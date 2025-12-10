【換日線管理】如何從「好員工」獨自升級「領導者」？
作者：小敏、小貝／30+ 職行力
「如果你真心想幫助一個人，不是告訴他該怎麼做，而是讓他自己找到答案。」這是我近來參加公司舉辦的《Coaching with GROW》訓練後，心中最深的體悟。
身為一名供應鏈管理領域的從業者，我的日常工作節奏快、決策密集，早已習慣了分析問題、給出解方的直線邏輯。然而，在面對跨部門溝通、內部流程優化或團隊協作時，我發現過去「有問題就直接解決」的習慣，往往帶來的是短期效果，卻無法激發真正的行動力與承諾。
這也是我選擇參加這場以 GROW 模型為核心的教練式對話訓練的原因。我想要成為一個不只是把事情做完的專業人員，而是一個能夠支持他人成長、啟發思考的引導者。
GROW 模型：從 4 個關鍵提問出發
所謂 GROW，是由 4 個英文名詞縮寫所組成，分別代表以下 4 個關鍵提問，幫助專業人士在處理複雜問題時，能有更為清晰的思考架構與脈絡：
G（Goal）：目標是什麼？
R（Reality）：目前的現況為何？
O （Options）：有哪些可能的選擇？
W（Will）：你會採取什麼具體行動？
這 4 大提問聽起來簡單，卻蘊含著強大的對話力量。在訓練中，我們以真實工作情境進行角色扮演，親身體驗如何從「提問者」的角度，引導對方梳理思緒、聚焦問題，進而激發解方的產生。
我印象最深刻的一次，是和一位來自德國物流團隊的同事進行練習。她分享了自己正在面對的一項內部流程改造計畫，由於牽涉部門多、歷史包袱重，她感到難以推動。我沒有急著給建議，而是依循 GROW 的順序，問她：「如果這個目標成功了，會對你或團隊帶來什麼改變？」「你現在覺得自己的影響力在哪個層級？」「如果障礙不存在，你會怎麼做？」
這一連串提問，讓她緩了下來，開始重新思考原本卡住的節點。最終，她不只釐清了策略重點，還說出一句讓我深受感動的話：「我從來沒想過，自己其實已經有些答案了，只是我需要有人用這種（系統性的）方式幫我找出來。」
問對問題，勝過給答案
在這場訓練中，我學到最重要的一件事，除了 GROW 模型確實能夠幫助自己和對方釐清思路外，還有「信任對方有能力找到解方」的態度。這聽起來簡單，但對於我們這些習慣高效率、強邏輯的職場人來說，其實很不容易。
尤其身為資深員工或主管，在面對其他團隊成員時，我們常誤以為只要提供專業建議，就能幫助對方；卻忽略了在複雜的組織情境中，真正能驅動行動的，往往是當事人對「為什麼這件事重要」、「我為何要做」的自我覺察。
例如，在我的工作中常需要與其他部門合作推動專案。過去我總是從「怎麼做」切入，期待對方接受流程優化的建議；但現在，我學會先問：「這個改變對你部門的目標有什麼幫助？」「目前最卡住的是什麼？」「你希望用什麼方式來解決？」結果不僅對話更順暢，連行動速度也加快了。
這樣的轉變，來自於我放下「一定要有答案」的焦慮，轉而相信提問的力量。
主動傾聽：不只是「聽到」，而是「聽懂」
除了提問技巧，訓練中還強調了另一項核心能力：主動傾聽（Active Listening）。
我們學習了 LORAC 原則，也就是：
Listen openly（開放地聆聽）
Own words restatement（用自己的話重述）
Relevant questioning（提出關聯問題）
Acknowledgement（確認理解）
這讓我反思，過去的自己即使在開會時點頭、回應，卻未必真的聽進對方的話，或者沒聽出言下之意。
我開始練習在會議中多停頓幾秒，用「你是說……對嗎？」來重述與確認。結果發現，對方的回應更多、思考也更深入，甚至會感謝我「終於有人真正聽懂我在說什麼」。
這讓我理解到，「被理解」這件事本身，就是一種鼓勵與驅動力。
職場的另一種領導力：不預設立場的引導
GROW 模型的魅力在於它是一種「非指導式引導」（non-directive facilitation）。你甚至不一定需要成為對方的主管、導師或顧問，也能幫助他釐清問題、找到行動方向。
對我而言，這是一種「橫向影響力」的展現。在組織中，我們不見得總是握有權責，但可以透過教練式對話影響他人，促進合作，甚至推動變革。
將 GROW 帶入日常工作的三個方法
為了讓這次學習不只停留在訓練教室，我給自己定下三個實踐目標：
每月與兩位 Mentee 進行 GROW 對話：現在我在公司擔任兩位員工的導師，可以利用這個技巧，即使是簡單的工作議題，也可以練習從問句出發，而非直接給答案。
在會議中練習主動傾聽與重述：特別是與跨部門溝通時，確認對方真正的立場與需求。
將 GROW 模型應用在個人發展或職涯計畫上：例如設定自己的學習目標、反思現況、發想選項，並明確訂下行動計劃。
教練式對話，不是技巧堆疊的遊戲，而是一種職場溝通態度的根本轉變。它要求我們放下評價、給予空間、引導對方自我探索，也因此特別需要練習與耐心。
就像那天訓練中講師說的：「你不需要擁有所有的答案，你只需要有好奇心與信任。」
我想，這正是我們在變動不居的職場中，最溫柔、也最有力的一種影響方式。
如果你也對 GROW 模型、教練式溝通或職場領導力培養有興趣，誠摯推薦你開始從一個提問、一段傾聽練習做起。你會驚訝地發現，一場好的對話，改變的不只是對方，也可能是你自己。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《從「好員工」升級「領導者」的關鍵：如何善用 GROW 模型，讓它成為你的職場利器？》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
