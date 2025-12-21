【換日線運動】電競「差一步」就進奧運？後來又為何破局？
作者：丁桀／史波特菲爾德
2025 年 10 月 30 日，國際奧林匹克委員會（下簡稱國際奧會）與沙烏地阿拉伯國家奧委會共同宣布，合意終止雙方長達 12 年的 Esports 夥伴關係。根據原先規劃，沙國將於 2027 年主辦首屆奧林匹克電競運動會（Olympic Esports Games），如今這場合作關係的轉變，勢必牽動全球電競治理版圖的重新洗牌。
然而，在新任國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）與沙國國家奧會及世界電競總會（World Esports Foundation）商議後，決定另闢蹊徑，並啟動「暫停與反思」（Pause and Reflect）機制，希望透過重新安排協作及創新，尋找更符合奧林匹克精神的合作模式。
這項決定表面上為雙方在電競領域的合作畫下句點，實則卻揭示兩邊各自發展電競願景的分歧，也映照出全球電競治理版圖的複雜結構。本文將帶讀者走進這場變局，從意識形態、發展路徑到組織治理的角度，梳理關鍵爭議；同時也思考，電競運動在地緣政治版圖中，扮演的關鍵角色。
當「殺戮」遇上「和平」：電競能與奧林匹克並存嗎？
當電競叩關奧林匹克殿堂，價值觀衝突隨之浮現。
整體而言，當前熱門的電競項目大致可分為兩類：第一類是第一人稱射擊遊戲（FPS），如《絕對武力 2》（Counter-Strike 2）、《決勝時刻》（Call of Duty）系列、《特戰英豪》（Valorant）及《鬥陣特攻》（Overwatch），這類遊戲多以擬真軍事場景與槍械對戰為特色，玩家以擊倒對方的方式取勝。第二類則是多人線上戰鬥競技場（MOBA）遊戲，如《英雄聯盟》（League of Legends）與《Dota 2》，雖然血腥程度相對低，但「擊殺」敵方英雄、「摧毀」對方基地仍是勝利條件。
這類遊戲形式與《奧林匹克憲章》的核心價值，存在矛盾張力。憲章強調，國際奧會與各國奧委會的使命，在於彰顯運動精神中的公平競爭，並以行動反對任何形式的歧視與暴力。
2018 年，時任國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）公開表示，涉及殺戮的電動遊戲無法與奧林匹克價值相容，甚至以「殺人遊戲」一詞表達其立場。時任阿里體育執行長的張大鍾亦坦承，電玩中的血腥元素是電競入奧的最大障礙，暴力的界線或許模糊，但「見血」卻是一條清晰可辨的紅線。
不僅如此，電競運動雖強調「反應速度」、「手眼協調」與「策略思維」等認知能力，試圖與奧林匹克精神接軌，卻與奧運傳統強調的身體鍛鍊、追求「更快、更高、更強」的理念不同。儘管如此，國際奧會並未因此將電競拒於門外。
柯芬特里於近期訪中時接受新華社專訪，提到國際奧會確實看見電競與年輕世代間的緊密連結，但她更在意的是──如何透過適當的「傳遞方式」（delivery），讓電競成為「啟發」青年的力量。換言之，電競入奧已不是假設性問題，而是現在進行式。然而，關鍵不僅在競技形式和本身，更在於如何讓電競轉化為傳遞奧林匹克價值、激勵青年參與的媒介。
虛擬運動 vs. 電子遊戲：國際奧會的兩套標準
早在 2020 年、第九屆奧林匹克高峰會上，電競委員會主席拉帕帝恩（David Lappartient）主張區分「虛擬運動」（Virtual Sport）與「電子遊戲」（Gaming）兩種型態──虛擬運動涵蓋具備身體活動元素的項目（如自行車）與非身體活動形式（如足球電玩）；電子遊戲則包含競技型態（如《英雄聯盟》）與休閒型態（如《超級瑪利歐》系列）。
當時，高峰會更進一步同意將電競視為連結玩家社群及年輕世代的橋梁，企圖挽回流失的觀眾與年輕族群，並強調必須尊重虛擬形式中的運動價值。這項共識也奠定了 2021 年的《奧林匹克改革議程 2020+5》基礎，讓國際奧會開始考慮將具備身體活動元素的虛擬運動導入奧運競賽。其後，兩大重要示範賽事相繼誕生：2021 年的奧林匹克虛擬系列賽（Olympic Virtual Series，OVS），與 2023 年新加坡奧林匹克電競週（Olympic Esports Week Singapore）。
