【換日線評論】蔡依林演唱會的那條蛇，為何會被看成魔？
作者：楊書宜／書宜在德國
「敬拜撒旦」、「磁場有問題」──最近，蔡依林演唱會的表演形式，在網路上引起不少討論，也意外揭開了某些宗教或自稱靈性群體，對這場藝術表演投射出的深層焦慮及不安。
我觀察到，部分基督徒在網路上將這場演唱會「妖魔化」，指控某些表演片段不符合聖經旨意，甚至認定某些環節是「敬拜撒旦」的儀式。
除了部分基督教群體外，也有自稱接觸「靈性圈」或認為自己擁有「特殊靈性體質」的觀眾表示，看了演唱會感覺到「磁場不對勁」、覺得不舒服等。
我尊重每個人對藝術的感受本身就具有主觀性，也並非所有觀眾都必須認同或喜歡她的表演創作。然而，當一場藝術呈現僅因不符合個人宗教觀或靈性觀點，便在缺乏任何科學根據的情況下，被指控為「敬拜魔鬼」，甚至延伸到對創作者及觀眾的道德指責，這樣的討論方式，反而更像是真正的怪力亂神。
本文將以基督教光譜中的不同態度作為主要討論對象，但其中所提出的反思與問題，同樣適用於其他宗教背景的讀者們參考並延伸思考。
當信仰成單一真理，我們失去了什麼？
我自己在教會圈前後待了數年，就我長期觀察來看，部分較為激進的基督徒，因為生活圈長期侷限在教會、教友與家人之間，幾乎沒有與不同背景、其他領域的人交流。久而久之，身處封閉的宗教群體中，便容易將教會所傳遞的講道視為唯一真理，世界觀也逐漸走向二分法──不是屬神，就是屬世；而凡「不屬上帝的」，便被歸類為敗壞、墮落或遠離上帝。
然而，必須說清楚的是：這樣的想法，只是一種宗教觀，並非至高無上的真理。如果信徒願意理解聖經的成書脈絡，並以「凡事察驗」的態度看待基督教信仰，而不是停止思考、照單全收，那麼這種非黑即白的二分法，其實並非那麼絕對。
基督教信仰以聖經為核心，但我觀察到，多數基督徒傾向過度神聖化聖經，將之視為百分之百的真理，認為內容全然出於「上帝親自啟示」，忽略了聖經其實是一部歷經長期編纂的人類文本。
閱讀聖經一個很重要的前提，是理解聖經本身就是一套「集冊」，收錄來自不同時代、不同作者的書卷，從詩篇、情詩、敘事到先知故事皆有。每一卷書都是作者在其歷史、政治、文化與宗教脈絡中，對當代現實所做出的回應。
正因如此，聖經內部出現矛盾或前後文不一致，其實並不令人意外，畢竟每位作者的世界觀、生命經驗與時代背景各異。再加上聖經的形成歷程漫長——經過口傳、書寫、編纂、正典確認，再到翻譯與流傳──在層層詮釋間，本就難避免內容的失真。再者，不同語言及譯本，也自然衍生出不同的閱讀感受及對信仰的理解。
接著，「Canon」（正典）的概念，同樣是閱讀聖經的重要前提。
Canon 原意是「尺度、標準」，而聖經裡的書卷之所以能被視為「正典」，並非因為內容從天而降，而是經由宗教權威人士的多次討論、會議與取捨而成。內容的編纂有時是出於信仰教導的需要，有時則是為了能與大眾對話，過程中當然也不乏包含了權力與政治的利益考量。
聖經之所以現今仍被廣泛閱讀，是因為其中傳達了許多智慧與洞見，也呈現了人類對信仰與道德的追尋。然而，理解它的歷史形成過程，有助於我們以更開放的態度閱讀它──不是否定聖經的價值，而是在信仰與思考之間，理解不是所有事情都是「聖經說了算」。
從聖經的多重詮釋，看那條被誤會的「蛇」
回到蔡依林的演唱會，這次演唱會的舞台中，出現許多大型奇幻動物道具，包括巨型公牛、蟒蛇、長頸馴鹿、象鼻魚等動物。有部分觀眾認為某些動物象徵撒旦、魔鬼，是對聖經、基督信仰的不敬。不過，若從宗教象徵與聖經文本的角度來看，這樣的詮釋其實未必合理。
以最常被討論的「大型蛇」為例，聖經本身其實沒有將蛇「妖魔化」，這樣的理解，多半來自後代信仰群體的再詮釋，而將蛇與邪惡概念連結在一起。《創世記》第一章記載，上帝創造各類走獸、牲畜與爬蟲，並「感到滿意」，換句話說，包括蛇在內的受造物，本都屬於上帝創造之美的一部分。（題外話，有些蛇真的長得很可愛。）
只是，《創世記》的另一段中，其他作者將蛇描寫為「狡猾」，因說服夏娃品嚐樹上的果子，而成為墮落的象徵。但同樣在聖經裡，我們也能看到正面的蛇形象，例如《民數記》中的銅蛇，是上帝讓人得以被醫治的象徵；在《馬太福音》中，耶穌甚至對門徒說：「你們要像蛇一樣機靈，像鴿子一樣馴良。」而在英文標準版聖經（ESV）中，蛇更被形容為 「有智慧的」（wise）。
至於為什麼後來許多信仰群體習慣將蛇直接視為撒旦，主要源自《啟示錄》中「那古蛇，就是魔鬼撒旦」的描述。但從整體來看，這恰好顯示出聖經文本內部的多層詮釋差異，也提醒我們：信仰符號從來不是單一的。
真正危險的，是失去謙卑的信仰
總結來說，蛇本身並非天生的「惡」，而是在不同文本及神學詮釋中，逐步被「象徵化」的角色。換個角度看，牠其實也是挺無辜的。
