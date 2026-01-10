【換日線求職】用數據告訴你：啥時才是投履歷的好時機！
作者：George Chan／用數據穩定你的海外求職之路
海外職場常流傳一句話：「12 月是歐美求職淡季，人資都去放假了，別浪費力氣投履歷。」這聽起來合理，但實際上真是如此嗎？
求職平台 Indeed 公開網站上近 6 年的新職缺數據（New Job Postings），以下圖加拿大的數字變化為例，確實可看到，儘管整體職缺釋出量有高有低，每年的最低點都差不多在年底。然而，這並不代表所有國家都是這樣。
本篇文章將以這份數據為基礎，探討包含美國、加拿大、德國、英國、澳洲、愛爾蘭與法國等在內的 7 個國家，每到年底的求職實況與應對策略。之所以採用這份 Indeed 發表的數據，有兩個關鍵原因：
反應速度最快：它追蹤的是 Indeed 上「每日」的新增職缺量。比起政府統計，這份數據更能即時說明「本週企業釋出的職缺量」，包括假日也都有數據。
跨國比較基準一致：數據將 2020 年 2 月 1 日（疫情前）設定為基準值（100），如果指數是 150，表示比基準日增加了 50%；如果指數是 80，表示比基準日少了 20% 的新職缺。這讓我們能忽略各國市場大小的差異，直接「橫向對比」北美、歐洲與澳洲在「同一時間點」的職缺熱度變化。
以下，就讓我們一起來看這份極具參考價值的數據吧！
12 月職缺少是「迷思」，實際上各國「淡季」大不同
所謂的淡季，如果定義為「新職缺釋出量跌落谷底」，或說是新釋出職缺量為該年度最低的時刻，那麼這份數據告訴我們：並非所有國家的 12 月都是死水一灘。
無論整體經濟好壞，每年都有個往下「跌落谷底」的時刻，誤解往往也由此而生：這幾個跌落谷底的時刻，看起來都落在 12 月最後一週、隔年 1 月第一週的範圍之間。但仔細深究，會發現細節有所不同。
接著，我將原始的「新職缺數指標」的資料抓出來，做出好幾張圖，標記出每年的最低點，以及轉折點的時間，並為讀者們分析。
一、加拿大：典型的「長假模式」，12 月是真正的凜冬
從加拿大近 6 年的數據可以看到，無論經濟好壞，每年新職缺數確實會在年底「跌落谷底」，時間點精準地落在每年聖誕節那一週或新年第一週（很巧的是，都是 12 月 31 日或 1 月 4 日）。
換句話說，加拿大每年新職缺釋出的最淡季，在聖誕節那週與新年第一週。
但接下來又有新的疑問，是何時開始職缺數降低的呢？畢竟「降溫的節奏」也是關鍵。於是我將每個低點前的轉折點標示出來（如下圖），會看見疫情間 2021-2023 年都是在 12 月初（12 月 9 日或 12 月 5 日）就大幅下降，但近兩年都是到聖誕節前一週才大幅減少。
雖然 12 月初職缺數就開始小幅下滑，但近兩年真正的大幅崩跌（進入完全放假模式）通常要等到聖誕節前一週才發生。表示說，即便是在重視工作生活平衡的加拿大，企業在 12 月的前兩週仍在努力「清倉」──試圖在長假前把該開的缺開出來，該跑的流程跑完。直到聖誕前夕，市場才會真正休眠。
所以，雖然加拿大 12 月初職缺就會開始小幅下降，但近兩年來的數據告訴我們：至少到聖誕節前都還可以衝刺。
二、美國：感恩節是「中場休息」，12 月反而是「最後衝刺期」
美國的情況則是完全相反。美國每年新職缺釋出的最低點，其實是發生在「感恩節」。
從數據上可以看見，除了 2021 年疫情後職缺量爆發外，往後新職缺數最低點反而在感恩節（11 月底到 12 月初），這才是真正的該年「低點」。然而，感恩節一過，會出現一個顯著的「V 轉」大幅回彈，且這波衝刺會一路持續到聖誕節前夕。
換句話說，美國每年新職缺釋出的最淡季，在感恩節後兩週。聖誕節與新年初反而是正常求職季。
在撰寫本文的 2025 年 12 月初，你也可以看到美國正在從感恩節低谷中回溫，新職缺量慢慢回升。
三、歐洲與澳洲：優雅地工作到最後一刻
一直以來，許多人對歐、澳的印象就是「假很多」，民眾早早就會開始放假了──但這是個迷思。
澳洲、法國、愛爾蘭與德國，每年新職缺釋出的最淡季，都在聖誕與新年週，情況類似於加拿大。但差別在於，這些國家沒有那麼早「減少釋出」，相對於加拿大在 12 月初就劇烈下降，可以看出澳洲、法國、愛爾蘭與德國等國的轉折點不會是在 12 月初，而是很明確地都在聖誕節那一週。
以下圖德國為例，會發現在所有低點之前的轉折點，不會超過聖誕節前兩天。更有趣的是，都是在 12 月 23 日日才開始下降，換句話說，到聖誕節前德國的職缺釋出量都還有一定水準。
而英國數據如下圖，比較不能看出規律，像是 2021 年最低點在 1 月中、2023 年 4 月有一個大波折、2024 年最低點在 1 月底等，每年狀況不盡相同。但從曲線上仍可推論出：12 月在英國依然是可以衝刺的求職時間。
各國低點後回彈時間：一週後回穩，兩週後到頂
那經過職缺釋出量的最淡季後，何時會開始又有比較多職缺出現？