然而，這兩大示範賽也暴露出虛擬運動的結構限制。儘管奧林匹克虛擬系列賽宣稱吸引逾 24 萬名玩家參與，其中線上觀看人數最多的西洋棋也只有 3,689 名，此與動輒百萬名觀眾觀看的電競運動相比，前者的曝光度幾乎可忽略不計。
再者，電競運動涉及複雜的智慧財產權及商業談判，除了變相提高賽事舉辦難度外，也讓國際奧會規劃的賽事與實際電競市場、觀眾喜好脫節。2023 年新加坡奧林匹克電競週的項目選擇就是經典案例。當時賽事並未納入前文提及的任何熱門電競遊戲，反而納入免授權的《Tic Tac Bow》、《舞力全開》（Just Dance）及與實體運動較有連結的《虛擬跆拳道》（Virtual Taekwondo）、《跑車浪漫旅》（Gran Turismo），令不少玩家社群大感失望。
值得注意的是，以「大逃殺」模式聞名的《要塞英雄》（Fortnite）雖被納入 2023 年電競週賽事，卻未沿用標準遊戲模式，而是由國際射擊運動總會（ISSF）與發行商合作，打造專屬的「標靶射擊島」（target shooting island）的客製版本，刻意去除遊戲中的暴力元素。
可見國際奧會哪怕是部分「閹割」能吸引玩家的遊戲特色，也要不惜一切捍衛道德紅線。同時，奧林匹克運動也極力避免落入複雜商業談判，以免影響其在國際運動發展、組織治理及地緣政治中的角色。
國際奧會與沙國合作關係為何破局？
2025 年 6 月 2 日，巴赫召開奧林匹克電子競技運動會發行商與開發商論壇（Olympic Esports Games Publisher and Developer Forum），現場匯集超過 120 名來自奧林匹克運動、遊戲產業的利害相關人，及全球各大遊戲發行商與開發商代表，嘗試與擁有遊戲智慧財產權的業者，討論實質性合作的可能。然而，這場對話的背後，其實牽涉著一場全球電競治理主導權的地緣政治角力。
主要遊戲發行商（如 Riot Games, Valve 等）與國際奧會，至今仍為了「賽事」與「遊戲」的智慧財產權歸屬，及奧運品牌、轉播權與贊助收益的分配僵持不下，這也是導致雙方合作一再推遲的關鍵。此外，遊戲發行商也擔憂與沙烏地阿拉伯相關組織合作，恐怕將對共融發展與產業控制權帶來不確定性，因而多採取謹慎保守的態度。
事實上，沙烏地阿拉伯以「願景 2030」（Vision 2030）國家戰略為後盾，企圖以電競與遊戲產業，強化自身在國際社會的地位。2022 年，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）發表「國家電競與遊戲戰略」（National Gaming and Esports Strategy），加速產業佈局，預計在 2030 年前創造出 39,000 個就業機會、貢獻 133 億美元的國內生產毛額，並培育 250 家遊戲公司。
沙國主權基金（Public Investment Funding）旗下的 Savvy Games Group，於 2022 年啟動 380 億美元的投資計畫，積極收購與入股國際業者。目前，沙國已握有全球最大電競公司 ESL FACEIT Group，及美國遊戲發行商 Scopely 等資產。利雅德郊區的 Qiddiya 電競與遊戲特區，也預計於 2030 年前吸引每年 1,000 萬名訪客，並孵化 30 家遊戲開發公司。
在這場「傾國家之力」的加持下，沙國本是國際奧會的理想合作對象。不過，沙國同時也積極透過「鈔能力」整合全球電競治理版圖，試圖繞過奧林匹克既有的治理體系，也為這場合作添增未知數。
位居電競發展核心的穆罕默德．沙爾曼表示，未來電競世界盃基金會除了會舉辦電競國家盃（Esports Nations Cup），也將嘗試整合沙國電競總會、國際電子競技總會（IESF）及全球電子競技總會（GEF）。此舉普遍被外界解讀成，沙國未來將直接掌握賽事主導權與商業利益，繞過奧林匹克既有的治理及監管制度。
對此，拉帕蒂恩則主張，應回歸各國際單項運動總會（IFs）管理虛擬運動的發展，如由國際自行車聯盟（UCI）管理虛擬自行車賽事（Zwift），以維護國際奧會現有的治理結構，防止權力過度傾向商業端或單一國家。
電競入奧：互相扶持，還是各走各路？
從巴赫到柯芬特里，「電競入奧」的角力，不僅觸及奧林匹克運動的道德理念，也牽動商業模式與各方利害關係人間的權力重組。在此，筆者認為電競或許只是提前敲響了奧運長久以來的改革鐘聲。
電競運動作為全球炙手可熱的產業，擁有雄厚資本、成熟賽事生態，及數以億計的參與觀眾，這些條件皆賦予其足以與傳統奧運體制抗衡的籌碼。
