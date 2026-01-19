【換日線生活】移民澳洲的我，如何重新定義「隱形特權」？

作者：Jen／榛知

你是否也曾有過這樣的時刻：明明同樣努力，卻發現別人起步就是比較快？

在海外生活後，我才真正體會到，這些差距往往不是能力或選擇的結果，而是我們各自背後擁有的「起點資源」不同。

最近網路上關於「privilege」（特權）的討論格外熱烈，指的不是那種「走後門、耍特權」那類的明顯優勢，而是一些你不用刻意爭取，就天生自帶的資源與便利條件。

然而，對移民而言，最有感的往往不是「是否擁有 privilege」，而是同一個人在不同階段、不同國家中，這些優勢如何被重新分配、轉化，甚至長出全然不同的樣貌。

買房，揭開起點的差距

剛開始在澳洲工作時，我最深刻感受到的本地人 privilege，就是「買房」這件事。

很多本地同事一畢業，沒多久就能存到第一桶金，開始看房，背後原因其實很單純──他們多半仍住在父母家。「住在父母家」代表著不必負擔全額房租、食物及家用費用由家人間分擔，生活成本自然被家庭吸收了一部分。

但對許多獨自離鄉、在海外打拼的人而言，「父母家」根本是物理上不存在的選項。我們要自己扛起房租、水電及日常開銷，一邊繳著高額租金，一邊試圖存下房子頭期款。這之間的差距並非誰比較會理財，而是──有人有「家庭」作為緩衝，有人則從一開始就面對赤裸的市場價格。

這，就是最典型的「local privilege」（在地優勢）。

生活在兩個家的「隱形優勢」

但所謂的「privilege」，並非單向流失。

當我回頭看這幾年，我也慢慢發現──我們這些在海外生活的移民，其實也長出了幾種「別人沒有」的隱形優勢。其中最明顯的一項，是 「我們有兩個家」。

對很多本地人來說，出國意味著旅遊，所有開銷都得從零開始。但對我們而言，出國很多時候往往等於回家。

機票錢雖然要自己負擔，但住宿通常是家裡早已準備好；機場接送不用上網比價，通常家人就會現身，再加上能以澳幣收入、以台幣支出，僅僅是匯率差，本身就形成一種隱形優勢。如果公司又允許遠端工作，更進一步實現了某種「地理套利」──人在生活成本較低的地方，卻領著澳洲的薪水。

當然，「兩個家」也有代價：兩邊的牽掛、長途飛行的疲累、價值觀轉變帶來的家庭衝突，甚至身分認同的掙扎等。然而，不可否認的是，在某些關鍵時刻，它確實成了我們的一種緩衝。

從人脈歸零，到慢慢長出跨國連結

接著，是人脈和資訊。剛到澳洲時，許多第一代移民面臨的現實是：原生國家多年累積的人際網絡，幾乎在一夕之間歸零。

找工作時沒有親友可以問、租房時不清楚哪個地區的陷阱比較多，就連發生狀況時，也不知道該打給誰求助。甚至，出國旅行前，連「誰能幫忙照看寵物」這樣的小事，都得自己想辦法。相對地，本地人在熟悉的土地成長，很多資源像是預設般自然存在的。

以職場為例，我曾負責培訓畢業生和實習生。有一次，人資部門的主管跟我說，希望我多帶一個臨時加入的實習生。背後的理由很簡單，那是她十年級兒子，學校規定要完成一項 work experience（職場體驗），於是她直接將孩子安排進公司。

為了這個臨時加入的實習生，我跟同事還特地替他設計工作內容及時間表。沒想到，就在實習開始前，這位主管突然離職，整個計畫因此暫緩。

那是我第一次清楚意識到，對某些家庭來說，人脈不是加分，而是讓機會更容易被啟動的基礎條件。孩子在十年級時，就能開始累積職場經驗與履歷，而對剛抵達的一代移民而言，這種「有現成連結、能快速調動資源」的社會網絡，幾乎是零。

不過，故事並未停在這裡。

隨著時間推進，我們在澳洲逐漸建立自己的朋友圈、工作夥伴及行業內的人際連結。同一時間，在母國的舊有關係也沒有完全消失，反而轉化為「另一個市場的資源」。也就是說，到了某個階段後，你會發現：第一代移民的人脈，其實能在兩個國家間自由流動，而這正是另一種形式的 privilege。

語言、身分、文化──沒有起跑優勢，也能慢慢追

很多人談到 privilege，往往會提到最直觀的三項：身分、語言及對在地文化的熟悉度。

沒有永居身分（PR）前，找工作確實比較困難，有些公司會明確註明只考慮公民或 PR，即便拿到面試機會，也難免會被多問幾句有關簽證的問題。有時候，甚至連你自己都會開始猶豫：「是不是該先接受條件差一點的工作？」

英文不好時，生活更是處處卡關──看醫生、打客服、跟房東談條件，每一次開口，都是小型壓力測驗。

這些，都是本地人在起跑點上就擁有的明顯優勢。然而，這條界線並不是完全固定不動。隨著時間、練習，及一次次硬著頭皮處理現實瑣事，身分會從不穩定的簽證，逐步轉化為長期簽證、PR，甚至公民。語言也可以從只敢點餐，到敢在會議上表達不同意見。

起初的差距，最終會成為你可以主動追上、甚至跨越的目標。過程中確實有運氣的成分，但更多時候，是日復一日的累積在默默改變一切。

學會誠實看待手上的牌

回望這些年的變化，我越來越深刻感覺到：移民的 privilege，從來不是單純的「有」或「沒有」，而是會在不同階段、不同地方，不斷移動、變形。

剛抵達澳洲時，我們很清楚自己失去了什麼，包含家庭的後援、熟悉的語言與文化，及原本的人脈與資訊網。然而，隨著時間推進，也會慢慢浮現一些當初未曾察覺的優勢──兩個家的連結、橫跨兩個市場的人脈與資源、能在不同匯率及生活成本間做選擇，甚至看事情的角度，也不再只受單一國家的框架所限。

對我而言，「討論 privilege」並不是在分出誰比較慘、誰比較幸運，而是學會更誠實地檢視：

我手上有哪些牌？

哪些是我天生擁有的？

哪些是後天慢慢累積的？

又有哪些，是別人沒有、但自己其實悄悄擁有的？

身為海外移民，我們或許一開始少了很多本地人習以為常的「預設配備」，但也因此更敏銳於察覺，每一個被換掉的位置，和每一個慢慢長出的優勢。因此，我們現在能做的或許不是盯著別人的 privilege 動怒，而是承認彼此間差距，同時把自己手上的資源用到極致，並在有餘力的時候，替下一位剛落地的人多鋪一點路，讓他們少踩一點坑。

這其實也是「榛知」誕生的初衷，透過中文整理的澳洲知識，讓新移民生活變得更容易，也幫助過去那個缺少資源的自己，站在更好的起跑點。

