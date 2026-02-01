【換日線評論】AI 時代，矽谷為什麼要高薪搶「會說故事」的人才？
作者：黃寶玉／Ellen 的東西方觀察
當台股噴向三萬點，台灣社會幾乎分裂成「擁有台積電的人」與「沒有台積電的人」兩個世界。同時，美國最頂尖科技公司卻以年薪近千萬台幣，「絕望地」尋找一群在家長及教育體系眼中「最沒用」的人才──說故事的人（Storytellers）。
但就在 AI 巨頭重金禮聘一個古老、幾乎被時代遺忘的「說書人」之際，台灣與美國的高等教育體制與家長們，卻以一種近乎「孤注一擲」的姿態，將大量資源推向理工及電機科系，人文科系則成了科技巨輪下的棄子，「關門、倒系、招生不足」等字眼充斥著新聞版面。這場分裂，不僅牽涉著台灣與全球社會的財富重新分配，更指向人才配置與競爭力的再洗牌。
與此對照的，是另則值得注意的台灣新聞：陽明交通大學與勞動部合作推出「半導體短期人才培訓班」，讓人文學子進行一場「理工知識」的魔鬼訓練──在短短 3 個月、250 小時內，讓沒有相關背景的文科生「速成」電子元件與半導體製程知識。
當「半導體人才培訓」與太平洋彼岸的「說故事的人」爭奪相遇，這反映的是台灣難以擺脫的「代工型」產業結構嗎？面對巨大的 AI 產業變革，台灣高端人才的位置究竟在何處？會不會，這其實不只是職缺的落差，而是一場關於「未來人才核心價值」的集體誤判？
矽谷新淘金熱：「說故事的人」究竟是什麼工作？
根據《華爾街日報》2025 年底的報導，LinkedIn 上的「說故事的人」職缺比例，在一年內翻倍成長。這些職位不是出現在出版業或影視產業，而是出現在 Google Cloud、Microsoft 等科技公司資安部門，甚至是自動化資安檢測公司 Vanta。
以 Google Cloud 招募的「客戶故事經理」（Customer Storytelling Manager）為例，這個職位的核心任務並非寫程式，而是挖掘客戶（如 Lowe's 零售商）如何透過旗下 AI 開發平台 Vertex AI 成功實現轉型。
為什麼身處 AI 技術頂端的企業，會突然對「人文敘事」表現出如此強烈的渴望？通訊公司 Hirsch Leatherwood 執行長 Steve Hirsch 點出了一個關鍵──「AI 垃圾內容」（AI Slop）的氾濫，正帶來前所未有的不信任感。
當網路上充斥著大量由 AI 生成、空洞且缺乏溫度的文字時，大眾開始對資訊感到疲乏。這樣的背景下，能展現「真實性」（Authenticity）、保有「人性溫暖」且「能引起共鳴」的品牌，才是真正的贏家。
於是，矽谷頂尖企業間的戰爭，不再是誰能寫出最快的演算法──那是 AI 的強項；真正的戰場，是誰能將冰冷的技術術語，轉化為能觸動人心、建立信任感的品牌敘事。而這也解釋了，為什麼 Vanta 願意為一名「說故事的人」，開出高達 27.4 萬美元（約新台幣 862 萬元）的年薪。
台灣的「人才錯位」，代價是什麼？
回到台灣，我們看到的卻是幾乎相反的邏輯。
2026 年的台灣人才市場，文組生被視為「跨界救火」的候補，他們放下原本深耕的文學、哲學或社會學，湧入半導體短期培訓班，只為了換取一張進入「護國神山」的門票，背後固然是一種求生策略。
根據報導，在台灣半導體產業撐起全球 AI 浪潮的此刻，本土理工人數每年約僅 1.6 萬人，遠低於產能所需的 3 萬名缺口。然而，這種「速成轉型」背後，是否也隱藏著難以忽視的代價──我們正將一群具備批判思考、溝通及共感能力的人才，格式化為產線上的另一種工具？
