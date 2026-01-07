【換日線評論】迎接 2026，你應該知道的 3 大關鍵字

作者：Jack I.C. Huang／The World 2.0

當 2025 年末的倒數聲在各大城市迴盪時，人類社會正站在一個極其弔詭的歷史分流點。

首先回望 2025，它無疑是「秩序解構」的一年：我們共同見證了全球供應鏈在所謂「去風險化」的政治正確下，完成了近代史上最昂貴且低效的重組；美國大選後的權力移轉，則不僅為全球帶回了激進的保護主義，更將關稅從貿易談判的工具，升格為國家戰略的常備武裝。

這種結構性的變局，到了 2026 年，更極可能為全球拉開一場沒有贏家的博弈大戲序幕：根據國際貨幣基金組織（IMF）與各國央行的最新回溯數據，2025 年全球平均關稅水平的躍升，已直接導致全球貿易增長率放緩至 2.1%，遠低於過往 20 年的年化平均值（約 5.3%-6%）。而展望 2026 年全球（貨物）貿易，世界貿易組織（WTO）近期甚至給出了 -0.5％ 的衰退預期。

換言之，曾經被視為理所當然的「全球化貿易」已在去年徹底冷卻；今（2026）年開始，我們更將面對一個高度碎裂、以安全為導向的「堡壘經濟」（Fortress Economics）時代。

「堡壘經濟」的新時代

所謂「堡壘經濟」，指的是一個經濟體在資源運用或貿易事務等相關政策上，選擇將「安全／控制力」的考量置於「效率／效益」之上。過往多半只會出現在對外交戰中的國家、或長期鎖國的政權當中，極少成為一個全球性的現象。

尤其，近代全球各大經貿體系更對大衛．李嘉圖（David Ricardo）的比較利益原則（comparative advantage）深信不疑，認定全球分工能極大化人類的「整體福祉」，各國只需專注於具備優勢的領域即可。

然而到了 2026 年，這個支撐超過半個世紀的理論體系，正被「戰略自主」快速取代：從關鍵半導體零件、稀土資源、鋰鈷等能源金屬，到高階運算晶片的封裝技術、AI 演算法的核心編碼……，各大經濟強權早已不再在乎其市場效率，而是追求物理意義上的絕對控制權。這種轉變已直接體現在數據上：全球針對關鍵礦產與先進技術的出口限制措施，在過去兩年間增加了 3 倍以上。

經濟民族主義的抬頭，也讓當前的全球性通膨不再只是單純的週期性過熱，而是「地緣政治溢價」內化的結果。當供應鏈的韌性（Resilience）被置於成本（Cost）之上，全球經濟的整體運行效率，必將面臨長期的結構性衰退──這正是 2026 年企業經營者與投資者必須面對的殘酷現實。

「數位邊界」攸關小國生存

延續「堡壘經濟」的邏輯，當全球兩大經濟體美國和中國，在經歷了 2025 年的劇烈摩擦後，正進入一種極其不穩定的「冷對峙期」。而這種對峙不再侷限於貿易或地緣領土等爭議，如今更延伸到「全球標準的制定權」──如 AI 治理架構、數位主權的邊界，以及跨境資訊流動的協議標準等等。

而真正令人憂慮的斷層線，更直接發生在兩大強權周邊的小國與中等強國身上──這些國家在 2026 年，正被迫進行一場數位時代治理的「生存精算」。

以東南亞與東歐諸國為例：這些國家在 2025 年曾試圖在多極陣營中維持平衡，利用地緣槓桿獲取兩大強權的資源，但隨著美中兩大強權各自要求其製造業的「供應鏈淨化」，這些小國的戰略空間已被極度壓縮。

而 2026 年，隨著強權開始進一步要求其貿易夥伴，連 AI 框架等核心軟體技術都要進行「數位供應鏈淨化」時，這場無聲的戰爭更將從實體貿易延伸到數位經濟。例如各國已陸續出現以資安、防詐、不公平競爭……等等緣由，對境外數位軟體、應用技術等進行「數位封鎖」的案例。

根據波士頓諮詢公司（BCG）與世界銀行對於供應鏈韌性的評核，那些無法在技術標準或安全協議中快速轉身的經濟體，正承受著資本外流與產業空洞化的雙重壓力──到了 2026 年，「中立」不再是避風港，而可能成為被邊緣化的孤島。這種現象也迫使全球企業必須具備更敏銳的政治嗅覺，在決定投資佈局時，法律合規與地緣風險的權重，已悄然超越了勞動力成本與租稅優惠等條件。

