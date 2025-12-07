【換日線職涯】他 33 歲放棄千萬年薪改當傳教士，為何反而更焦慮？

作者：許詮

一位「神職人員」也會有職場焦慮嗎？在我這種信心淺薄的人身上，答案是：會。

33 歲那年，我放下近千萬年薪、負責管理數個市場的白領工作，立志用餘生服事上帝──彷彿在某個電玩遊戲中，由「狂戰士」轉職為「傳教士」（誤）。

過去在企業中，我不斷精進自己、唯恐被市場淘汰，並在專業表現上竭力超越同儕、好獲得晉升機會。經歷過這樣的現實洗禮，原以為踏入神職領域會是「從從容容、游刃有餘」，卻沒想到結果竟是「匆匆忙忙、連滾帶爬」⋯⋯「職場焦慮」這位熟悉的老朋友，再次找上了我。

蓋洛普優勢測驗中，我的首項特質正是「Futuristic」──過於關注未來、提前佈局，本就具備焦慮體質。但這一次，令我困擾的則是 3 個具體的「不知道」：

首先，進入神學院後，我才深刻體認自己對神學、聖經與基督信仰的認識何等有限。其次，我雖有清晰的呼召投入「職場事工」，卻不清楚具體可行的方向與方法。也因此，我不確定自己的背景與能力適合在哪裡發揮，更不知該如何衡量每一步的目標與成效。

相信你我都曾經歷這樣的轉型陣痛：無論是剛踏出校門，或是在職涯疲憊後決心轉換跑道，都像孤身漂流在未知海域，看不見彼岸，也不知該往何處使力。說不焦慮，那是騙人的。

那麼，該怎麼面對這樣的不確定感呢？我嘗試先從過往經驗中，找尋可能的突破方式：

從過去經驗找尋解方

過去在職場上，我面對成長瓶頸的破局之道，就是「建構社群」：我和一群同樣焦慮的同儕成立了互助社群「XChange」，透過邀請前輩分享、交流產業動態，讓我們彼此都能走得更快更遠。

如今，初代的 XChange 成員大多已在各大企業發光發熱。30 歲後，當我們更有能力回饋社會，則積極與新北市政府合辦「互聯網大學」培育學子、成立天使投資基金扶植 10 多家台灣早期新創──而我們自己，始終是收穫最豐的。

這段經歷讓我深刻體悟：在職涯成長的路上，與志同道合的夥伴互助共學，往往能創造共好與多贏。

但進到陌生的神職領域，我要如何從零開始，又何來這樣的「成長型社群」？

正是在這樣的迷惘中，神為我預備了意想不到的解答。

一場演討論壇中的 3 大體悟

當美國總統川普出席吉隆坡東協峰會、大談亞洲新未來的前一週，我恰好在隔壁會場參加了世界華福中心（CCOWE）舉辦的職場使命門徒（MDW）論壇。在整整一週的研討會中，我竟從「一問三不知」的狀態，彷彿輸入破關密技，瞬間在遊戲中開啟了「上帝視角」：透過華福連結眾教會機構的另類「社群」，我在神職的這個新的職場，獲得了 3 層珍貴的「看見」。

第一層看見，是「神國度的廣袤與多元」。論壇中，我聽到各式各樣的實踐案例：有人在公司建立小組，用 Alpha 課程傳揚福音；有企業主資助員工讀神學院，每天帶領辦公室晨禱；有牧者建立職場教會，運用行銷漏斗思維，透過講座、產業小組接觸更多白領，甚至融入教練技術提供實際幫助；更有人前往烏克蘭戰區，以建築專業協助重建家園⋯⋯。

這些見證，恰如商場中所鼓勵的「擁抱創新」：許多時候，突破往往來自於跳出框架思考，將專業與使命巧妙結合。

第二層看見，是「如雲彩般的見證人」。我遇見許多牧者前輩，他們背景與我極為相似，曾身處商業戰場核心，如今則行走於服事之路。有些人更自如地穿梭於職場與牧養之間。

他們的經歷讓我意識到，原來我並不孤單，他們都是我前行時最好的榜樣。其實在任何職場不皆是如此？找到對的導師、懂我們的前輩，能讓我們少走許多彎路。

第三層看見，是「我感受到被看見」。作為剛踏入神職領域的「新人」，我自覺在百餘位牧者、機構領袖中只是個無名之輩。然而，在 George 長老與董家驊牧師的鼓勵下，我有機會代表職場白領擔任座談講者，分享或許稚嫩卻真誠的想法。

會後，許多來自星馬港台的牧者與前輩，主動前來為我打氣、更有幾位主動伸出橄欖枝。這種「被看見」的感受，是職場前輩對後輩們最好的鼓勵，也讓我回憶起當年創建社群的歷程：雖然知道自己的不足，但每一次鼓起勇氣真誠分享，往往能開啟意想不到的機會之門。

感謝神，透過這次華福論壇，讓我從「不知道」的焦慮中，奇妙地「看見」了憑己力無法觸及的視野。這讓我想起詩篇二十三篇所言：「祂使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。」是啊，神若呼召我們為祂做工，必為祂的名引領我們前行，將我們安置於最合適的位置。

我的職場經歷不是白費，而是被煉淨的養分，用來澆灌在未來的服事上。接下來三分之二的人生，我充滿信心為神所用，因為耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。在這個全新的「職場」中，最好的職涯規劃，就是順服那看見全局者的帶領。

