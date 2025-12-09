【本日焦點】「三年倒91個傳統市場」菜販揭背後原因／日本7.5強震 11萬人一度收避難指示／首例本土「球黴菌症」病徵一次看

你今天好嗎？傳統市場日漸沒落、消失，菜販感歎表示，市場有如長輩的「第三場所」，重要性不可小覷，呼籲民眾多去逛逛。日本東北昨發生規模7.5強震，天搖地動嚇壞眾人，從北海道到關東地區都發布廣泛警報，官方呼籲留意餘震。國產泡麵熱銷排行榜揭曉，「三大天王」穩坐前三名，第九名則是發行推出不到一年的品項。一起關注本日新聞。

外界普遍將原因歸咎於超市爭奪客源，真相其實並不單純，根本問題是「客人去哪了」。菜販指出，以一個市場平均100攤計算，等於衝擊9100個家庭生計，以及長者社交場域..詳全文

超商、連鎖超市、大賣場及美式賣場快速擴張的環境下，過去三年全台已有91座公有市場關閉。（示意圖／Getty Images）

震央位於本州最北端的青森縣外海約80公里處，一度警告海嘯「恐將達3公尺」，結果共計造成35傷、約9萬居民被迫離家。日相呼籲持續提高警覺，做好避難準備...詳全文

50多歲男性染疫，因咳嗽、呼吸喘等症狀就醫後確診，研判感染源與工作有關，推測在清理或維修貨櫃時塵土飛揚，吸入孢子而感染。目前國內已有20例境外移入個案...詳全文

據媒體報導，戰機從2萬呎高空急墜到6千呎高度，僚機多次緊急呼叫，飛行員才甦醒。空軍司令部說明，當時立即停止課目操作，由長機隨伴返場，平安降落...詳全文

發言人蕭光偉指出，中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，「只說對自己有利的」，這種鎖定「7千次也不會成真」...詳全文

據統計，今年台灣整體泡麵市場突破9.3億份，較去年同期成長約3%。超市量販業者家樂福公布排行榜，統一肉燥麵年銷售額近億元穩坐冠軍，其次為來一客鮮蝦魚板以及滿漢大餐蔥燒牛肉，味味A排骨雞麵也因創意吃法話題，帶動銷售，名列第七。榜上黑馬為第九名的來一客辛辣香菇，，被網友封為「很厲害」的新世代代表...詳全文

量販業者公布《2025年度國產泡麵排行榜》，由「三大國民經典」穩坐年度前3名。（示意圖／Getty Images）

不少品牌陸續推出上掀式行李箱，觀望中的消費者上網尋求意見，詢問這款產品拿取下方物品是否不方便。許多過來人留言大推，表示上掀式搭配衣物收納袋使用，在小房間整理行李也不會大亂，非常值得。但也有另一派人認為，這類行李箱通常較厚、較重，若很在意行李限重，或是出國會用到寄放櫃，就要考慮一下...詳全文

行李箱款式眾多，其中上掀式行李箱近年來廣受許多民眾喜愛。（示意圖／Getty Images）

