【換日線職涯】如果能重來，我還會來澳洲打工度假嗎？

作者：Desert Rose／我在澳洲「重啟人生」

前年回顧與近況更新

2023 年 6 月，我來到了澳洲，開啟了第一年的澳洲打工度假生活。

在南澳林肯港，我勤勤懇懇工作了 9 個月，並成功地續了二、三簽。但由於申請三簽時人在中國境內，導致我的二簽被覆蓋，於是直接少了一整年的簽證效期。如今再次入境快 2 個月，我在澳洲的時間因而只剩下 10 個月──打工度假，即將結束。

在我原來的計劃中，打算續了（打工度假）二簽並存夠學雜費後，就直接銜接學生簽證、攻讀社工碩士。但在我短暫回國休息期間，澳洲學簽政策卻變得格外嚴格，再加上沒考到 PTE7 炸（意指 PTE 考試中各單項均達 65 分，相當於 IELTS 考試 7 分），我的返校計劃被迫擱置。在焦頭爛額的狀態下，我在國內錯誤申請了三簽，不僅浪費了 1,000 多澳幣（約 2 萬元新台幣），還失去了整整一年的簽證效期。

儘管我在前面 13 篇手記中不常提及，但事實上體力活的勞累痛苦，以及自己做出的錯誤決策，時常讓我絕望地認為自己「不應該活著」。我厭惡總是做錯判斷的自己，更憎恨自己沒有能力改變現狀──負面情緒長期成為我生活中的一部分。加上如同前篇所述，膽小的我也不敢上網發文或向身邊人訴苦，深怕引來更多指責與謾罵。

但如今，我沒有任何退路了，畢竟簽證效期只剩最後 10 個月。因此在這篇文章中，我會對整個打工度假簽證回憶進行總結，並回應一個核心問題：如果人生重來一次，我還會來澳洲打工度假嗎？

一、「高薪」基層體力活，遠遠不如想像中美好

當初選擇來澳洲，除了第一篇手記中說的種種「推力」以外，也有一部分因素，是想趁機嘗試體力活的工作。

當寫作者多年，我一直居家工作，平時只跟採訪對象和編輯來往。但疫情過後，由於新媒體環境不好，約稿機會越來越少，我在國內時也被迫選擇新賽道。所以「到澳洲做體力活」，在當時我的認知中，至少工資相對高、又能接觸異國文化，何樂不為？

當時我對於所謂「體力活」的感知其實非常有限。只記得一位名牌大學畢業的朋友，此前因找不到工作，於是在廈門嘗試到餐飲店上班。我其實能夠從她的臉上看到清晰的「累」，那種極其強烈的疲憊感。但當時的我，只覺得那就是體力上高強度勞動所必然產生的結果，自己如果把體力鍛鍊好、（澳洲）薪資又拿得高，應該不成問題吧！

後來我才知道，當時的自己實在太過天真了：那種「累」並非僅來自於生理，更會成為一種心境與狀態。為什麼我會這樣說呢？

首先，我來到南澳偏遠地區之後，做過各種各樣的工作。以清潔為例，我就打掃過酒店，洗過車，還有工廠內清潔……等等。我似乎在這個領域，有了很多「經驗」；但這些「經驗」卻是可輕鬆被替代的，我沒辦法真的從清潔這個工作裡面，得到什麽成長與成就感。

這便是我學到的第一課──可替代性與重復性高的工作，可以讓人謀生，但往往缺乏價值感與累積性。因為你的職務，永遠都會有更年輕、體力更好的人，能比你做得更好、更快（更不用說近年快速發展的自動化機器人了），且單靠這些經驗晉升的可能性是極小的。

所以，在澳洲雖然做體力活雖然工資很高，但發展空間非常受限、也幾乎無法帶來任何成就感。對於我這種身體素質不是很強，又多少帶著點「理想主義」的人而言，更是一種身心上的雙重考驗。

其次，體力活的工作環境，往往也意味著接觸的人群素質參差不齊──至少我的個人經驗是如此。尤其我在南澳偏遠地區遇到的大多數人，都是中學畢業就直接出來工作。他們的生活或者說眼界，也僅侷限於這一個小鎮的瑣事。此時一個外地來的人，尤其是我這種背包客，對他們來說就是異類他者、是可以揶揄甚至騷擾霸凌的對象。

