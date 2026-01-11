【換日線管理】「公司只有一個人」不擴張卻更賺錢？

作者：尼可 Nicolle／矽谷 Bonjour

一人創業，既是企業的老闆，也是唯一的員工。

當我開始「一人創業」的頭幾年，我以為成功的關鍵是「多做一點」，例如多產出內容、多接案、多曝光、多努力；但幾年後回頭看，真正驅動我事業飛快成長的，不是加法，而是「減法」。

你有沒有發現，一人創業者最容易掉進的陷阱，就是「什麼都想自己來」？

我剛創業成為個人品牌教練的那兩年，從寫文案、剪影片、做登陸頁（landing page），到回覆私訊、上字幕、報稅、回客服信件⋯⋯我全都自己來。

廣告 廣告

當時的我覺得：「我就是要靠自己！」直到朋友笑著對我說：「妳這不是自由工作者，是自由勞工。」

我笑著附和，但心裡有一點被戳中。那時候的我，常常一邊喝著冷掉的咖啡、一邊熬夜剪 Podcast，耳機戴太久，整個腦袋都在嗡嗡作響。隔天醒來，信箱裡還堆著客服信、合作邀約等著回。

我突然意識到：我創業的初衷不是為了自由嗎？怎麼反而變成被工作綁架的人生？

學會「放下」，用槓桿找回自由

兩年前，我終於鼓起勇氣「放手」。

我不再自己剪 Podcast 音檔，也不再親自回客服信。我聘請了一位遠端助理，一週付他十幾個小時的薪水，請他處理這些瑣事。結果我得到的，不只是時間，更是「能重新思考方向」的空間。

我開始把時間放回在，真正有投資報酬率的任務上──錄製節目、設計課程、與學員深度互動，以及建立合作案。那時我才真正體會到：你不需要龐大的團隊，也能打造有意義的事業；你需要的，是「槓桿」。

三種「槓桿」，讓你的事業從加班變成長

所謂「槓桿」，就像是看不見的分身，它幫你把有限的時間、能力與資源，放大到最大值，我為讀者朋友們整理了三種槓桿：

一、內容槓桿

寫出好內容很重要，一篇好貼文，可能只花兩小時寫，卻能被上千人看到。甚至三個月後，仍有人因那篇貼文報名你的課程。

二、系統槓桿

多利用各種系統，像是自動化報名、付款、寄信系統等。這樣一來，你泡咖啡的時候，手機叮一聲──又一筆成交。我有一位設計師學員將課程自動化後，從一週服務 5 位學生變成能同時帶 20 位了。

三、知識槓桿

這是指把經驗轉化成方法，從「幫一個人」變成「影響一群人」。舉例來說，我以前只做一對一教練課，後來將核心內容整理成「小班制陪跑課」，同樣一週的時間，卻能陪 10 位學員一起成長。

不過，當放大的速度超過自己能承受的節奏時，槓桿也可能變成壓力。那時我才體悟到──不擴張，也是一種野心。

不擴張團隊，也是一種「野心」

很多人問我：「妳為什麼不把團隊做大？」老實說，我也曾經動搖。

看著別人募資、擴張、招聘，一人創業的我確實曾心想：「是不是維持小規模，就代表我沒野心？」

但後來我明白──我真正想要的，不是更大，而是更好、更自由。我不想為了成長而失去生活。

所以我選擇外包、用系統、聚焦核心價值。我發現，選擇不擴張，並不代表保守，而是我選擇了可長可久的生活品質。創業的迷人之處，從來不是規模，而是你能定義自己的遊戲規則。

「少而精」：讓事業更穩、更有動能

後來，我更是做了一個關鍵決定：大幅減少一對一諮詢與業配案量，把重心放在打磨「小班制教練課程」。結果課程一推出，一週內就創下近 7 位數收入。

那一刻我深刻體悟到：穩定獲利，不是靠更多機會，而是靠更清晰的選擇。

當你什麼都想做，就會被任務牽著鼻子走；但當你選擇「少而精」，能量會開始集中，成果自然翻倍。

我有一位插畫家學員，以前接各種商案、品牌聯名、NFT 專案，忙得喘不過氣。後來在我的輔導和建議下，她只專注於「靜心系插畫」與「聖經金句明信片」兩種產品。沒想到風格變得清晰後，反而吸引國際品牌主動合作。

這，就是「少而精」的力量。

創業的核心，是「選擇管理」

如果你現在也覺得卡、覺得累，先別急著再拚更多、再努力一點，可以試著問自己：「這件事，是否能帶我往長遠的方向前進？」

如果答案是否定的，那就採取「減法策略」、勇敢放下。因為，一人創業最大的槓桿，不是時間管理，而是選擇管理。

希望透過這篇過來人的真實經驗分享，能幫助更多同樣踏上「一人創業」旅程的讀者朋友釐清──你不需要更忙，你只需要更清楚！

※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《不擴張卻更賺？「一人公司」的創業成功關鍵，在於會選、會放、會槓桿》，未經同意禁止轉載

【更多換日線文章】

「大公司福利好，小公司機會多，到底選哪個才對？」──所有職場菜鳥的兩難

拜託，別再鼓勵學生創業！──把訓練不足的新兵推上戰場，存活機率微乎其微

作者簡介：

尼可 Nicolle，土生土長台灣人，【你可學苑】和熱門 Podcast 節目【尼可這樣說】的創辦人。歷練百大企業、矽谷跨國科技公司和新創公司多年後，選擇在家創業，現為品牌經營教練和自媒體創業者。畢業於德州大學奧斯汀分校廣告研究所，志向是持續當個好奇心強烈且不斷學習的人，著有《矽谷傳說臥底報告》、《舊金山人的口袋地圖》。