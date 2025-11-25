【換日線職涯】AI 時代下，醫療照護真的不會被取代嗎？
作者：游媛婷 Phoebe／從嘉到加，何以為家
許多北美排名百大名校的電腦科學系（Computer Science），在 2022 年仍是個競爭非常激烈的科系。當年，即使是成績優異的高中應屆畢業生，也不見得能夠順利錄取。
短短 3 年間，科技巨頭們陸續傳出裁員消息，再加上許多產業加速 AI 化，許多勞動力因此被取代。當這群優秀的大學生開始懷疑，自己是否選錯科系的同時，社會大眾也出現了「AI 正在取代人類工作」的集體焦慮。
OpenAI 執行長 Sam Altman 近期則分享，醫療照護（Healthcare）是少數不會被 AI 取代的產業，同時也是維繫就業市場的「黏合劑」，將持續引領全球市場成長。然而，在我看來，與其說專業門檻高的醫療產業不會被 AI 取代，或許更精確的說法是：醫療照護產業不會「完全」被 AI 取代。以下，我將從具體案例為讀者朋友們解析。
AI 為何無法取代專業判斷？
身為臨床工作者，我最常遇到的挑戰，往往藏在那些聽起來充滿「矛盾」的敘述裡。
「我媽媽這幾天都在拉肚子，為什麼醫師卻說她有便秘呢？」不久前，一位剛把媽媽送進急診的女兒這樣問我。這個問題，像一顆投入湖中的石子，在我心中激起了關於 AI 與醫療的陣陣漣漪。我問著自己，當演算法似乎無所不知，我們人類的專業價值，究竟體現在哪裡？
這時，我想起了我的病人雪倫。
某日，助理有些擔心對我說：「這兩天我幫雪倫換尿布時，發現都是水便，就像腹瀉一樣。她的瀉藥是不是該停了？」我心頭一緊，問她：「雪倫上次解出成形的便便是什麼時候？」助理回答：「3 天前。」
當下我立刻去看雪倫，她的生命徵象穩定，但精神略顯委靡。我一邊跟她閒聊胃口，一邊戴上聽診器。她腹部的腸鳴音有些微弱，於是我輕輕按壓她的肚子，視線始終沒有離開她的臉，觀察是否有任何一絲不適。最後，我決定讓她繼續使用瀉藥。
因為那看似腹瀉的水便，其實是一種求救信號。在醫學上，我們稱之為「繞道滲漏」（bypassing）。你可以想像，在腸道深處，有乾硬如石的糞便堵住去路，而後方的液態糞水只能從狹窄的縫隙中滲出。那不是腹瀉，而是極度嚴重便秘的偽裝。
做出這個判斷的關鍵，其實藏在雪倫的病史裡──她長期服用強效鴉片類止痛藥來對抗慢性疼痛，而這類藥物最頑固的副作用之一，就是便秘。
AI 或許會因為「腹瀉」這個關鍵字而建議止瀉，但那樣的後果將不堪設想，甚至可能讓病情惡化成腸阻塞。這份對「人」的全面理解，是冰冷數據難以企及的。AI 或許能給我們一張完美的知識地圖，但臨床現場卻是瞬息萬變的真實路況。病人不會照著教科書生病，醫療也永遠充滿了例外與個案。
最終，我明白了──AI 可以成為最博學的顧問，但沒辦法取代我們用手觸診的溫度，或複製經驗中淬煉出的直覺，更無法在關鍵時刻承擔為生命做出艱難決策的責任與同理心。
我們的角色，從不只是知識的搬運工，而是在每一個獨特的生命故事裡，用心守護、謹慎掌舵的人。
科技無法處理的醫療「例外」
隨著許多國家陸續進入超高齡社會，對於照護人力的缺口，科技界多年來積極尋找解方。
