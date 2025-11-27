【換日線職涯】上班第一天就離職？護理師：我的未來到底能去哪裡？
作者：蔡子稘／臨床護理師在病床旁寫給社會制度
我第一天到某署立醫院上班，上午報到，下午進病房，結果 5 點下班時間一到，我就決定離職。我心想：「這裡不能久留，我不要。」這麼篤定的心情，不是任性，也不是抗壓性太低，而是基於深刻的職場實況觀察與自我保護。
當我站在署立醫院加護病房的護理站，看著資深學姐左右各放著一本 15 公分厚的資料夾，快速翻閱只為找一張「截肢同意書」。旁邊印表機發出如古董打字機一樣的嘎嘎聲，我放眼望去，一整櫃 100 多格的紙本表格整齊排列──那一刻我忽然發現，我過去學到的一切，在這裡完全派不上用場。
我們這一代的護理師，常被說成「不夠穩定」、「不肯吃苦」、「一言不合就走人」。但當制度早已崩壞、專業被稀釋、身體開始反撲時，留下來的人，究竟是勇敢、麻木，還是無路可退？我不禁自問：「護理師證照到底是監獄證照，還是專業證明？」
醫院對比：制度完善與現實落差
公立醫院的加護病房裡，護理站的一角總有兩位住院醫師。雖然他們皺著眉頭抱怨工作，仍不斷查看病人檢驗數值。有他們在背後，我們能安心地幫病人翻身、檢查皮膚、執行任何一項治療，因為醫師隨時同在。醫師梯隊完整，遇到病人的變化能即時討論，下醫囑、立刻執行。加護病房主任、住院醫師能直觀地觀察病人，與護理人員、專科護理師共同討論病情，整個團隊如同一個運轉順暢的機器。
那裡的醫院系統全面電子化，同意書能自動串聯醫囑，開立醫囑後直接跳出須填寫的相關文件，可用 iPad 放大畫面、以手指簽署，病歷完整連線於雲端。制度完善，學姐也更有餘裕教學，教學制度也明確，每項程序都兼顧倫理與專業。
然而，當我帶著這份專業記憶踏入署立醫院時，很快就明白這樣的順暢只存在於少數醫療體系。署立醫院的 ICU 內外科加護病房前後合併，白天班共有 28 個重症病人，卻沒有任何住院醫師，現場僅有 10 名護理師及兩名專科護理師照護病人。我問學姐原因，她說：「因為我們是小醫院。」但署立醫院真的是小醫院嗎？
更讓人困惑的是，護理師代填麻醉評估：「有沒有過敏？有沒有麻醉經驗？」這種事情原本應由麻醉醫師執行的工作，卻成了加護病房護理師的任務。我問了學姐，她回覆道：「因為麻醉科醫師還沒來，我們都會幫忙問。」這樣的習慣成了制度，護理長甚至說：「我們一直都是這樣。」然而，沒有人發現這樣的習慣，其實對病人安全有風險。
同意書、醫囑全靠紙本黏貼，為了找一張「截肢同意書」，我就這樣在紙張迷宮裡面找了半小時。要列印時還發現，這裡的印表機是老式複寫機，連複寫紙都要找很久。當病人因手無力無法簽出筆跡時，學姐得彎腰扶著紙張讓他簽名。
我想起在公立醫院只要平板開立醫囑，電子同意書即自動帶出，由醫師解釋後讓家屬用手指簽名，簡單又快速，不必擔心筆沒水、手沒力。這裡是衛生署立醫院，為什麼還停在紙本時代？在 AI 普及的時代，為什麼護理師還要在紙的迷宮裡浪費半小時──那段時間，其他病人到底誰來照顧？
時間全花在跑流程，學姐沒空討論、沒空教學，只能快步穿梭於走廊。我看著她們，就像被制度逼著原地打轉。我原以為可以把在醫學中心學到的經驗帶過來，像是拿著一張通行證，卻發現這張通行證在這裡毫不作數。
這些小細節，背後其實是整個醫療制度老化與崩壞的徵兆。
崩塌的專業界線：醫師缺位的加護病房
在沒有住院醫師的加護病房裡，若病人突然急救，難道還要透過 call 全院 999 廣播專線請醫師過來幫忙嗎？如果主治醫師正在開刀，又該由誰下達指令、判斷病況？
如今多數情況，都是由專科護理師代替住院醫師執行工作。但有沒有人想過，他們的職責、權限與薪資，真的合理嗎？同樣得開醫囑、拔管、換藥、撰寫病程記錄、聯繫家屬、解釋病情，卻只領三分之一的薪水。
