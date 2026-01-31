【換日線旅行】歐洲旅遊，怎麼玩才不走冤枉路？

作者：光浩／旅行翻譯機

做好行前準備後，下一步就是了解歐洲的必看景點、美食與體驗，以便更清楚如何規劃自己的行程。

本文將根據文化、經濟發展、民族性和旅遊熱門程度，將台灣人常去的歐洲國家分成四大區：西歐、北歐、南歐與中／東歐。我的分類不完全沿用傳統地理分法，僅供參考。

一、西歐

西歐通常指包含德國以西的國家，是歐洲經濟最發達的區域，今日仍對全世界有很大的影響力，過去更是主宰世界的殖民強權，故而留下豐富的文化遺產；但該區的消費水準偏高，如果想要省錢的話，建議善用學生優惠和減少外食。來到西歐，你有機會看到：

必訪特色一：具有重大歷史意義的建築

知名代表包括：埋葬眾多知名人物，同時也是英王登基所在的西敏寺、由路易十四打造出富麗堂皇的凡爾賽宮、象徵冷戰終結的柏林圍牆、代表哈布斯堡顯赫權威的美泉宮等等。

美泉宮又稱「熊布朗宮」，是哈布斯堡王朝的宮殿。圖／光浩 提供

必訪特色二：世界著名的地標

這些地標，是我們對一個國家最直覺的印象，如巴黎的艾菲爾鐵塔、倫敦大笨鐘和塔橋、布魯塞爾的尿尿小童、荷蘭風車村等等。

倫敦大笨鐘與西敏寺。圖／光浩 提供

必訪特色三：豐富的博物館資源

世界三大博物館的大英博物館和羅浮宮，收藏了殖民時代從世界各地帶回的文物和作品，參觀完一次博物館就像環遊世界一遍了。此外，有些也會根據自己獨有的歷史或產業，成立很有特色的博物館，像是柏林有歐洲被害猶太人紀念碑，記錄二戰種族清洗的血腥歷史；阿姆斯特丹則有紅燈區博物館，介紹當地性產業文化。

必訪特色四：多元的藝文活動

如果你喜歡欣賞登台演出，你可以到倫敦西區觀賞經典的舞台劇或音樂劇；到巴黎紅磨坊看康康舞、脫衣舞演出；在維也納聆聽大大小小的音樂會。而對於電影愛好者，那更不能錯過世界三大影展中的柏林和坎城影展，一睹世界名導的最新作品，幸運的話，還能親眼看到不少明星呢！此外，這些世界大都市都會定期舉辦各種音樂節或時尚週，是各位潮男潮女和聽團仔的天堂。

必訪特色五：極具特色的傳統節慶

9 到 10 月可以參加慕尼黑啤酒節，感受德國人對啤酒的嗜愛；4 月時去荷蘭的國王日，身著橘色服裝或配件，一同慶祝國王的生日；或是參與愛爾蘭的聖派翠克節，只要全身上下一身綠，頭上再戴頂「綠帽」，並配戴一株酢漿草，就能融入當地的綠色遊行。

而最不能錯過的就是「聖誕節」，從 11 月開始，各大城市都會舉辦聖誕市集，能品嚐各種國民美食（雖然很貴就是了）、喝點熱紅酒暖胃，有些還會開放溜冰場，是體驗歐洲聖誕佳節的最佳時刻。

維也納的聖誔市集。圖／光浩 提供

必訪特色六：絕美的自然風景與遺世小鎮

因位於西風帶，穩定的降水落在阿爾卑斯山上，造就出無與倫比的自然景觀，是出外踏青、健行，以及冬天滑雪的勝地，其中瑞士就是所有人的首選；或是到德奧邊境的國王湖，欣賞翠綠清澈的湖水；抑或是到奧地利的哈修塔特，在這座遺世獨立的小鎮一睹湖光景色，又能化身成礦工，體驗在全世界最古老的鹽礦工作的感覺。

二、北歐

北歐通常是指丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、冰島 5 個國家，以高收入、高物價、高福利聞名，例年的全球幸福國家排名前十，這 5 國都會名列前茅，再加上乾淨舒適的市容、壯闊的大自然景觀，成為許多人理想的必訪之地。

必訪特色一：高緯度的狀闊景色

因氣候嚴寒、地廣人稀，大自然的千變萬化成為這裡最大的看點，例如有「千湖之國」之稱的芬蘭、「峽灣之國」的挪威，抑或是火山、冰川、溫泉、瀑布同時存在的景象，讓眾多好萊塢大片到此取景的冰島。最重要的，是踏入北極圈內，仰天觀望夢幻的極光。

