡式生活」前的那些文化衝擊
【歐盟聯合碩士學程】出國唸書的另一種選擇？兩年就去了 4 個歐洲國家！
作者簡介：
光浩，現任台北步行導覽員，樂於向外國旅客分享台北的故事，也喜歡蒐集來自世界各地的故事、影集與音樂。曾在捷克交換期間走訪超過二十個國家，旅行足跡橫跨歐亞大陸。在旅途中，我也親身見證許多社會事件，因此開始以文字與攝影記錄、剖析其背後的社會脈絡，並思考能為台灣帶來的啟發。另有經營個人部落格旅行翻譯機，專門分享景點知識與旅行觀察。
其他人也在看
「大量取消」4.5月飛日本航班惹怨 虎航道歉曝原因
許多台灣人都非常喜愛前往日本旅遊，不過昨天(29日)有許多旅客發文抱怨，虎航班機遭到異動，而且時間幾乎都集中在今年的4到5月，包括飛往北海道、東北的班機都有影響。旅客無奈行程跟飯店都安排好了，卻得重新...華視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
5天4夜旅費破5萬 網嘲：國旅成「炫富代名詞」
最近這個PO文引發討論、旅遊平台推出國旅，標榜台灣深度行程五天四夜有去阿里山和九份，一人要價五萬元，網友直呼「原來2026年的炫富方式是去阿里山」。究竟為何價格這麼高？旅遊業者解答，可能主要是包車成本比較高導致。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 9則留言
花蓮春節訂房僅3成 老字號渡假村2月起暫停營業
春節連續假期有9天，花蓮春節訂房狀況仍未見回升，至今整體訂房率僅約二至三成，低於往年水準，就連經營多年的老字號渡假村，也宣布自2月1日起暫停營業整修，不過縣府仍然喊話，目前花蓮整體交通、路況及多數景點已恢復正常，春節期間也規畫多項活動，盼能逐步挽回遊客信心。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
外國遊客多愛台灣？國際觀光收入破百億美元 「這些國家」最肯花錢
即時中心／高睿鴻報導近年來，全球旅遊市場已逐漸從新冠疫情復甦，因此我國觀光署認為，當前若要比較各國觀光表現，焦點已不再是「旅客有沒有回來」，而是進一步關注「旅客實際帶來多少消費」。而據觀光署轉述，聯合國觀光組織（UN Tourism）提供的數據顯示，台灣在2024年的國際觀光收入，達到100.28億美元（約台幣3220億），高居全球第36名、較前一年前進3名，顯示整體觀光吸引力持續回溫。民視 ・ 1 天前 ・ 10則留言
國航豪經艙全面升級! 從check in開始享尊榮禮遇
生活中心／綜合報導台灣人愛出國，航空公司也不斷推陳出新，提供更高品質的服務，國籍航空推出的豪華經濟艙，已經10年了，2月1日開始要全面升級，從報到櫃台開始，要提供豪經艙旅客優先服務，到了機上，備品、餐食，也都更新，希望能吸引更多旅客。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
馬年旺財去金山 財神廟、黃金足湯、能量秘境！6大「免門票景點」新春開運不漏財
迎戰 2026 丙午馬年，想讓財運「一馬當先」？那就不能錯過全台最強磁場的金山與萬里！今年春節長達 9 天，除了吃喝玩樂，安排一趟「開運巡禮」更是馬年翻身的關鍵。金山不僅擁有全台唯一的黃金溫泉足湯，更有號稱「財神銀行」的靈驗聖地，讓你在山海能量的洗禮下，徹底汰舊換新。Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2則留言
療癒系走春在花蓮 稻草藝術季、歐風星巴克、森林系溫泉！6種路線好放鬆
走春不一定要人擠人，把步調慢下來，來一趟花蓮山海之間的療癒假期剛剛好。從富里田野間最可愛的稻草藝術季出發，走進能穿韓服拍照的異國主題園區，再到滿室花草香氣的有機度假酒店放鬆身心；午後在歐風星巴克煙囪小屋喝杯咖啡，傍晚漫步落羽松秘境，最後泡進被森林包圍的溫泉裡，把一整年的疲憊慢慢洗去。Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不只綠美圖！2026全台話題新景點 城堡、美術館、秘境隧道一次踩點
2026 最受矚目的全台新景點，城市散策、親子放電、文青拍照路線全包。除了有台中話題爆棚的「綠美圖」，從國際建築大師操刀的美術館、宛如走進童話世界的夢幻城堡，到藏身山海之間的百年秘境隧道，一座座全新地標正陸續登場。有人為建築而旅行、有人為藝術而出走，你呢? 來把下一趟台灣旅行清單更新起來吧!Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
富良野花海來襲 新春玩北投「6大免錢景點」賞花泡湯超放鬆
新年走春不必出國，北投「台版富良野」花海於 2026 浪漫回歸！今年規模再升級，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園雙園區，打造壯麗的彩色花毯。現在只要搭上捷運，就能優雅避開塞車，一次玩遍北投「6 大免錢景點」！Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節赴日注意！桃機「入境預先審驗」11機場適用 省下落地排隊時間
隨著 2026 年農曆春節假期即將到來，國人赴日旅遊潮預計將達到巔峰。為了紓解日本入境審查的人龍，桃園國際機場與日本出入國在留管理廳再度合作，自即日起至 2 月 25 日止，推出「日本入境事先確認（Pre-clearance）」服務。旅客只要在桃機登機前完成特定手續，抵達日本後僅需進行簡易確認即可快速通關，平均可省下半小時以上的排隊時間。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
