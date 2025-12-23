【換日線歷史】回看 11 年前雪梨人質事件，澳洲人如何學會應對恐攻？

人質挾持案發生 3 個月後，Lindt Café 再次開幕，吸引大批民眾及媒體造訪。 Photo Credit：M. W. Hunt@Shutterstock

作者：Jen／榛知

12 月 15 日，是雪梨馬丁廣場 Lindt Café 挾持事件滿 11 週年的日子。

但在今（2025）年，這個日期不單只是個回顧，因為上週日（14 日）傍晚，雪梨邦代海灘發生大規模槍擊事件，造成現場 14 人死亡（包含 50 歲槍手），另有 42 人送醫，其中 2 人於院內搶救後不治，讓死亡數再次上修至 16 人。

圖／Jen 提供

我之所以決定在此刻分享這個故事，並不是為了讓你害怕，而是因為在這種時刻，資訊往往混亂，而「你相信什麼、你怎麼行動」，都可能會直接影響整個社會的氛圍。

廣告 廣告

所以今天，我想帶大家回到 11 年前那個起點──從 2014 年，Lindt Café 到底發生了什麼、澳洲如何透過修法因應，到多年後這些修正如何在這次事件中發揮作用，及我們面對危機時，該如何避免陷入「簡單答案」的陷阱。

那天，雪梨市區為什麼被迫停下來？

2014 年 12 月 15 日早上，一名男子走進馬丁廣場的 Lindt Café，挾持店內顧客與員工。

事件隨即演變成長時間對峙，警方封鎖周邊，談判持續將近 16 小時。最後在警方突入行動中，兩名人質不幸罹難，嫌犯亦身亡。

後續公開資料顯示，嫌犯在挾持過程中刻意借用「伊斯蘭國」（Islamic State）的語言和符號，將事件包裝成更大的政治宣告。例如：他並非優先跟警方談判，而是不斷致電媒體，要求以指定說法播報「澳洲正遭受攻擊」，甚至提出以人質交換伊斯蘭國旗幟的訴求，並希望能在廣播中與時任總理艾波特（Tony Abbott）對話。

然而，聯邦與新南威爾士州（下簡稱新州）的檢討報告指出，在事件發生前的情報評估中，並未辨識出明確的恐攻計畫訊號，也沒有證據顯示嫌犯與任何恐怖組織有實質聯繫。換言之，他更像是把極端組織的框架「借來用」，而非代表某個組織正在執行任務。

至於嫌犯的背景，在案發前，他曾與現任妻子共謀殺害他的前妻，並背負多項情殺指控。在這樣的情況下，他卻仍在案發一個月後，獲得保釋。後續官方的檢討報告中，因此對「保釋處理」提出嚴厲批評，並於事後推動相關修法。

事件後，社會如何回應？

事件發生後，澳洲社會出現對穆斯林社群的擔憂與反彈，女性戴頭巾被辱罵、被吐口水的報導不斷浮現，不少社群領袖與大眾也試圖努力降溫這股風氣。

於此同時，雪梨也出現另一種聲音：#illridewithyou。

這項呼籲的核心不是政治立場的展現，而是社會互相照應──如果你因為宗教或外表擔心獨自搭車回家，有人願意陪你一段路。

民眾逐漸表態的情境下，若我們細看嫌犯的經歷，卻會發現另一層真相：早在 2008 年，嫌犯其實就曾多次出現在媒體前公開喊話，要求澳洲從阿富汗撤軍。

也就是說，若將嫌犯的完整經歷連成一條線，會看到他長期以反戰形象進行政治表演，同時深陷多案纏身、可能面臨重刑的個人危機，並試圖藉由媒體與恐攻敘事尋求向外展現的舞台，最終走向那場災難性的行動。

從此觀點來看，這並不是一起與種族主義相關，或單純精神失常的案件。

這件事讓我印象深刻，也理解到：當城市陷入恐懼時，社會中會同時滋長偏見，也會生出善意。你選擇餵養哪一個，將會逐漸改變整體氛圍。而這也是我想提醒的──當下最危險的，往往不只是事件本身，還包含我們急著替它塞進一個「簡單答案」的衝動。

