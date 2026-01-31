【換日線生活】台灣引進「心理急救」課，能接住年輕人的痛嗎？

作者：黃心屏／心理師外國生活日記

近年來，台灣年輕族群的心理健康困擾與自殺死亡率持續攀升，於此同時，卻出現一個弔詭的現象：真正進入醫療體系、接受專業治療的人，始終只是少數。

許多人卡在一個難以被命名的灰色地帶：他們還能上班、上課、與人說笑，卻長期失眠、焦慮、失去動力，甚至偶爾浮現「不如消失」的念頭。這些狀態或許還沒有「嚴重到該住院」，卻也早已不是一句「想開一點」就能化解──只是，現有的支持體系，還無法在這個階段接住他們。

廣告 廣告

在這樣的背景下，衛福部於去（2025）年 9 月正式引進並開設「心理健康急救」（MHFA，Mental Health First Aid）課程，引起了不少關注。這項被形容為「幫心理健康做 CPR」的訓練試圖補上的，試圖補上介於日常關心與專業治療之間的那段空白，讓更多非專業者學會，當身邊的人出現心理危機時，如何及時接住，而不是錯過。

心理健康版的 CPR：MHFA 是什麼？為何在全球擴散？

如果把時間拉回 20 多年前，MHFA 的出現，並不是因為心理學有了重大突破，而是來自一個再日常不過的疑問──當身邊的人明顯不對勁了，我們到底該怎麼辦？

2000 年，澳洲教育家 Betty Kitchener 與心理健康研究者 Anthony Jorm，在這樣的問題意識下，發展出「心理健康急救」。這套訓練並不是為了讓更多人成為專業治療者，而是讓更多人知道，什麼時候該停下來、靠近一點。

推出 20 多年來，MHFA 被引進全球至少 35 個國家、超過 800 萬人受訓。以我較熟悉的美國為例，MHFA 早已不只存在於心理健康專業圈，而是走入校園、企業、社區及第一線助人工作現場。從老師、主管，到人資、社工，甚至警消與非營利組織工作者，都透過這套訓練，學習在高壓與不確定中辨識心理危機，降低衝突升高的風險。

在台灣，這套心理健康急救課程也在去年被正式引進。課程開放給年滿 18 歲、對心理健康知識有興趣的成人申請，內容聚焦於辨識常見的心理危機訊號、練習不評價的傾聽方式。與心理諮商或治療不同的是，MHFA 並不要求學員進行診斷或介入治療，而是試圖補上日常生活與正式醫療體系之間，那段最容易被忽略的空白。

然而，不少人聽到「心理健康急救」，第一個反應是疑惑，難道是要把一般人訓練成「半個心理師」嗎？

事實上，MHFA 存在的目的，從不是為了取代專業治療。由於多數心理危機並非突然發生，而是在長時間的失眠、情緒低落、退縮、易怒，或物質使用中逐漸累積。它真正想補上的，是一個長期被忽略、卻極其關鍵的空白──在日常生活與正式心理治療間，那段最容易錯過、也最容易失手的時刻。

就像 CPR 的目的不是取代醫師，而是在救護人員到來前爭取黃金時間。MHFA 想做的，是讓更多人學會在這些時刻停下來，辨識哪些訊號值得被認真對待，用不評價、不貼標籤的方式靠近，並在需要時，協助對方連結到適合的專業資源。

研究顯示，完成 MHFA 訓練的人，對心理疾病的污名明顯下降，也更願意在察覺危險訊號時，主動開口關心。這樣的改變儘管未必能立刻反映在數據上，卻常發生在一些很小的時刻，例如第一次沒有忽視這樣的情緒、沒有用說教的方式回應，或首次陪著對方向外求助。

當然，MHFA 並非萬靈丹，它的成效仍高度仰賴後端是否有足夠的心理健康資源承接。但至少，它讓「有人接住」這件事成為可能，讓人們在危機真正失控之前，不再那麼快轉身離開。

回到台灣：當「關心」成為壓力，MHFA 如何面對挑戰

根據衛生福利部最新統計，2024 年期間，「自殺」再度回到台灣十大死因之列。

年輕世代的心理壓力逐年升高，「心理困擾」正從個人議題，逐漸成為整個世代共同承受的生活經驗。比起典型的精神疾病診斷，更多人其實徘徊在「還可以撐」與「快要撐不下去」之間的灰色地帶──他們需要的，不是立即治療，而是被理解、被陪伴，並在關鍵時刻時被看見。

也因此，MHFA 的引進，讓社會第一次更清楚意識到：心理危機同樣需要急救，而每個人都有可能成為那個在旁伸出手的人。不過，這門課程帶來的不只是新觀念，也勢必碰上一些深層的文化張力。

在台灣，很多人誤以為「關心」往往意味著介入，甚至會化身為期待與指導的角色。也就是說，當身邊的人狀況不佳時，我們習慣給建議、勸對方想開一點，卻很少真的學過，如何在不越界的情況下，傾聽與陪伴。

同時，在台灣，心理治療被視為一種「最後才使用的資源」。只要還能上班、上課、維持功能，多數人便傾向選擇撐下去，而不是求助。背後原因在於，台灣社會對「介於還撐得住與撐不下去之間」的心理狀態，長期缺乏想像與支持機制。

因此，當心理困擾尚未構成診斷，它往往既不被視為問題，也沒有容身之處。最終導致 MHFA 在辨識出心理風險後，常面臨一個現實困境──人被看見了，卻不一定願意被轉介。

當心理健康成日常，我們才真正懂得接住彼此

MHFA 的出現，某種程度上正是在鬆動這種非黑即白的理解方式，提醒我們：正式治療前，其實還有許多需要被接住的時刻。

如果說過去的心理治療文化，像是一道只在極端狀況下才會被打開的門，那麼 MHFA 嘗試做的，或許是替門外點起一盞燈。它提醒我們，關心他人，並非天生的本能，而是一種可以被學習、被練習的能力。

此外，MHFA 的導入，也進一步提醒我們，心理困擾不等於精神疾病，接受幫助也不代表失敗。當未來，心理健康不再只是禁忌、心理治療不再被污名化，且重視心理健康成為日常生活的一部分──也許，那才是我們真正開始學會彼此接住的時刻。

※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《「心理健康版 CPR」來了！台灣引進 MHFA，能及時接住年輕世代看不見的痛嗎？》，未經同意禁止轉載

【更多換日線文章】

心理假是大學生的「翹課神器」？學校讓我們無條件休息，許多人卻「不敢用」

為何面對生活無法自理、只能躺在床上的憂鬱症患者，再厲害的心理師也沒轍？

作者簡介：

黃心屏，臺南人，美國 Mental Health America 心理師，美國 University of Cincinnati 臨床心理諮商碩士，並進修藝術治療學程。曾經擔任鴻海富智康印度女工諮商／關愛室計畫負責人，也曾在非洲和東南亞多個國家擔任國際志工。喜歡瑜珈、靜心、繪畫和彈琴。網站｜心理師的外國生活日記，Instagram｜hsinping.huang，YouTube｜黃心屏心理師，Podcast｜靛藍色心理對話空間