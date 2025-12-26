【換日線管理】年終績效面談讓人焦慮？用這 3 招讓你反客為主！
作者：小敏、小貝／30+ 職行力
每到年底，上班族們的行事曆上總會出現那個熟悉的邀請：無論它叫「Year-end review」、「My Contribution」或「績效檢討會議」⋯⋯意思都是在告訴你，年底的考核時間要到了。
對不少工作者而言，這並不一定是場令人期待的對話，反而常伴隨焦慮──
我今年到底會被怎麼評價？討論是否只剩下數字？那些無法量化、卻真實存在的付出，是否終究被忽略？⋯⋯
過往的我也是如此。但隨著職涯進展，我越來越清楚一件事：
所謂的「年終考核與回饋」，不該只是單向的評分；而是一年之中，我們少數能主動「設計自己職涯敘事」的時刻。
前提是，你是否只被動接受主管的「回饋」或「指教」，還是懂得準備、引導，讓這場對話真正發揮價值？
以下文章，我將依據個人經驗，先嘗試破除傳統績效面談的「兩大迷思」，接著具體建議「三大步驟」，希望能幫助職場上的朋友們，翻轉令人煩惱的績效面談焦慮症：
迷思一：「績效回顧」只讓數字說話？──如何達成更關鍵
相信很多台灣公司主管或員工，都習慣在年底時用「客觀」的數字來評量考績。但多數跨國公司在進行年終檢討時，真正關心的卻是「數字背後代表的意義」。
簡言之，多數具國際競爭力的企業，從來不只是關心員工「完成／沒完成什麼目標」而已，而是以下 3 個更本質的問題：
你這一年為組織創造了哪些具體影響？
你是透過什麼樣的行為與決策做到的？
下一步，要如何放大這些（正面）影響？
我現在的公司老闆，在對團隊說明年終＂My Contribution＂會議規劃時，就特別強調：討論不只是在 what（結果），而是 how（做法）。
因為「數字」只能呈現你一部分的表現、且可取代性高；真正讓你能被公司信任與重視的，是你在過程中如何思考規劃、如何與同事或客戶協作互動、如何在各種不確定中仍讓計畫順利推進。
這也讓我意識到：年終回饋本身，就是影響力的一種呈現方式。
迷思二：面談只顧老闆就好？──真正的盲點，常藏在平行關係裡
談到年終績效回顧，多數人第一時間想到的仍是「主管評價」。這點無可厚非，畢竟在多數組織和職務裏面，主管一個人，對你我的考績就有著決定性的影響力。
但從個人的職涯發展角度來看，如果你的回饋來源只限於上下關係，其實很容易錯過關鍵訊號。
我的親身經驗是：來自同部門同事，或跨部門合作夥伴的回饋，往往更能照見自己的盲點。
原因很直接：主管看到的是整體成果與方向感；而實際與你並肩工作的夥伴，感受到的則是你如何溝通、如何分工、如何在壓力下互動。
在一次同事給我的回饋中，對方肯定我高度自律、目標清楚，能為專案建立方向與節奏；
同時也指出一個我過去較少意識到的面向：因為我對成果高度投入，往往把責任緊緊抓在自己身上，反而無意中壓縮了他人發揮的空間。
我很感謝這樣的回饋，因為它對我來說不是年度績效好壞的問題，而是一個攸關我職涯長期影響力的問題。
也正是在這類跨部門與同儕的回饋中，我才真正理解：從「能把事情做好的人」，走向「能讓更多人一起把事情做大的人」，箇中關鍵往往不是單年度的績效表現，而是長期建立起來的個人品牌。
讓年終回饋「變正面」的關鍵三步
前面與其說要破除「兩大迷思」，其實更是觀念的轉變：在職涯的馬拉松賽道上，相信多數人追求的都不只是一時半刻的表現而已，因此若把「年度回顧」變成「不斷進化」的契機，無論對組織或個人而言，都是遠遠更有價值的事情。
因此基於這個原則，如果只用一句話總結年終回饋的準備重點，我會建議：不要只準備成果，更要準備「對話素材」。
以下介紹我實際使用、也適用於多數專業工作者的三步驟方法：
