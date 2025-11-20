【換日線財經】台灣漫畫曾經輝煌，為何如今輸給韓國？
作者：小資媽媽今天也很厭世
最近我參加了文策院舉辦的「TAICCA x KENAZ Webtoon Academy」（條漫人才培育工作坊），當中包括韓國條漫的產業介紹。
聽完之後，我發現韓國如今的條漫產業鍊運作方式，其實很像台灣的影視產業：工作室會組成不同的團隊去向平台提案，通過後就能開始連載。這看起來是再基本不過的模式。
但為什麼在韓國，網路漫畫產業已在數位時代反超日本，主宰著全球超過 60 億美元（約新台幣 1,800 億元）市值的網路漫畫市場、更成為韓流向海外輸出的「三本柱」之一；回到今日台灣，卻似乎連第一步都特別困難呢？
以下文章，我們將一起回顧自 1990 年代起的台韓漫畫市場發展，嘗試找到答案：
台漫的短暫輝煌期
其實，台灣漫畫市場在 1990 年代是絕對興盛的。主因是「漫畫版權化」後，吸引了不少國內出版社，願意將更多資源投入這個新興市場；1992 年通過新版《著作權法》後，日本大型出版社也開始正式授權台灣業者，出版當時橫掃市場的諸多漫畫雜誌（如：《寶島少年》、《新少年快報》、《熱門少年TOP》等），同時為了「在地化」，日方還要求每本雜誌有二到五成的台灣原創作品。
市場需求的快速興起下，本土出版社開始大量舉辦新人獎、簽新人，推了一大批本土漫畫家出來，而出租漫畫店的連鎖化，同時造就了當時的「漫迷文化」高峰。
不過也因發展過於快速、根基相對不足，儘管當時已有橫空出世的鄭問老師《阿鼻劍》、林正德老師的《Young Guns》等叫好又叫座的本土優秀作品，但更多的台漫卻是劇情架構、人物設定與畫工水準等尚不成熟的作品，只因為搶出版機會而「硬上」，反造成台漫水準的參差不齊，逐漸失去讀者信心。
再加上日本漫畫源源不斷地輸入，《七龍珠》、《灌籃高手》、《幽遊白書》這些「S 級神作」直接拉高標準，最後反造成台灣漫畫只要一推出，就會被直接拿來和日漫比，讀者久而久之乾脆不再買單。
國人對台漫反比外國讀者信心低落的問題，無疑反應在周顯宗老師的《摺紙戰士》上：這部系列作品從 1996 年推出至今，在全亞洲已賣出超過千萬冊，2006 年被韓國的東宇動畫公司和 SBS 斥資 600 萬美元（約當時的新台幣 1,950 億元）改編成動畫，在韓國、新加坡、香港等地上映並獲良好口碑；但當時台灣自己的主流電視台對此卻興趣缺缺，直到 2010 年才在東森幼幼台首播。
到了 2013 年，《摺紙戰士》在本土企業和工作室的支持下，一度推出新版 3D 動畫的計畫、並拍了宣傳影片，但可惜的是，至今（2025 年）該計畫一直沒有下文。這背後反映的，或許正是台灣市場對本土原創漫畫作品、IP 的「信心危機」。
其實，韓國也曾歷經幾乎一模一樣的狀況，卻能在 20 多年後逆襲成功：面對強勢日漫的進駐，他們經歷了哪些轉變，才讓 Webtoon 產業「後發先至」，甚至成為繼韓劇與 K-POP 之後，推動韓流文化輸出的第三支柱？
第一次轉變（2000–2009）：智慧型手機的普及
1997 年亞洲金融風暴重創韓國、IMF 接管財政，導致韓國消費市場、本土文創全面萎縮，漫畫產業供給能力也大幅下降，日本漫畫一度趁勢全面攻佔當地市場。
面對本土紙本漫畫的空白期，韓國的網路平台上，卻悄悄於 2003 年前後出現了「第一代 Webtoon」，也成為韓國漫畫產業「數位轉型」的開端。
而這時期的 Webtoon，由於以下 3 大特色，更奠定了未來發展的基石：
