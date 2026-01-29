【換日線職涯】當年老師眼中的麻煩學生，為何後來能成為教授？
作者：丁桀／史波特菲爾德
2025 年，我完成博士學位，取得畢業證書，也正式進入大學擔任教師。
坦白說，這一路走來，我心中滿是感恩與感念。我從一位就讀空間專業相關科系的大學生，到研究所專注於運動場館規劃研究，又因緣際會考上教育部公費留學，一路輾轉到韓國攻讀運動管理，最終在英國完成運動博士學位。這一路上，太多人給我幫助，也讓我想成為那位支持、幫助他人的人。
這段期間，我時常想起阿公。他在世時，總耳提面命地希望我有個安穩的人生。當時，我認為人生該是場非比尋常的冒險，而不甘於被公職人員的身分束縛，但繞了一圈回來，我還是成了一名國立大學的教師。取得獎學金、完成博士學位、獲得祝福與認可，最終回到台灣、走入高教現場，本是樁美事──但實際上，我仍在試著體會「如何成為能接住他人的人」。
在教書的路上，重新理解自己
還記得，博士指導教授在我離開英國前一天問我：「你覺得你學到了什麼？」我回答：「要當一位好人，真的好難。」
這不是因為我心中懷有惡意或醜陋念頭，只是在渾噩的現實裡摸索前行，難免會被環境染上些許混沌。想成為一位好人、善良的人，或如指導教授常說的：「運動擁有改變的力量」的那位傳道者──我常思索這段時間的種種，從關注運動硬體到研究運動與人的成長，我始終堅信：運動，有接住每個族群的溫柔力量。
有些朋友見到我，總愛半開玩笑地以「教授」稱呼我，想看我那份尷尬從神情蔓延到肢體。確實，我仍在適應這個新身分。
與其說任教生活讓我感到不真實，不如說能按照自己的理念設計課程，並在課堂上分享我從運動學到的寶貴經驗，令我備感欣慰──畢竟，誰能想到一個從小叛逆、不願順從的麻煩學生，如今也能站在大學講台前，將自己的故事說給下一代學子聽。
坦白說，進入大學任教的我依然叛逆。我還記得，求學期間得常面對不被老師理解的過去。或許命運讓我擔任一群 18、19 歲學生的班導師，是希望我直視過去的叛逆。起初，我納悶自己與這群孩子的距離，但一瞬之間，我彷彿回到大學時期帶系隊、照顧學弟妹的時光。我不奢望和這群孩子成為朋友，只希望能成為他們在大學時期的助力。
過去，我總追逐著誰的影子，渴望成為那個人，卻忘記自己可能也是被追逐的對象。漸漸地，我放下那份浪漫的前行，開始審視自己能否接住其他人──哪怕接住的不是全部，而是片刻的情緒價值。探索如何支持他人的同時，我也試著鼓勵自己，這段過程好似成了，我這十幾年來的人生課題。
但正如我時刻提醒同學的：「上課或許不會讓你變成專家，但希望每個人都能懷著對生活的好奇心，持續探索、持續追問：這一切與你有何關聯？」
回顧求學期間，我從不滿足只是一位空間專業者，也不甘於被定位在運動研究者的身分。一位恩師曾向我說：「瘋狂一點，因為這就是你。」那句話我一直記得。
持續練習成為他人的助力
碩士班專題討論的最後一堂課，我向學生說道：「你未來想做什麼？你可以好高騖遠，但要腳踏實地。你們也許會是選手、教練、老闆、運動行政人員，但這些頭銜都不足以定義你的社會位置，也不能限制你追求那些不曾想過的未來。」
在這條名為「學習」的旅程裡，我選擇低著頭前行，享受未知領域帶來的新鮮與挑戰，讓好奇心帶我航向未知的跨域世界。一路上，他人的「支持」成就了我，它不單讓我走向非傳統研究之路，也重新賦予我勇氣去擁抱各種未知──而我始終相信，這是支撐我走到現在不可或缺的助力。
今（2025）年 7 月，我穿著博士袍，走上講台，面對指導教授的笑容，我右手握拳示意：「我做到了。」拿到畢業證書的那一刻，心中千頭萬緒，不僅是對未來職涯的期待，更是百感交集。我期許自己，不因完成一項又一項的教學任務而滿足、不在一篇又一篇的研究攻防戰中洩氣，也不讓繁瑣的行政程序消磨熱情。
讀書對我來說，始終是個巧合。而我現在最想做的，除了期許自己能成為他人的助力外，也希望將心中的感念傳遞出去，成為能被倚靠的兒子、兄弟、朋友、父親、丈夫、師長與同事。
為此，我將繼續謙虛學習，盡我所能幫助他人，也繼續低頭看著那些可能成為專欄的議題，因為每一則故事，都是我持續學習、鞭策自己成為那位「遙不可及好人」的過程。
他人的「支持」，成了我前行的信念
11 月底，博士指導教授旋風來台，離開前，他表示想參觀我的辦公室。我依約帶他到我的研究室門前，他看著門前的名牌，笑著對我說：「I am proud of you.」這句話，再次勾起我一連串的記憶。
這一年，我聽過許多次 I am proud of you。尤其，在博士論文口試時，外審委員看著我的謝誌唸出已故阿公的名字，對我說：「你這本論文，已無愧於你的阿公，他一定為你感到驕傲。」
我也想起，啟發我博士論文、如今卻深陷緬甸軍方迫害的友人，他在有限的視訊時間裡對我說：「Brother, I am proud of you.」一直把我當作家人、始終歡迎我回到韓國的友人也說：「你是我們的驕傲。」以及，長年信任、默默支持我的伴侶，常不經意地說：「我對你感到驕傲，相信你爸爸也是這麼想的。」在台灣，碩士時期的指導教授，也在看見我的大學名片後說：「一切都值得了，你堅持住了，我很替你感到驕傲。」
