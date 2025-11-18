【本日焦點】「台灣人眼中的國民黨」民調出爐／才滿月女嬰亡⋯腸病毒「疫情反常」／川普批美愚蠢：晶片生意拱手讓給台灣

嗨！你今天好嗎？台灣民意基金會公布「台灣人眼中的國民黨」民調，52.3%民眾認為國民黨不值得信賴，賴政府滿意度低於五成，民意對公共議題多傾向支持在野陣營主張。腸病毒一反常態，今年流行期在秋末出現，一例新生兒染病不治，預估未來幾周病例數將持續增加。川普再度談及台灣晶片產業影響力，直指美國過去政策愚蠢，強調透過關稅政策，一年內即可重奪全球大部分市場。跟我們一起關心本日新聞。

分析民調，國民黨「三罩門」為中國認同、反共立場不堅、不清廉，欲重返執政必須克服這些問題。卓內閣施政滿意度為39.7%，已連續八個月陷入低迷狀態...詳全文

廣告 廣告

調查顯示，在50.3%台灣人眼中，國民黨「認同中國多於認同台灣」。（中央社資料照）

疾管署在疫情周報中指出，今年腸病毒反常未在夏季出現明顯流行，直到秋末才開始增多，就診人次較前一周1萬806人次上升3.9%，研判進入流行期，預估到明年放寒假才會降溫...詳全文

在白宮受訪直言，過去晶片製造外移，讓台灣成為全球主要生產基地，對美國而言「非常可恥」，川普強調，關稅政策正促使晶片生產回流美國...詳全文

在累積雨量圖標示出「空白區域」，因東北季風期間，大屯山系形成天然屏障，以致背風面的「石牌到士林最不會下雨」，必須等風向轉變，雨區才會隨之改變...詳全文

參加校內遊學講座，二十餘人報名「EDC專長探索中心」八月赴美的行程。業者在出發前三天以「洛杉磯示威」為由，延後到明年一月出發，雖承諾可退款，卻至今無下文...詳全文

從影40多年，湯姆克魯斯四度與小金人擦肩而過，今年他終於得到奧斯卡肯定，獲頒終身成就獎。當《不可能的任務》主題曲響起，阿湯哥登台受獎，全場明星起立鼓掌向他致敬。湯姆克魯斯在致詞時真誠感謝電影帶給自己的力量，並邀請昔日合作夥伴一同起立，分享這份榮耀。他也強調，未來仍會全力投入創作，把最好的作品帶給觀眾...詳全文

智慧型手機成為現代生活標配，但許多人仍對自己擁有的第一支手機抱有特殊情感。有網友好奇發問：「大家的第一支手機是什麼型號？」引來熱烈討論，網友分享的品牌五花八門，還有滑蓋、彈出式等手機款式，經典機型的3310、蝴蝶機、海豚機，以及必須買可樂才能換購的「可樂機」，勾起濃濃回憶殺...詳全文

不少人分享當年手機驚人耐用度，其中Nokia 3310堪稱為傳奇。（示意圖／Getty Images）

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。