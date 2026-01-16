【換日線生活】孤獨經濟，早已悄悄席捲中日韓＋台灣？
作者：Mark Lin／五道口男子職業技術學校
對岸最近上架一款名為「死了麼」的 App，掀起滿城風雨，並在中外網路社群與媒體上，引發高到不成比例的關注與討論。
這個 App 既沒有複雜的介面，也沒有穿戴式裝置或即時監測系統，僅要求使用者每日「手動簽到」、進入應用程式打卡。若連續 48 小時未操作，系統便自動寄信通知緊急聯絡人。
顯然，這個應用程式的實用性極低──然而正是這種近乎原始、甚至略帶荒謬的設計，卻在短短數日內的口耳相傳下，讓付費用戶數翻了數百倍，甚至登上蘋果在當地的付費軟體排行榜冠軍。
乍看之下，這不過是一場由聳動命名引發的網路話題行銷，並非正經實用的 APP；但若僅以「獵奇」、「蹭流量」來理解，恐怕低估了它所折射的社會現實：
筆者認為，「死了麼」真正觸動的，並非人們對死亡本身的恐懼，而是對於「如果我消失了，是否會有人知道」這個問題的深層不安。而「死了麼」App 引發的效應，自然也引發中國監管部門的關注──這款 APP 本身還能「活多久」？也有待時間來驗證。
為何「死了麼」突然爆紅
「死了麼」APP 的爆紅，並非源自任何技術突破，而是精準卡位制度與生活之間的灰色地帶。它幾乎沒有提供任何實質安全保障，卻讓大量年輕人願意為此付費，其原因在於：它補上了一個社會尚未正視、但個人早已感知到的風險，即城市獨居生活狀態下的「不可見性」。
如今即便在高度都市化的中國一、二線城市，年輕人普遍面臨工作流動性高、社交關係鬆散、家庭支持距離拉長等現實。即便住在高密度住宅中，個體卻可能在生活層面被高度孤立。
而當醫療、社區、親屬與工作單位之間缺乏即時連動機制，「是否會被及時發現」本身，就成為一種新的風險形式。事實上，「死了麼」APP 的成功，正是將這種模糊的不安，轉化為一個可被消費、可被操作的日常儀式。每天簽到一次，也象徵著「我仍存在於某個系統裡」。
這絕非科技帶來的安全感，而是用象徵性的消費、替代社會原有功能的結果。
女性逐漸成為「孤獨經濟」的主力？
另一個值得探討的話題是，根據媒體報導，「死了麼」的付費下載用戶中，以女性消費者居多。
筆者認為，這顯示了對岸女性不是「選擇」孤獨，而是制度沒有為她們預留位置。在如今有關「孤獨經濟」的討論中，女性也往往被視為關鍵族群，這並不意味她們更傾向孤立生活，而是她們更早、也更清楚地意識到制度的缺口：
過去十多年，中國女性的受教育程度與勞動參與率顯著提升，使得「婚姻不再是生存前提」逐漸成為潮流。然而，政策與社會制度的調整速度，卻遠遠跟不上這個現實轉變──從醫療決策、老年照護、社會福利到住房安排等制度設計，大多仍以「家庭」作為基本單位，並且經常預設女性的「育兒」、「照護」等角色。
因此，當女性選擇延後或不進入婚姻，她們不僅重新安排親密關係，也被迫獨自承擔著原本由「家庭」分攤的風險。「孤獨經濟」之所以對女性具有吸引力，不在於它滿足情感，而在提供了一種暫時可控的安全想像。換言之，許多女性並非因為「追求孤獨」而成為消費者，而是制度尚未承認她們的生活型態。
中國官方如何看待「孤獨經濟」？
從中國官方的立場來看，「孤獨經濟」顯然是一個相當曖昧的議題：一方面，北京當局近年持續透過政策宣示，不斷強調「婚育、家庭穩定與人口結構調整」的重要性；另一方面，中央與地方的產業政策，卻在積極發展智慧照護、情緒科技、銀髮經濟與陪伴型服務。