知名 Youtuber Alex O’Connor 時常在頻道中分享各種哲學與宗教議題，他曾在一場辯論中解釋，自己為何不相信聖經。他提到，若有人問他信不信聖經，對他而言，就如同在問他是否相信《莎士比亞文集》是至高真理一樣。
那些一看到蛇就立刻聯想到撒旦的人，說到底，其實是將自己所接受的某種神學詮釋，強行套用到所有文化與藝術表現之上，並誤以為那就是唯一正確的理解方式。但藝術本就充滿象徵與隱喻，而在場的每個人都會隨著自己獨特的生命經驗、知識背景、世界觀及宗教觀，產生不同的理解與感受。
較為保守的基本教派基督徒，或許會對這場演唱會感到不舒服，但若以缺乏科學根據的宗教判斷去「妖魔化」藝術，反而削弱了信仰應有的包容與深度。只要任何演唱會的表演形式無任何非法行為，藝術表達本就無需向特定群體交代其正當性。
在這場演唱會的爭論中，我看到的，反而更像是聖經中描寫的「法利賽人」心態──站在自認「已被拯救」的道德高地，以「屬靈勸導」之名行「審判」之實。真正值得警惕的，從來不是舞台上的蛇、其他動物意象或表演橋段，而是對他人藝術多元詮釋的拒絕。
當信仰失去謙卑，只剩下披著勸戒外衣的審判，所謂的「魔」或許根本不在舞台上，而是住在那些拒絕思考與對話，卻自以為站在真理制高點的人心中。真正危險的，從不是蛇或舞台表演，而是一顆被恐懼與封閉信念牢牢佔據，卻仍自稱代表上帝的心。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《【評論】蔡依林演唱會引發「敬拜撒旦」爭議：舞台上的那條「蛇」，為何被看成「魔」？》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
我的真實邪教體驗，與教主們的「洗腦術」分析
「世界第一男模」的身體密碼，尺寸、外觀皆學問？──解碼米開朗基羅的《大衛像》
作者簡介：
楊書宜，一個住在德國的台灣人，喜歡觀察文化與思考，喜歡與人深度對談。興趣是散步、寫作、聽詩歌、古典還有爵士音樂。最近也在探索新的興趣，正在學習使用縫紉機，希望有一天可以做出一件衣服。最喜歡的季節是夏天，也超喜歡狗。目前人生很被鼓勵的一句話是：「人生是 10% 發生在你身上的事，90% 你如何回應。」（Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.）臉書專頁：書宜在德國；Instagram：shuyileipzig
其他人也在看
Ryu下架爭議影片 羞愧道歉：得意忘形地裝作評論家
擁有173萬訂閱數的YouTuber Ryu，近日在頻道釋出新影片《老實說，最近住在日本讓我很害怕…了解徹底改變日本國運的高市早苗》，內容談論到敏感的政治議題。影片曝光後引起許多網友質疑，Ryu後來已將影片下架，他今（13）日po出道歉回應，坦言自己在沒有足夠知識的情況下，「卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 25
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 39
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
阿諾「上身進廠膨風」臉也動3項目！遭酸「假X」米可白不忍了
娛樂中心／綜合報導女星阿諾（涂珊）曾擔任模特兒，憑藉主持美食節目打開知名度，甜美外型加上在螢幕前毫無包袱的搞笑形象，深受一票觀眾喜愛。近期她因1支在球場觀眾席扭動片走紅，不僅在中國抖音遭瘋傳、衝破百萬觀看，還被評價是「又純又欲」；她也大方承認已進廠隆乳，沒想到卻被酸民開嗆，令好姐妹米可白忍不住發聲。民視 ・ 13 小時前 ・ 24
「地獄廚神」戈登女兒結婚了！跟申敏兒同選Elie Saab婚紗，靈感來自兩位高人氣王妃
「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）二女兒荷莉拉姆齊（Holly Ramsay）在2025年底與英國奧林匹克金牌游泳運動員亞當佩蒂（Adam Peaty）完婚，並在近日曝光了婚禮花絮，並同步公開婚紗品牌，與同樣在十二月完婚的marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 1
木村拓哉曝搭機巧遇 高市早苗秒變迷妹告白
