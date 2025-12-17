【換日線生活】電動車「省錢神話」夢碎！車主如何面對現實？
作者：Lan Ying Pin／走經的路易海外攻略書
2021 年的奧克蘭，我還記得，那是一個充滿了希望的夏天。當時，COVID 疫情的陰影還在，紐西蘭正大力推行「綠色政策」。
政府對電動車補貼上毫不手軟，買一台全新的電動車，最高可以拿到近萬紐幣的補貼。那時，坐在路邊的咖啡廳，總會感受到一種奇特的未來感──看著路上那些閃閃發亮、安靜得像幽靈一樣滑過的特斯拉（Tesla），數量多到讓人以為這裡是美國加州。
我身邊好幾個紐西蘭朋友，都興高采烈地「上車」了。不過他們談論的重點，從不是綠色環保救地球這種遠大理想，而是一種「我佔到便宜了」的精明。
「Louis，你算算看，」當時一位剛換 Tesla Model 3 的朋友得意地跟我分析：「政府補貼快一萬，還不用付路稅（RUC，Road User Charge），每天回家後在低峰時段充電，電費超便宜。開個 3-5 年，省下來的油錢和稅金，幾乎賺回半台車。這簡直是政府送錢給你開電動車啊！」
那時候的氛圍就是這樣。只要能開上電動車，就能在道德與理財上占據制高點──既是環保先鋒，又是懂得省錢、善用政府政策的聰明人。當時我們都以為，這個「再生能源補貼」政策，會一直這麼美好下去。
然而不久後，夢醒了。
政策蜜月期結束：那張遲來的帳單
真要形容，那就像一場宿醉，醒來後總是要面對現實。紐西蘭電動車車主的現實，就是一張來自新政府的帳單。
新政府在 2023 年上台後，大刀一揮宣布：「過去的補貼沒了，即將開徵路稅。」這一刀，直接砍在所有電動車車主的錢包上。自 2024 年 4 月 1 日起，所有電動車必須和柴油車一樣，開始按公里數繳納路稅。價格為每 1,000 公里要繳交 76 紐幣（約新台幣 1,336 元）。
這時我的大腦，立刻啟動了精算模式──76 紐幣可以跑 1,000 公里，這代表什麼？
我們來算算：一台省油的 Toyota 油電混合車（Hybrid），平均油耗大約是每 100 公里 4 公升，若是跑 1,000 公里，就需要 40 公升的汽油。紐西蘭的汽油稅（Fuel Excise Duty，也就是汽油車繳的「路稅」）大約是每公升 0.7 紐幣。所以這台油電車跑 1,000 公里，繳納的路稅大約是 28 紐幣（約新台幣 491 元）。而一台純汽油車，油耗算每 100 公里 8 公升，跑 1,000 公里繳的稅，則大約是 56 紐幣（約新台幣 983 元）。
仔細算過會發現：
電動車，每 1,000 公里，要依官方規定繳 76 紐幣。
油電車，每 1,000 公里，大概繳 28 紐幣。
純汽油車，每 1,000 公里，大概繳 56 紐幣。
也就是說，當初以為自己是「環保先鋒」的電動車車主，一夜之間成了繳最多路稅的冤大頭。
那些早期衝著「省錢」而買電動車的人，現在反而要負擔最多的稅金。他們感覺自己像是參加了一場派對，結束時才被告知，全場的酒水錢都由他們來買單。
夢想與現實的落差：紐西蘭「充電樁焦慮」
如果說路稅的打擊，是來自政策的「背叛」，那麼基礎設施的匱乏，就是現實的一記重拳。
政府當初承諾的，不只是補貼，還有一個隨處可充電的便捷未來。當時政府大力推廣，聲稱會廣設充電樁，讓紐西蘭成為電動車的天堂。可惜，夢想很美好，現實卻很殘忍。
在台灣，我們開車的焦慮，可能是「等一下會不會塞車」；但在紐西蘭，我們開電動車的焦慮，是「能不能在沒電前，開到下一個城市」。
這裡的「里程焦慮」，不是車子電池容量不夠，而是「充電樁焦慮」。紐西蘭地廣人稀，城市與城市之間，動輒就是一兩百公里。而那些所謂的「快速充電樁」，不但數量少得可憐，還常常像俄羅斯輪盤一樣──辛辛苦苦找到，卻無法保證是好的，還是壞的。
我有一個朋友，聖誕節假期想開著他的電動車，從奧克蘭一路開到威靈頓。這趟 600 多公里的旅程，他花了整整兩天才抵達。「這不是公路旅行，」他事後筋疲力竭地跟我抱怨：「整條路上幾乎都在搶電樁。」
他在出發前，習慣用 APP 規劃好每一個充電點，結果當開到某一個充電點時，前面卻排了三台車。「我光是排隊加充電，就等了快兩個小時。」他說，「而且還得祈禱，排在你前面的，不是那種電池超大，要充到 100% 才肯走的偏執狂。」
在台灣，Gogoro 能成功，靠的是那套比加油還快的換電系統，顯示便利性，勝於一切；而在紐西蘭，政府賣給你一個夢，卻忘了附上便利的電池。他們用補貼，把一群人推上了電動車，然後才發現：「啊，慘了，充電樁好像不太夠。」
當「環保」遇上「預算」
