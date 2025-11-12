【換日線職涯】AI 這麼方便，為何我們還需要口譯員？

口譯員在做什麼？本文為你解答。 Photo Credit：黃經偉 提供

作者：小敏、小貝／30+ 職行力

想像一下，如果沒有翻譯，我們可能看不懂國際新聞、追不了劇，更別說讀世界名著了。

聯合國將每年 9 月 30 日訂為「國際翻譯日」，用以致敬這群在不同語言之間架橋的人，也表彰他們在聯繫各國中的關鍵作用。

這集節目，我們邀請到《換日線》專欄作者、資歷豐富的中英會議口譯員黃經偉，他將帶我們走進翻譯第一線，一窺這份職業的工作現場，有哪些所需能力與有趣挑戰。

很多人也好奇，AI 時代下「人類翻譯者」會被淘汰嗎？──答案其實沒這麼簡單！

問：在成為專業口譯員之前，您一路走來的系所選擇？

我大學時念台大外文系就是因為喜歡語言，所以除了在系上學了很多跟英語、語言有關的課之外，也學了像法語或西班牙語，在大學部時也有修口譯課，就是希望可以實際運用語言來協助溝通，同時也去研究意義是怎麼產生出來、怎麼傳遞的。

大四時，我同時報考了新聞傳播所、翻譯所的口譯組，努力念書之下都有考上，當時請教了很多師長同學，後來決定念口譯所，當完兵後先進入台師大翻譯所口譯組念了碩一。那時學校規定，如果之前沒有在國外生活或學習過，會希望學生可以出國一年，因此我跟師大申請了獎學金，想說既然都要出國，那就去再念一個碩士，因此選擇到倫敦政經學院（LSE）念媒體傳播所，也算是圓夢，畢竟當初大學畢業時也有考慮傳播所。結束英國學業之後，我才回台念碩二。

翻譯所主要是希望我們多去接觸異國文化、讓語言更精進，所以我那一屆口譯組有 6 位同學，那年 6 個人都出去了，有人去美國當交換學生，也有跟我一樣到英國去進修，還有同學是後來到澳洲念碩士課程。但現在翻譯所好像就沒有這個規定了。

問：您現職性質是自由接案，包括「中英會議口譯員」、「公私部門內訓英文講師」與「編譯顧問」等角色，這幾種工作分別在做什麼？

所謂會議口譯員，主要是在各種國際會議場合，譬如學術研討、拜會、協商、正式稽核、國際論壇等，運用口譯技巧、跨文化溝通等專業職能，來協助與會者順利交流。

至於內訓講師，主要就是講授課程，我現在有在台師大教口譯，也有在外交部外交及國際事務學院教口譯。私人機構教課的部分，其實就是看公司內訓的需求是什麼。我也有在教一些語言測驗相關的課，像是雅思、多益等。

再來是編譯顧問，比較像是傳統上大家認識的筆譯，或者是英語編修。譬如針對申請文件、申請國際獎項的申獎報告書、英語簡報的內容進行編修。

我其實還有類似像是語言教練的工作，幫企業高層、跨國企業 CEO 精進他們的商用英語與簡報英語。

每一場口譯案子，都是需聚精會神投入的戰役。圖／黃經偉 提供

問：您一天的工作日常是什麼樣子？

這個題目滿有趣的，不過其實跟大家也沒有太多不一樣。基本上這個工作就是要按照專案的性質，如果說是接到了口譯的案子、教學的案子，那就是按照時間出現，所以你可能也會需要通勤、甚至是出國。

如果是筆譯、撰稿或是備課，那就可以自行安排工作的時段，譬如可能今天想要睡飽一點，那就真的睡飽了再起來工作；或者有時候需要趕稿，那可能還要趕到很晚。所以其實就是「彈性工時」的工作日常。

除了要有時間管理能力，我最近有聽到一句話：不只是要管理時間，還要管理你的精力與體力。我覺得這就非常重要，尤其是有這麼多不同的工作性質，有時候可能還要出國、飛來飛去。