日本男星木村拓哉近日在廣播節目《木村拓哉 Flow》分享一段「機上巧遇」。他回憶，先前為節目與明石家秋刀魚前往能登半島出外景，從羽田機場報到時就覺得氣氛不太對，現場出現大量維安人員，讓他直覺「應該有重要人物」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 53
順應民意！阿信將連摔兩次的「代罪戰袍」丟了
由五月天主唱阿信聯手言承旭、吳建豪、周渝民所舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，第二站的4場演出昨（12日）晚落幕，由於前晚阿信在演出中再次在舞台上摔倒，因此不少粉絲直覺他穿的粉紅色外套「帶賽」，因為之前摔到舞台下也是穿同樣一套衣服，因此不少粉絲激動喊話，希望阿信把衣服「燒了」，昨晚阿信也順應自由時報 ・ 23 小時前 ・ 8
阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊
女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》而打開知名度，平時在螢幕前率真搞笑、毫無包袱的形象深受粉絲喜愛。日前，她自曝已完成隆乳手術，引發熱議，也透露曾被酸「有人說假奶有什麼好看的？」對此，她高EQ回應，展現幽默又自信的態度。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年 吳亞馨低調升格當媽
昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
阿信合體F3又摔倒了 「旋轉跳躍」勾到吳建豪外套！驚險倒地
五月天主唱阿信與F3在「F✦FOREVER 恆星之城」巡演中國成都場11日再度發生跌倒意外。阿信在演唱〈離開地球表面〉時，「旋轉跳躍」勾到吳建豪外套，直接重心不穩往後摔。太報 ・ 1 天前 ・ 15
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 16
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
藍心湄狂睡17小時 髮型撞臉民進黨立委是「他」
藍心湄昨（11）日在臉書發文透露自己睡了17個小時，藍媽以為她死了，大吼：「趕快起來吃啦（很兇）。」她立刻跳起來去餐桌，眼前是熱騰騰，她最愛吃的美食。發文中，藍心湄曬出剛起床頭髮凌亂模樣，驚喜桌上美食都是好友送的，並逐一列出好友名字，接著竊笑說：「這時藍媽看著我笑咪咪說，女兒啊～妳的髮型好像我偶像喔自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
壯觀! 近百藝人錄民視過年特別節目 董事長王明玉同樂
生活中心／林詠琪、郭南宏 新北報導馬年即將到來，民視錄製過年特別節目，近百位藝人和表演團體，帶來精采歌舞和才藝表演，民視董事長王明玉也現身同樂，民視總經理廖季方更大秀精湛鼓技，振奮人心，主持人陳美鳳與白冰冰，特別跟富邦啦啦隊員一起大跳應援舞，陪觀眾歡樂過新年。民視 ・ 1 天前 ・ 3
金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝
第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
小S＆CORTIS合照站C位！蔡依林金唱片IG照連發，同框邊佑錫、ZB1、TWS引爆討論！
蔡依林在金唱片上頒發新人獎，得獎者正是近來聲勢驚人的男團CORTIS。該團於去年9月正式出道，被封為「怪物新人團」，平均年齡僅17歲，IG已累積近900萬追蹤人數，驚人的人氣與討論度讓人難以忽視。典禮結束後，蔡依林在IG接連曬出典禮美照，並與男團CLOSE YOUR EYES、TWS、ZER...styletc ・ 1 天前 ・ 3
娛樂報報／資深女星嗑美食熟男陪吃 被店員叫回收拾桌面
去年12月26日，本刊讀者在台北市松山區百貨公司的美食街遇到恬娃，只見她維持招牌造型，將眼鏡放在頭上，讓人一眼就注意到她，而她與一同用餐的男子聊得起勁，食物吃完了還拿出一疊資料，看起來像是在討論什麼重要的事情。到了終於要離開時，兩人或許沒注意到該餐廳要自行將...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
曾國城、巴鈺《女王大人》15年節目驚傳收攤 電視台回應
曾國城、巴鈺主持的《女王大人》，今（13日）驚傳收攤，讓人訝異。電視台稍早也對此作出回應。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1