上述矛盾恰恰反映出一個現實：中國官方在表面上無視「孤獨」問題的存在，同時間卻將之視為產業機會，而非需要制度回應的社會結構變化。只要「孤獨經濟」能被包裝成產業升級或科技創新，便能被接受甚至推廣；反觀若有人直指高齡、離散化社會下的種種問題，要求政府進行相關改革，則可能因動搖既有價值敘事，遭到嚴重打壓。
由此觀之，「死了麼」APP 如今能在兩者間的灰色地帶迅速成長，正是因為它沒有直接挑戰制度，而是透過「黑色幽默」的命名，滿足了消費者們的「情緒價值」。
日本、韓國與台灣：孤獨經濟早已悄然展開？
其實，中國絕非「孤獨經濟」的特例，而更像是一個放大鏡。若將視角拉回東亞，日本、韓國與台灣，在超高齡社會與少婚少育等趨勢的夾擊下，早已歷經類似過程。
從日本的「孤食產業」、高齡獨居服務，到韓國的虛擬陪伴與「情緒訂閱制」，這些新產業商機的共同點都在於：以科技或消費形式，回應社會連結的鬆動。
台灣亦不例外：儘管單身人口比例大幅上升、晚婚不婚常態化、獨居戶數逐年增加⋯⋯政策上卻仍缺乏以「個人」為核心的長期社會支持設計。
而當制度仍假設「家庭」能吸收風險、因而忽視了「獨活」族群時，商業市場便自然透過各種方式補位。差別只在於，中國的變化來得更快、規模更大，也更集中在年輕世代，「孤獨」因而與「躺平」、「內卷」、「潤」等曾經紅極一時的中國網路用語相同，以快速且規模巨大的方式，反映了整個世代「不可明說」的困境。
由此角度觀之，「死了麼」App 的流行，恐怕並非「中國限定」的社會奇聞，而更像是一面鏡子，映照出日韓台灣、甚至東亞許多國家的社會結構性變化，與隨之而來的，人們在經濟財務、醫療照護、心裡支持等各方面的新挑戰。
孤獨，是否也正悄悄走向你我？
筆者認為，「死了麼」的爆紅背後，除了黑色幽默的表態外，也反映了人們對「若我消失，是否會有人及時察覺」這種現代風險的普遍不安。
尤其，當人們必須透過付費下載一個陽春到有些可笑的 App，來確認自己仍被世界記錄、被他人知曉時，問題的核心恐怕早已超出「行銷手法是否惹議」，而是直指社會制度上的某些不足。
換言之，真正值得思考的並非「我們是否也需要這樣的 App」，而是：在單身人口上升、獨居成為常態的過程中，我們是否已逐漸默許，未來的安全感將更多來自市場化的服務，而非制度性保障？當風險被個人化、商品化，社會是否也在無形中退後了一步？
職此以觀，「孤獨」從來不會敲門示警，它總是在不知不覺中進入日常生活。也許就在某一天，當我們發現自己願意為一個「至少會有人知道我還活著」的服務付費時，才驚覺它早已悄然上門。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《打卡證明自己還活著：「死了麼」在中國爆紅，帶給我們什麼啟示？》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
「婚姻的起源是奴隸制」？──日本婦女運動先驅：請不要忘記，受人稱讚並非生存的價值
「日本社會，真能讓年輕人懷抱夢想嗎？」——政府無作為、企業壓榨，網咖難民與貧窮女性該何去何從？
作者簡介：
Mark Lin，從事政府智庫與管顧諮詢多年，畢業於台大國際企業學系博士、台大公衛健康政策與管理所碩士、北大公共行政暨政策所碩士、台大政治學系國際關係組學士，兼讀五道口男子職業技術學校博士班。有感華人世界仍無法擺脫製造業思維的包袱，重視有形財富，忽視無形價值，體悟到凡事不能囿於眼前的利益，務必要培養全球化之競爭力，建議換日線讀者宜自主建立一套安身立命的世界觀與哲學觀。