當病人病情惡化或家屬決策困難時，第一線承接壓力的仍是專科護理師與護理師。他們背後，卻幾乎沒有任何援助。這樣的情況，竟出現在署立醫院。護理長、資深學姊與副護理長說：「現在到處醫院都是專科護理師在管病床，你去到哪裡都一樣，已經沒有住院醫師了。」
ICU 白班護病比一比二、小夜班一比四、大夜班一比六，每一個病人都有呼吸管、導尿管（Foley）、鼻胃管，卻沒有護理佐理員協助餵食、泡奶。這樣的環境，讓風險全數壓在護理師與病人身上。當意外發生時，病人的情況怎麼惡化，往往只有護理師陪著知道。
究竟沒有醫師的 ICU，要怎麼討論病情？這樣的制度崩潰不是未來式，而是現在進行式。
身體發出的最後警訊
當制度讓專業無法被實踐，身體往往最先提出抗議。
不久前我的體檢報告顯示：我的低密度膽固醇在治療下雖已回到正常值，但高密度膽固醇過低，尿液檢出蛋白尿 3+，白血球也只有 2900。免疫力在離職後出現明顯下滑，我感覺自己正要再度踏入另一個地獄。我明白，這是「長期壓力、疲勞與過度警覺」的結果──我隱隱約約知道，我的自律神經經不起再次的急救環節、同事的情緒崩潰或家屬的失控哭泣。
直到報到當天，我才拿到體檢報告。看著滿頁紅字，加上兩個月因為輪班沒來的月經、一袋又一袋的調理中藥，直覺告訴我：「身體不行了。」但我不得不完成報到環節。當天下午，我看著學姐工作節奏和環境，我的身體告訴我──這真的不能繼續。
這時我想起我和母親的對話：「我們不該再拿健康去證明堅強。」於是我決定，明天就提離職、回診所，讓身體和靈魂重新回到正軌。
我明白自己理想中的職業樣貌，也知道身體健康理想的模樣，所以我選擇在第一天就快速離開，既不浪費單位同仁的時間，也不再消耗我自己的身體和青春。我清楚地知道，唯有離開臨床、回到診所維持健康，才是對生命最負責的選擇。
即便此刻臨床醫護人力持續吃緊、體制正在崩裂，但我不想讓自己的身體也隨之凋謝。我先是我，其次才是人，最後是女人，而成為護理師只是其中一個身分。這般離開的選擇看似個人，卻藏著結構性的疲態，我清楚這個決定的意義──不是拒絕辛苦，而是拒絕荒謬；不是逃避挑戰，而是守護自己的專業。
護理師離職潮與醫療體系的危機
從個人的倦怠回望，我發現這份無力並非偶然，而是整個護理體系長期的裂縫。
台灣整體勞動市場的平均離職率，大約落在每年 8 到 10% 之間，然而，醫療保健業本身的離職率普遍比一般行業高，約在 12 到 14% 之間。一旦聚焦到護理專業，離職率更明顯攀升。根據 BMC Nursing 的研究，護理人員的年離職率約為 17 到 19%，幾乎是全產業平均的兩倍。
入職未滿一年的新進護理師的離職情況更加嚴峻。台灣醫策會的報告指出，新進護理師的離職率約為 30 到 35 % 間，意即每三人中就有一人在首年內離開臨床工作。
當越來越多護理師離開，留下來的人必須照顧更多的病人，帶來連鎖效應。護病比失衡的結果，是出現「被遺漏的照護」現象──本應細心完成的照護細節，如口腔清潔、體位變換、家屬衛教與心理安撫，因缺人缺時而被犧牲，而這些細節正是醫療安全的基礎。
更嚴重的是「知識流失」。當資深護理師或專科護理師離開後，臨床經驗無法有效傳承，新進人員只能在混亂與疲勞中摸索學習，錯誤重複發生，醫院每次招募新人、訓練新人、失去新人，成本與風險不斷放大。
此外，許多護理師、專科護理師，常被迫代行醫師或專科職責，開醫囑、寫病程、聯繫家屬、處理急變。當責任與權限不對等，最終承受壓力的永遠是護理師，她們用身體撐起制度，而制度卻將她們視為「備援資源」。
但缺乏後備的支援力量，護理師該怎麼安心照護病人？這不只是個別醫院的困境，而是整個世代在全球醫療體系中共同面臨的現象。根據南韓學者的研究，當地將近 18% 的 Z 世代護理系學生在入職兩年內就出現離職念頭。背後原因與台灣類似──年輕護理師必須跨科支援、醫院體制內舊有的制度，已不適用於現代。
不少 Z 世代來自雙薪家庭，自學生時代起便有各式探索生活價值的機會，進職場後不僅渴望薪資，更重視成長被肯定與生活平衡。而我在面對同樣高壓、缺乏合理支持的就業環境時，也受到這般 Z 世代特質影響，重新開始思考自我認同與未來方向。
