【換日線職涯】工作好累，但不敢離職？這裡有解方！
作者：Amber L.H. Huang／現正漫遊中 Currently Out of Orbit
在現代高壓、快節奏的社會裡，你是否經常感到一股無法解釋的疲憊？下班後便像是能量已被抽乾，沒有力氣再做任何事？這種狀態可能來自過度加班、努力卻得不到認可，或是對公司文化感覺格格不入。
當前述壓力長期累積，往往會導致所謂的「安靜離職（Quiet Quitting）」──表面上還在工作，實際上只是被動應付，完成份內應該完成的責任，但卻對公司的長期發展再無眷戀。
然而，心理學家近年提出另一種更積極、更健康的方式來對抗倦怠，那就是「安靜蓬勃（Quiet Thriving）」。
什麼是「安靜蓬勃」？跟「安靜離職」差在哪？
「安靜蓬勃」並非要你逃離工作，而是透過更聰明的方式重新定義「成功」。它強調員工能主動調整工作方式，找回意義與熱情，同時維護心理健康和生活平衡。
「安靜蓬勃」之所以「安靜」，是因為這是一場低調、靜默的革命 ，但又較「安靜離職」帶了點積極主動的色彩，通常含有以下特質：
員工不再只是勉強生存，而是試圖重新打造自我，並能量充沛地投入其中。
員工能在崗位上發揮價值，同時不犧牲自我。
企業與員工之間，找到更永續的合作模式。
而且相較於「離職」，「蓬勃」對勞資雙方都有好處。畢竟，對企業來說，替換人力的成本極為高昂；對個人來說，轉職也意味著時間與精力的大量投入。因此，能在現有崗位找到蓬勃之道，往往是更雙贏的選擇。
實踐「安靜蓬勃」的方法：從釐清自己的內在開始
那麼，「安靜蓬勃」究竟該如何實現？
根據相關研究與實務建議，以下整理幾個步驟，或許能幫助讀者朋友們在倦怠邊緣前，先嘗試把自己拉回「蓬勃」狀態：
工作改造（Job crafting）：反思你的價值觀，思考工作中什麼對自己來說更為重要？主動調整任務內容，增加能帶來意義感或興趣的工作。
建立職場友誼：與同事建立支持網絡，讓工作更有溫度。
主動溝通：與主管坦誠交流，爭取彈性安排、技能發展或流程改善。
設定界限：下班後關閉工作通知，保護自己的休息時間及心靈健康。
規律休息：在工作日中讓自己短暫抽離，提升專注與效率。
肯定成就：定期記錄並回顧成果，維持積極心態。
尋求發展：透過找導師或進修，讓自己持續成長。
我的新加坡經驗：企業文化的重要性
在新加坡的我，近期剛好經歷了一次從「安靜離職」到「安靜蓬勃」的轉換──前一份工作屬於美企私募基金文化，強調即時回應與高效率，幾乎不可能劃清工作與生活的界限，即使休假也得帶著筆電，隨時待命；再加上組織重整，讓人心中充滿不確定感。
當時，雖然我努力嘗試實踐「安靜蓬勃」，例如週末規劃瑜伽與運動、刻意空出休息時間，但往往只要一則突如其來的訊息，整天的心情就會急轉直下。假日變成待命日，週一來臨時更常伴隨著憂鬱與焦慮。最後，我選擇離職。讓我真正下定決心的，不只是工作內容與興趣的落差，而是企業文化與我價值觀的嚴重不匹配。
這段經驗使我深刻體會到：雖然「安靜蓬勃」是一個有力的概念，但若缺乏良好的公司文化和支持你的主管，它仍可能只是難以落地的理想。
當然，那家公司正值劇烈轉型，對員工的要求格外嚴苛，也是一種極端案例。我身邊仍有朋友在新加坡感受到更輕鬆的職場氛圍，因此，不同國家、不同公司規模（如跨國公司 MNC、中小企業 SME 等），文化差異可能會非常顯著，不可一概而論。
想達成「安靜蓬勃」，有這三大關鍵
新加坡媒體《海峽時報》曾指出，想要達成「安靜蓬勃」並擁有理想工作狀態，有三大核心因素：
自主性（Autonomy）
在工作中擁有一定的控制權與靈活性，能提升滿意度。像是新加坡許多企業採取混合辦公（Hybrid work），讓員工一週有一至兩天在家辦公，已被證實能改善睡眠、飲食與整體健康，這點是普遍覺得比台灣做得好的地方。
