【換日線職涯】上班族只能靠「過勞」來賺錢？加拿大人用「這招」證明沒這回事！
作者：殷琦／表達藝術治療師的港移加生活手記
在亞洲生活的你，或許每天都得面對工時過長、工作壓力大、精神疲憊的情況。不知道您有沒有想過，若到北美地區工作，是不是就能真正脫離「苦海」， 從此開拓新生活？
正當全球職場文化逐漸面臨重塑，一個名為「安靜蓬勃」（Quiet Thriving）的理念，正引起廣泛關注。此概念最早於 2022 年由美國《華盛頓郵報》報導提出，今（2025）年初加拿大《環球郵報》也曾深入探討。同年，隨台灣媒體陸續報導下，這個話題也引起熱烈討論。
究竟什麼是「安靜蓬勃」？北美地區的職場文化真能實現這樣的狀態嗎？回看港、台兩地，又是否有機會與之接軌呢？
釐清概念：安靜離職 VS 安靜蓬勃
進入「安靜蓬勃」討論前，我們先談談「安靜離職」（Quiet Quitting）。
2022 年，安靜離職的概念在美國職場掀起討論，中英文雖然都有「離開」的字眼，乍看以為真的要辭職，但實際上，它的意思與中國興起的「躺平」相似──員工選擇只完成最低限度的工作，不再「燃燒自己」迎合職場要求。這樣的作法雖然能避免工作倦怠（burnout），卻同時帶有疏離、消極的意味，本質上是一種職場退縮（withdrawal）。
與之相反，「安靜蓬勃」強調員工的主動性，其核心意涵在於主動尋求工作中的價值與成就感，例如調整工作內容、追求能讓自己感覺充實的任務、設定界線維持工作／生活平衡。這個現象反映出當代勞動者對心理福祉、工作自主性、工作內容與個人價值觀的對齊等愈發重視。本質上，它是一種正向的投入與應對策略 （engagement & coping）。
若從心理學角度來看，「安靜蓬勃」可視為一種復原力應對策略（resilience coping strategy）。復原力指人在逆境或壓力中調整狀態、維持穩定並逐漸恢復的能力。當員工能在職場中實踐「安靜蓬勃」，就是透過一連串細微而可持續的改變，減輕消耗並提升對工作的投入感。
同時，「安靜蓬勃」與正向心理學的核心概念緊密相連，例如在工作中尋找「意義感」、培養專注的「心流」，及重視「職場幸福感」等。這樣的改變並非消極地避免壓力，而是積極與工作互動，在壓力與挑戰間找到新的平衡點。
北美職場文化：以員工福祉為核心
筆者在北美職場工作已有一段時間，以下就試以個人與身邊朋友的經驗作為參考。北美職場一向給予人較為輕鬆、不過分緊張的印象，事實情況確實如此，接下來幾個例子可略見一二。
在北美的工作文化中，企業普遍重視員工的身心健康。以產假與育嬰假為例，女性最多可享有長達一年半的假期，男性亦可與伴侶協調，由男方請假照顧孩子。加拿大政府同時提供俗稱「牛奶金」的補助，協助家庭分擔育兒開支。
此外，假期制度也更具彈性。許多公司除了固定年假外，還設有「假期假」（Vacation Leave）或「生日假」（Birthday Leave），讓員工可利用假期外出旅行，或在生日當日直接放假休息。
工作時間方面，彈性亦相對較大，這與北美社會強調家庭生活及駕車文化有關。由於托兒中心一般只在上午 8 點半至下午 5 點開放，再加上當地公共交通並不便利，多數家長需親自接送子女。因此，公司普遍允許員工以家庭情況提早或延遲下班，甚至不定期在家工作。耳聞身邊朋友任職的公司，表面雖規定員工須到辦公室上班，但數天「在家工作」的彈性安排也被默認接受。
北美職場的全方位員工福利與支持
在加拿大，員工協助計劃（Employee Assistance Program，EAP）是一種由僱主提供的免費且保密的支援服務，旨在幫助員工及其家人處理心理健康與生活壓力。
透過 EAP，員工可獲得短期心理諮詢（面談、電話或線上進行）、情緒與壓力管理、職場人際困難、家庭或伴侶關係輔導等支援。這些服務通常由第三方專業機構承辦，僱主不會知道員工使用的任何細節，確保個人隱私安全。EAP 強調即時且短期協助，若需長期治療，則會轉介至社區或私人心理健康服務。
除了 EAP，加拿大的醫療保險制度同樣值得一提。在安大略省，除了有全民免費醫療保險 OHIP 外，許多北美公司一般會與全職員工共同出資購買自願性醫療保險。即使是自僱人士，雖然保費可能稍高，但也可自行投保。