結語：寫給同行的話
「第一天離開，不是軟弱，是自救。」
「如果你也有一刻疲倦到想哭，請相信，那不是你的問題。」
工作第一天，當我們發現不適合的地方，到底要咬牙忍耐適應環境，把自己塞進框架裡？還是多給自己一兩週時間觀察，再決定？抑或是，乾脆轉身離開？
這三個選項分別會影響到許多人，也影響我們對人生的定義。兩週後的新人訓練，或許同事會覺得可惜，但回到自身──我們到底想從人生裡得到什麼？是在一次次試錯中靠近想要的樣貌，還是困在別人定義好的軌道上？我們學會用刪去法前進，而不是靠幻想描繪未來。
我們這一代，被貼上了太多標籤──草莓、脆弱、不肯吃苦、一言不合就離職。但誠實承認自己不適合那個系統，誠實面對崩壞的工作現場，誠實選擇活下來，本身就是勇氣。
我們從小被教導「忍耐會有結果」、「吃苦是福」，當我在第一天回家告訴母親：「這地方不能久待」，她的第一個反應是：「你太挑工作了！一點都不刻苦耐勞！」但現實是，有些苦不會開花，有些制度也不會因你的忍耐而改變。
這些衝擊之後，我對自我認同產生了極大的懷疑：「我的未來到底能去哪裡？」這個焦慮在我的腦海裡揮之不去；然而，焦慮也是一種往前推進的能量，我因此開啟思考自我價值的路途，攤開我所有有社會價值的棋子，我嘗試為自己的人生佈局。
我將我的底線設立清晰，堅決不可被撼動的第一項：抱持健康。這意味著穩定的生活節奏、安穩的睡眠，和不被輪班搗亂時間感，所以我選擇不再輪班。再來，我也降低了對薪資的執著，看清高薪往往是用身體健康換來的代價。
過去我從未放鬆對自己專業的要求，不斷投資自我，只為了往更高的目標前進。如今，那些能夠拿出的訓練證明，證實了我是有能力往更高的地方前進，那些地方跟我所設立的生活目標是一樣的。同時，我也對自己有一個新的期待──將臨床的經驗和疼痛帶到學術領域，深入探問一個更核心的臨床問題：人的生命是什麼？
離開不合適的環境，對我而言，是誠實面對自己的起點。離開是一種自我覺察、對自己的未來更加明白：當自己站錯了地方，努力再多、忍讓再多都是徒勞。每一個願意轉身的人，都在為職場劃出一道警語──我們不能用健康換取薪水，也不要用熱情填補制度的黑洞。
現在，是必須學會「呼吸」的時代，不再是「燃燒自我」的時代了。
如果你正在崩潰邊緣，也許這句話可以留給你：「看見荒謬、離開荒謬，不是叛逃、更不是『護理逃兵』，是我選擇我自己被尊重的可能。」
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《上班第一天就離職？Z 世代護理師現身說法：當我「不得不」離開失衡的醫療體系》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
護理師眼中的台灣健保：全球第一的「高效率」醫療制度，為何正走向崩潰？
與台灣的「功德醫院」相比，美國的基層醫護們為什麼可以享有「佛系值班」的待遇？
作者簡介：
蔡子稘。一名臨床護理師，也是關注照護書寫與制度觀察的寫作者。以臨床經驗為起點，關注台灣健保與國際制度差異，思索照護與國家之間的張力。延伸至健保改革白皮書、針對英國家庭醫師制度，與國際比較的實務思考，結合敘事醫學與照護倫理，探索制度如何影響病人的聲音與醫療行動。預計前往英國實地訪查，並以碩博研究連結臨床與制度改革。並且相信著，文字能為沉默者發聲，也為照護現場留下誠實的見證。
其他人也在看
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性
久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，可可黃烷醇可以抵銷久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，是植物多酚的一員，常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 6 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
