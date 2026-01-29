【換日線生活】為什麼越來越多華人愛去美國「這座城」定居？
作者：Chill 爸媽／趣談美國教育
長期研究教育議題的升學顧問 Ben，在成為父母後展開了一段持續十年的城市遷移──他們曾在矽谷南灣、東灣與亞利桑那州鳳凰城定居，也得力於美國鼓勵孩子在家自學（homeschool）的彈性制度，每年會在亞洲國家短期生活。
這些跨城市與跨文化的經驗，使這個對美國教育有獨到見解的家庭，對於「適合長期居住的城市條件」有了一套獨特的評估方式。
因此，當他分享：「我們最後選擇長期定居聖地牙哥（San Diego）。」我便決定透過 Podcast 與《換日線》專欄，將他的經驗向所有正在找尋定居城市的新移民們分享。延續「直擊美國科技城」系列，持續帶來第一手的在地生活體驗。
聖地牙哥 vs. 矽谷，房價、收入比一比
冰冷海水中的衝浪狂熱者，是這座城市給 Ben 的第一個震撼。加州聖地牙哥的海水全年約落在 15-20°C（59-68°F），即使盛夏也僅略微回暖，與「南加州＝溫暖海灘」的既定印象迥然不同。這對當地人來說不成問題，但對新住民而言，看著充滿活力的衝浪者在清晨跳進刺骨的海水中，確實是個不小的文化衝擊。
我們觀察到，像 Ben 這樣從灣區搬遷至南加州的人，普遍都有著相似的論點：聖地牙哥的生活節奏、通勤壓力及居住密度，都比矽谷「輕盈」許多。
在房價結構上，聖地牙哥與矽谷的差距更是十分明顯。根據美國線上房地產公司 Zillow 於 2025 年發布的統計資料：
聖地牙哥都市區的典型房價（Typical Home Value）約為 97 萬美金
矽谷聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）的典型房價約為 158 萬美金
然而，再看看兩地的家庭收入中位數，其實並沒有拉出與房價同樣程度的差距：
聖地牙哥的家庭收入中位數約為每年 105,780 美金
矽谷聖塔克拉拉郡的家庭收入中位數約為每年 159,674 美金
換句話說，矽谷雖然收入較高，但房價增幅遠高於收入增幅，使得多數家庭的購屋負擔壓力更大；而在聖地牙哥，同樣的薪資可能換得更合理的居住空間與生活品質。
通勤方面，雖說聖地牙哥也有交通繁忙時段，但與矽谷長距離跨城通勤、或洛杉磯的尖峰塞車情況相比，整體負擔仍相對溫和。
治安：家庭願意長住的基本底色
對大部分想移居美國的台灣家庭而言，「治安」是考量要住在哪座城市的底層條件。聖地牙哥長期被視為南加州中相對安全的都會區，多數住宅區、海邊社區與學校周邊，也都有穩定的公共秩序感。
我自己也曾有個切身在聖地牙哥的小故事。許多年前從台灣來出差時，曾不小心在濱海市區拉霍亞（La Jolla）弄丟護照，到警方與郵局詢問時，一位亞裔公務員的反應竟然是：「這裡很安全，護照大概只是掉了，不太可能是被偷走。」這反映出當地居民對治安的普遍信心，也說明為什麼許多家庭願意在此扎根。
育兒友善，購物、休閒育樂面面觀
在華人家庭之間，La Jolla / UTC 常被視為最具「舒適生活」指標的區域之一。以西田大學城中心（Westfield UTC）為核心，這裡有能步行生活的商圈、由人均消費力支撐的高品質商店（Aritzia、Lululemon、Apple、Sephora）、深受華人喜愛的餐廳（鼎泰豐、Javier’s、True Food Kitchen）。
這類「中產家庭需求明確」的商圈，往往象徵著城市中最穩定、最適合育兒的生活區域，也因此吸引大量華人家庭在周邊定居。
此外，這座城市，幾乎每一個景點都讓孩子著迷。
我們對聖地牙哥最印象深刻的，並不是某個單一亮點，而是它整體對「育兒家庭」的高度友善──很少有一座城市，能同時兼顧娛樂、教育、文化與戶外生活，且幾乎每一個主要景點，都讓孩子能自然地投入其中。
從 LEGOLAND California、SeaWorld San Diego 這類專為家庭設計的主題樂園，到能讓民眾實際登上甲板、近距離理解軍事與歷史的 USS Midway 博物館，城市本身就像是一座開放式的親子教室。
USS Midway 中途島號航空母艦博物館，是全美規模最大、參觀人數最多的航空母艦博物館之一，家長與小孩完全不需要是軍事迷，也能沉浸其中。船上栩栩如生的蠟像及船員們的生活，極具真實感地呈現在眼前，甲板上還停滿了可以讓人上去體驗的戰績，其壯觀程度，簡直讓大人小孩都嘆為觀止！
而真正讓人感到震撼的，是這座城市的動物園體系。San Diego Zoo 與 San Diego Zoo Safari Park 長期被視為全球最頂級的動物保育與展示場域之一。我們走遍北加州幾乎所有動物園，在聖地牙哥才首次明顯感受到動物的「活力」：不只是展示，而是生龍活虎地活動、互動、探索環境。這與當地長年溫和穩定的氣候、廣闊的開放式棲地設計，以及成熟的動物福利理念密切相關。
