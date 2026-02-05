【換日線現場】當梵蒂岡開始聊經濟，和其他國家有何不同？

會議中的分組工作坊，來自全球五大洲的參與者。Photo Credit：Shirley 提供

作者：林雪莉 Shirley Lin／飄洋過海歷險記

新的地緣政治關係與人工智慧的快速發展，正持續重塑全球經濟格局。越來越多人意識到，既有的經濟體系，已難以回應人類所面臨的艱鉅挑戰，世界亟需更具變革性的經濟解方。

梵蒂岡，這個長期被視為「宗教之國」的地方，乍聽之下似乎與經濟議題相距甚遠，卻在近年持續舉辦一場名為「方濟各的經濟」（The Economy of Francesco，下簡稱 EoF）的國際會議，邀請來自世界各地的學者及企業家，共同思考一個再日常不過、卻也最棘手的問題：當既有體系越來越難回應人類所面臨的艱鉅挑戰時，經濟是否需要被重新想像？

親訪方濟各經濟論壇

作為長期投入社會創新領域的天主教徒，我關注的是，在這樣的時代背景下，教會如何以其獨特的價值視角，回應當前世界經濟正面臨的集體焦慮──從教宗方濟各任內，以天主教社會訓導（Catholic Social Teaching）為核心思想，倡導經濟與商業應以人為本、服務於人，到新任教宗良十四世在首篇勸諭《我愛了你》（Dilexi Te）中，延續並呼應了相同的精神與關懷。

2019 年，方濟各發起一項重要的經濟倡議會議 EoF，邀請來自世界各地的年輕經濟學者、企業家與變革者（changemakers），共同探索新的經濟可能。這項論壇至今已在超過 50 多個城市成立分部，並依不同議題組成 12 個跨國社群（Villages），推動小型專案與實驗性行動。

其中，「農業與正義」工作小組成立了 Farm of Francesco，參與歐盟的永續農業、氣候變遷會議，並為碳農（Carbon Farmers）設計並執行保護性農業培訓計畫，也在肯亞發展符合 EoF 核心精神的示範農場。

2025 年 11 月底，我親身參與了在羅馬舉行的 EoF 年會，與來自超過 30 個國家的 600 多位參與者，共同交流各國的經驗及案例，討論如何建立起更公平、以人為本的經濟模式。

接下來，我將歸納這場會議的 3 個特色，也希望藉此讓讀者理解，天主教會如何在當代經濟環境中，以其獨特的價值導向持續發揮影響力。

EoF 活動現場。圖／Shirley 提供

東方談成效，西方談框架──我們需要的是全新「敘事方式」

在華人文化中，我們習慣參加有標準答案或結果導向的活動，最典型的例子就是以業務成長或商業合作為目的的會議。

然而在歐美，則有許多論壇專注於探索模式、制度架構或思想框架，例如甜甜圈經濟（Doughnut Economics）、社會企業模式（Social Enterprise）等各種創新經濟模式，而 EoF 正是其中之一。

這類會議乍看之下可能抽象，我卻聽到一句深深觸動我的話：「我們需要新的敘事方式，而非新的技術。」在物質過剩的時代，真正的挑戰已不再於創造新的產品或技術，而是如何更新思想。經濟的本質是人類集體價值觀的延伸，因此當我們改變敘事，便是進行認知的重塑，而思想的改變將引發一連串的連鎖反應，帶動資金流向、政策方向與消費行為的變化。

傳統商業導向的會議，往往只能解決局部問題，而聚焦模式、制度與思想的探索，則致力於重新定義集體框架與因果關係。唯有從根本上改變，才更容易促成深遠且持久的影響。

以共同價值觀為基礎，打造跨越邊界的信任網絡

天主教會本身是一個強大的全球人脈網絡，建立在共同價值觀基礎上，內部具有高信任度，往往比單純的商業開發，更能輕鬆促成跨國資源的串連與合作。

對外交處境特殊、非聯合國成員的台灣而言，這種的網絡尤其珍貴──它能有效繞過地緣政治的限制，讓我們得以直接與來自五大洲的影響力人士及學術資源對話，將台灣的聲音及經驗帶入國際舞台。

EoF 以永續發展、人類尊嚴及社會共好等普世價值為核心，因此吸引了來自不同信仰與背景的參與者。會議中，他們分享自己並未感受到強烈的宗教價值觀植入，也沒有明顯的教友與非教友界線。取而代之的，是對多種智慧傳統的開放態度，讓不同背景的人都能平等交流、互相啟發與合作。

會議中的分組工作坊，來自全球五大洲的參與者。圖／Shirley 提供

跨世代的經驗傳承，成青年探索的最佳後盾

EoF 的另一個核心特色，是資深前輩（Seniors）的陪伴與實質支持。

會議中，我有一段簡短的分享，講述我如何從利潤導向的創業，轉為以人為本的使命導向，並透過生態圈模式將客戶變為夥伴。

會議安排了 4 位資深前輩給予回饋，他們有的擁有豐富跨國經驗，有的則是家族事業的傳承者，即使來自不同背景，但都擁有一項共同特質──謙卑。他們總是先肯定分享者的亮點，再給予簡短而精準的建議，而非套用統一公式或進行形式化指導。

在台灣，這種角色通常會被稱為「業師」。然而，我過往接觸到的經驗，多是居高臨下、形式化的指導──即便雙方來自不同產業，也往往會刻意挑出問題，或給出看似厲害但難以落實的建議，藉此證明自己的資歷。

在 EoF，這樣的互動卻截然不同。資深前輩只專注給予與分享，甚至在適當時機提供自身資源或資金，從不對青年有所索取。這份無條件的支持創造了安全的實驗空間，讓青年能勇於提出新想法，並在前輩精準的建議下降低商業風險。那一刻，我重新理解了世代間的「協作與傳承」意義。

我及來自印尼同樣聚焦女性議題的參與者們，與該會議的核心人物亞西西教區主教索倫蒂諾（Domenico Sorrentino）。圖／Shirley 提供

在動盪不安的當代，梵蒂岡以「宗教之國」之姿，推動一場不以金融實力為刃，而以價值影響力為核心的經濟變革。

EoF 的歷程讓我看見，若我們真心渴望經濟制度服務於人，就需要有更多的勇氣在體制與潮流之間逆風而行，不厭其煩地以各種方法提醒世界──經濟的重心，應重新回歸到「人」身上。

或許在台灣，這份堅持顯得略為孤寂，但當視野接軌國際，才會驚覺：原來，我們並不孤單。

作者簡介：

林雪莉 Shirley Lin，跨國品牌策劃公司創辦人、熱愛大海的衝浪人、有愛有平安的天主教友、周遊各國停不下來的空中飛人。生命就是一場歷險記，走遍台灣、中國、美國、西班牙等國家，以衝浪的挑戰精神打造事業版圖，用創意成就無限可能。擅長以商業保留文化、文化加值商業，提供多方案企業永續經營策略，以協助客戶打造品牌。堅信將賣產品轉換為賣價值、創造新形態工作環境、培養與用戶的深度關係，可以建立企業的長期影響力，為世界帶來更多愛與美好的正向價值。FB頁面：Primaluz初煦、 Shirley Lín