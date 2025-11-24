【換日線時事】英國 HENRY 族年收 4 百萬，但他們不算有錢人？
作者：讀者太太／英國職場放大鏡
打開電視，BBC 等政論節目正沸沸揚揚地討論英國政府繼今年 4 月變相增稅後，下個月可能又要加稅了，而且這次要加的是所得稅，大量受薪階級都會被影響。
我看到新聞後，馬上對讀者先生說：「還好我被資遣了，不然薪水扣完稅後拿到手中，真的沒剩下多少！」讀者先生聽完馬上哈哈大笑，顯然很高興我這個入籍滿 11 年的假英國人，已能信手捻來英式幽默自嘲這招。
我自從今年 7 月「求仁得仁」，在打算裸辭前被公司資遣，就開始了自己當自己老闆的生活，正大光明地從斜槓創業轉為全職經營自己的公司。
但我目前的策略，是「先不要發薪水給自己」，畢竟英國政府在工黨執政後的「稅改鐵拳」下，現在發薪水給自己真不是個明智之舉：我目前的身份是「自僱者」（我就是自己的老闆），因此作為「老闆」的我，不但要繳營業所得稅、還要幫員工（我）付 15% 的健保給政府。同時間，作為「員工」的我如果領了薪水，又可能面臨所得稅的調漲，根本一次被扒兩層皮。我的會計師也勸我萬萬不要想不開，還不如發分紅給自己，她會幫我算怎樣發比較划算。
「HENRY 族」，與他們的相對剝奪感
對於英國工黨政府上台後，英國經濟的現況、尤其執政黨標榜所謂「劫富濟貧」的稅改政策，表面上看起來是公平正義、共體時艱，但坦白說對我和我在英國大部分的朋友而言，卻可說是「怨聲載道」、「怒火中燒」到一個不行。
為什麼這樣說呢？在這裡先為大家介紹一個近兩年在歐美十分流行的名詞：「HENRY 族」（HENRYs）。
HENRY 在這裡不是指人名，而是：＂High Earners, Not Rich Yet.＂的意思。也就是指「高收入但（還）不有錢」的一群人。在中文的語境中，可能比較類似「高級打工仔」的概念。
我的英國朋友們，大部分都屬於這個族群：多半出身自普通或移民家庭，因為專業上的累積和努力爆肝在職場上拼搏，長年下來終於在倫敦等大都會中，有著相當不錯的薪資收入──這裡說的「相當不錯」，大約是年薪 10 萬英鎊左右的水準，也就是倫敦平均薪資（約 4.5 萬鎊，相當於新台幣 184 萬）的 2 倍多。
什麼？「年薪破 4 百萬」怎麼可能不算有錢人？！先別急，相信熟悉大倫敦地區房價物價、稅務環境的朋友就知道，這些年收入只要扣掉房租或房貸、生活費、小孩教養費、父母孝親費、日常通勤費用和職場上與生活中的種種社交開支，尤其是繳完英國政府針對高收入族群的「萬萬稅」之後，不少人每個月實際上仍接近月光族，至少根本「富」不起來！
尤其，與「百年世家」、「王公貴族」等等英國老錢（Old Money）資產家們不同，這群人雖然年收入算高，但顯然沒有高到可以成立基金會、海外控股公司、或在各地擁有房產和信託基金等等合法「節稅」的程度──你的每一筆收入來源、投資收益，都被清清楚楚地掌握在政府手裡，該繳的稅、該負擔的費用，一毛錢都逃不掉。
也因此，對英國和世界各地的「HENRY 族」來說，各國的所得稅政策永遠會是他們心中「最軟的一塊」：由於目前各國政府的主流徵稅方式都是依照「年收入」、「年度扣除額」等方式，配合「累進稅率」的方式計算稅額──也就是需報稅的年收入越高，要繳的稅率越高、能享有的福利補助也越少。
這樣林林總總算下來，也難怪在不少國家和地方，「高級打工仔」們儘管有著高薪與亮麗職稱，卻始終無法真正成為「有錢人」──因為一大部分的錢，都分毫不差地貢獻給政府「做功德」了。
英國「稅改鐵拳」連續出招，HENRY 族首當其衝
在此強調一下：我認為取之於社會、用之於社會，收入較高的人，理所當然應該負擔更多稅務。但箇中的比例拿捏、徵稅管道和公平性等等，卻無疑是門大學問──倘若只是一味朝「逃不掉」的中高薪上班族、中小企業開刀，藉此討好數量更廣大的低薪族群，卻對大資產家和短線炒房炒股者拿不出辦法，那這恐怕也不能算是真正的「公平正義」吧！──這正是我許多英國「高級打工仔」朋友，如今最真實的心聲。