事件後，澳洲恐攻相關法律做了哪些修正？

馬丁廣場事件之後，新州其實進行了兩種「相對務實」的制度修補：其一，是讓嫌犯更難被保釋；其二，則是讓警方在恐攻現場，更明確了解自身權限與可做出的行動。

一、保釋條件收緊，將「恐攻風險」納入門檻

2015 年，新州修訂《Bail Amendment Act 2015》，針對「恐攻相關」狀況，設定更嚴格的保釋條件與門檻。

例如：保釋機關在評估風險時，必須同時考慮被告是否與恐怖組織有關聯、是否曾發表或從事支持恐攻、暴力極端主義的言行，及是否與倡議此類行為的團體或人士有所連結。

簡而言之，即使嫌犯尚未被定罪，只要案件或個人背景被視為涉及恐攻風險，法律設計將傾向採取更保守的立場，不輕易准予獲釋。

二、警方權限明確化：恐攻現場的決策與責任邊界

2017 年，新州再度修訂《Terrorism Legislation Amendment (Police Powers and Parole) Act 2017 No 24》，針對恐攻現場警方需快速決策的情境，明確界定警員可採取的行動範圍與法律責任。

一旦事件被正式宣告為恐攻時，警方可依當下情勢判斷，在「合理且必要」的前提下使用致命武力，以保護受威脅者的安全。此舉旨在避免第一線人員在救人的行動中，仍要在腦中權衡「我開槍是否會變被告」的疑慮。

同一套修法也強化了對恐攻相關罪犯的監管，其核心精神仍是──在公共安全與個案風險間，前者為優先。

當年的修法如何運用在邦代海灘槍擊案？

時間回到 2025 年，根據警方的公開資訊，邦代海灘槍擊案已被正式宣告為「恐怖攻擊」，並由新州恐攻聯合調查小組（NSW Joint Counter Terrorism Team）接手調查。

這個「宣告」本身極為關鍵，因為它通常意味著：

調查與資源將轉入「反恐框架」，包含跨單位合作、情報搜集、取證程序及後續指控方向

現場指揮、封鎖與戰術應對，將進入更高層級的法定狀態

若嫌犯存活並進入司法程序，後續在羈押、保釋、限制令等議題上，法律將傾向以更保守的公共安全標準處理

馬丁廣場事件後的修法，重點並非強化政府的權力，而是為恐攻現場的警方、司法系統與風險控管，提供更明確的規則可循。

恐懼之後，我們該怎麼一起走下去？

人質挟持事件後，馬丁廣場出現一片民眾自發的「花海」。

後來，雪梨市府設立了永久紀念作品《Reflection》，將那片花海中一片片花瓣鑲入人行步道，成為民眾日常步行間會踩到、會看見的提醒──「公共安全」不是抽象的議題，而可能發生在你下班會經過的路口。

雪梨市府設立的藝術作品《Reflection》。圖／取自 雪梨市政府 官方網站

這樣的紀念方式，讓人不禁反思：在情緒最高點，我們不該急於推測或歸責。

宗教與種族議題一直是移民社會最敏感的神經，我也在此誠摯呼籲，希望這起邦代海灘事件，不會引發民眾對穆斯林社群的仇恨，也不要上升到國家間的對立──因為這樣的情緒，只會讓本就脆弱的社會關係，變得更加分裂。

下篇文章，我將從「遇到緊急狀況你可以怎麼做」的角度，將「逃、躲、報」整理成你可以存起隨時查看的流程。

（註：想了解更多當年馬丁廣場事件的細節，可參考 ABC 新聞台製作的紀錄片。）

※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《從邦代海灘槍擊案，回看 11 年前雪梨人質事件──澳洲人如何一步步學會應對恐攻？》，未經同意禁止轉載

【更多換日線文章】

公共攻擊發生時，該如何快速反應與自救？邦代事件後，人人必學的三大求生行動原則

【評論】6 天內澳洲台灣都出事，為何媒體處理大不同？——誰的名字被記住、決定暴力是否延續

作者簡介：

Jen，前美商亞太區儲備幹部計畫負責人，現 FinTech 產品經理。作為高中來到澳洲求學的第一代移民，經歷過臺澳兩國的教育，有許多感觸，也在澳洲 6 年職涯中多次轉職，因此熱衷於分享澳洲文化、留學、移民、職場相關知識給剛來澳洲的華人，並創辦澳洲職場人社群，且創辦僅兩年即成為最大的臺灣人在澳洲職場社群，目前在臉書有 2 萬多成員，實體活動也遍布澳洲各大城市。Jen 的長期目標，是透過社群凝聚在澳臺灣人力量，幫助更多新到來的移民在澳洲順利發展職涯，實現理想生活。