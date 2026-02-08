【換日線職涯】AI 衝擊下，你轉職前必須知道這些趨勢！
作者：讀者太太／英國職場放大鏡
馬上就要慶祝農曆新年了，每年領完年終獎金後，台灣職場往往會出現一波轉職潮，但在 AI 衝擊職場的今天，轉職必須要有策略。這篇文章將為你深入分析 2026 年職場三大趨勢，提供想在年後轉職的讀者們參考。
一、白領神話幻滅：辦公室工作式微
在 2026 年，許多曾被視為薪水高、有門檻保障的「專業白領」辦公室職位，正經歷前所未有的縮減，其實這個趨勢從去年就已開始，而且主因並非經濟蕭條，而是因為 「生成式人工智慧」（Generative AI） 已正式從實驗階段正式進入企業，並取代了許多辦公室的工作，譬如初級法律分析、會計查帳、程式撰寫，以及一般的行銷文案撰寫與作圖等等。粗估這些工作，已有超過 70% 的流程可被 AI 包辦。
我們姑且稱這個趨勢為「自動化的第二浪潮」：它將自動化的範圍從過去的搬運、組裝等重複性體力勞動，擴大至眾多辦公室的文職工作。這個趨勢呼應了 Nvidia 創辦人黃仁勳在多次演講中提到的說法，他認為「未來每個人都是工程師，因為我們的母語就是程式語言」，而這也意味著單純具備「撰寫初級程式碼」能力的白領階級，將逐漸失去職場競爭力。
這樣的趨勢除了導致職缺減少，也造成薪資停滯。尤其是傳統行政與數據輸入等職位，起薪在過去兩年幾乎沒有變動，甚至出現倒退，所以如果你每天的工作只是在辦公室裡處理基本的資料，那在 2026 年就算能保住工作，薪資成長幅度可能也趨近於零。
二、數位藍領崛起：AI 維護者需求高
「數位藍領」（Digital Blue-Collar）並非傳統印象中滿身油污的工人，而是具備操作先進軟硬體能力、負責維護實體世界的「技術菁英」，他們的工作不再只是單純的體力活，而是具備科技操作能力的實體技術職。黃仁勳曾形容 AI 是「新的工業革命」，而這場革命需要的是能將 AI 落地於實體世界的人，這種說法呼應了 「數位藍領」職缺的核心價值。這些數位藍領工人負責建造、維護與支撐 AI 時代所需的基礎設施，主要活躍的領域有以下 3 個：
隨著 2026 年全球雲端運算量翻倍，大型資料中心如雨後春筍般出現，對資料中心技術員的需求越來越高，其薪資也大幅成長，估計年薪已突破 10 萬美元。想得到這個夢幻職缺，必須具備熱力學知識以管理複雜的液冷與散熱系統，同時要會使用平板電腦診斷數萬台伺服器的運行，除了負責安裝硬體，也要會更換壞掉的硬碟。資料中心技術員不再只是修機器，他們是「AI工廠」的維護者，畢竟演算法在雲端，但伺服器在地面，當機器過熱或線路出錯，AI 沒辦法自己修自己，還是必須仰賴真人。
隨著電動車的普及，催生了大量的「智能技師」：他們維修的不是傳統引擎，而是複雜的汽車電路與電源管理系統等軟體。現在和未來的修車技師，拿筆電的時間將遠比拿扳手的時間還多。
智能家居與物聯網（IoT）安裝師，也將成為 2026 年最搶手的職缺之一：他們的工作包括將全家的燈光、空調、防盜系統與 AI 整合，這需要實地走訪鑽牆佈線，並針對每個家庭的不同格局進行調整，AI 機器人目前還無法處理這麼複雜的實體工作，只能仰賴數位藍領。
三、「高感觸」職位需求暴增
除了技術職缺，2026 年的另一群獲利者是所謂的「高感觸（High-Touch）人才」，這類工作的核心在於建立信任與處理複雜的人際溝通，強調人類特有的情感與信任連結，畢竟 AI 雖然可以提供資訊，但無法提供溫暖與心理安全感。比較常見的職缺包括：
與健康照護或心理支持有關的工作：近年來孤獨感與焦慮成為全球普遍的心理健康問題，雖然 AI 已可提供某些心理諮商建議並模擬對話，但深受心理健康問題困擾的人更渴望與真人的眼神交流，也只有線下的真實陪伴能讓人產生心理安全感，所以專業的心理諮商師、人生教練等，在 2026 年將成為更搶手的職缺。此外，隨著對健康與長照需求的成長，物理治療師、老年居家照護師等職位需求量不但暴增，薪資成長率也名列前茅。
高價值投資的決策諮詢者：黃仁勳曾提到，AI 是工具，但決策者是人。而當需要做涉及數千萬的高價值投資決策時，與其信任演算法，投資者更需要一個有同理心、能處理非理性情緒、且能為結果承擔責任的「真人顧問」。 以房地產投資為例，房子是人生最大的決策之一，儘管 AI 可以生成精美的 VR 看房影片與各種投資數據，但唯有真人房仲能察覺客戶猶豫時的些微表情，並提供客製化的服務──畢竟客戶需要的不只是數據，還有對未來生活的想像與對賣家的信任感，因此具有這些能力並能和投資人建立連結的顧問職缺，在 AI 時代反而變得格外熱門。承諾與信任，在 2026 年後的世界將是極度珍貴的資產。
給轉職者的 3 大建議
分析完以上 3 大趨勢，再來分享 3 項具體的職涯建議，給正在考慮年後轉職的讀者：
1. 技能混合（Skill Blending）
黃仁勳說：「未來的關鍵在於你如何對機器下指令。」這裡指的就是技能混合（Skill Blending），所以不要只做「純文職」或「純技術員」，因為未來的贏家是懂得應用 AI 的溝通專家，或是懂得數位操作的實體技術員。如果你目前是行政人員，建議可以在今年學習專案管理的 AI 工具；如果你是技術員，則可考取和上述職缺相關的數位證照。
2. 避開「中間地帶」
2026 年最可能被淘汰的工作，是那些「不需要實體出現，也不需要高度情感投入的技術類工作」，因此請擁抱身為「真人」的特質，避開重複性與可替代性高、不需要情感投入的「中間地帶」，往高度專業、策略規劃性的工作與高情感互動投入的兩端尋找機會，才有可能獲取更好的待遇。
3. 持續的微型學習（Micro-learning）
2026 年的 AI 技術更迭速度極快，意謂著現在已沒有所謂的「終身技能」，只有「終身學習力」，求職者必須保持「滾動式學習」才不會被 AI 追上。套句黃仁勳的名言：「跑起來，別用走的（Run, don't walk）。」這句話在今年顯得格外貼切。
總結來說，在未來能觸摸到真實世界（實體）或觸碰到人類靈魂（感性）的工作，才是最穩定的鐵飯碗。對於考慮年後轉職的人來說，希望這篇文章能幫助你重新檢視自己競爭力，並勉勵自己不用害怕 AI，而是思考在 2026 年的職場上，自己有什麼特質或能力，是即使 AI 發展到極致，也無法替代的。
作者簡介：
讀者太太，英國人妻讀者太太 Mrs Reader，土生土長台北人，2011 年移居英國，任職整合行銷公司客戶經理，同時為取得證照的職涯教練，擅長職涯目標設定、職涯策略制定、求職工具優化與英語面試培訓。著有《大不列顛小怪癖》、 《讀者太太解鎖跨文化婚姻》、《WFH 也能發展國際職涯：遠距工作者的職場攻略》三本作品。更多介紹請參考：讀者太太在英國