在我工作過的工廠中，同事之間若存在小小的摩擦，都會在狹窄的環境下被突然放大。大家並不在意工作環境中的專業態度，而是動輒將問題聚焦到個體身上：這人是從什麽國家來的，其長相和身材怎麽樣，會不會影響到我的利益？這些幾乎成為他們評斷外來者的全部。

最後，我發現自己無法適應小團體的工作環境。在我此前的工廠中，小團體現象是很明顯的，如一群來自同國家的人，會集體用非英語的語言交流，讓我不知所措。這種感覺很微妙，僅管大家都是「移工朋友」，但當大部分人在講一種我不了解的語言時，我仍清楚感到自己被排除了。

上面這一切，都不是我出發前預想過的。體力活我當然能做，但它不是我想要的──花了 9 個月，我才明白這個道理；但由於在澳洲的工作非常不穩定，又因為體力活帶來的身心麻木，一考慮到找下一份工作的困難時，斷捨離的抉擇立遲疑起來。最後，一日又一日，我始終沒能選擇早點離開。

在這段過程中，我也曾進入坐辦公室的環境。我強烈意識到這難得的機會更像起點或跳板：因為此時我已確定，未來必然要在城市生活而非偏遠地區；工作則要使用電腦，而非我的雙手與雙腳。

最後，我在糧食廠的辦公室做了 6 個月，拿到了推薦信後，在離開南澳的那天上完最後一天班。我想，自己是有些不捨的，因為這可能是我在整個澳洲打工度假生涯中，拿到的工資最高、也最不辛苦的工作。

但為了未來，我一定要離開：南澳糧食場的文員，只是我適應澳洲社會的起點，我不能夠就這樣停在這裡。

二、回到大城市，情況會變好嗎？

在偏遠地區受挫，回到澳洲大城市墨爾本的我，在找工作時會不會變得順利很多呢？

答案是，困難並不會因地域差異而消失──尤其近年各大國家和城市，對移民、打工等政策都已越來越嚴。如我在寫這篇文章的當下，已經連續幾週處於「頻繁面試、Offer 掛零」的狀態，搞得自己身心俱疲。

在今天的墨爾本，由於留學生、背包客及當地年輕求職者眾多，就業市場明顯偏向雇主方、相關需求也變得更加明確，大部分職務都以 Pr／Citizen 作為前提──除非你有身份，不然幾乎所有坐辦公室的白領工作，都不會考慮你──因為你沒有長期工簽、可能隨時離開，公司何必花時間和精力，培養一個隨時會走的人？

僅管我保證自己會留在墨爾本一年，並且不會有任何續簽要求（因我接下來的規劃是拿學生簽唸碩士），大部分公司仍直接已讀不回我的工作申請。印象很深刻的是，有次一位經理對我說：單就條件而言，她願意馬上給我工作，但礙於我沒有身份，她無法做這個決定。這樣的對話，在我後來應聘時出現過無數次──我不是沒有能力，而是缺了身份。

後來，我確實獲得一個在華人公司的工作機會。但由於那間公司在雪梨，考慮到生活成本更高，且對方直接表明那是一個全男性且非常內卷（No work-life balance）的公司，我最後仍婉拒了。在這時我意識到自己的需要：儘管我很想進入辦公室，但為此忍受一個不舒服的工作環境，我還是做不到。

三、不斷地與現實妥協中，卻也堅定了未來方向

最後，我選擇海投在墨爾本的工廠和清潔工等「體力活」的工作。這個決定從外界看來肯定諷刺無比──才說不要再做基層藍領，怎麼最後還是走回老路？

但我自己知道，和之前在南澳時的迷惘不同，如今我的再次妥協不是因為天真無知，而是坦然面對現實殘酷後、深思熟慮之下的決定：

我已清楚自己的目標是在墨爾本或澳洲其他大城市讀碩士，最終以白領專業人士的身份留下來；或者乾脆在打工簽證到期後回國──除了背水一戰之外，我沒有其他選項了。

在這個大前提下，既然辦公室碰壁、那只能作體力活了，起碼我可以存下更多的錢，並繼續等待更好的學校 offer 下來──我已清楚知道，自己必須重回校園、獲得本地學歷及實習經驗，才有可能踏上獲得 PR 的路。也只有透過這種最費錢的方式，我才能在當地就業市場中有更大的選擇權。

