【時尚小學堂】奧黛麗赫本催生LV小包，連Jolin都還在背！5大細節秒懂時尚迷都該知道的Speedy
對剛入門精品的女孩來說，LOUIS VUITTON的Speedy幾乎是永恆的首選。它不僅擁有近百年的歷史傳承，也因為天后 Jolin的私服愛用，再次掀起話題。
在瞬息萬變的時尚界，能歷經近一世紀依舊屹立不搖的包款並不多，Speedy 正是少數之一。它的誕生故事、細節設計與文化意象，都成就了這款「越用越經典」的時尚象徵。
01 Speedy 的前身誕生於 1920 年的 Keepall
Speedy 的故事要從 1920 年說起。當時，工業革命讓人們開始熱愛旅行，LV 為此設計出第一款「可折疊軟式旅行袋」——Keepall。到了 1930 年，品牌為了因應短途出行需求，推出了「縮小版」Keepall，命名為 Express，之後才改名為 Speedy。
從旅行袋進化成手提包，它不僅象徵著速度與自由，也可說是今日「迷你包潮流」的先驅。
02 經典 Monogram 老花誕生於 1896 年
Speedy 最具辨識度的外觀，非 Monogram 花紋莫屬。其實這款被稱為「老花」的防水耐磨帆布材質，直到 1959 年 才正式誕生，那一年 Louis Vuitton對Monogram帆布材質進行重大升級，包括採用更耐用、柔軟且具防水性工藝，使其不僅能承受日常使用，也更適合應用在手袋與小型皮件上。在那之前，LV 使用的是牛皮與棕色帆布的結合版本。1959 年後，Monogram Canvas 成為品牌的象徵，也讓 Speedy 真正走入經典之列，登上「經典中的經典」寶座，成為至今仍最受時尚迷青睞的入門首選包款之一。
03 奧黛麗‧赫本（Audrey Hepburn）專屬訂製Speedy 25
1965 年，好萊塢女神 Audrey Hepburn 為了更輕便的日常需求，特別訂製了 25 公分寬的小尺寸 Speedy，也就是後來家喻戶曉的 Speedy 25。在女神光環加持下，Speedy 25 迅速成為時尚圈的經典代表，紅遍全球超過半世紀，至今仍是最受歡迎的尺寸之一。可以說，赫本是史上第一位「帶貨女星」。
04 2011年開始才有「背帶」
直到 2011 年，Speedy 才正式加入一組可拆式牛皮背帶，進化為 Speedy Bandoulière 25（法文 Bandoulière 意為「背帶」）。
這項設計讓 Speedy 更貼近現代生活——除了手提外，也能肩背、斜背，兼具實用與時髦。背帶可自由拆卸，讓人能在經典與現代之間自由切換。
05 皮革手柄、雙拉鍊與掛鎖的細節傳承
Speedy 承襲自 Keepall 的旅行精神。它的皮革卷邊手柄方便攜帶、雙拉鍊設計讓開合更順暢、刻有 LV 標誌的掛鎖則提升安全性。這些看似微小的細節，其實都來自旅行功能的考量，也成就了 Speedy 與生俱來的經典比例與實用魅力。
從 1930 年代的歐洲貴婦，到現代舞台上的 Jolin，每一個背起 Speedy 的人，都延續著這款包的精神：讓風格，永遠在路上。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
【時尚小學堂】奧黛麗赫本催生LV小包，連Jolin都還在背！5大細節秒懂時尚迷都該知道的Speedy
