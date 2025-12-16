【換日線生活】紐西蘭人的「減法哲學」教你「什麼都不做」也能很快樂

作者：Lan Ying Pin／走經的路易海外攻略書

某個星期六早晨，陽光透過百葉窗的縫隙中穿透進來，是個晴朗無雲的週末。我泡了杯咖啡，想著該如何安排這一天。

我滑開手機，傳訊息給幾個紐西蘭同事和朋友，看看大家有什麼計畫。「週末有什麼安排？」訊息發出後沒多久，回覆陸續傳來，內容卻讓我看得一頭霧水。

「我們要開車去科羅曼德（Coromandel），那邊有很棒的步道和風景。」

「在皮哈（Piha）海灘曬太陽。」

「沒什麼特別的，就去家後面的山上走走，帶狗去跑步。」

「我們全家要去農場露營，手機可能會沒訊號，下週一見！」

我拿著手機，腦中充滿問號。在台灣，這樣的週末行程通常早就被排滿，如跟朋友去新開的早午餐店打卡，下午看場電影，晚上再用逛街吃飯為這個週末劃下句點。我們習慣將各種行程塞進行事曆，把每一分鐘休閒時光用得淋漓盡致，才感覺沒辜負這個難得的周末。

開車兩三個小時，就只為了去走一條步道？在海邊躺著曬太陽，也能算是週末行程？對一個習慣以消費和購物定義娛樂、在消費主義下長大的我來說，紐西蘭朋友們的週末計畫，聽來實在有點無趣。

我忍不住想，他們真的不會覺得很「浪費時間」嗎？這個疑問，開啟了我對紐西蘭休閒方式的探索，也讓我慢慢學會了，一種名為「Do Nothing」的快樂。

用「放空」重新定義休息

為了弄清楚紐西蘭人到底在想什麼，我答應了同事 Tom 的邀約，跟著他和他的家人，一起經歷我人生中最「沒有目的」的週末。我們的目的地，是離市區車程近兩小時的森林步道。

在台灣，如果要去一個這麼遠的地方，目的地通常是個赫赫有名的觀光景點，有老街可以逛、有特產可以買，還要有網美咖啡廳能拍照打卡。但我們一路開了兩個小時，抵達步道的時候，眼前真的只有一個簡單的停車場，和一條看不到終點的步道入口。

「好了，我們到了！」Tom 一邊說著，一邊從後車廂拿出登山杖和水壺。

接下來 3 個小時，我們在這條登山小徑上不斷往上爬。沿路上沒有商店、沒有攤販，連手機訊號也時好時壞。我們能做的，就是呼吸著充滿芬多精的空氣，聽著鳥叫和自己的腳步聲，偶爾還會跟迎面而來的登山客，笑著說聲「Hello」。

中途休息時，我忍不住問 Tom：「所以，我們這趟行程的重點是什麼？終點有瀑布，還是什麼特別的觀景台嗎？」

Tom 遲疑了一下，然後笑著說：「沒有啊，重點就是走路本身。你看這裡爬滿了青苔的樹，還有那邊的小溪，好像有魚在游，這樣的風景不是很棒嗎？我們只是想離開城市，找個地方讓腦袋好好放空而已。」

「放空？」這個詞讓我更困惑了，「可是一直走路，不會覺得很累、很無聊嗎？」

「當然會累，但這是一種開心的累。」Tom 解釋，「在辦公室坐了一整個禮拜，眼睛盯著電腦螢幕，腦子塞滿各種報告和數據。在這裡健行，腦袋不用想任何事，只需要專注在自己的呼吸和腳下的路。對我來說，這根本不無聊，反而是最棒的充電方式。」

面對休閒，台灣人的「加法」與紐西蘭人的「減法」

Tom 的這番話，讓我開始思考──我們對「休閒」的定義，是不是從根本上就截然不同？

在台灣，休閒往往等同於娛樂本身。我們追求感官上的刺激和新鮮的體驗，習慣用消費購買快樂，靠緊湊的行程填補行程，一旦安靜、獨處就會感到不安。反觀紐西蘭，他們的休閒方式更接近休假或「再創造」。他們追求的不是外部的感官刺激，而是內在平靜，藉著走進大自然，釋放過去一週累積下來的壓力和焦慮。

換句話說，我們的休閒活動像「加法」，不斷在忙碌的生活裡，添加新的負擔；而他們的休閒更像「減法」，刻意移除繁瑣細節，讓生活減壓、回歸簡單。

這種差異，也反映在我們與自然的關係。台灣地狹人稠，想親近大自然，常需要事前規劃行程，才能順利成行，出遊也常伴隨人潮與商業化設施。相較之下，紐西蘭的大自然不僅是旅遊目的地，更是日常生活的一部分。

我想，這樣的落差也許與我們各自成長的環境，有著密不可分的關係。

在台灣，高密度城市快速滿足個人食衣住行的所有需求，我們的生活被商業行銷包圍，休閒活動自然也離不開這些觸手可及的便利。久而久之，我們似乎忘記了怎麼與自然相處，也忘了沒有網路、商店時該如何生活。

但在紐西蘭，地廣人稀的環境，讓他們從小就習慣與自然共存。他們的童年沒有補習班和百貨公司，而是充滿了蓋樹屋、抓魚，或在沙灘上奔跑的美好回憶。這種成長經歷，讓他們習慣「無所事事」，也更懂得如何享受這種狀態。

對他們而言，什麼都不做的「Do Nothing」不是浪費時間，而是一種必要的數位排毒。在湖邊靜坐一個下午，或在海邊看著日落發呆，這些看在重視效率的台灣人眼裡，顯得低效、甚至浪費時間的片刻，卻是他們重新歸零、找回內在秩序的儀式。

允許自己「什麼都不做」

老實說，我花了好長一段時間，才慢慢學會欣賞這種看似單調的樂趣。

一開始，跟著朋友們去那些偏僻的地方時，我總是坐立難安，尤其在手機沒訊號時更是莫名焦慮，但漸漸地，我學會放下那種「必須做點什麼」的心理負擔。我開始學著去觀察陽光穿過樹葉的光影，聆聽風吹過草地的聲音，感受赤腳踩在沙灘上的溫度。

我記得有次，和太太開了很久的車，到一個偏遠的海灘。那天下午，我們什麼也沒做，就只是坐在沙灘上，看著海浪一波波湧上又退去。沒有交談、沒有手機，只有海鷗的叫聲和規律的潮汐聲。

那一刻，腦中所有雜念，彷彿被那片大海洗淨了。我第一次體會到，真正的放鬆，不在於做了多少有趣的事，而在於我們終於允許自己什麼都不做。

這或許是紐西蘭人教我最寶貴的一課。在這個追求效率、填滿行程的時代，他們提醒了我──休閒的本質，不是追逐更多刺激，而是找回內心的寧靜。而這份寧靜，往往就藏在那些日常生活的平凡片刻裡。

如今這份「無所事事」的快樂，也成了我生活中最期待的充電方式。

