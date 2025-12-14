【換日線職涯】大裁員時代，聰明上班族靠這 3 招安全下莊
作者：讀者太太／英國職場放大鏡
根據《金融時報》報導，英國受薪階級的就業人數在今（2025）年 7 月連續第 6 個月下降，而和去年同期相比，英國的失業率攀升了 0.6 個百分點、從 4.1% 升高到 4.7%，相當於足足有 25 萬（16 歲到 64 歲的）英國上班族在這段期間失去了工作，而我就是其中之一。
我在英國工作超過 13 年，從 2016 年第一次見識到公司大規模裁員，同事一夕之間突然沒了工作起，就開始準備我的＂redundancy-proof plan＂（裁員自保計畫），也就是確保若有一天自己出現在資遣名單上，我仍可以靠自己的力量賺錢，而不是像那些被資遣的同事頓失重心。
之所以如此有「危機意識」，原因除了裁員在歐美國家其實很常發生（我的經驗是平均 3 年一次），親眼目睹太多同事因為被資遣人生從此「彩色變成黑白」，有人甚至性情大變、鬱鬱寡歡，對我來說更是震撼教育。
因此，我從 9 年前就開始多角化經營自己的職涯，一邊在行銷公司上班，累積在英國做 marketing 的專業和經驗，一邊利用社群媒體打造我的國際職涯教練個人品牌。同時間，我還在 2019 年於英國註冊了我自己的公關公司，透過 B2B 接案幫助台灣企業和組織在英國推廣品牌知名度，開啟了我多元收入的 redundancy-proof 職涯。
先有萬全準備，就能「笑著被資遣」
如此準備了 10 年，當上個月我首次被公司列入資遣名單，多年前極度擔心會發生的事情終於發生，我的心情卻像如釋重負般鬆了一口氣，甚至有點「偷笑」的感覺。
因為，多年以來打造多元收入的結果，讓我其實早在今年初就蠢蠢欲動想要裸辭，打算全心專注在我自己的公關公司和職涯教練業務上，現在因環境不景氣被公司納入資遣名單，等於是求仁得仁，不但可以如願以償，還得到雇主給的「大禮包」──3 個月薪水加政府規定的法定遣散費，可說是意外的收穫。
想起疫情期間被資遣的一位英國朋友 Matt，他用公司給的豐厚資遣大禮包創業，因應疫情期間英國人改變旅遊方式的趨勢，開了一間露營車租賃公司，結果業務在短時間猛爆性成長──現在的他不但換了大房子，還建立了自己的露營車車隊。從領薪水的上班族到坐擁十多台露營車的大老闆，這一切機緣正是來自他 2020 年被公司資遣時領到的那筆遣散費。
Matt 不是我身邊唯一靠遣散費創業成功的案例，前公司的的設計師 Karen 也是在 Covid 期間和公司爭取到自願解僱（voluntary redundancy），用條件相對更好的 package 開了自己的設計公司。現在她搬到英國的海邊小鎮，過著自己當老闆的數位遊牧生活，還經常在 LinkedIn 上分享自己的創業故事。
包括我自己在內，這些案例都顯示一個道理：資遣並不可怕，它甚至可以很可愛，端看你是否準備好。如果你能未雨綢繆超前部署，遣散費就是你的創業基金。至於具體來說該如果準備，以下分享我認為最重要的三個心態：
1.「找工作」不如「找收入」：建立職場個人品牌的重要性
我在英國工作的第 3 年，親眼目睹大規模裁員讓昨天還一起工作的同事，今天就被迫捲鋪蓋回家，外商公司「翻臉比翻書還快」的現實讓我太震撼，因此從那天起就激發了我的求生意志，開始思考如果下次輪到我被裁員，我要靠什麼養活自己。
當時，我已經在臉書上經營粉絲專頁兩年多，也已經在《換日線》經營這個職場趨勢專欄，我因此意識到自己可以試試、把這項原本只是純興趣的嗜好發展成副業。當然，當時它能為我帶來的進帳遠不及正職收入，但至少是我在網路上打造「職場個人品牌」的重要媒介。
於是，我更積極地寫職場專欄、訪問各行各業的專業人士，也不定期做直播分享自己的職場觀察。漸漸地，越來越多人知道我在海外職場領域的耕耘，開始有單位找我規劃講座、或邀請我擔任職場相關主題的講師，接著台灣幾間老字號的出版社更找我出書，也奠定了我在跨文化職場領域的專家地位，並促成我在 2022 年決定去上 Life Coaching 的證照課程，接著開啟我的職涯導師之路，幫助在世界各地想要打造成功職涯的朋友們往目標邁進⋯⋯。
