【換日線時事】全球最新「哥都禮共和國」成立，這是什麼國家？

主圖截自 Kaw Thoo Lei Army 臉書專頁

作者：高紹沖／A-jeo-ssi之家

截至 2025 年為止，全球最年輕國家是 2011 年建國的南蘇丹共和國（2014 年加入聯合國）。不過於 2026 開年不久的 1 月 5 日，位於緬甸東南竟有民族地方武裝勢力宣布脫離緬甸，建立「哥都禮共和國」（Republic of Kawthoolei），試圖刷新紀錄。

然而直到目前為止，哥都禮並未獲得任何國家承認。但由於其「獨立」適逢緬甸軍事政變後的首次國會大選，因而被外界視為「緬甸局勢正在大舉失控」的又一鐵證。

詭異的緬甸「三階段」大選

緬甸於 2021 年爆發軍事政變，軍方奪權後組成軍政府，原本的文人民選總統溫敏遭解職並逮捕，其與緬甸民主運動的精神領袖、現年 80 歲的翁山蘇姬均被軟禁至今。其餘政府要員則大多流落蟄伏，另組「民族團結政府」，再結合邊疆地帶割據的「少數民族地方武裝（民地武）」進行反抗，使緬甸全國陷入軍閥內戰的困境。

軍方出兵的理由，是宣稱 2020 年緬甸大選存在舞弊，軍事政變為「撥亂反正」之舉。接著軍政府實施為期一年、隨後不斷延長的「緊急狀態」，以控制緬甸中央。然而由於民選政府在各地仍有廣大支持者、更促使緬甸內戰爆發，逼迫軍政府於 2025 年 7 月宣布結束緊急狀態，並宣布將以「三階段」舉行國會全面大選，準備「還政於民」。

但這個「三階段」選舉，不僅全球未見，和部分國家的「兩輪制」投票也大相徑庭：其「階段」不是按照（第一輪）投票結果區分，而是直接分制定了不同選區的投票日期。

緬甸國會大選分別訂於 2025 年 12 月 28 日、2026 年 1 月 11 日、2026 年 1 月 25 日進行，將緬甸全境的 330 個選區，分為第一階段（102 個選區），第二階段（100 個選區），與第三階段（128 個選區）進行投票。

為何本次緬甸大選要以如此詭異的方式進行？

2025 選舉期間，緬甸國旗飄揚在高速公路上空。圖／Stephen A. Rohan@Shutterstock

緬甸大選的內幕與真相

真相是，軍政府在日薄西山的處境下，仍試圖透過選制設計、維持其政權與「正當性」──這次緬甸大選將投票「分三階段」、在不同選區先後進行的標準，正在於軍政府的「控制程度」：

「第一階段」的 102 個選區，為軍方仍牢固掌握的地區，如首都內比都及幾座大城市如仰光、曼德勒、東枝等；第二階段的 100 個選區，則為軍方與民族地方武裝勢力犬牙交錯地區；第三階段的 128 個選區，實際上則處於軍政府無法管理，早由民族地方武裝勢力把控的邊疆地帶。

換言之，緬甸內戰至今，軍政府早已陷入「地方包圍中央」的困局，實際地盤已不足三分之一。

分段選舉的原因，除了受緬甸軍政府實力所限，更包藏軍方的機關算盡：因第三階段選區很可能「因身處民族地方武裝勢力範圍，礙難舉辦大選」，等於直接少了當地「不聽話」的議員進入國會。

同時，軍方透過選區重劃與修改選舉制度，已將國會議員簡單多數決的制度改為比例代表制，再加上原先緬甸憲法對軍方 25% 的保障席位，又早早解散了之前的主要政敵、前執政黨「全國民主聯盟」。如此設計之下，第一階段選舉結果顯示，軍方支持的「聯邦團結發展黨」（USDP）遙遙領先當然不足為奇。

簡言之，2025 年底的緬甸（第一階段）大選，軍方就如同電影《少林足球》的反派：「裁判、球證、旁證都是我的人，你們怎麼跟我鬥！？」

2021 年緬甸發生軍事政變，內戰至今仍未結束。圖／Suney munintrangkul@Shutterstock

「哥都禮共和國」反映出的緬甸真實局勢

在此混亂的背景下，「哥都禮共和國」宣布建國，更反映出如今緬甸政局的複雜與離心。

「哥都禮共和國」是由位在緬甸東南克倫邦的民族地方武裝勢力之一「哥都禮軍」所建立；而「哥都禮軍」本身則是 2022 年由克倫邦武裝勢力「克倫民族保衛組織」再分裂的小股民兵組織。其兵力連自保都不易，竟趁軍政府舉行大選、分身乏術之際，突然宣布獨立，目的應是藉由爭取國際目光、試圖獲得外部勢力的奧援。

筆者認為，哥都禮軍此次「建國」，正如同中國亂世時的民變領袖，盤踞一方山頭後便自行稱帝，除藉「大義」之名滿足私慾外，甚至能以「外交」名分向外招兵買馬、尋求資源。

然而，小小哥都禮軍都敢悍然宣布獨立，也已側面反映出緬甸軍政府統治的脆弱。再依我今年初與緬甸友人聯繫得知，當地政局如今動盪程度不斷加劇，尤其西南若開邦與東北克欽邦，幾乎已將緬甸軍方徹底逐出、完全脫離政府控制，儘管並未宣布獨立、卻早已實質成為獨立的「國中之國」。

同時，即使在緬甸軍政府控制的地區，如今也陷入治安敗壞、社會動盪的局面中：據緬甸當地友人所述，即便在大城市曼德勒，白天發生持刀搶劫手機財物等案例，比比皆是。

1 月 5 日，哥都禮軍在 Kawthu Lay 管制區舉行「哥都禮共和國」建國儀式。圖／主圖截自 Kaw Thoo Lei Army 臉書專頁

緬甸何時撥雲見日？

綜上所述，此次緬甸的「政變後首次民主大選」，其實不過是軍政府為「洗白」政權，給國際一個「交代」、藉以換取更多援助之舉。其真實投票率不僅極低，選舉結果更不為大多數緬甸民眾承認。

實際上，軍政府在當地貪腐嚴重、恣意圈地，更因內戰之故隨處拉夫，早已讓緬甸人苦不堪言。最糟糕的是封鎖邊境，造成緬甸都會區難以進口物資（尤其是藥物），更促使物價瘋漲，青年、中產不得不大批逃亡海外⋯⋯。緬甸竟越來越像亞洲第二個北韓！

在此背景下，即便軍政府如今舉行詭異的三階段大選，圖謀搖身一變成為「民選政府」，大選結果仍將面臨極大的正當性挑戰。同時，民族地方武裝勢力日益壯大，除了即將脫幅而去的若開邦、克欽邦，東南的小股武裝勢力也已公然宣稱建國⋯⋯上述種種，一再顯示緬甸局勢的加速惡化。

如今，當地人只能期待在國際奧援與國內反抗的雙重壓力下，緬甸能儘快有撥雲見日的一天。

作者簡介：

高紹沖，長期關注北韓（朝鮮）資訊，曾分別自南北韓方進入板門店。於個人部落格不定期發表北韓文，電視節目「新聞挖挖哇」亦曾引用圖片及資訊。此外深愛蒙古與琉球，旅遊目標亦為「中國包圍網」，即走訪中國所有陸上鄰國。至於台灣因四面環海，已踏上與那國島，志在菲律賓巴丹群島。私心希望也能出本北韓專書及找到自己的鬼怪新娘。部落格：光榮史詩，臉書粉絲專頁：我們的太平島