沙烏地阿拉伯與國際奧會的分道揚鑣，或許正預示著全球電競治理將走向多元競爭，而非單一整合的未來格局。在現行結構不變的情況下，正如知名學者 Jim Parry 指出，未來可能形成傳統運動、虛擬運動、電競運動三強鼎立的局面。至於，誰需要誰？還有待我們繼續關注。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《電競「差一步」就進奧運？詳解國際奧會與沙烏地分手，全球版圖如何洗牌》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
長輩組電競團、吸引出生當地的業主回流，日本秋田縣如何與高齡化趨勢共存？
【奧運的詛咒】改革無望？國際奧會有太多方法可減輕主辦國負擔，但他們不想
作者簡介：
丁桀，小時候不愛運動，長大後才發現運動教會我許多事。目前為旅居海外的運動研究者，長期關心臺灣運動及政策發展。專欄名史波特（sport）菲爾德（field）希望以運動為介質，以社會為場域，實踐讓世界走進臺灣，將臺灣上架世界的夢想。
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 69
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 50
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 562
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 169
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 19 小時前 ・ 86
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 71
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 255
2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看 台灣老司機最持久
（記者周德瑄／綜合報導）成人直播平台SWAG今日發布2025老司機年度報告，統神憑藉首播摸男優下體內容奪下年度 […]引新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 61
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 8
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 18 小時前 ・ 22
陳詩媛婚禮誓詞「淚崩告白王齊麟」寶寶性別首度曝光！
兩屆奧運金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（暱稱「十元」）21日晚在台北萬豪酒店舉辦盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠，氣氛熱鬧而溫馨。兩人今年6月完成結婚登記，10月對外分享懷孕喜訊，目前已懷孕6個多月。婚禮中特別安排性別派對，是個男孩，現場洋溢滿滿祝福與笑聲。夫妻倆依循傳統完成迎娶與證婚儀式，王齊麟表示：「爸媽重視傳統，希望與親友一起見證彼此承諾與幸福時刻。」中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 12
羽球》奧運金牌王齊麟今晚結婚 最親密夥伴李洋當證婚人
兩屆奧運羽球男雙金牌王齊麟，今晚在台北萬豪酒店舉行「世紀婚禮」，運動部長李洋也擔任證婚人，希望王齊麟和妻子「十元」陳詩媛遇到任何問題都能迎刃而解，幸運久久！王齊麟和陳詩媛今晚婚禮邀請體育界、娛樂圈等友人到場祝賀，而李洋也沒有缺席，更擔任證婚人，證明兩人的交情。自由時報 ・ 11 小時前 ・ 15
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 41
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲語塞引來賓爆笑
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。民視 ・ 19 小時前 ・ 133