數位工具創作：當時極為強勢的日本漫畫，仍以手繪原稿＋出版社印刷為主流，反觀韓國 Webtoon 由於網路連載需求、必須以數位檔案發表，所以從初期創作就以「數位原生」為起始點。許多創作者在當時就直接改採電腦繪圖或「手繪＋數位後製」的方式，完成作品。
全彩呈現：因為僅在網路平台上發表，自然不受紙本印刷等成本限制，於是韓國的「網漫」從早期就普遍採用全彩，也符合網路世代的視覺習慣。
故事重於畫功：Webtoon 初期創作者多為業餘或新銳，因此往往更專注於劇情鋪陳與角色共鳴。這種「內容導向」的模式，降低了進入門檻，也讓更多人願意投入創作，並讓讀者因故事本身而黏著。
2003 到 2006 年之間，Daum、Naver、Yahoo Korea 等韓國三大入口網站，陸續推出了網路漫畫平台（後來 Yahoo Korea 逐漸淡出市場）。將「入口網站」和「漫畫」綁在一起的創意作法，更逐漸形成一種新的流量模式。
到了 2007 年，隨智慧型手機普及，真正誕生了適合手機螢幕閱讀的「條漫」，更可說是韓國漫畫產業的第一次大轉變。
這時期最經典的代表作之一，就是《心靈的聲音》：這部作品從 2006 年開始在 Naver 連載，一共超過十年，累積點閱破 50 億。2016 年更成為 KBS 製作的首部網路劇，之後也在 Netflix 等國際串流平台上架，可以說是最早成功打進主流電視台、並且延伸出完整商業模式的作品之一。
同時期也有一些韓國網漫被搬上大銀幕，例如 2006 年的《公寓》、2008 年的《純情漫畫》，票房表現也不錯。由此我們發現，因為大型入口網站願意把漫畫當成重點內容來投資，真正推動了整個韓國漫畫的數位轉型。
同一時期，其實台灣也有部分較早嘗試將本土漫畫作品影視化、或如 1999 年斥資 4,000 萬新台幣製作的動畫電影《魔法阿媽》等案例，可惜影響力與票房均十分有限，沒能成功帶起市場熱潮，但在台漫產業發展史上仍是重要的探索案例。
第二次轉變（2013–2016）：商業模式的建立
一開始 Webtoon 幾乎都是免費閱讀，主要目的是替入口網站帶流量，但隨著市場逐漸擴大，平台開始思考如何走向永續經營。
2013 年，韓國公司 Lezhin Comics 打破傳統，策略性推出「部分收費」模式，以 R18、BL、以及小眾類型的「成人向」作品，有效與 Naver、Daum 錯開、創造出差異化利基市場；2014 年 KakaoPage 也跟進，設計出「搶先收看」與「完結篇收費」機制，把免費讀者逐步轉化為付費用戶。
這樣的轉變，本質上就是在「重新定義漫畫的消費方式」：從流量導向轉向內容有價，成功培養了讀者的付費習慣，也同時提高了創作者的收入與作品的專業化水準。
根據韓國內容振興院（KOCCA）的統計，2013 至 2016 年間，韓國新上架的網路漫畫數量，3 年成長超過 5 倍，從 382 部暴增到 1,971 部。這股爆炸式增長，除了帶來 Webtoon 的第二次重大轉變外，也證明了商業模式的潛力。
在題材選擇上，這時期的 Webtoon 由於不再需要追求最大流量，也不再侷限於日常生活或戀愛主題等大眾題材，開始擴張各種類型。影視改編也在這個階段正式起步，從《未生》改編成電視劇後大受歡迎，到《與神同行》的電影大賣都能看出，韓漫的 IP 延伸價值正在逐漸擴張。
此時期的台灣，卻面臨紙本市場快速萎縮、盜版問題嚴重，漫畫雜誌幾乎完全消失的問題。儘管文化部在 2012–2014 年推出 CCC 創作集、2015 年 LINE Webtoon 也進入台灣，但讀者普遍仍不習慣付費觀看網路漫畫，多數創作者也依然只能依靠出版社、兼職副業或政府補助維生。
總體來看，這一階段的台韓差異已經日趨明顯：韓國已經完成「內容多元化＋付費市場建立」並開始影視化，而台灣才剛踏入數位化的起步階段，仍主要依靠補助與紙本轉譯支撐。