在一次次被稱為「驕傲」的瞬間，我也不斷問自己──我真的承擔得起這般美名嗎？
我們都能成為彼此的力量
撰文前夕，我習慣性地點開 YouTube，後台演算法或許洞悉了近期台灣的紛擾與憾事，再次把〈We Are the World〉推上了我的頁面。熟悉的旋律響起，那句我從未注意的歌詞＂It’s true we’ll make a better day, just you and me.＂，忽然格外觸動，讓我回想這段時間撰寫《換日線》專欄的心路歷程。
我不曾刻意追求讀者流量，也不以譁眾取寵的議題包裝文字。或許，這在當今短影音、快新聞主導的時代，這樣的方式顯得不合時宜。但無論如何，我始終抱持著同樣的堅持──希望運動帶給我的力量，也能成為某位讀者繼續追夢的動力。為此，我非常感謝每位合作過的《換日線》編輯，願意支持這看似「古板」卻真誠的理念。
也正因為這樣的堅持與選擇，我更清楚：知易行難，正如身體過久沒有鍛鍊，早已失去以往的敏捷，只能用笨拙的身手重新找回節奏。
前陣子校慶活動中，我雖然順利接過學生手中接力棒，但也不意外地在跑道上摔了一跤。然而，你永遠不會知道，跌倒後的瞬間，我不只聽見滑稽的笑聲，也看見意想不到的人向我伸出援手——掌聲隨後響起，直到我再度衝向終點。
那一刻，我深深體會到，真正能改變世界的，從來不是權力、訕笑或譏諷，而是那份我們仍願意互相支持、相互勉勵的溫暖。
最後，衝過終點線的你與我，戲份並不會因為賽事結束而落幕，我們仍會繼續在這名為「人生」的舞台上，將心中這份溫暖，傳遞給每位對我們伸出援手的人。為此我期盼，來年除了繼續收到他人的支持，我也希望能成為那個支持你們的人。
註：四國街頭足球挑戰賽為「無家者世界盃」於疫情期間的小規模版本，參與者為蘇格蘭、愛爾蘭、威爾斯及英格蘭的街友，他們接受社會局重返社會計畫，並在街頭足球與足球協會的協助下接受培訓。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《老師眼中的麻煩學生，走上講台成為新科教授──改變一切的關鍵字，為何是「支持」？》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
台灣的博士太多了？──問題的關鍵，其實是這個社會不知道「博士能幹嘛」
29 歲決心出國留學，35 歲成為首位任教「愛因斯坦母校」的台灣人──專訪施智仁：「讓痛苦的經歷，造就強大的自己」
作者簡介：
丁桀，小時候不愛運動，長大後才發現運動教會我許多事。目前為旅居海外的運動研究者，長期關心臺灣運動及政策發展。專欄名史波特（sport）菲爾德（field）希望以運動為介質，以社會為場域，實踐讓世界走進臺灣，將臺灣上架世界的夢想。
其他人也在看
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 14則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 4則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 167則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 105則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 186則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 194則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 16 小時前 ・ 129則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 17則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 22則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 192則留言
YouTube又出新招！「1實用功能」恐要收費 免費仔哭了
不少民眾喜愛觀看YouTube，台灣用戶平均每天電視觀看時數長達3小時，且影音加上直播的觀看總時數年增10%，對YouTube內容可持續觀看的認同度高。近期有消息傳出，YouTube又有新招數，測試把「播放速度」納入付費功能，成為Premium訂閱用戶才能有的專屬服務。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1則留言
外套別收！冷雨週六開炸 下週恐有冷氣團再帶低溫
東北季風逐漸轉弱，各地轉多雲到晴，降雨範圍縮減到北海岸、東半部和恆春一帶，但仍須留意清晨的輻射冷卻，中南部留意日夜溫差超過10度，另本週末起山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 4則留言