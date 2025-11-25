【星星教授安格斯 11/24-11/30 星座運勢】金牛避免情緒性試探，處女小心訊息造成誤會

牡羊3.21～4.20

太陽與火星同在9宮，讓這週的羊座像是重新啟動的引擎，明顯帶著「領頭羊」氣勢，人際容易得到支持，單身者可能突然對某個人心動，尤其來自工作或合作場合；已有伴的羊可能會想深談彼此未來，但得注意避免操之過急。此時水星逆行回到八宮，牽動金錢細節與合作條款，建議合約、款項、報價都重新確認兩遍，避免因粗心而失誤。







金牛4.21～5.20

這週牛座對「關係」特別敏感，讓情緒與愛意比往常放大數倍，你會比平常更在意對方的一句話、朋友的反應、主管的表情等，導致小劇場略多。單身金牛會被「有故事、深度強的人」吸引，桃花來源可能是舊情人、前同事或曾經有曖昧的人。有伴者的關係有點黏、有點緊，需要避免情緒性的試探。

雙子5.21～6.20

水星逆行回到六宮，使這週的雙子能者多勞，臨時任務增加、工作瑣碎爆量，時間像是偷走一般超級忙碌，生活節奏亂成一團，已有伴者要避免用「工作忙、身累心累」當作關係冷處理的藉口，多一句溫柔關心能化解倆人的冰冷僵局；單身者容易在公開場合遇見有點感覺的的對象，但那份悸動來得快去得也快。

巨蟹6.21～7.21

五宮能量被太陽火星點亮，這週的蟹座儘管頂著斷崖式下降的氣溫，生活與情感依然奔放活潑，你會渴望玩樂、創作、展現自我，人際表現有亮點，單身者容易對「讓你心情很好」產生曖昧情愫，幽默聰明的對象近在眼前！有伴者則在甜蜜與小任性間搖擺，適合安排一場說走就走的小旅行短暫放風，讓彼此感覺重新回溫。





獅子7.22～8.22

可能真心在外流浪得太久，這週獅子重新回歸家庭、自我需求上，水星逆行到家庭宮，家人間未平的衝突恐怕再度浮現，也可能會有一波居家修繕、搬動家具等突發狀況。建議先處理生活基礎，才能專注其它。單身獅子對於「安全感」十分執著，易被身邊溫暖型對象吸引。有伴者則可能在家庭議題或價值觀上有些拉扯，需要花時間重新磨合。

處女8.23～9.22

處女座迎來腦袋轉不停的一週！太陽、火星同坐三宮，讓你充滿點子，對生活、人際與感情產生新想法，但水星逆回也意味著訊息十分混亂，越急越容易出錯！這週單身者桃花會發生在與學習、交通、短途旅行有關的地方，想結識新對象還需要再積極一些；有伴者近期需避免文字訊息溝通，這週「說話」比「打字」更能增溫。





天秤9.23～10.22

水星逆行至二宮，天秤座金錢、收入、花費、與自我肯定有關的事情都被重新整理；這週適合盤點年度財務規劃，檢視消費習慣。感情運介於甜與酸之間，單身者會被穩重型對象吸引，但不確定對方是否與你有相同感覺；有伴者則容易因財務或家務分配而有點小情緒，只要願意說清楚，反而增進信任。





天蠍10.23～11.22

蠍座這週進入心態整理期，在命宮行星震盪之下，屬於天蠍的人設色彩變得鮮明，這週的你隱諱低調但十分迷人，愛情能量強。單身蠍座容易吸引到頻率相近，但更內斂的對象，有伴者會想面對關係裡的核心議題，在深刻對談中提升關係。此時的你雖然精準敏銳，但其實情緒起伏也大，與人互動記得多點微笑，不要太快把冷感或不耐表現在臉上。

射手11.23～12.21

太陽與火星同在射手本命宮位，整週射手魅力、效率、表現都變得更聚焦，也是你容易被大家依賴、被賦予責任的一週。單身射手的桃花非常強，某些情愫出現在出其不意的瞬間，會被「想沒都沒想過的類型」吸引。有伴者情感互動甜蜜，但水逆作祟下，也容易因日常瑣事互相抱怨鬥嘴，建議一起泡湯、散步等安排放鬆行程消消火氣。





魔羯12.22～1.19

冥王星逆行在命宮的尾聲，加上水星逆行週末回到人際宮，魔羯對自我價值與人生方向愈發敏銳，這週的你在社交圈會重新判斷誰值得信任、誰需要保持距離。你的觀察力與策略力都很強，但要避免過度邊緣化。單身摩羯會被冷靜穩重的類型吸引，但脫單腳步緩慢；有伴者相處上雖務實，但默契十足，能在日常瑣事中累積信任。





水瓶1.20～2.18

太陽、火星先後成為水瓶社交運上的福星，這週的你人緣、人脈、群組互動活絡，你也會在人群中突然變得多話，與朋友之間默契十足。然而水逆之下在工作金錢方面的溝通需要繃緊神經，避免因細故出紕漏。單身水瓶在社交場合的桃花特別強，輕鬆的對話也會讓你心跳加速；有伴者則要避免太多外務而忽略對方。





雙魚2.19～3.20

這週魚座被太陽和火星推著往目標前進，生活方向明確，也更在意長遠規劃，感情火力正全面加強中，單身魚座易與不同文化、背景、甚至不同領域的人看對眼，也可能因課程、講座、旅行而結識心動對象。有伴者則需注意兩人「節奏不一致」造成的誤會，彼此頻率、默契需要再次校準，深度談心比華麗約會更有安全感。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