《AI 醫療大未來：台灣第一本智慧醫療關鍵報告》一書中分享了日本的經驗：「照護機器人重點領域分成起臥、行動、排泄、失智守護及入浴等 5 大領域，其中失智守護的陪伴機器人最多。」在體力工作上，機器人展現了高度效率與取代性──陪伴機器人能守護、陪伴病人，並提供情緒互動，確實有助於緩解病人的焦慮。然而，在失智守護與例外情境的處理上，卻仍存在巨大鴻溝。
一位失智的奶奶半夜兩點突然出現躁動，行動不便的她一直想要下床。此時，機器人遵循設定規則回應，但無法安撫奶奶的情緒。查房經過的護理師，發現奶奶的眼眶泛淚，發出斷斷續續的呻吟聲，她的表情顯得緊繃且不經意皺眉，偶爾也會因身體稍微移動，而露出痛苦表情。她的右手不斷摸著她的右膝蓋，此時，無論是機器人還是護理師，都難以安撫她的情緒。
護理師在確保奶奶安全無虞後，立即前往護理站取來醫師為她開立的止痛藥，回到床邊輕聲哄著她服用。半個小時後，護理師再次回來看奶奶，奶奶已經熟睡。
AI 擅長在程式定義下進行「互動」，能執行「結構化」或「半結構化」的任務，卻無法精準面對臨床複雜情境中層出不窮的「例外」。故事中的奶奶無法用語言表達痛苦，此時有經驗的護理師能從她身體發出的細微訊號，甚至是眼神不自主的變化等，察覺躁動背後的原因，與潛在可能的生命危機。
此外，當病人面對痛苦時，護理師的「傾聽」、「輕撫」──這些有「溫度」的情感支持與同理心，仍是機器人無法提供的人性。
效率之外：AI 與醫療的界線
回顧 AI 革命的演進軌跡：從「規則式」AI 到機器學習，再到「深度學習」與「生成式 AI」，AI 始終是個超級「計算機」，而不是超級「人類」。它擅長處理有規則可循的線性問題，能快速分析資料、提升影像判斷的準確度、輔助早期疾病偵測與診斷，種種方面下其成效無庸置疑，也能為治療決策提供穩定支持。
對一般民眾而言，AI 的輔助意味著更早獲得診斷及治療，進而提升病人的存活率。可穿戴的 AI 裝置及數據分析，則帶來更完善的自我健康管理。隨著 AI 在整個醫療生態中的角色愈加多元，傳統醫病關係也悄悄在改變。然而，當我們愈加仰賴 AI 即時提供答案時，我們千萬不能忘記了醫療工作的核心──「非線性思維」與「溫度」。
AI 讓人類從重複勞動的工作中解放，不僅降低長時間規律工作帶來的倦怠感，也讓醫療回歸「原廠設定」──人與人之間的連結。
因此，在來勢洶洶的 AI 浪潮下，也許我們該做的是：擁抱這位超級助理，利用它釋放出的時間，把職涯重心轉向 AI 無法觸及的兩大能力上──複雜情境下的決策能力，與人性關懷及人文素養能力。這些，才是身為「人」可以躲過 AI 浪潮的絕對優勢。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《醫療照護是「不會被 AI 取代」的鐵飯碗嗎？第一線臨床工作者親揭職涯真相》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
游媛婷 Phoebe 是一位擁有超過 20 年職業經歷的加拿大護理師，專精於高齡醫學與公共衛生。曾在臺灣的醫療管理與教學領域穩步發展，但為了家庭與自我挑戰，她移居加拿大並轉型投入護理專業。疫情期間，Phoebe 勇敢從臨床照護轉型為創業者，並在醫療與商業的挑戰中找到了新的自我定位。對她而言，高齡醫學不僅是關心身體健康，更是一種藝術，幫助人們突破生命瓶頸，重拾生活的意義。今天，她希望運用自身經歷與專業，協助讀者走向更健康、更充實的生活，並勇敢面對每個階段的挑戰。