必訪特色二：眾多「奇葩」的肉類主食

來到北歐，除了海鮮，就是要品嚐那些從未吃過的肉製品，像是用麋鹿或鯨魚做成的香腸。尤其來到瑞典，不只要吃最經典的瑞典小肉丸，更要嘗試「臭名昭彰」的鯡魚罐頭，體會外國人來台灣體驗臭豆腐的恐懼。

由左到右分別為：鯨魚、馴鹿和駝鹿口味的香腸。圖／光浩 提供

必訪特色三：極具反差的民俗文化

北歐人向來以距離感、撲克臉等印象為人所知，但當地的文化活動，卻難以與其冷漠形象進行聯想。像是哥本哈根最知名的地標，便是丹麥作家安徒生的美人魚雕像，安徒生童話至今仍是全世界的共同童年記憶。

而作為曾在歐洲海上稱霸的維京人的後代，今日的瑞典和挪威卻成為頒發諾貝爾獎的地點；擁有上千座湖泊的芬蘭，發展出讓人從高溫蒸汗室裡走出，跳進冰冷湖水的桑拿文化；而芬蘭作為傳說中聖誕老人的居住地，每年入冬，大量遊客就會湧入座落在北極圈分界線的聖誕老人村，不只能體驗佳節氛圍，也能乘坐哈士奇或馴鹿雪橇，在雪地奔馳。

必訪特色四：朝聖跨國品牌

有不少知名品牌，其實都是從北歐發跡的，像是丹麥的樂高、瑞典的 H&M、Spotify 和 IKEA、芬蘭的 Nokia，不少人都會特地到這些大公司總部朝聖一番呢！

三、南歐

南歐通常是指在地中海範圍的國家，包括西班牙、葡萄牙、義大利、希臘，在工業革命以前，這裡就是歐洲的權力核心，更被視為歐洲文化的起源；而因為這裡的氣候和地理環境，不僅成為歐洲公認最多美食的地方，也孕育出當地熱情好客的個性。

必訪特色一：地中海岸風景

由於緯度較低，又依偎著地中海，冬天成為歐洲的避暑勝地，夏天更成為熱門的渡假天堂，尤其在希臘，跳島行程成為最適合的旅遊方式。

希臘聖托里尼的藍白色建築。圖／光浩 提供

必訪特色二：美味的地中海飲食

這裡盛產橄欖油和海鮮，因而誕生出西班牙的海鮮燉飯、馬鈴薯烘蛋、下酒菜 Tapas；葡萄牙的蛋塔、馬介休（鹽漬鱈魚）；希臘的烤肉串、木莎卡、奶酪；以及義大利的義大利麵、披薩、佛卡夏等等地中海料理，再配上一杯葡萄酒，就能享用最典型的歐洲餐。

必訪特色三：激情奔放的民族性

或許是因為氣候，南歐人普遍比歐洲其他地方來得更熱情，這種民族性，也連帶影響這裡的節慶活動，如西班牙最知名的鬥牛節、蕃茄節和佛朗明哥舞，再再展現出西班牙人奔放熱情的魅力；即使是 I 人也沒關係，威尼斯的面具嘉年華，可以讓人盛裝打扮，躲在面具底下，擺脫身分的束縛盡情狂歡。

必訪特色四：藝術與文明的發跡之地

古希臘和古羅馬被視為歐洲文明和藝術的源頭，例如希臘的帕德嫩神廟、羅馬帝國的競技場、廣場、萬神殿等等，時至今日仍被視為歐洲建築藝術的典範；而義大利作為文藝復興的起始地，更保有許多米開朗基羅、拉斐爾、達文西等大師傑作。

羅馬競技場。圖／光浩 提供

在伊比利半島，這裡曾經是阿拉伯的領土，更是開啟地理大發現的地方，因此呈現出伊斯蘭建築、天主教堂和象徵大航海時代霸權的建築同時存在的奇妙景象，最具代表的便是西班牙的阿罕布拉宮，和葡萄牙的貝倫塔；另外，因為立體派創始人「畢卡索」、聖家堂設計者「高第」，使西班牙在近代藝術史上有重要地位。

必訪特色五：別具特色的小國

除了上述國家，因為複雜的歷史背景，出現所謂的「微型國家」，例如我國在歐洲唯一的邦交國──梵蒂岡，不只是世界最小的國家，更是天主教會的最高殿堂，可以到此拜訪全世界最大的教堂，以及文藝復興經典作品。