這場電動車政策轉變的背後，原因其實很簡單：政府沒錢。
紐西蘭的道路，其實是靠使用者付費維護，而這筆收入來源長期來自汽油稅。也就是說，只要開汽油車的人越多，繳的稅就越多，路就修得越好。
但電動車的出現，打破了這個平衡。電動車車主開在路上，享受著道路的便利，卻不用繳汽油稅。如果開電動車的人偏少，倒是沒差，但當開電動車的人變多，政府的稅收就會出現一個巨大的黑洞。
這就是整件事情最諷刺的地方──政府一手舉著環保的大旗，鼓勵大家買電動車，另一隻手卻拿著稅收的帳本，越想越愁眉苦臉。
當「環保理想」與「預算現實」相抗衡時，「現實」永遠是贏家。「徵收路稅」一事，就是政府在大力補貼幾年後，終於發現稅收不夠，只好告訴民眾：「拯救地球很好，但該付的錢，一毛都不能少。」
被困在半路的電動車車主們
如今，那些在 2021 年，滿懷希望買入電動車的先鋒們，成了最尷尬的一群人。
我再次想起我那個朋友，當初興高采烈地跟我分析「省錢大法」的模樣。上週，我在超市遇到他，他苦笑著說：「我現在每天開車，感覺儀表板上顯示的不是電量，而是一個跳動的計費錶。每踩一次油門，都能感覺到錢正在消失。」
這場電動車實驗，從一開始的萬眾矚目，到現在的進退兩難，只花了短短幾年就走到了今天。紐西蘭的「環保大夢」，終究還是得面對「付帳單」的現實。而那些最早相信這個夢的人，成了被帳單砸得最重的人。
這大概是所有異鄉人，在學習理想與現實這堂課時，繳過最貴的一筆學費了。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《電動車「省錢神話」夢碎！紐西蘭綠能政策大轉彎，車主如何面對「繳稅大戶」的現實？》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
電動車潮流讓特斯拉股東賺飽飽──但它真的很環保嗎？
為什麼電動車將會取代汽油車，而且比我們想像的還要快很多很多？
作者簡介：
Lan Ying Pin，於 2012 年常駐柬埔寨金邊，上班時是個成衣輔料供應商業務，下班後無事會到處走走晃晃，並將所見所聞紀錄成冊，寫下柬埔寨起飛的瞬間。2019 年決定與泰籍老婆大人 Ms Khae，一起轉戰紐西蘭職場，目前潛伏在紐西蘭基督城，天天與綿羊和野兔同居中。
其他人也在看
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 9 小時前 ・ 25
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 28
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 225
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 128
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 506
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 144
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 147
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 7
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 1 天前 ・ 17
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 33
雨神要long stay了！專家曝未來5天濕答答 南部也躲不過
別被戶外的陽光騙了，今天（12/17）稍晚即將變天，大雨要連下5天，就連天氣一向穩定的南部也有局部短暫陣雨機會。太報 ・ 21 小時前 ・ 4
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 20
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 23 小時前 ・ 33
不是香腸、火腿！台大醫：速食店「2物」是致癌的加工肉品
現代醫學已證實，慢性發炎是疾病、癌症的根源。醫師李建璋表示，哈佛大學在進行一項20年的研究後發現，5款食物會導致慢性發炎，包括油炸食物、精緻穀物、含糖飲料、豬油、加工肉品。他特別提醒，加工肉品除了常聽聞的香腸、火腿外，炸雞塊的雞塊、漢堡肉，都添加人工防腐劑、軟化劑。所以，民眾少碰這食用。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1