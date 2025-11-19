【換日線職涯】這對台灣夫妻為何放棄矽谷高薪，跑去超市打工？
作者：尼可 Nicolle／矽谷 Bonjour
那天早晨，我在家附近的 Trader Joe’s 超市看到一個熟悉的身影。他穿著鮮紅色的員工 T 恤，笑著和顧客閒話家常，幫一位老太太把購物袋裝滿。
陽光灑在他臉上，我忽然意識到──那個人，是我先生。
我們曾經都在矽谷科技圈的黃金舞台上：我在 Meta，他在 Apple。我們的生活被 KPI、會議、股票價值和升遷機會填得滿滿的，每天早上 9 點的會議像鬧鐘一樣精準，連週末都在算著「再撐一年，RSU（註一）就會多釋出 25%。」
那時，我們以為那就是「成功」的樣子。
我離開的不是公司，而是離開那個迷失的自己
很多人問我：「你們夫妻倆都在矽谷大廠工作，怎麼會先後辭職？」
老實說，這個決定我思考了好幾年。
在離開 Meta（舊稱為 Facebook）之前，我過著一種看似「完美平衡」的生活──白天在科技巨頭開會、寫報告；晚上回到家，打開筆電寫稿、經營自媒體、錄 Podcast 節目。
我以為自己能同時擁有穩定的收入與創作的熱情，但日復一日的加班與任務，慢慢讓我發現：當一份工作再也無法滿足靈魂的渴望時，那份穩定，其實是一種內耗。
那段時間，我把上班賺的錢全部投資回自己：學社群行銷、攝影修圖、架網站，甚至研究內容變現。原本只是想讓自己「多一點選擇權」，卻意外讓副業漸漸長出翅膀──合作邀約變多、商案規模變大、Podcast 的聽眾也越來越多。
我開始意識到：如果我「不離職創業」都能走到這裡，那麼「全職創業」會不會讓我飛得更高？
有一晚，我坐在電腦前看著未寄出的辭呈，心裡出現兩個聲音。一個說：「妳瘋了嗎？放棄 Meta 等於放棄安穩的未來。」另一個卻輕輕說：「如果不試試看，妳怎麼知道自己的極限在哪裡？」
最後，我聽從了第二個聲音。
我辭去了 Meta 的工作，正式從「不離職創業」轉成「全職創業」，成立了「你可學苑」，專注在輔導素人建立個人品牌，發展可持續獲利的商業策略，打造不受時間地點限制的⼯作，拿回人生的自主權。
那不是一場衝動的冒險，而是長期累積的複利結果。當副業收入與投資報酬合計超過正職薪資時，我知道，那是我的 Green Light──是時候按下人生的升級鍵。
他比我多撐了兩年，直到自由的念頭勝過安穩
我先辭的職，我先生後來才跟上。
Apple 給的條件太好，股票每季釋出、獎金豐厚、同事優秀。但同時，他也越來越常去中醫診所報到──針灸、整脊、按摩，成了週末例行公事。
某天晚上，他坐在沙發上問我：「如果我辭職去 Trader Joe’s 打工，妳會覺得我瘋了嗎？」我第一時間心裡浮現的竟不是「你瘋了嗎？」而是：「哇！這人居然比我還勇敢，根本靈性成就解鎖！」
金手銬再亮，也銬不住靈魂
矽谷的薪水表面風光，但背後綁著一副金手銬。豐厚的股票配給，看似獎勵，其實是枷鎖。你看得到紅蘿蔔，但吃不到自由。
我們身邊不少朋友，年薪加股票動輒 40、50 萬美金（現折合新台幣約 1,235 萬至 1,544 萬），卻在三十出頭就吃降血壓藥、掉髮、失眠。
更嚴重的是──他們對生活失去了熱情。
他說：「有錢沒命花，實在太可悲。」於是，在滿十年的那一天，領完紀念獎牌、走出 Apple 大門時，他沒有回頭。
不是降級，而是「升級」
他現在在 Trader Joe’s 的蔬果區，挑香蕉挑得比挑股票還認真。顧客走進店裡會被他的笑聲感染，有時他還會幫陌生人推薦最划算的堅果組合。
他說：「我終於覺得自己在過生活，而不是在趕進度。」
外人看來，他從「高大上」的 Apple 跳到超市，是降級；但在我們眼裡，這是升級──升級到一個能自由呼吸、不必活在績效報表裡的人生。
不安難免，但不曾後悔
我不會假裝這條路沒有代價，但我們從未後悔做出這樣的選擇。
一開始隊友從 Apple 離職，我們彷彿喪失安穩的保護傘，瞬間沒有健全的健康保險、買產品的優惠福利，和光鮮亮麗的頭銜。
老實說，一開始我的心也會不安。
我們曾半夜醒來，計算收入落差、健康保險費、401(k) 停供（註二）的焦慮。有時看到朋友升上主管、分紅數十萬，也會心頭一酸。
但每當早晨陽光灑進廚房，我泡著咖啡，他哼著歌準備出門上班時，我都會想起那句話──「人生的升級鍵，不在加薪，而在減壓；不在股票增值，而在靈魂增溫。」
我們離開矽谷，不是因為厭倦成功，而是想重新定義成功。
寫給也在猶豫的你
也許你此刻正坐在辦公室裡，滑著手機看這篇文章，心想：「他們能這樣，是因為他們幸運。」
但我們不是幸運，而是誠實──誠實面對疲憊、誠實承認渴望自由、誠實地說出：「我不想這樣過一輩子。」
如果你也在「穩定」與「自由」之間徘徊，或許該問自己一個問題：你最想脫下的，是哪一副金手銬？
以上分享的故事，也有收錄在我的 Podcast 節目《尼可這樣說》，歡迎讀者朋友們聆聽，也希望能提供給大家更多靈感！
註一：RSU（Restricted Stock Unit）中文為「限制性股票」，是一種企業發放給員工的股票獎勵，會綁定特定條件（如服務年限或績效目標），才能在約定的時間點完全歸員工所有，員工在收到前不能自由買賣。
註二：401(k) 指的是美國於 1981 年創立的一種「延後課稅的退休金帳戶計畫」，此計畫利用稅務優惠，讓員工的提撥金在帳戶內增值時暫不課稅，直到退休後提領時才課稅。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《從矽谷大廠到「超市打工仔」：我們夫妻卸下金手銬，重啟「靈魂升級」的人生實驗》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
尼可 Nicolle。土生土長台灣人，【你可學苑】和熱門 Podcast 節目【尼可這樣說】的創辦人。歷練百大企業、矽谷跨國科技公司和新創公司多年後，選擇在家創業，現為品牌經營教練和自媒體創業者。畢業於德州大學奧斯汀分校廣告研究所，志向是持續當個好奇心強烈且不斷學習的人，著有《矽谷傳說臥底報告》、《舊金山人的口袋地圖》。