界限管理（Boundary Management）
在高責任制或遠端工作的環境中，界限容易模糊。清楚劃定工作與生活的時間和空間，能避免慢性焦慮與疲憊。
確定性（Certainty）
如果組織內部充滿變動，員工難以感到安全與穩定，就很難做到安靜蓬勃。唯有基本的安全感被滿足，人們才能專注追求更高層次的自我實現。
不只是靠個人努力，現實條件也很重要
即便「安靜蓬勃」看似理想，但仍有其現實之處，亦即並非每個人、隨時隨地都可以達到如此狀態。而下述這些原因，更是影響「安靜蓬勃」能否落實的關鍵因素：
公司發展階段
大部分公司可被區分為初創期、成長期、成熟期和衰退期 4 個發展階段。當公司成長到一定的規模，通常也才較有餘裕提供完善的資源，並進一步注重員工的身心靈發展狀態。
職位與資源限制
基層員工或在高度流程化的產業中，能調整的空間往往非常有限。對他們來說，不是不想蓬勃，而是缺乏彈性與選擇。
世代差異
年輕世代（如 Z 世代）更重視意義感與心理健康，因此更願意主動追求「安靜蓬勃」；但對肩負家庭或經濟壓力的中壯年員工來說，穩定和薪資可能比「蓬勃」更優先。
組織責任
身為員工的我們可以努力調整，但若公司文化仍鼓勵「24/7 待命」或缺乏支持，任何「安靜蓬勃」的努力都可能淪為個人層面的孤軍奮戰。
因此，真正能讓工作者們蓬勃的，不只是個人的自我調整，而是企業文化、管理制度、經濟發展，甚至社會環境共同的支持。
無論如何，都要做自己的「能量設計師」
我們每天至少花上 8 個小時在工作上，這意味著工作不僅是收入來源，更深刻影響我們的能量狀態，以及身心靈的平衡程度。因此「安靜蓬勃」不是假議題、喊喊口號，而是一種更永續的職場心態。
我之前在《做自己的生命設計師》一書中讀到：辨識哪些任務能讓你進入「心流」，哪些會消耗能量，至關重要。唯有在覺察中，才能主動調整工作方式，讓自己不只是生存，而是蓬勃。
也因此，試著多了解自己，觀察自己一天在各種任務中的能量流動狀態，並養成記錄的習慣，才有機會在看似日復一日的工作中，幫助自身找到如何改善的方式。
在這條職涯道路上，我們無法控制所有環境變數，卻能選擇如何設計自己的能量流動，儘量多投注在那些讓自己陷入「心流」的工作中，而非看似沒有選擇地被困在一份感到不快樂的工作裡，卻又無能為力改變現狀。
也許你此刻正在經歷倦怠，但不妨先嘗試觀察自己能量的流動，並提出自問：我今天的哪個時刻感到最投入？哪個時刻感到最被消耗？這將是你邁向「安靜蓬勃」的第一步。
願我們都能在工作中，安靜卻持續地蓬勃。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《致工作倦怠，但不想離職的你：如何實踐「安靜蓬勃」，在職場中找回可持續的能量？》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
Amber L.H. Huang，白天，穿梭於投資報告與資產數據之間，是個不動產的 Number Cruncher；夜晚，則在瑜伽墊上引導身心，尋找內在的寧靜與平衡。 從倫敦攻讀不動產金融，到獨自踏上東南亞的小紅點，我始終相信：人生就是一場旅程，每一步選擇，都是未來的伏筆。房地產吸引我，因為它承載了無數人的夢想與生活；藝術與文化療癒我，讓日常變得更有溫度。 在這趟旅程中，我學會了一件事──深呼吸，讓生活慢下來。異鄉的酸甜苦辣，都是探索世界、認識自己的養分。我分享房地產投資思維、瑜伽哲學、城市探索與個人成長。如果你也在尋找內外兼修的平衡，歡迎來我的空間找我聊聊！
