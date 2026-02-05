【換日線現場】當梵蒂岡開始聊經濟，和其他國家有何不同？
作者：林雪莉 Shirley Lin／飄洋過海歷險記
新的地緣政治關係與人工智慧的快速發展，正持續重塑全球經濟格局。越來越多人意識到，既有的經濟體系，已難以回應人類所面臨的艱鉅挑戰，世界亟需更具變革性的經濟解方。
梵蒂岡，這個長期被視為「宗教之國」的地方，乍聽之下似乎與經濟議題相距甚遠，卻在近年持續舉辦一場名為「方濟各的經濟」（The Economy of Francesco，下簡稱 EoF）的國際會議，邀請來自世界各地的學者及企業家，共同思考一個再日常不過、卻也最棘手的問題：當既有體系越來越難回應人類所面臨的艱鉅挑戰時，經濟是否需要被重新想像？
親訪方濟各經濟論壇
作為長期投入社會創新領域的天主教徒，我關注的是，在這樣的時代背景下，教會如何以其獨特的價值視角，回應當前世界經濟正面臨的集體焦慮──從教宗方濟各任內，以天主教社會訓導（Catholic Social Teaching）為核心思想，倡導經濟與商業應以人為本、服務於人，到新任教宗良十四世在首篇勸諭《我愛了你》（Dilexi Te）中，延續並呼應了相同的精神與關懷。
2019 年，方濟各發起一項重要的經濟倡議會議 EoF，邀請來自世界各地的年輕經濟學者、企業家與變革者（changemakers），共同探索新的經濟可能。這項論壇至今已在超過 50 多個城市成立分部，並依不同議題組成 12 個跨國社群（Villages），推動小型專案與實驗性行動。
其中，「農業與正義」工作小組成立了 Farm of Francesco，參與歐盟的永續農業、氣候變遷會議，並為碳農（Carbon Farmers）設計並執行保護性農業培訓計畫，也在肯亞發展符合 EoF 核心精神的示範農場。
2025 年 11 月底，我親身參與了在羅馬舉行的 EoF 年會，與來自超過 30 個國家的 600 多位參與者，共同交流各國的經驗及案例，討論如何建立起更公平、以人為本的經濟模式。
接下來，我將歸納這場會議的 3 個特色，也希望藉此讓讀者理解，天主教會如何在當代經濟環境中，以其獨特的價值導向持續發揮影響力。
東方談成效，西方談框架──我們需要的是全新「敘事方式」
在華人文化中，我們習慣參加有標準答案或結果導向的活動，最典型的例子就是以業務成長或商業合作為目的的會議。
然而在歐美，則有許多論壇專注於探索模式、制度架構或思想框架，例如甜甜圈經濟（Doughnut Economics）、社會企業模式（Social Enterprise）等各種創新經濟模式，而 EoF 正是其中之一。
這類會議乍看之下可能抽象，我卻聽到一句深深觸動我的話：「我們需要新的敘事方式，而非新的技術。」在物質過剩的時代，真正的挑戰已不再於創造新的產品或技術，而是如何更新思想。經濟的本質是人類集體價值觀的延伸，因此當我們改變敘事，便是進行認知的重塑，而思想的改變將引發一連串的連鎖反應，帶動資金流向、政策方向與消費行為的變化。
傳統商業導向的會議，往往只能解決局部問題，而聚焦模式、制度與思想的探索，則致力於重新定義集體框架與因果關係。唯有從根本上改變，才更容易促成深遠且持久的影響。
以共同價值觀為基礎，打造跨越邊界的信任網絡
天主教會本身是一個強大的全球人脈網絡，建立在共同價值觀基礎上，內部具有高信任度，往往比單純的商業開發，更能輕鬆促成跨國資源的串連與合作。
對外交處境特殊、非聯合國成員的台灣而言，這種的網絡尤其珍貴──它能有效繞過地緣政治的限制，讓我們得以直接與來自五大洲的影響力人士及學術資源對話，將台灣的聲音及經驗帶入國際舞台。
EoF 以永續發展、人類尊嚴及社會共好等普世價值為核心，因此吸引了來自不同信仰與背景的參與者。會議中，他們分享自己並未感受到強烈的宗教價值觀植入，也沒有明顯的教友與非教友界線。取而代之的，是對多種智慧傳統的開放態度，讓不同背景的人都能平等交流、互相啟發與合作。
跨世代的經驗傳承，成青年探索的最佳後盾