回顧這段旅程，起初的動機僅是因為被裁員事件刺激到，進而培養了我在台灣職場工作時從來不曾有過的危機意識。這股危機意識讓我很早就注意到「職場個人品牌」與「開發多元收入來源」的重要，也打破了以往拘泥於「找工作」的傳統思維。
2. 經營斜槓事業，分散職涯風險
我在成為職涯導師前，已經在英國註冊一間公司，主要負責幫台灣客戶在歐洲做公關操作，這個商業模式雖然很適合我，但由於接案的收入不穩定，我很早就意識到它在短期內不太可能取代我的正職工作。因此，我又開始思考該如何增加另一個收入來源，來補足接案工作不能滿足的收入差異，為我將來想要成為完全的自僱者做準備。
我思索了一陣子，發現在自己現有的基礎上，成為職涯教練是做好的選擇，因為我從 2015 年就開始經營職涯專欄，也有許多擔任職涯講師的經驗，於是在 2022 年成為專業機構認證的教練後，正式開始對外提供職涯諮詢（career coaching）的服務。當時的我還不知道，其實我除了用多元收入增加副業取代主業的可能性，也運用了分散風險的概念，讓自己的斜槓事業分布在 B2B 與 B2C 兩個不同的領域。
同樣的道理也適用於我們看待正職工作的態度，尤其現代職場幾乎已經沒有所謂的「鐵飯碗」，因此如果你和我有一樣有危機意識，即使身為上班族，不妨也嘗試在正職工作外開發第二專長或斜槓事業，才能在高速變動的職場中給自己多創造一點餘裕。
身為過來人的誠心建議：大家不需要再用二分法來看待「創業」與「上班」這兩件事。如果真的有心經營斜槓分散職涯風險，不必等到裸辭後再開始行動。
3. 培養「遠距工作力」，為創業做準備
第 3 個我在英國職場學到的寶貴經驗，要拜疫情所賜：要不是英國政府在 2020 年新冠疫情期間強迫大家在家工作，我也不會在 2021 年成為遠距工作者，更不會從中培養自己獨立工作的能力，為後來自僱者的職涯發展做準備。
我認為，如今所有有心創業的人都應該積極培養自己的「遠距工作力」，因為遠距工作其實有很多眉角，絕不只是從辦公室改成在家上班這麼簡單──這種工作型態除了要有非常主動且具當責力（ownership）的人格特質，還需要具備優異的時間管理能力，畢竟遠距工作意味著沒有主管盯着你的進度、也不會有同事會在你身邊提醒你何時是 deadline。
因此，建議遠距工作者就算受雇於人，在心態上和做事方法上也應該將自己定位成「供應商」、並將主管當成「客戶」，主動且即時回報進度，更務必要在 deadline 前主動完成任務，才能預先為獨立接案的創業做好準備。
至於如何加強時間管理的能力，我在我的第三本書《WFH也能發展國際職涯：遠距工作者的職場攻略》中整理了歐美專家的建議，以及自己實際執行過的心得，包括「吃青蛙法則」、「四個正方形法則 」、「ABC 排序法」等，有興趣研究的讀者可以從書裡深入了解更多細節。
我的經驗雖然是發生在英國，但我相信對在台灣職場工作的讀者們也有值得借鏡之處，畢竟隨著景氣和科技變化、加上關稅風暴帶來的諸多不確定性，「大裁員潮」恐怕已是短期間免不了的國際趨勢，唯有自身做好準備，才能打造「redundancy-proof」的職涯。
若你對能分散職涯風險的「不離職創業」有興趣，或想經營職場個人品牌卻不知從何下手，也歡迎你私訊我的臉書粉絲頁《讀者太太在英國》進一步交流。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《我在英國「笑著被資遣」：大裁員時代來臨，上班族如何靠 3 招轉危為安？》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
讀者太太。英國人妻讀者太太 Mrs Reader，土生土長台北人，2011 年移居英國，任職整合行銷公司客戶經理，同時為取得證照的職涯教練，擅長職涯目標設定、職涯策略制定、求職工具優化與英語面試培訓。著有《大不列顛小怪癖》、 《讀者太太解鎖跨文化婚姻》、《WFH 也能發展國際職涯：遠距工作者的職場攻略》三本作品。更多介紹請參考：讀者太太在英國