問：您在工作現場遇過最具挑戰性的場合？

場合部分，曾經有次經驗我把它暱稱為「三天快閃三國志」，也就是三天快閃三個國家，中國、越南和泰國。

其實當初接這個案子是友情支援，因為同事很急著需要有人來幫他代班，剛好我那三天都有空，所以就接了那個有關企業併購的商務口譯案子。

但比較尷尬的是，雖然我是臨時代班，可是我需要翻到的內容已經是整個案子的總結部分，所以大家可以想像，三天要去到三個國家，行程已非常緊湊，基本上睡眠不足，三天加起來才睡了一天的休息時間；而到中國去的時候，由於廠長講話鄉音非常重，所以我其實聽不太懂，簡報上又都是簡體字，且包含很多專有名詞、數字，都是我之前沒有拿到的資料，那次經驗確實很辛苦。

問：口譯員經常面臨事前沒拿到資料的狀況嗎？

我們會暱稱這種沒有拿到資料就必須要硬翻的狀況是「裸奔」，那樣壓力就會滿大的。

所以其實專業口譯員都一定會先跟客戶要資料，也會要會議相關的資訊，因為這些都可以幫助我們掌握會議整體的情境，對於口譯品質非常重要。我們現在都會很努力地跟客戶溝通，希望能先給我們資料，否則真的很難去維繫口譯的品質，但這種狀況還是有可能會發生。

尤其是國際會議，題材五花八門，譬如說我有碰過關於生物科技的場合，這麼專業的題材，但當時仍有部分場次是沒有資料的，所以同步口譯時當然壓力就很大。當下我跟同事很努力地去查找相關資料，後來是在會議現場遇到那位從波蘭來的講者，我們趕快去堵他，才拿到他的紙本資料。由於那場會議也是專有名詞滿天飛，如果沒有先準備的話，真的是沒辦法馬上翻出來。

所以說每一場口譯案子，都像是一個戰役，而且都一定要好好地打、聚精會神地打。

問：有沒有讓您印象最深刻、覺得翻譯真的「改變了什麼」的時刻？

我們當初在受訓時，老師就有跟我們講過，其實有時口譯員是一種「看不見但依舊存在」的重要角色。

為什麼這麼說呢？因為大家在參加國際會議時，通常就這樣順順地參加完了，其實不會去在意到有沒有口譯員，就很自然地、順利地接收到講者所要傳達的訊息，以及進行了問答（Q&A）環節。如果是這樣，那就代表口譯員有做好自己的工作。

我的老師也說過，其實口譯員會被注意到，往往可能是兩種狀況：第一種就是設備出了問題，譬如收音突然有問題或出現很多雜音；第二種就是口譯員本身真的出包了，這個時候才會被注意到。所以當一場國際會議可以很順利地進行，坦白說其實口譯員就已經改變了很多事情，因為他讓整個會議可以無縫接軌地順暢交流。

還有一個很重要的例子，就是現場的聽眾成功被講者的笑話逗笑了──由於很多笑話其實很難翻譯，因此聽眾能懂講者的笑話，也等於是口譯員改變了什麼。

問：想從事翻譯工作，除了語言，您認為還需要具備哪些能力？

我覺得除了語言之外，還需要有跨文化溝通的技能，要能掌握不同文化的情境脈絡。再來也要有更多的知識，譬如說對於一般性主題的掌握度，以及能快速換場、游移在不同專業領域之間的能力。

當然也很需要有溝通的熱忱，所以要有一定的社交能力。剛才提到「看不見卻依舊存在」的狀態，比較是在同步口譯的情境之下，但若今天是做逐步口譯，你就會跟講者、聽眾面對面，這也意味著你是會被看見的，那當然就需要一定的社交能力。

問：請問「同步口譯」、「逐步口譯」與「隨行口譯」分別在做什麼？

所謂「同步口譯（Simultaneous Interpreting）」，指的是透過現代科技的協助，讓口譯員用近乎同步的方式來翻譯講者的訊息。之所以說「近乎」同步，原因在於還是會存有時間差，可能是落後半句到一句。

不過，同步口譯雖然無法達到完全同步，但因為效率還是比較高，所以當在國際會議這類資訊密集度高的場合，要在很短的時間裡交流很多訊息，同步口譯仍是最符合經濟效益的。通常主辦單位會提供耳機給現場聽眾，口譯員則會坐在「口譯廂（Interpreting Booth）」裡，幫現場聽眾服務。

同步口譯時，口譯員通常會在「口譯廂」裡工作。圖／黃經偉 提供

至於「逐步口譯（Consecutive Interpreting）」分為長逐步口譯、短逐步口譯，顧名思義就是講一段、翻一段，或是講一句、翻一句。像是國外電影明星來台灣宣傳，首映會後跟大家見面時，就會有逐步口譯員在旁邊，演員每講一段話，就幫他翻譯給電影院裡的觀眾。