肌少症超可怕，坐下就爬不起來！40歲後肌肉快速流失，補充6食物找回肌力
40歲起預防肌少症很重要！一旦肌少症找上門，連提菜籃、爬樓梯都會有困難，最終將臥床、坐輪椅，降低生活品質。遠離肌少症，高蛋白飲食、阻力運動缺一不可。幸福熟齡 ・ 1 小時前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 4 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
半年狂瘦7kg！58歲日本婦女不運動、不節食，只因改吃這些「減肥食物」瘦回年輕時的好身材！
隨著年紀增長，減肥這件事往往變得越來越不順利。許多 40＋ 的女性都表示，年輕時少吃幾天、隨便動一動就能瘦，但進入中年後，代謝速度大幅下降，若營養攝取不夠，不只瘦不下來，還會讓身體更疲累、免疫力下降，女人我最大 ・ 7 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 6 天前
研究揭「1能力」＝心臟健康度 醫喊：現在練還得及
心臟是人體最重要的器官，一篇研究發現，握力強不強可能與心臟健康息息相關，握力越強，心血管越健康。此外，若能每週累積至少150分鐘的中度至劇烈身體活動，對於握力較弱或中等的人而言，可明顯降低死亡風險。心臟科醫師表示，民眾若無暇進行戶外運動，可多做「握力」運動，以訓練心臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 1 天前
32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 1 天前
醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。 1000健康2.0 ・ 7 小時前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前
男遭T91步槍傷臉骨粉碎！ 三總醫巧手+3D列印「拚回整張臉」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 T91步槍槍傷貫穿，多虧3D列印加上醫師巧手，順利重建顱顏！三軍總醫院今（26）日發表最新醫療成果，該院整形外科團隊結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，協助一名遭T91步槍造成臉骨粉碎、呼吸道阻塞、甚至腦部直接暴露的嚴重個案，精準重塑骨骼結構，恢復外貌。 三總整形外科主治醫師徐國峰表示，該名25歲的男子被轉送進...匯流新聞網 ・ 1 天前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
打X團固定到東南亞尋歡！「1人驗出HIV」整團嚇壞篩檢…另1人也中鏢
為了打破HIV的迷思與標籤，提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫學大學今日（25日）舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶65週年「做對的事」精神，以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了
新竹市48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷為膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，經親友介紹至診所看診，治療上運用針灸搭配內服中藥，兩週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前