第一步：建立你的「影響力素材庫」
在準備績效面談之前，先為自己做一頁清單，回答以下 4 種類型的問題：
成果型影響（What）：
我這一年具體交付了哪些成果？是否提升了效率、服務或品質？
行為型影響（How）：
我是透過哪些方式達成這些成果的？哪些行為讓合作更順暢？
隱性影響（Beyond KPI）：
是否降低了風險、補位了模糊角色、減少了內外部的溝通成本？
反思與學習（Learning）：
哪些地方我可以做得更好？如果重來一次，我會怎麼調整？
這份素材庫不一定會完整出現在會議中，但它能讓你在實際面談時，不用單靠臨場反應、被動回答問題；而能更主動且有意識地選擇敘事重點。
第二步：刻意蒐集三種回饋來源，避免視角失真
接著，為了不只活在單一評價裡，我會有意識地從以下 3 個角色尋求回饋、並彼此對照參考：
主管回饋：我如何被定位？主管或其他公司高層，特別信任我處理哪一類問題？
同部門夥伴：我如何影響團隊的日常運作與節奏？
跨部門或外部夥伴：我的工作方式與習慣，其他外部單位如何評價？
這裡的重點，不在哪一方的回饋「最正面」，而從中歸納我的哪些特質，在不同關係中反覆出現──這些特質通常正是你在職場上最為核心、也最需要經營的影響力。
第三步：主動把年終對話，導向未來
一場成熟的 year-end feedback，不該只停在「今年表現如何」。你可以主動把對話引向三個問題：
明年，我的哪一種影響力最值得被放大？
有哪些事情，我已經做得到，但需要公司或團隊的更多支持？
我是否準備好承擔更高複雜度或更跨界的角色？
當你能夠清楚說出這些期待，「年終績效面談」就不再只是回顧，而是一場資源與信任的重新對齊。
結語：年終回饋，其實是一種職涯主導權的練習
當你依據上述三步驟，成功整合來自老闆、同儕與跨部門的回饋，再加上有意識的工具化準備，年終檢討就不再只是行禮如儀的既定流程，而是一種職涯定位的練習。
它能幫助你釐清以下 3 件事：你被如何評價與記住、你的正面影響力如何持續與擴展，以及接下來你在職場上想成為怎樣的人。
「年終回顧」，從來不只是回顧過去 12 個月的數字而已，更是在提醒──
這段職涯，你是否願意親自參與設計、讓它變得越來越符合自己期待。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《「年終績效面談」總是讓人焦慮？上班族請牢記 3 步驟，讓它成為你「反客為主」的職涯利器》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
為何我自認積極盡責，卻仍收到「未達預期」的績效？
非名校畢業、非高薪族群、非管理階層，人生還有「價值」與「成就」可言嗎？──透過三則社群熱議，與畢業生們聊聊「出社會以後」
作者簡介：
小敏、小貝／30+ 職行力。
為什麼叫「30+ 職行力」，因為我們兩個女孩兒小敏與小貝都超過 30 歲了，覺得從以前到現在，也都是很有「執行力」的人，遇到困難就是去突破它，希望這股「執行力」能夠展現在「職場」中，大家可以做自己的「職行長-CEO, Career Executive Officer」。同時，我們也面臨年紀上的徬徨與轉變，但想告訴大家 30+ 是個很棒的人生階段，應該要學習勇敢地擁抱享受這個 Moment！節目的內容，主要是討論在德國求職上班的狀況，以及邀請在海外工作朋友一起分享在異國工作生活的實用心得。希望給未來計畫到海外，或是，正在準備海外求職的聽眾們一些經驗談。 同時，我們也會搭配 Medium 專欄的文字稿，讓大家聽完也可以閱讀做筆記。之後，也會在 Medium 專欄分享職場相關的文章。
Medium：30+職行力；facebook：Servus Belles Abenteuer in Deutschland 小貝德國冒險求生日記；小貝的 Medium：德國冒險日記連載中