EoF 的另一個核心特色，是資深前輩（Seniors）的陪伴與實質支持。
會議中，我有一段簡短的分享，講述我如何從利潤導向的創業，轉為以人為本的使命導向，並透過生態圈模式將客戶變為夥伴。
會議安排了 4 位資深前輩給予回饋，他們有的擁有豐富跨國經驗，有的則是家族事業的傳承者，即使來自不同背景，但都擁有一項共同特質──謙卑。他們總是先肯定分享者的亮點，再給予簡短而精準的建議，而非套用統一公式或進行形式化指導。
在台灣，這種角色通常會被稱為「業師」。然而，我過往接觸到的經驗，多是居高臨下、形式化的指導──即便雙方來自不同產業，也往往會刻意挑出問題，或給出看似厲害但難以落實的建議，藉此證明自己的資歷。
在 EoF，這樣的互動卻截然不同。資深前輩只專注給予與分享，甚至在適當時機提供自身資源或資金，從不對青年有所索取。這份無條件的支持創造了安全的實驗空間，讓青年能勇於提出新想法，並在前輩精準的建議下降低商業風險。那一刻，我重新理解了世代間的「協作與傳承」意義。
在動盪不安的當代，梵蒂岡以「宗教之國」之姿，推動一場不以金融實力為刃，而以價值影響力為核心的經濟變革。
EoF 的歷程讓我看見，若我們真心渴望經濟制度服務於人，就需要有更多的勇氣在體制與潮流之間逆風而行，不厭其煩地以各種方法提醒世界──經濟的重心，應重新回歸到「人」身上。
或許在台灣，這份堅持顯得略為孤寂，但當視野接軌國際，才會驚覺：原來，我們並不孤單。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《談經濟，不能只看賺錢！當「宗教之國」梵蒂岡舉辦經濟論壇，到底有何不同？》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
25 歲那年，用 6 萬元旅費走遍歐洲 60 天──那趟壯遊教我的 5 件事
【國家檔案】全球 13 億信徒的「總部」，國民不到千人──一篇看懂梵蒂岡
作者簡介：
林雪莉 Shirley Lin，跨國品牌策劃公司創辦人、熱愛大海的衝浪人、有愛有平安的天主教友、周遊各國停不下來的空中飛人。生命就是一場歷險記，走遍台灣、中國、美國、西班牙等國家，以衝浪的挑戰精神打造事業版圖，用創意成就無限可能。擅長以商業保留文化、文化加值商業，提供多方案企業永續經營策略，以協助客戶打造品牌。堅信將賣產品轉換為賣價值、創造新形態工作環境、培養與用戶的深度關係，可以建立企業的長期影響力，為世界帶來更多愛與美好的正向價值。FB頁面：Primaluz初煦、 Shirley Lín
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
NBA》詹姆斯高機率重返騎士！願大幅降薪組「三巨頭」內幕曝光
41歲球星詹姆斯（LeBron James）季後將成為自由球員，若詹姆斯選擇延續職業生涯，重返騎士的機率相當高，近日也傳出騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）與剛被交易過去的哈登（James Harden）將會在休賽季招募詹姆斯，若詹姆斯能夠重返克里夫蘭，將是生涯第三度披上騎士戰袍。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
柯志恩機會來了？吳子嘉：他是民進黨前所未有最弱參選人
2026年高雄市長選戰已逐漸升溫，國民黨參選人、立委柯志恩表示，自己從頭到尾都認為藍白「一定要合」，面對高雄這樣綠營基本盤強勢的選區，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。對此，資深媒體人吳子嘉表示，民進黨參選人賴瑞隆是沒有魅力的人，對民進黨來講，是前所未有最弱的一個參選人。
黃國昌戰新北！尚毅夫曝他選到底「2大後果」：這群人火大
民眾黨主席黃國昌卸任立委後，本月初隨即宣布成立新北市長競選總部，外界關注黃是否選到底。媒體人尚毅夫說，若黃國昌選到底，就會讓民進黨的蘇巧慧當選，藍白就「掰掰了」，且藍營基層會火大；若黃票很少、被棄保，黃也「掰掰了」。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。