大多在低點後的第二週就會有很多職缺釋出，但通常要到第三週開始才能到下一個高點。如下圖是加拿大的最低點，以及到最底點後第一個高點的時間，可以發現約莫都在 14 天達到下一個新高點，這數據倒是各國都差不多。
幫《換日線》讀者朋友們整理一下重點，從數據上我們可以看出：
美國：新職缺釋出數在感恩節後兩週達到低谷，12 月後值得開始衝刺。
加拿大：新職缺數在 12 月第一週後會急劇下降，可以安排休假了，1 月第二週再回來吧。
澳洲、法國、愛爾蘭、德國與英國：可以持續努力到聖誕節那一週，再來也是 1 月第二週才有比較多職缺。
為什麼職缺有在開，卻感覺沒人理我？
看完數據，你可能會疑惑：既然數據說職缺還在開，為什麼我投了履歷卻沒什麼回應？
這裡存在著「系統與人力的時間差（Time Lag）」：
系統的自動化（ATS）：大型企業的招募系統是自動運轉的，職缺可能會依照設定好的時間排程自動上架，或者是因為 Q4 預算核准了，系統就自動發布職缺（Auto-posting）。這解釋了為什麼 FRED（美國聯準會經濟數據庫）上的數據顯示 12 月仍有大量新職缺。
人力的空窗期：新釋出職缺數不代表招募人員有時間與人手處理，也不代表公司內部有人可以面試。負責審閱履歷的 Recruiter 或 Hiring Manager，此時此刻可能正在放假。
這導致了一個尷尬的局面：表面上職缺是「熱」的（剛釋出），但實際上處理流程是「冷」的（沒人看）。許多求職者的焦慮正是來自這個落差──你以為是「已讀不回」被拒絕，但真相往往只是「人不在位子上」。
根據 Deloitte 的假期旅遊調查（Holiday Travel Survey），以美國為例，儘管有不少人因為擔心被裁員，休假時仍會帶著電腦工作，但每年最後兩週很多職員就幾乎都在放假了。
不過，對於想出國工作的人來說，即便 12 月招募速度變慢是事實，也不意味著你不該期待「即時」的回應。因此，在這篇文章的最後，我將分享幾項給海外求職者的「生存策略」。
策略一：分區進攻，調整你的期待值
鎖定美國市場者：感恩節後請全力衝刺，把握 12 月前三週的「回彈期」。這時競爭者可能因為過節而變少、或仍卡在「12 月是寒冬」的迷思中，是你的好機會。
鎖定加拿大／歐洲市場者：直到聖誕節前都保持穩定的投遞節奏。但也請做好心理建設，現在投遞，是為了預約年後的面試機會；不要因為兩週沒收到信就覺得自己失敗了，事實上對方很可能只是滑雪去了。
策略二：搶占「1 月紅利」的排隊序位
Indeed 數據中有一個驚人的共同點：各國職缺在觸底後的反彈，通常需要兩週的時間（約在 1 月中旬）才會回到高點。很多求職者開工第一天看到市場上沒什麼職缺釋出，就覺得有點受挫，加強自己覺得「景氣不好」的印象。看完這篇專欄後你便會知道，此時是你的機會，因為你明白接下來會開始爆發。
策略三：利用「節日紅利」進行低壓社交
12 月雖然面試流程慢，卻是 Coffee Chat 的黃金期。平時忙碌的前輩或潛在雇主，在年底通常心情較輕鬆，或者正在清理未休完的年假，這時候發送 LinkedIn 訊息，用「節日問候」作為破冰相當應景。
但建議此時不要直接詢問求職相關資訊，這會帶給人壓力，而是以「請教產業明年度展望」或單純「祝賀節日」為由聯繫。這時候建立的弱連結，往往能在 1 月職缺大爆發時派上用場。
結語：回到一開始的問題，12 月就是淡季嗎？
如果淡季的定義是「回應、面試速度慢」，那麼你是對的，確實 12 月中以後人力會減少。
但如果淡季的定義是「釋出的新職缺量少」，其實在許多市場並非「12 月最糟」。加拿大新職缺量確實在 12 月逐漸緊縮；美國在 12 月第一週後反而海闊天空；歐洲與澳洲的淡季則集中在 12 月底與 1 月初，12 月前三週是關帳前的小高峰。
求職時最大的敵人，往往不是市場的淡旺季，而是資訊不對稱帶來的焦慮。謀職時，我們應該透過數據打破謠言，讓自己冷靜判斷局勢，而不是被焦慮沖昏頭。一旦學會善用數據，建立合適的判斷，必然能讓求職之路更順，這也是我未來將持續在《換日線》專欄為大家分析的主題！
※本文由換日線網站授權刊載,原標題為《「12 月是淡季,別浪費力氣投履歷」是歐美求職迷思?用數據告訴你年底該衝刺還是休息》,未經同意禁止轉載
「拿了一手好牌，卻打不贏」：一位成績優異的印尼女孩，為何不願到台灣學管理？
59,852 元平均「實質總薪資」的瘋狂惡戲：真的好意思，這樣玩弄國家統計數據嗎？
作者簡介：
George Chan，作為一名專做跨國求職的 Career Coach（Coach 喬），投注超過 10 年的時間在引導與教練上，擁有教練時數超過 3 千小時與 7 百場工作坊的經驗。曾從台灣跨洋轉職，拿到數個 Offer，包括新加坡 TikTok、英國 Mozilla、美國 GitLab 的數種職位，最後選擇到美國 Amazon 擔任軟體工程師。後續將這求職過程中的學習轉化為一套完整、可遵循的框架，自 2021 年以來協助超過兩百位 mentees（SWE／PM／DE／DE／BA）拿到國外的 Offer，擅長以「資料」來協助求職之路。