「後共識時代」的零和博弈

在國際經濟與政治層面均充滿動盪與對抗的大背景下，再加上跨國社群媒體平台的演算法推波助瀾，如今連你我的日常生活，也儼然進入一個不再有所謂普世價值的「後共識時代」：意識形態的極端對立、階級間的巨大鴻溝、分眾群體間的互不信任……正普遍出現在各大過往長期標榜「多元共榮」的先進社會中。

這樣的共識崩解，更深深影響著在迷茫中前行的年輕世代（可能也包括許多中生代） ：過去幾十年，社會契約告訴年輕人只要努力學習專業技能、進入大公司，就能搭上全球增長的電梯，實現階級流動；但在 2026 年，這部電梯的鋼索正被國際地緣政治、國內意識形態對立的利刃所切割。

因為生成式 AI 等革命性科技的出現、以及它們在前述強權博弈的現實體系下，已讓勞動力市場正經歷一場無聲的洗牌：例如隨著「數位主權戰略」的推進，跨國工作的邏輯已從「地理無關」轉向「信任相關」；過去遠距工作的興起讓人才可以身處世界任何角落「服務全球」，但到了 2026 年，由於數據安全與技術管制的緊縮，沒有關鍵技術的人才可能輕易被自動化取代、而具備關鍵技術者則需做出「忠誠抉擇」，不再能夠良禽擇木而棲。

亂世中的生存之道

由此繼續延伸，在（有些沉重的）本文最後一段，筆者想和大家聊聊新時代中的「生存之道」：

首先，人才的「可信任度」與「跨體系調解能力」，將變得比單純的「專業能力」更為重要──建立「地緣政治素養」（Geopolitical Literacy）不再只是國際政治學者的專利，而是所有專業人士的必備防禦力。

例如假設你是位軟體工程師，就必須理解程式碼背後的數位國界與合規風險，甚至需要考量到開源軟體在不同法轄區的法律責任；如果你是金融從業者，則必須洞察資產價格波動背後的制裁邏輯、能源路徑以及替代支付體系的興起。

簡言之，未來的價值不再僅來自於「專業」本身，更來自於你能否在複雜的地緣、價值體系座標中，精確定位出自己專業所能發揮的「戰略價值」。這種跨維度的思考能力，也是人工智慧永遠無法取代的人類決策核心。

此外，在一個互信崩潰的時代，能夠在不同價值體系、不同治理邏輯之間穿梭並建立連結的人，將成為全球體系中極稀缺的「轉譯者」──這才是 2026 年真正的戰略藍海。

尤其，危機也往往是創造性破壞（Creative Destruction）的前奏：雖然舊的全球化秩序正在瓦解，但一種可能更具韌性、更注重價值認同的新型協作模式也正在悄悄發展中。例如在企業層面，我們看見了「友岸外包」（Friend-shoring）從口號轉化為實際的產線遷移；在科技層面，區域性的數據聯盟，也正試圖建立不同於美中兩強的第三條路徑。

對於敏銳的觀察者而言，2026 並非終局，而是重新定義市場邊界的絕佳時機：它提供了一場前所未有的博弈場景，需要我們去質疑舊有的經濟擴張邏輯、識別那些被掩蓋在數據下的真實命題。學會解析棋手的博弈意圖，並在體系縫隙中識別出資產與能力的避險路徑，將是未來十年財富與社會地位重新分配的核心關鍵。

筆者認為，未來的世界競爭，將不是一場靠運氣就能贏得的比賽，而是一場關於認知廣度與心理韌性的馬拉松──在漫長的秩序重組中，唯一能確保生存並實現突圍的，是保持理性冷靜、拒絕被舊教條馴化，並能在動盪的塵埃中精確辨識戰略座標的頭腦。

2026 年的陽光雖然帶著一絲冷冽，但也照亮了真實的地表，揭開了那些隱藏在繁榮假象下的結構性裂痕。「這是一個最好的時代，也是最壞的時代」，關鍵在於我們是選擇在懷念舊秩序中逐漸被邊緣化，還是大破大立，在新世界正在重構的規則之中，找到屬於自己的制高點。

※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《堡壘經濟、數位邊界、後共識時代：迎接 2026，你應該知道的 3 大關鍵字》

作者簡介：

Jack I.C. Huang，台北人，倫敦大學主修國際經濟與全球化管理，畢業後回到亞洲。目前在曼谷，先後任職於聯合國亞太投資貿易處（TID）與 Office of Information and Communication Technology（OICT），協助 fuel management 系統開發和支援維和部隊的運作，必要時得出差前往剛果、南蘇丹、索馬利亞與象牙海岸⋯⋯。足跡走遍世界 20 多國，曾旅居紐約、舊金山、首爾、北京、新加坡、歐洲等地。喜歡接觸新事物，腦子裡總是有左派與右派的思想不停衝撞。