我在美國學會的談判課：如何「讓對方心甘情願地做對自己有利的事」？
搞懂九年級職場新鮮人：把大道理都吞回去！從慣老闆化身「職場貴人」
作者簡介：
許詮，第三代基督徒。前阿里巴巴子公司副總、字節跳動（TikTok）子公司印尼總經理，28 歲年薪破 700 萬，33 歲退休旅居環遊世界。創辦「XChange」教育 NGO 以及天使創投，著有書籍《別輸在只知道努力》，獲《天下雜誌》評選為 20 位未來領袖。在這裡分享各國旅居、家庭經營、職場和信仰的日常。
其他人也在看
面試說4個字進不了台積電！ 1111人力銀行總經理林奇葳親身教戰3招寫好履歷【Yahoo財經大人物】
好想進台積電上班嗎？先搞清楚「你能為公司帶來什麼」！1111人力銀行高階獵才中心總經理林奇葳以自身擁有十餘年幫台積電等企業網羅人才的經驗提醒，職場不是學校，面試時千萬別只說「我想學習」，很可能秒被刷掉。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 25
要成為被獵人頭的對象？1111獵才總經理林奇葳：40歲前該做好4件事【Yahoo財經大人物】
「我看履歷的速度很快，平均 30 秒就能看完一份。」1111 獵才事業群總經理林奇葳入行超過 10 年，協助無數高科技明星企業找到「對的人」，看過的履歷早已破萬，可說真正的「閱人無數」。她說，那些能被明星企業相中、甚至讓獵頭願意「三顧茅廬」的人，從來不是靠運氣。他們在 40 歲之前，都悄悄做對了四件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 63
高齡照護壓力衝擊勞動力！員工面臨「照顧離職」，8成企業有感卻支援未及
高齡化與少子化夾擊下，企業愈來愈難忽視員工的家庭高齡照顧壓力。國內首份以人資視角出發的調查顯示，多數企業已看見照顧需求的壓力，但仍缺乏掌握與支持機制，如何避免「照顧離職」，成為企業要留下人才的最重要課題。 台灣面臨空前缺工危機，受雇員工平均年紀上升、中高齡勞動人口增加，背後家庭高齡照顧的需求，讓愈來愈多企業必須正視高齡照顧責任與「照顧離職」的隱憂。 2024年，KPMG安侯建業聯合會計師事務所《台灣永續風險調查》中，高齡化轉型壓力被視為永續風險第三名。長照社會企業「愛長照」、中華人力資源管理協會、KPMG與《康健雜誌》，首度共同推動全台首份以企業視角，聚焦高齡照顧的人力洞察報告。 這份民間首份「照顧不離職」的企業調查報告，蒐集全台222家企業有效問卷，發現高達8成企業人資感受到員工面臨照顧壓力，員工需頻繁請假、難以安排人力，最終可能轉調、留停、甚至離職；然而，僅3成多的企業確實掌握員工照顧處境，近2成企業有提供實際支持，但實際照顧支持的措施仍相對有限。 根據勞動部資料，國內近19萬名勞工因照顧而減少工時，雖非立即離職，卻對勞動力參與及就業穩定性帶來影響；儘管長照2.0推出多項支持措施，康健雜誌 ・ 1 天前 ・ 1
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 12 小時前 ・ 111
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 12 小時前 ・ 13
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 193
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 10
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 8
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 352
朱孝天轟被潑髒水! 阿信爆艾姐為促F4合體里程數激增
生活中心／綜合報導今年五月天兩度促成F4在演唱會上合體當嘉賓，周杰倫、阿信最近還跟F4三人合體推新歌，掀起回憶殺。不過，卻獨缺朱孝天一人。他日前抱怨是"被退出"，還點名相信音樂高層艾姐潑髒水。阿信開直播略顯沉重，仍力挺艾姐，說她飛機里程數加起來可繞地球兩圈，才促成F4合體，吳建豪也當場送暖。民視 ・ 9 小時前 ・ 13
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 14 小時前 ・ 137
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 3
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 123
血洗投資客十年有成！新板特區「抬頭路過都是豪宅」五鐵共構與百貨雲集 新北頂級新聚落｜豪宅報報
新板特區有新北市信義計畫區之稱，同樣是市政府所在地，百貨、商業大樓林立，新板特區更為獨特，擁有五鐵共構的板橋車站，交通條件更為優越，更是頂級豪宅聚落，有高達50%都是80坪以上的豪宅，含金量相當高，如今不僅預售豪宅破百萬元，今年中古豪宅也出現第一個晉升百萬俱樂部成員。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 21
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 519
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 182
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 65