這裡順便為大家簡單介紹 2025 年 4 月以來，英國政府在工黨的領導下，稅務方面的主要變化：
僱主幫員工負擔的國民保險（Employer National Insurance）比例，從 13.8% 提高到 15%，需要繳交此費用的最低薪資門檻，也從年薪 £9,100 降到年薪£5,000，直接增加了中小企業雇主的人事成本。
個人所得稅當時雖尚未直接提高稅率，但免稅額從 2022 年起一直維持在年薪£12,570，且會一直凍結到至少 2028 年，可說所謂的「隱形增稅」。
今年 4 月就已經增稅增過一波，現在媒體預測政府還會再漲一波，英國目前的財政大臣 Rachel Reeves 更被形容為半世紀來加稅最快的財相──上任短短 17 個月，稅收增幅將超越 1976 年以來任何政府的整屆任期。
如果真的增加所得稅，恐怕英國輿論會再次炸鍋，尤其年薪在 10 萬英鎊左右的「HENRY 族」們：
因為在英國，年薪在 £100,000–£125,000 之間的這群人，正是政府徵稅最兇的區間──這些人不但已經因為自己的高所得失去多項福利，未來還可能要繳比現在更高的所得稅。他們之所以「富不起來」的原因有以下 3 點：
個人免稅額減少：英國 2025 年的年度個人所得稅免稅額延續 2022 年的凍漲政策，還是維持在 £12,570，換言之當你收入超過 £100,000，每多賺 £2，免稅額就少 £1，若你收到高到 £125,140 ，這個額度完全沒了，你要付的實際邊際所得稅率高達 60%，是全英國最痛的稅段！
兒童津貼 （Child Benefit）也沒了：當年收入超過 £60,000，你的兒童津貼全部會被追回，因為英國政府認定你是「高收入人士」，不需要政府發育兒津貼幫你養小孩！要知道這個津貼從孩子出生一直可以領到18歲，如果你的薪水一直居高不下，就等於白白比別人少領了 18 年的福利，怎能不心痛！
取消每周 30 小時 3 歲以上幼兒免費照護：父母中任一位年薪超過 £100,000 時，這項福利直接失效，所以這些人稅繳得比誰都多，福利卻享受不到。
「中高級打工仔」爆出走潮、英國政局暗潮洶湧
看到這裡，你會暗自為自己不是「HENRY」一族竊喜嗎？還是想超越他們，賺更多年薪然後移民到稅率較低的國家？
我去年在葡萄牙度假時，就認識一對從義大利移民到葡萄牙的夫妻──他們移民的動機就是避稅。我可以想像，未來的英國也會出現越來越多移民葡萄牙、希臘等低稅國家的富豪和高收入經理人。
事實上，自從工黨執政後，各種針對富人課稅的政策紛紛出籠，已導致英國富人出走潮愈演愈烈。媒體指出光是今年截至目前為止，英國就有 16,500 名百萬富翁移居他國──這個數字是中國的 2 倍、俄羅斯的 10 倍。
英國近幾年景氣不好，工黨上台後又力行「劫富濟貧」的政策，搞得我身邊的有錢朋友紛紛想逃，逃不了的就只好繼續當「HENRY 族」，然後每天看新聞上說英國又接受了多少難民，全靠他們繳的稅在養，心裡那種不爽全寫在臉上。
也難怪，我認識的許工黨鐵票家庭，在這幾年都紛紛「變節」了：他們當中有些人支持工黨一輩子，有些甚至支持了好幾個世代，現在卻再也無法「含淚投票」──因為工黨雖不遺餘力地打擊老錢一族，但也並沒有保護到他們這群胼手胝足打拼至今，好不容易有著不錯收入的勞工階級。
若稅改政策過激，導致連受薪階級的票也保不住，英國政壇恐怕很快要再掀起一陣風暴。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《你也是「HENRY」族嗎：年收 4 百萬還是「有錢不起來」？英國稅改鐵拳下的打工仔之怒》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
英國人妻讀者太太 Mrs Reader，土生土長台北人，2011 年移居英國，任職整合行銷公司客戶經理，同時為取得證照的職涯教練，擅長職涯目標設定、職涯策略制定、求職工具優化與英語面試培訓。著有《大不列顛小怪癖》、 《讀者太太解鎖跨文化婚姻》、《WFH 也能發展國際職涯：遠距工作者的職場攻略》三本作品。
