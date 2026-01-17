【換日線時事】全球最新「哥都禮共和國」成立，這是什麼國家？
作者：高紹沖／A-jeo-ssi之家
截至 2025 年為止，全球最年輕國家是 2011 年建國的南蘇丹共和國（2014 年加入聯合國）。不過於 2026 開年不久的 1 月 5 日，位於緬甸東南竟有民族地方武裝勢力宣布脫離緬甸，建立「哥都禮共和國」（Republic of Kawthoolei），試圖刷新紀錄。
然而直到目前為止，哥都禮並未獲得任何國家承認。但由於其「獨立」適逢緬甸軍事政變後的首次國會大選，因而被外界視為「緬甸局勢正在大舉失控」的又一鐵證。
詭異的緬甸「三階段」大選
緬甸於 2021 年爆發軍事政變，軍方奪權後組成軍政府，原本的文人民選總統溫敏遭解職並逮捕，其與緬甸民主運動的精神領袖、現年 80 歲的翁山蘇姬均被軟禁至今。其餘政府要員則大多流落蟄伏，另組「民族團結政府」，再結合邊疆地帶割據的「少數民族地方武裝（民地武）」進行反抗，使緬甸全國陷入軍閥內戰的困境。
軍方出兵的理由，是宣稱 2020 年緬甸大選存在舞弊，軍事政變為「撥亂反正」之舉。接著軍政府實施為期一年、隨後不斷延長的「緊急狀態」，以控制緬甸中央。然而由於民選政府在各地仍有廣大支持者、更促使緬甸內戰爆發，逼迫軍政府於 2025 年 7 月宣布結束緊急狀態，並宣布將以「三階段」舉行國會全面大選，準備「還政於民」。
但這個「三階段」選舉，不僅全球未見，和部分國家的「兩輪制」投票也大相徑庭：其「階段」不是按照（第一輪）投票結果區分，而是直接分制定了不同選區的投票日期。
緬甸國會大選分別訂於 2025 年 12 月 28 日、2026 年 1 月 11 日、2026 年 1 月 25 日進行，將緬甸全境的 330 個選區，分為第一階段（102 個選區），第二階段（100 個選區），與第三階段（128 個選區）進行投票。
為何本次緬甸大選要以如此詭異的方式進行？
緬甸大選的內幕與真相
真相是，軍政府在日薄西山的處境下，仍試圖透過選制設計、維持其政權與「正當性」──這次緬甸大選將投票「分三階段」、在不同選區先後進行的標準，正在於軍政府的「控制程度」：
「第一階段」的 102 個選區，為軍方仍牢固掌握的地區，如首都內比都及幾座大城市如仰光、曼德勒、東枝等；第二階段的 100 個選區，則為軍方與民族地方武裝勢力犬牙交錯地區；第三階段的 128 個選區，實際上則處於軍政府無法管理，早由民族地方武裝勢力把控的邊疆地帶。
換言之，緬甸內戰至今，軍政府早已陷入「地方包圍中央」的困局，實際地盤已不足三分之一。
分段選舉的原因，除了受緬甸軍政府實力所限，更包藏軍方的機關算盡：因第三階段選區很可能「因身處民族地方武裝勢力範圍，礙難舉辦大選」，等於直接少了當地「不聽話」的議員進入國會。
同時，軍方透過選區重劃與修改選舉制度，已將國會議員簡單多數決的制度改為比例代表制，再加上原先緬甸憲法對軍方 25% 的保障席位，又早早解散了之前的主要政敵、前執政黨「全國民主聯盟」。如此設計之下，第一階段選舉結果顯示，軍方支持的「聯邦團結發展黨」（USDP）遙遙領先當然不足為奇。
簡言之，2025 年底的緬甸（第一階段）大選，軍方就如同電影《少林足球》的反派：「裁判、球證、旁證都是我的人，你們怎麼跟我鬥！？」
「哥都禮共和國」反映出的緬甸真實局勢
在此混亂的背景下，「哥都禮共和國」宣布建國，更反映出如今緬甸政局的複雜與離心。
「哥都禮共和國」是由位在緬甸東南克倫邦的民族地方武裝勢力之一「哥都禮軍」所建立；而「哥都禮軍」本身則是 2022 年由克倫邦武裝勢力「克倫民族保衛組織」再分裂的小股民兵組織。其兵力連自保都不易，竟趁軍政府舉行大選、分身乏術之際，突然宣布獨立，目的應是藉由爭取國際目光、試圖獲得外部勢力的奧援。
筆者認為，哥都禮軍此次「建國」，正如同中國亂世時的民變領袖，盤踞一方山頭後便自行稱帝，除藉「大義」之名滿足私慾外，甚至能以「外交」名分向外招兵買馬、尋求資源。
然而，小小哥都禮軍都敢悍然宣布獨立，也已側面反映出緬甸軍政府統治的脆弱。再依我今年初與緬甸友人聯繫得知，當地政局如今動盪程度不斷加劇，尤其西南若開邦與東北克欽邦，幾乎已將緬甸軍方徹底逐出、完全脫離政府控制，儘管並未宣布獨立、卻早已實質成為獨立的「國中之國」。
同時，即使在緬甸軍政府控制的地區，如今也陷入治安敗壞、社會動盪的局面中：據緬甸當地友人所述，即便在大城市曼德勒，白天發生持刀搶劫手機財物等案例，比比皆是。
緬甸何時撥雲見日？
綜上所述，此次緬甸的「政變後首次民主大選」，其實不過是軍政府為「洗白」政權，給國際一個「交代」、藉以換取更多援助之舉。其真實投票率不僅極低，選舉結果更不為大多數緬甸民眾承認。
實際上，軍政府在當地貪腐嚴重、恣意圈地，更因內戰之故隨處拉夫，早已讓緬甸人苦不堪言。最糟糕的是封鎖邊境，造成緬甸都會區難以進口物資（尤其是藥物），更促使物價瘋漲，青年、中產不得不大批逃亡海外⋯⋯。緬甸竟越來越像亞洲第二個北韓！
在此背景下，即便軍政府如今舉行詭異的三階段大選，圖謀搖身一變成為「民選政府」，大選結果仍將面臨極大的正當性挑戰。同時，民族地方武裝勢力日益壯大，除了即將脫幅而去的若開邦、克欽邦，東南的小股武裝勢力也已公然宣稱建國⋯⋯上述種種，一再顯示緬甸局勢的加速惡化。
如今，當地人只能期待在國際奧援與國內反抗的雙重壓力下，緬甸能儘快有撥雲見日的一天。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《全球最新國家「哥都禮共和國」？緬甸亂局與詭異的「三階段大選」內幕》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
「你們惹錯世代了」──緬甸政變背後，一個不一樣的世代
專訪台緬 Z 世代青年：嚐過自由滋味的鳥兒，軍政府欲斷其翅，不如叫牠去死
作者簡介：
高紹沖，長期關注北韓（朝鮮）資訊，曾分別自南北韓方進入板門店。於個人部落格不定期發表北韓文，電視節目「新聞挖挖哇」亦曾引用圖片及資訊。此外深愛蒙古與琉球，旅遊目標亦為「中國包圍網」，即走訪中國所有陸上鄰國。至於台灣因四面環海，已踏上與那國島，志在菲律賓巴丹群島。私心希望也能出本北韓專書及找到自己的鬼怪新娘。部落格：光榮史詩，臉書粉絲專頁：我們的太平島