醫療保險涵蓋範圍不僅限於傳統醫療，還包括一系列促進身心健康服務，如驗光、配眼鏡（甚至是太陽眼鏡），及工作相關的身體疼痛治療，如物理／復康治療費用，均可直接由醫療保險支付，無需依賴意外險理賠。
更進一步的服務還包括註冊按摩治療，這與亞洲普遍理解的「按摩」大不相同，因為這邊的按摩治療經嚴格規範與認證，是保險涵蓋的項目之一。另外還包括心理治療、心理學家及註冊社工服務，確保不只是身體，連同心靈的健康需要亦涵蓋其中。
因此，若從醫療與康復支援的角度來看，北美職場的員工確實享有比亞洲更多的資源與保障。
此外，如果員工因人際關係或上司壓力感到精神困擾，當地勞動制度容許員工以此申請「無薪假期」。我作為心理治療師，也曾為求助者撰寫證明信，協助他們向人力資源部爭取更長時間的無薪假，以獲得充分的休養時間。
這種因「心理健康」而需爭取無薪假的做法，在亞洲地區相當罕見。相比之下，台灣、香港及南韓等亞洲國家普遍工時長、薪酬低、福利有限，且職場文化強調權威，下屬往往不敢反抗上司的壓迫，致使整體工作環境相對窒息。
然而需要指出的是，北美盛行的「在家工作」文化主要因疫情而廣泛普及。以加拿大多倫多為例，政府部門已宣布自 2026 年初，政府公務員須全面返回辦公室工作。可以看出這一趨勢與「安靜離職」反映的文化現象存在一定程度的矛盾，亦折射出勞資雙方持續的角力及調整。
亞洲職場可能迎來「安靜蓬勃」嗎？
相比之下，台灣與香港普遍存在高工時、低薪酬、少福利的現象，職場文化仍強調權威與「加班等於忠誠」的概念。然而，我認為這樣的職場生態模式，對於 80 年代後的求職者開始就已不太管用。
新生代更重視職場與家庭平衡，在「個人主義」為主流的世代中，即使自己加班，大家也不會期待其他同事因私交而一起加班。這個現象在 90 後，甚至剛進入職場的 Z 世代間更為明顯──雖然工作節奏依然快速且競爭激烈，但更講究的是「醒目」地努力。
雖然在社會上，心理健康意識仍帶有某種程度的標籤（stigma），但新生代同時亦更注重「心靈健康」。
另一方面，與過去職涯傾向選擇在同一公司穩定工作不同，新生代偏好採取「斜槓」工作模式，而非單一職涯路徑。如果公司無法提供令人感到「蓬勃」的工作環境與福利，恐難留住新生代人才，當中又以科技與創意產業尤為明顯。因此，某種程度上，「安靜蓬勃」可被視為世代文化變遷的反映。
雖然現時加拿大等北美主流職場，在外在條件上已達成外界條件上的「安靜蓬勃」理想，香港及台灣等亞洲地區仍甚是困難。但我相信，隨著世代文化的變遷，未來 5 年至 10 年間，「安靜蓬勃」的理念，有望在亞洲地區逐步落實。
結語：安靜蓬勃的新職場風潮
相較之下，北美職場在外界條件上真的較能做到「安靜蓬勃」，但我認為每個人從自己開始，也能做到一定程度的小改變。這些改變可能是在工作流程上作出小調整、尋找能帶來成就感的任務、在職場人際中建立清晰界線，甚至為自己創造一些能帶來專注和「心流」的時刻。
這些行動並非驚天動地，卻能累積出顯著效果，有助減少職場倦怠，並提升自我效能感。理想的外在環境當然重要，但我更鼓勵個人先從自身嘗試，藉此提升對工作的控制感，也能實際減輕工作消耗。
2025 年，「安靜蓬勃」也許只是職場上的一時「潮語」，卻提醒我們──心理健康與工作價值的契合，已成為全球職場發展的重要發展方向。
面對快速變動的工作環境，我們更應積極探索如何實踐這種新興理念，以提升員工福祉與工作動力，同時思考──在講求效率與競爭的職場裡，是否仍能留下一片空間，讓員工找到價值感與平靜？在快速、壓抑的職場環境裡，是否也能培養出屬於亞洲的「安靜蓬勃」？
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《上班族不靠「過勞」也能成功？北美職場新趨勢「安靜蓬勃」，挑戰亞洲加班文化》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
殷琦。香港大學表達藝術治療及香港教育大學音樂教育雙碩士，香港大學文學士、主修中國歷史、副修中國文學。為心理治療師近十載，專於長者非藥物治療介入、成人焦慮／抑鬱／創傷後違；亦持續教授鋼琴／唱歌／自彈自唱。熱愛文字、不定期撰寫職涯、生活觀察、精神健康、表達藝術治療文章。著有探討香港安老服務書籍《當老而不死》，該書榮獲第四屆香港出版雙年獎「社會科學」獎；同著探討基督教書籍《堅離地教會實錄》與《堅離地教會實錄II之一飛衝天》。