中國25萬人過年改飛韓國！消費額上看百億
[NOWnews今日新聞]農曆新年假期即將到來，但由於中日關係高度緊張，韓國預計將取代日本，成為中國春節期間出遊的第一選擇，預估最多有25萬名中國遊客造訪韓國，較去年成長52%。綜合中國日報網、彭博社...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 63則留言
新年運勢先卡位！搭北捷＆公車就能到的必拜財神廟、祈福廟宇推薦
迎接新春佳節，除了圍爐守歲，「搶占好運先機」更是開年大事！想求財、補運不必非得辛苦開車、飽受塞車之苦，只要善用雙北密集的捷運與公車路網，就能優雅抵達各大香火鼎盛的靈驗聖地。Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台南六甲落羽松季開幕 美景限時登場
2026台南六甲落羽松季今天（31日）開幕了，位在六甲區菁埔埤周邊的落羽松林披上綠橙紅色調，層層堆疊的美景吸引民眾來賞景、拍照留念，浪漫氛圍的美景限時登場，要把握觀賞時機。台南市副市長姜淋煌主持落羽松季開幕，與民眾感受六甲限定的季節風景。他說，六甲落羽松季已成為全國具指標性的季節性觀光活動之一，遊客自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
春節將至南投走春人氣旺 農場體驗成家庭旅遊新選擇
【記者廖妙茜/綜合報導】 農曆春節將至，許多家庭已開始規劃走春行程。南投作為中台灣熱門旅遊地，依舊是走春首選之 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
旅遊遇到地震怎麼辦？4個事前準備、6個逃生守則一次看
旅遊遇到地震怎麼辦？春節是旅遊旺季，不少民眾已安排好國內外旅遊行程，無論是台灣本島或國人熱愛的日本，都有發生地震的可能性，不可不慎！究竟地震事前可以準備什麼？地震逃生守則又該注意哪些事？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解，防患於未然，降低遇到地震時的風險！Yahoo新聞編輯室 ・ 2 年前 ・ 發表留言
新年玩高雄好運馬上來 龍虎塔、平安麵、拔蘿蔔！轉運招福6大新春玩法一次收
想感受最有溫度的台式年節，往南台灣跑就對了！高雄不僅擁有暖陽，更有豐富的祈福儀式讓您「好運馬上來」。今年春節，除了必去左營蓮池潭感受「龍口進、虎口出」的轉運磁場，更不能錯過充滿人情味的傳統習俗。Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 3則留言
嘉義阿里山、奮起湖等景區 春節免費接駁
（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義縣阿里山、奮起湖等熱門景區，春節連假期間易塞車，相關單位提供免費接駁服務，民眾可停車在指定的阿里山公路（台18線）停車位或停車場，搭乘免費接駁車往返。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超可愛海岸列車必搭！玩釜山必遊高空景觀 人氣打卡平交道 海濱燈塔 熱門地標一次收集
釜山,平交道,海岸列車,XSKY,韓國旅遊,平交道,藍線公園,清沙浦,,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 到釜山旅行，怎麼能錯過最療癒的「海岸線玩法」？迎著海風、沿著湛藍海岸前行，這條從海雲臺一路延伸到青沙浦的絕美路線，集合了高空景觀、人氣打卡平交道、海濱燈塔與輕鬆暢遊的海岸列車，被旅人譽為「最幸福的釜山散步軸線」。從海雲臺藍線公園登上超可愛的海岸列車，窗外藍得發亮的海景一路相伴；抵達青沙浦後，不但有最夯的青沙浦平交道等你拍照，還能步行前往踏石展望台欣賞挑戰心臟的透明天空步道。若想將釜山海岸的壯闊一次收進眼底，更不能錯過坐落高空的 Busan X the Sky。無論是親子、情侶還是自由行新手，都能在這裡找到屬於自己的海岸風景。景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言
高CP值住宿中的天花板住進東京人的家！房間超大晴空塔美景 東京自由行必收藏
MOOK玩什麼,YT頻道,YOUTUBE,日本旅遊,東京住宿,AIRBNB 近年許多旅人開始從傳統飯店轉向「公寓式住宿」，享受更像在地人生活的旅遊方式。擁有廚房、陽台、寬敞格局的公寓式房源，不僅價格更親民，也能帶來宛如搬進日本住宅的沉浸感。其中位於東京錦糸町的一間新開幕Airbnb旅館，更因為房間配備超大落地窗、能近距離欣賞東京晴空塔，被網友稱作「平價版景觀飯店」。這次我們實際入住開箱，分享住宿環境、周邊機能、交通路線，也整理訂Airbnb的重要眉角，帶你掌握如何挑選最適合自己的東京旅宿。景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言
刷信用卡買行程省團費 日本泰國團旅折價千元
銀行攜手旅行業者搶客，刷信用卡購買旅遊行程每人可省數千元(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言