在義大利中北部的聖馬利諾，是世界最古老的共和國；在法國南部的摩納哥，以賭場和 F1 賽車聞名；位於西班牙和法國邊界的安道爾，是歐洲地勢最高的國家，也是知名的滑雪勝地；接近非洲的馬爾他，以海島風情和悠久歷史，吸引觀光客造訪。

世界最小的國家，擁有全世界最大的教堂──梵蒂岡的聖彼得大教堂；聖馬利諾地標──聖馬利諾三塔。圖／光浩 提供

四、中歐／東歐

通常東歐是指前蘇聯國家及其附傭國，但這些國家傾向被稱作「中歐」，以淡化其共產政權的過去。中歐包含波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克、波羅的海三小國等國家，另外也會將斯洛維尼亞、克羅埃西亞兩國一併介紹。

因為進入市場經濟的時間較短，中歐的物價普遍較低，近年來也成為熱門的旅遊首選。但需注意，波、捷、匈三國仍保有自己的貨幣而非歐元，得另外換匯。

必訪特色一：極具省思價值的戰爭與共產遺址

這裡不僅是二戰的最前線，戰後更進入共產專政體制，因而保留了不少二戰和共產時期的景點，以銘記歷史的教訓，包括：布達佩斯的恐怖之屋和多瑙河畔的鞋子、維爾維斯的 KGB 博物館、曾被納粹夷為平地，卻再度重建復甦的華沙，以及世界最大的納粹集中營──奧斯維辛集中營。

惡名昭彰的奧斯維辛集中營。圖／光浩 提供

必訪特色二：中世紀的歷史遺跡

在中世紀時，中歐也出現過不少能雄霸一方的王國，並留下豐富的文化資產，像是保有完整中世紀建築的布拉格、克倫洛夫（又稱 CK 小鎮），以及波羅的海三國的首都、曾為波蘭首都的克拉科夫、擁有「多瑙河明珠」美稱的布達佩斯等等。

而克羅埃西亞的眾多沿海城市，曾被古羅馬、拜占庭、威尼斯、奧匈帝國等多個政權統治，留下不少古蹟，更成為《冰與火之歌》的取景地之一。

布達佩斯地標──國會大廈；布拉格城堡區。圖／光浩 提供

必訪特色三：出沒於城市角落的小雕像

在城市尋寶，找出雕像，成為在中歐旅行的另類樂趣。例如波蘭的弗羅茨瓦夫，當初為了反抗蘇聯，製造出許多小矮人雕像作為抗爭的象徵，而成為名副其實的「小矮人之城」；斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，則以許多有趣的雕像聞名，最具代表性的便是趴在水溝蓋裡的「工作中的男人」。

布達佩斯的迷你雕像最難找，它們是由雕塑家 Mihály Kolodko 自主發起的創作，遍布在相當不起眼的角落，而且每個隻都有不同的涵義，相當考驗遊客的耐心和眼力。

工作中的人。圖／光浩 提供

必訪特色四：大自然的鬼斧神工

喀爾巴阡山是歐洲第二長的山，橫跨中東歐一帶，成為當地夏季健行、冬季滑雪的勝地，如波蘭的札克帕內；而將視野移轉到斯洛維尼亞，這裡不僅擁有美麗的冰蝕湖──布萊德湖，更是最早研究喀斯特地形的地方，可一睹水滴如何漸漸構建出狀觀的溶岩景觀。

提及喀斯特，那就更要提到在克羅埃西亞境內的十六湖國家公園，由石灰岩沉積形成的湖泊、瀑布、岩洞，再加上碧綠清澈的湖水，形成讓人流連忘返的絕美場景。

斯洛維尼亞的波斯托納溶洞；克羅埃西亞的十六湖國家公園。圖／光浩 提供

因為篇幅關係，一定有不少漏網之魚，那些沒介紹到的部分，就留給大家親自探索。下一篇，將會把視角移轉到，那些持台灣護照方便入境，但更為冷門的歐洲或鄰近國家，敬請期待。

作者簡介：

光浩，現任台北步行導覽員，樂於向外國旅客分享台北的故事，也喜歡蒐集來自世界各地的故事、影集與音樂。曾在捷克交換期間走訪超過二十個國家，旅行足跡橫跨歐亞大陸。在旅途中，我也親身見證許多社會事件，因此開始以文字與攝影記錄、剖析其背後的社會脈絡，並思考能為台灣帶來的啟發。另有經營個人部落格旅行翻譯機，專門分享景點知識與旅行觀察。