第三次轉變（2014 以後至今）：大步走向全球化
2014 年，在累積了國內市場的龐大觀眾群、與被市場證明成功的商業模式後，韓國 Webtoon 開始全面進軍海外，這也是整個韓漫產業的第三次重大轉變。
Naver Webtoon 在 2020 年於美國設立 Webtoon Entertainment，將 App 與網站服務拓展到全球超過 70 個國家，當年度就累積了 7,000 萬月活躍用戶（MAU）。KakaoPage 也不落人後，2019 年營收突破 1 兆韓圓，先後進入日本、印尼市場，2020 年更拓展到泰國、台灣、印度與中國大陸。
在內容與商業模式上，這個階段的重點就是「IP 全球化」，題材也更加多元，除了國際接受度高的奇幻冒險（如《Tower of God》、《Noblesse》等）、青春愛情（《女神降臨》）、恐怖驚悚（《Sweet Home》），更有改編成 Disney+ 熱門影集的韓版超級英雄劇《Moving》等等。
其他像是台灣觀眾也非常熟悉的《金秘書為何那樣》、《梨泰院 Class》等等，不僅在韓國創下收視或票房佳績，更在全球引發話題，讓「網漫改編」成為韓流輸出的新核心。
韓國此時整體來看：Webtoon 已經不只是漫畫，而是直接與全球影視市場接軌的文化產業。
台灣能否借鏡韓國、走出自己的路？
其實在這段時間，台灣也開始出現許多漫畫 IP 的影視化案例。如：阮光民的《用九柑仔店》、左萱的《神之鄉》等先後被改編成電視劇，以及常勝的《閻鐵花》、日下棗的《三個不結婚的女人》⋯⋯等越多越多漫畫家成功售出影視改編權，期待這些作品陸續推出，能讓台漫逐漸進入更多主流觀眾的視野。
在平台方面，LINE Webtoon 台灣版仍是最大入口，持續培養讀者付費習慣；CCC 創作集在 2020 年數位化上線；MOJOIN 則積極扶植條漫形式的原創內容，並嘗試與影視、遊戲產業串接，建立跨域開發模式。
儘管台灣漫畫開始多元展現出不同面向，但挑戰依舊存在：台灣的動漫產業鏈至今仍不完整，更缺乏穩定的付費市場，導致創作者要專職發展十分困難，多半仍仰賴補助或兼職。同時也因為缺乏像韓國那樣的大型平台與資本投入，所以較難形成「跨出同溫層」的話題效應。
筆者認為，台灣漫畫至今最大的挑戰，並不在於缺乏好作品，而是缺乏能把這些作品推送給大眾的本地大型入口平台。因為沒有像韓國 Naver、Kakao 那樣的全國性流量加持，台漫只能在特定分眾裡累積人氣，一直難以形成全民話題，這也是台灣漫畫始終難以突破市場規模的結構性原因。
因此，韓國條漫模式（Naver、Kakao 主導 → 流量入口平台 → 商業付費文化 → 全球化輸出）之所以成立，靠的是龐大的國內用戶基數、全國性平台集中度，以及強勢的資本投入；而台灣相對口基數小、平台分散，若想複製韓漫的方式，恐將缺少支撐條件。
或許台漫真正需要的，可能是另一條「差異化」的路線（例如：跨域合作、國際合資、IP 整合開發）等，而不是一味追趕韓漫的步伐。而你我若能多主動去了解本土作品、甚至進而給予欣賞的創作者更多鼓勵，更將對大環境產生正面的效應。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《曾經輝煌的「台漫」產業，為何已看不到韓國的車尾燈？「韓漫翻身」的三次關鍵轉折》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
小資媽媽今天也很厭世。一腳跨在新媒體、另一腳則是在影視圈。製作過多部百萬點擊的新媒體影音，也開發過進入國際創投的故事。有時候追劇是興趣，有時候是工作。喜歡從劇中人物中找到一些小小的想法，然後記錄下來。行銷出身，偶而會興之所至的揀著寫一些觀察。
