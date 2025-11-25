對剛入門精品的女孩來說，LOUIS VUITTON的Speedy幾乎是永恆的首選。它不僅擁有近百年的歷史傳承，也因為天后 Jolin的私服愛用，再次掀起話題。

undefined

在瞬息萬變的時尚界，能歷經近一世紀依舊屹立不搖的包款並不多，Speedy 正是少數之一。它的誕生故事、細節設計與文化意象，都成就了這款「越用越經典」的時尚象徵。

undefined

01 Speedy 的前身誕生於 1920 年的 Keepall

Speedy 的故事要從 1920 年說起。當時，工業革命讓人們開始熱愛旅行，LV 為此設計出第一款「可折疊軟式旅行袋」——Keepall。到了 1930 年，品牌為了因應短途出行需求，推出了「縮小版」Keepall，命名為 Express，之後才改名為 Speedy。

廣告 廣告

undefined

從旅行袋進化成手提包，它不僅象徵著速度與自由，也可說是今日「迷你包潮流」的先驅。

undefined

undefined

02 經典 Monogram 老花誕生於 1896 年

Speedy 最具辨識度的外觀，非 Monogram 花紋莫屬。其實這款被稱為「老花」的防水耐磨帆布材質，直到 1959 年 才正式誕生，那一年 Louis Vuitton對Monogram帆布材質進行重大升級，包括採用更耐用、柔軟且具防水性工藝，使其不僅能承受日常使用，也更適合應用在手袋與小型皮件上。在那之前，LV 使用的是牛皮與棕色帆布的結合版本。1959 年後，Monogram Canvas 成為品牌的象徵，也讓 Speedy 真正走入經典之列，登上「經典中的經典」寶座，成為至今仍最受時尚迷青睞的入門首選包款之一。

undefined

undefined

03 奧黛麗‧赫本（Audrey Hepburn）專屬訂製Speedy 25

1965 年，好萊塢女神 Audrey Hepburn 為了更輕便的日常需求，特別訂製了 25 公分寬的小尺寸 Speedy，也就是後來家喻戶曉的 Speedy 25。在女神光環加持下，Speedy 25 迅速成為時尚圈的經典代表，紅遍全球超過半世紀，至今仍是最受歡迎的尺寸之一。可以說，赫本是史上第一位「帶貨女星」。

undefined

undefined

undefined

04 2011年開始才有「背帶」

直到 2011 年，Speedy 才正式加入一組可拆式牛皮背帶，進化為 Speedy Bandoulière 25（法文 Bandoulière 意為「背帶」）。

undefined

這項設計讓 Speedy 更貼近現代生活——除了手提外，也能肩背、斜背，兼具實用與時髦。背帶可自由拆卸，讓人能在經典與現代之間自由切換。

undefined

05 皮革手柄、雙拉鍊與掛鎖的細節傳承

Speedy 承襲自 Keepall 的旅行精神。它的皮革卷邊手柄方便攜帶、雙拉鍊設計讓開合更順暢、刻有 LV 標誌的掛鎖則提升安全性。這些看似微小的細節，其實都來自旅行功能的考量，也成就了 Speedy 與生俱來的經典比例與實用魅力。

undefined

undefined

從 1930 年代的歐洲貴婦，到現代舞台上的 Jolin，每一個背起 Speedy 的人，都延續著這款包的精神：讓風格，永遠在路上。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【時尚小學堂】奧黛麗赫本催生LV小包，連Jolin都還在背！5大細節秒懂時尚迷都該知道的Speedy

● 最適合你的鑽戒是？超神準心理測驗，從愛情觀找出契合的鑽石車工形狀