地理位置也形塑了這座城市獨特的文化層次。聖地牙哥緊鄰美墨邊境，墨西哥文化深深融入城市日常。走進老城區（Old Town San Diego），彷彿置身於另一個國度：西班牙殖民建築、墨西哥傳統音樂與飲食文化，能讓孩子在無壓力的狀態下，自然接觸歷史與跨文化經驗。
甚至連購物行程，也帶有邊境城市特有的空間感。身處位於南端的購物中心 Las Americas Premium Outlets，從部分區域便能遠望墨西哥境內，這種「視線所及即是另一個國家」的感受，對孩子而言，本身就是一堂地理與世界觀的現場課。
總是以「家庭」為單位行動的我們，第一次在不刻意安排的情況下，就能讓孩子對每一個景點產生濃厚興趣。聖地牙哥並不以繁華著稱，卻以一種溫和、開闊且極度適合家庭的節奏，重新定義了什麼是「適合育兒的城市」。
再來，想知道何以許多華人家庭願意搬到聖地牙哥，就必須進一步理解加州大學聖地亞哥分校（UC San Diego，UCSD）的地位。
UCSD：吸引華人家庭的真正底牌
加州大學聖地亞哥分校（下稱 UCSD）是世界知名的研究型大學，在工程、生物醫學、海洋科學等領域長期投入深度研究，被國際評比列為全球最具創新力的大學之一。
而它的位置更是一大優勢。
UCSD 周邊的 La Jolla 被視為美國最重要的生技研發走廊之一，也是生技巨頭的所在地，例如因美納（Illumina）、高通（Qualcomm）的總部，就都設立在聖地牙哥。對想攻讀 STEM、生醫、工程或研究型科目的學生來說，UCSD 與在地產業結構高度連結，無疑代表著清楚的升學路線、就業管道，以及能密集接觸研究機構的優勢。
再加上 UCSD 所在社區（La Jolla、Carmel Valley）普遍安全，教育文化濃厚，使得「學校＋社區」成為家庭搬遷的重要理由。對華人家庭來說，UCSD 不只是單純的學校，而是教育與產業連結的重要資產，讓家長們願意帶著孩子長期定居聖地牙哥。
產業優勢與教育資源
不諱言，聖地牙哥的就業市場不如矽谷密集，但它有自己的結構性優勢：生物科技（如 Illumina）、軍工與國防科技、半導體與通訊（如 Qualcomm）、醫療與醫材、海洋研究、高校與研究院（UCSD、Scripps Research）等當地主要產業，與不少華人嚮往的職業類型契合，包括工程（軟體、半導體、生醫）、研究科學家、醫療相關職位、教育與學術、國防科技工程師等，因此極具吸引力。
我們請 Ben 比較實際居住過的幾個城市，並給予讀者朋友們一些建議。他認為如果追求高薪、快節奏的升遷與競爭，矽谷仍是首選；但如果更重視家庭生活品質、工作穩定性、社區安全的綜合分數，聖地牙哥確實提供了另一種平衡。
有趣的是，雖然聖地牙哥的整體城市節奏較為平衡，但學區文化卻十分強烈，甚至被教育顧問稱為「南加矽谷」。背後原因包括：學生競爭度高、AP（Advanced Placement 的縮寫，又稱大學先修課程）選項多、公立學校升學率佳、華人家庭與亞裔族群集中。
作為教育顧問的 Ben，提出簡明扼要的觀察：「看似慢活，但名校學區裡孩子的壓力，不輸矽谷。」
對於追求「生活平衡」的家庭，他建議不一定要死守名校學區，其實選擇普通學區、搭配家庭自選活動與課後學習，反而能避免過度競爭與同質化的壓力。
結語
回顧整體脈絡，聖地牙哥之所以成為越來越多華人家庭的移居選項，並不是因為單一優勢，而是因它同時具備多個在美國很難「並存」的條件：大城市的研究與醫療資源（UCSD、生技產業集群）、中型城市的生活節奏與治安結構、南加州獨特的海岸氣候與戶外生活環境、相較矽谷更可負擔的房價結構，以及同樣重要地，良好的學區、優質的家庭生活空間。
美國有許多陽光城市，但缺乏 UCSD 這樣的學術與科研量體；也有多個科技城市，卻缺乏沙灘、氣候與生活餘裕；有些城市房價較低，不過教育與產業機會有限。而聖地牙哥的特點就在於，這些元素難得地集中在同一個地方了。
因此，對在意教育資源、生活品質與長期發展性的家庭來說，聖地牙哥確實提供了一種相對平衡的環境：不必是全美最激烈的競爭場，也無需在休閒度假城市裡為教育煩惱。它是一座能「兼顧」的城市，而這種結構性的特色，正是許多華人家庭願意將它列入長期選項的真正原因。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《【直擊美國科技城／聖地牙哥篇】家庭事業怎兼顧？揭秘華人喜愛、育兒友善的定居選項》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
Chill 爸媽，美國臺裔小家庭、文化探險愛好者、第一代移民、第一代基督徒，育有兩個愛跳舞的女兒，正在學習彎腰陪著跨文化孩子成長的路上。 查爸／交大電信系、臺灣大學電信系碩士、任職矽谷科技公司主管可蕾兒媽咪／清大中文系、英國里茲大學文創系碩士，曾為一手包辦全家的海外全職媽媽近 10 年，現職教育顧問公司市場行銷、矽谷移民社區服務非營利組織「橄欖綠州」共同創辦人Instagram：@chlo.char.hope、@olive.oasis.usa，跨文化育兒探討 Podcast：爸媽請 Chill
