【換日線管理】會議時間太長害你加班？用這一招直接解決！

作者：小敏、小貝／30+ 職行力

文／小敏

幾年前，我剛進入現在公司任職時，我的直屬主管要求很高卻讓我受益匪淺。那時我剛開始負責跨部門專案，有次準備會議時，我正規劃著要如何在現場用口頭和簡報說明專案，他卻嚴肅地說：

「會議不是用來報告簡報，而是用來解決問題的。你應該在會前就讓大家看懂要討論的內容。」

他要求部門每個人在每次會議前，必須提供一份清楚的 Pre-read 簡報（會前預覽簡報），讓與會者能在進入會議室前，就能先掌握背景、數據與討論方向。起初我覺得這樣很麻煩，還要多花時間整理文件、寄出、提醒與會者閱讀⋯⋯。

但實際執行後，我驚訝地發現──那是一個徹底改變職場溝通效率的轉捩點。

從混亂到聚焦：第一次感受「準備」的力量

還記得我第一次照主管方式準備的那場會議。共有好幾位不同部門的主管出席，過去通常都要先花上至少 2、30 分鐘說明背景、回答問題後，大家才漸漸進入狀況。

但這次完全不同，因為我提前一週寄出了 Pre-read，簡報裡清楚交代了現況、痛點，以及 3 個待決策選項。結果那天一開場，大家就直接討論重點問題──有人提出新的流程想法，有人分析了成本面風險，整場會議頓時從「講解」變成「共創」。我第一次深刻感受到：當所有人都準備好了，開會可以這麼有力量。

從那之後，我養成了在所有重要會議前製作 Pre-read 的習慣。這個做法不僅提升會議效率，也讓團隊更有共同語言。現在回想起來，那位主管不只是教了我一個技巧，更是教會我一種思維：

「會前準備，不只能節省時間、提升效率，更是對所有與會者的尊重。」

與會者都「準備好再來」，才是真正尊重他人的表現

後來我參與了公司一場全球流程設計會議，高階主管邀請了不同國家的代表與專家，並提前 5 天寄出 Pre-read，內容同樣包括流程現況、痛點分析，以及數個待決策選項。

到了開會當天，所有人都已看過簡報，有人甚至在文件上註解了自己的想法。會議一開始，沒有人問：「這張圖代表什麼？」或「為什麼要改流程？」這類基礎問題。相反地，討論直接聚焦在哪個方案更可行、風險如何控制。

結果那場會議只花了原先預估時間的一半，卻做出了比以往更具深度的決策。

當時我印象最深的一句話，是主持人開場時說的：「感謝大家花時間看 Pre-read，今天我們不講背景，直接進入重點。」

這句話看似簡單，卻是對所有人時間的一種尊重。

在跨國、跨部門的環境裡，每個人都忙。一場冗長沒效率的會議，只是浪費自己和別人的工作時間而已。當團隊、甚至整間企業都能養成「開會前先準備、先看 Pre-read」的文化，整個組織的效率必能有感提升。

會前簡報 3 大要素：讓資訊提前流動

由上面的例子可知，許多人誤解會議是個「分享資訊為主、討論為輔」的場合，但事實上，資訊應該早在會議開始前就先流動起來：Pre-read 的意義，絕不只是提前發信通知會議流程、要討論什麼而已，而是讓與會者能先理解背景、邏輯與關鍵問題。

一份好的 Pre-read ，應該回答以下 3 個問題：

這場會議的目的與預期產出是什麼？ 我需要了解哪些背景與數據？ 我要帶著哪些觀點或決策，來參與討論？

當這些資訊事先清楚呈現，會議將不再需要浪費時間在「補課」上，而能直接聚焦在「判斷」與「共識」。

後來我常說，沒有 Pre-read 的會議，就像沒讀劇本的演員直接上台表演──不但無法對戲，更容易變成只靠臨場反應的混亂演出。

如何讓 Pre-read 發揮最大效益

更進一步，會前簡報可不是「把冗長簡報提前發給大家」就好。以下是我在實務中總結出的幾個關鍵原則：

在正確的時間點發送：理想時間是會議前的 3-5 天。太早，大家可能忘記；太晚，沒人來得及看。如果資訊量真的很大，也要明確標註：「請在會議前閱讀第 X 至 X 頁，了解議題背景與選項。」 用「閱讀者思維」設計內容：Pre-read 不是投影片的堆砌，而是為了讓讀者「一目了然」。因此要避免需口頭補充說明的簡報，請用圖表、關鍵數據與摘要文字呈現重點。每一頁都應該能讓人獨立閱讀。 聚焦「需要思考的問題」：不要只放資訊，更要提出討論方向，例如：「請思考以下哪個方案，能更符合長期成本優化的目標？」讓與會者在進會議室前，就能先行思考。 建立責任文化：當管理者或主持人每次都堅持會前提供 Pre-read，並明確指出「我們不會在會議上再重複背景」，久而久之，團隊便會自然而然形成一種「準備文化」。

從資訊分享到價值創造：會前簡報背後的思維轉變

我常覺得，真正高效的會議，絕不在開會時間有多長、出席人數規模有多大，而是能否創造新價值。

如果會議的大部分時間都用來說明或布達上意，那只是「傳遞資訊」而已；反觀若每個人都帶著理解與觀點進來，才是真正的「共同思考與創造」。

而會前簡報的目的，正是將「資訊傳遞」前置化，讓會議時間能被充分用在「創造價值」上。這樣的轉變，也反映出一種成熟的組織思維：不再把會議當作溝通起點，而是決策與協作的加速器。

後來，我常在會議邀請中寫上這一句話：「請先閱讀附件簡報，會議將直接進入討論與決策階段。」

每當大家做好準備再來開會，討論的能量與成果真的會截然不同。那更是一種「彼此尊重」的氛圍：我尊重你的時間，你尊重我的努力，大家共同為解決問題而來。

在這個上班族總是被大量群組訊息與會議淹沒的時代，大家都先準備好再來開會，不只是效率的提升，更是一種尊重彼此的態度。

而一份看似平凡的會前簡報，正是這份尊重最具體的展現。

※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《「每場會議間減半」的奇蹟：為何一份會前簡報（Pre-read），能讓整間公司不再混亂低效？》，未經同意禁止轉載

作者簡介：

小敏、小貝，為什麼叫「30+ 職行力」，因為我們兩個女孩兒小敏與小貝都超過 30 歲了，覺得從以前到現在，也都是很有「執行力」的人，遇到困難就是去突破它，希望這股「執行力」能夠展現在「職場」中，大家可以做自己的「職行長-CEO, Career Executive Officer」。同時，我們也面臨年紀上的徬徨與轉變，但想告訴大家 30+ 是個很棒的人生階段，應該要學習勇敢地擁抱享受這個 Moment！節目的內容，主要是討論在德國求職上班的狀況，以及邀請在海外工作朋友一起分享在異國工作生活的實用心得。希望給未來計畫到海外，或是，正在準備海外求職的聽眾們一些經驗談。 同時，我們也會搭配 Medium 專欄的文字稿，讓大家聽完也可以閱讀做筆記。之後，也會在 Medium 專欄分享職場相關的文章。Medium：30+職行力；facebook：Servus Belles Abenteuer in Deutschland 小貝德國冒險求生日記；小貝的 Medium：德國冒險日記連載中