其他人也在看
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 197
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 78
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 77
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 227
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 64
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 159
藍基層快瘋了！凌濤爆2026初選大混戰內幕 喊話黨中央快做一事
有媒體人預言國民黨2026 可能會大敗，有五個縣市包含新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣，還有宜蘭縣。對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，新竹縣、宜蘭縣、台中市近來初選紛爭，的確讓支持者非常焦慮，他呼籲黨中央要趕快弭平初選進入戰鬥模式。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 33
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 230
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117
傳政院兩大咖將「御駕親征」！連任之路荊棘滿布？蔣萬安回應曝
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽昨（16）日表示，民進黨徵召行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君競選台北市長的可能性提升中，藍營應審慎應戰。對此，台北市長蔣萬安今（17）日回應，「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政」。民視 ・ 15 小時前 ・ 44
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 1 天前 ・ 11
「賴清德障礙」難跨越！昔市長選舉狂掃72.9%選票 他怎麼辦到的？
即時中心／高睿鴻報導為迎戰年底縣市長大選，各黨皆已積極展開布局，民進黨方面，近日更先後完成彰化縣、高雄市、嘉義縣等地初選，今（15）天則輪到台南市公布初選民調結果。兩位資深綠委陳亭妃、林俊憲歷經激烈競爭後，前者對上國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過後者的58.2%，以小幅差距驚險勝出；對此，陳亭妃受訪時特別致敬總統賴清德，當場表示要看齊他當初連任台南市長時，高達72.9%的破紀錄得票率，引發外界熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 58
向黨中央抗議！徐欣瑩喊竹縣初選機制不公：陳見賢不正常
國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 32
國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？
2026九合一大選，民進黨提名步調穩健、策略明確，反觀國民黨卻亂成一鍋粥，多處人選未定，讓黨內及基層憂心。有藍營人士認為，至今仍未見黨中央的提名魄力及整合能力，真以為新北、台中都是囊中物？新北、台中若輸掉任何一席，全黨將面臨滅頂之災。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 3
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 8
中國氣噗噗！台美簽MOU「15%關稅＋232最優待遇」 北京跳腳痛批：違反一中原則
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台灣與美國於1月15日達成經貿合作備忘錄（MOU），雙方同意設定台灣對美出口的關稅為15%且不與最惠國（MFN）稅率疊加，並確...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 13
關稅15%不疊加+最惠國待遇 蕭美琴：感謝鄭麗君、楊珍妮爭取最大利益
談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。對此，副總統蕭美琴表示，誠摯感謝行政院鄭麗君副院長的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。謝謝你們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
陳玉珍遭爆自稱「福建人非台灣人」 秀身分證反擊：對中華民國的歷史不了解
反紫光奇遊團成員許美華昨(15)日發文表示，美國智庫友人幾個月前拜訪國民黨立委陳玉珍，探詢兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說「不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打...華視 ・ 1 天前 ・ 20
「說服了我自己」美伊關係現轉折？血腥鎮壓死上千人 川普竟突喊「感謝伊朗」、暫緩軍事行動
伊朗近日因大規模示威行動遭到血腥鎮壓，引發國際社會批評。外界一度評估，美國可能對伊朗採取軍事行動。然而，美國總統川普最新表示，伊朗當局已取消原定對超過800名示威者的死刑處決計畫，相關軍事行動因此暫時按下暫停鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 1