因此，為了更好的未來，我必須要忍，必須有足夠的耐心。哪怕是繼續做體力活 10 個月，我都要堅持下去。

此外，我也注意到一些在墨爾本招人的公益機構，包括反家暴或婦女權益等 NGOs。在看到這些招聘訊息的時候，我內心的渴望又一次出現了──我不想忘記過去的自己是誰，哪怕當下的我，只是一個每天洗洗擦擦的工人。

我無疑仍熱愛著過去自己學習並從事多年的性別及身心障礙領域。當初來到澳洲的其中一個目的，也是希望可以透過留學，擴展我對這些領域的知識深度和廣度。儘管來澳之後迫於現實，我始終只能以一個普通人的狀態進行社會觀察，但我還是沒有放棄初衷。

如今，回澳已經一個月多的我，工作依然顆粒無收，只是終於把 PTE 考過了 7 炸、提交了新的學校申請。我想，接下來應該繼續面試，直到生活徹底穩定下來。我當然是不安的，但經歷過偏遠地區的各種狀況，我反而平靜了很多。

工作一定會找到，麵包也會有的。

四、人生重來，我會來澳洲打工嗎？

在澳洲打工的這一年多，我經常思考這個問題：這個簽證，到底值不值得呢？坦白說，我至今仍很難給出一個明確的答案。甚至，我的態度可能是極為矛盾的：

一方面，如果我不曾來到澳洲生活，我可能會對白人世界始終存有不切實際的幻想，以為這裏就是我的應許之地，然後因為未曾踏上澳洲土地而終身抱憾。

但另一方面，通過「打工度假」這個簽證來澳洲，卻也似乎讓我「過早」體驗到西方社會底層的殘酷，並把我過往所有的期待和熱情消耗殆盡，甚至讓我不再喜歡這個地方；倘若我是先存好積蓄、再通過研究所的入學考試以留學生身份來到這裏，有校園生活可以作為過渡、也無日復一日的生活壓力，情況極可能和現在不一樣。

現在，我仍有如處在大片迷霧之中：由於澳洲不斷更新的移民政策，學校若不協助處理我的學生簽證，我就必須先行回國，但回國後要等多久，又是一個未知數。且就算回國了，學校也不一定會給我「無條件錄取通知書」（Unconditional Offer），那麼我又必須陷入「學生簽證」和「入學許可」之間的雙盲輪迴……。

如今拿著打工度假簽證的我，只能不停地做體力活、在簽證效期倒數計時中勉力保持著希望。寫到這裏，我忍不住覺得自己實在很失敗──我總試圖讓自己學會「能屈能伸」的能力，為了更美好的未來忍耐今天，但真的進入這些工作場景後，我又是不情願且痛苦的。

所以，再次回到問題：如果人生重來，我還會來澳洲打工嗎？

我的答案是可能看來有點「投機取巧」，卻也最為真實的想法：人生無法重來，做出選擇後只能延續既成事實走下去──正是因為我「已經」來了，才會有這個問題的出現；也正是因為來了之後、對這裡徹底除魅了，我才更了解自己想要什麽。

我會繼續努力下去嗎？絕對會的。距離簽證到期還剩 10 個月，哪怕收到學校的拒信，我也想等到完全沒有辦法時才徹底放棄。同時，我也會準備雅思、申請紐西蘭的社工碩士。我這個人或許沒什麽特別優秀的才華，唯一能做的就是堅持，也就是「犟」，直到撞到南墻才會回頭。

以上，便是我對於澳洲偏遠地區續簽，以及打工度假簽證反思的最後一篇文章。之後我的專題會聚焦在城市生活、寫我在墨爾本的喜怒哀樂。

我很清楚，如今的書寫，不僅僅是記錄自己在這裡的點滴，也可能是我告別澳洲的進行式──如果離開是我的宿命，起碼我曾經來過。

作者簡介：

Desert Rose。2023 年，我從北半球來到了南半球，在長達十幾個小時的飛行後，最終落地澳洲。但是，在一個新的土壤中重新生長，可能嗎？我決定記錄下自己在異國的故事，記錄下自己的歡喜與眼淚。事實上，我只是無數遷徙中亞裔女性的其中一位──我為自己寫，也為無數個與我相似的她而寫。