還有另一種叫「隨行口譯（Escort Interpreting）」，需要亦步亦趨地跟在講者旁。例如跨國稽核時，就要陪在稽核官旁邊，無論是去查廠、參訪政府機關等，稽核官講什麼就要翻什麼，此時協助溝通的能力就要更強。

問：AI（如 ChatGPT）與機器翻譯（如 Google Translate）的普及下，您認為「人類翻譯」最不可取代的價值有哪些？

我覺得至少就目前來說，應該是還沒有立即的存在危機，因為人類翻譯工作者還是可以提供很多不同的價值。

舉例來說，我就有幫國外單位來台灣稽核時，陪同他們去看產品的生產流程。令我印象很深刻的是，因為稽核的氣氛往往比較「肅殺」與嚴謹，所以廠商的品管主管都會如坐針氈。但因為我跟政府的部會合作過滿多次，加上稽核流程我也已經頗為熟悉，這個廠商的品管主管其實也不是第一次見到我了，因此他覺得鬆了一口氣，因為他知道我可以幫他很忠實地傳遞訊息，甚至還會給他一些情緒上的支持，這也讓整個互動的流程更加順暢。

另外一個很重要的點是，AI 畢竟沒辦法知道人類經驗的複雜與深奧程度，因此還無法跨越語言與文化的藩籬，去共情、去同理。正如我在之前的專欄文章中提及，口譯員的存在本身，就可以成為一個「緩衝（buffer）」，能讓整個溝通的過程增加更多的「人情味（human touch）」，這一點就是不管 AI 再怎麼強大，都沒有辦法取代的價值。

當然，科技日新月異，很多人認為 AI、機器翻譯都崛起了，加上我們很常會看到許多聳動的文字，好似翻譯是「夕陽產業」，因此不免擔憂。但我覺得很重要的是，人類翻譯工作者必須要能去運用這些科技工具，來提升自己的工作效率。

例如，如果你是筆譯，那麼可以運用 AI 加快處理工作的速度，此時很重要的是，你也要學會所謂的「譯後編輯（Post-editing）」，而且要具備專案管理的能力。若是口譯的話，則可以利用 AI 或機器翻譯來做會議資料的準備，提升準備工作的效率。

技術一定會不斷演進，我們所能做的，其實就是與時俱進，把這些技術看成是一個契機，來幫助自己更有效率地完成任務。

問：您如何看待翻譯在全球化下的角色？

我在之前另一篇專欄文章有寫到，有句話叫「翻越語言鴻溝，譯成文化大橋」，這其實是貼在台師大翻譯所學生休息室裡的格言。以國際交流、國際新聞和外交場合為例，其實我們在做的就是這樣的事情，「翻譯」可以作為一個潤滑劑，讓溝通更順暢。

在國際談判過程中，我們也可以去守護不同的文化多樣性，像是歐盟其實有非常多組的口譯員，因為歐盟希望每一個會員國出席的代表，都能用自己的母語來表達自己的意見，所以他們甚至還有一個「口譯總署」來負責相關業務。

問：如果有年輕人想投入翻譯／口譯這個領域，您會給他們什麼建議？

我會建議大家，可以先想清楚自己究竟是喜歡「語言」，還是真的喜歡「翻譯」，因為其實兩者在本質上有很大的差異。如果是喜歡翻譯，那就真的很需要有溝通的熱忱，也可以多去理解這個職業。

若想在這條路上走得遠，還要去想自己是要成為自由譯者，還是要進入企業或政府部門。如果選前者，就要思考是不是可以接受工作需求不確定、工作條件不固定，以及未來前景變化大等挑戰；如果選後者，可能就跟一般工作者一樣，要面臨比較多辦公室政治（office politics）等問題，同時一樣也逃不掉需用 AI 提升工作效率的挑戰。

例如想成為中英口譯員，就要把這兩個工作語言都打磨到近雙母語的程度，這條路才會走得比較順一點。專業養成方面，建議大家還是可以進入專業的翻譯學校去深造，可先以順利結訓、畢業為目標；等到畢業之後，也要加入專業的社群、跟師長與同學們保持良好的關係。最後如同前述，學習如何「與時俱進」。

以上這些是我能給大家的建議！

※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《口譯員會被 AI 取代嗎？走進翻譯工作戰場，全面剖析能力養成與職涯發展！》