在產業導向的壓力下，師長們看到 AI 前景後，紛紛勸孩子放棄人文、奔向理工電機時，他們往往忽略了一個最簡單的經濟學原理──稀缺性決定價值。當全世界都能透過 AI 快速產出代碼、翻譯文件或整理摘要時，具備獨特觀察、深刻體悟與「說故事能力」的人，反而成了市場上最稀缺的資源。
教育制度與人才市場的落差，在於我們過度投資「技術」，卻忽略了「敘事者」背後所需的人文厚度。尤其諷刺的是，台灣的人文底蘊，早在全世界的華人社群中備受肯定，卻在一波波的科技浪潮中，被加速洗去。
班雅明的預言：AI 時代的「故事危機」
關於「說故事」的價值，早在 1936 年，德國思想家華特．班雅明（Walter Benjamin）便在其名篇〈說故事的人〉（The Storyteller）中，提出了一則深刻的警告。
面對當時一戰後的「現代化」衝擊，他指出，人們彼此交流經驗的能力正在萎縮，因為「經驗」（Experience）的價值不斷被稀釋，而「資訊」（Information）卻在大量膨脹。這個觀察，對今天的我們依然刺耳：
資訊（AI 的強項）： 即時、可被快速解釋，也最容易被消費及取代。AI 正是「資訊」的極致形式，它能在幾秒內生成萬千文字，卻往往不帶任何生命厚度。
經驗（人文的靈魂）：班雅明認為，真正的經驗承載著敘述者的生命經驗與智慧，它不需要被過度解釋，卻能跨越時間，在聽者心中慢慢生根發芽。
這正是 2026 年當下，矽谷與全世界的人類共同面臨的危機──當「AI Slop」淹沒數位世界，我們得到的是越來越多廉價的資訊，且逐漸失去了難以替代的經驗。
矽谷科技公司對「敘事者」的急切求才，本質上是對班雅明筆下那種「經驗交流」的回頭：他們真正需要的，是能讓客戶感到「我能被理解」的人，而非只會產出規格表的機器。
如何在 AI 時代成為「稀缺人才」？
越是在極度資訊化、算力主導的時代，我們更需要看穿制度性的盲點：不要輕易相信「人文科系一文不值」的刻板印象。溝通能力、跨文化思維及對指令（Prompt）背後意涵的洞悉，正是純理工人才難以取代的優勢。
當全球高教資源紛紛向理工傾斜時，我們反而該更努力守護「人文素養」。這不代表我們不需要學習技術，而是要學會「不被技術綁架」，就像微軟招募的資深敘事總監一職，其實是「技術專家、溝通者、行銷人員」的綜合體。
未來的成功者，將是那些能夠跨越「資訊及經驗」兩段鴻溝的人，需要的特質包含：
具備人文厚度：如班雅明筆下的說故事者，將生命經驗注入品牌。
理解技術底層：能與 AI 協作，但始終仍掌握敘事的主導權。
追求真實共鳴：在 AI Slop 氾濫的時代，保持「最人性、最能引起共鳴」的真誠。
回頭想想多麼諷刺，當我們以為未來的世界只剩下算力時，矽谷巨頭們卻焦急等待一位能講出好故事的人類。台灣的教育制度或許暫時跟不上市場轉變，但人才的選擇，從不該被鎖死在「半導體化」的窄巷裡。
一個簡單的投資原則──技術變得越便宜，人性就會變得越珍貴。現實世界的高薪招聘已證明：在 AI 時代，能重新定義「什麼是人」的敘事者，價值無可估量。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《AI 時代，人才決戰不在理工科？當台灣培養速成工程師，矽谷竟高薪搶「說故事的人」》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
黃寶玉，吃好米長大的台灣台東池上人，目前居住在台東，現為「兒童文學研究所」博士生。曾定居加拿大首都渥太華地區。美國 OHIO STATE UNIVERSITY 新聞研究所畢業後回台進入 4A 廣告公司擔任媒體企畫，後轉戰大陸任媒體公司知識管理＆教育訓練總監、高端人才獵頭顧問。遊歷過歐、亞、美、大洋洲多國，翻譯《進入廣告業》一書（廣告雜誌社出版）、發表文章散見於報章雜誌、各網站。
