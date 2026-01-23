【本日焦點】「掉下去就會死」徒手攀101直播惹議／「9歲每天都是這樣」黃仁勳罕談童年遭霸凌／三立採訪車失控撞進銀行 釀10傷

辛苦一周了，周末好好休息吧。知名攀岩家霍諾德明天挑戰徒手、無繩索攀爬101，吸引全球目光，但「極限直播」引發質疑，外媒指反映出台灣社會渴望「被看見」。9歲就赴美求學，輝達執行長黃仁勳罕見談遭霸凌的艱辛成長經歷，母親驚人意志力影響他的經營之道。三立電視台採訪車失控撞進北市銀行，已知有10人受傷，其中2人意識不清送醫。可用於上健身房、買運動服裝，500元運動幣別錯過，登記抽籤時程、方法報您知。跟我們一起關心本日新聞。

霍諾德勘察過101，發現抓握點和形狀都很適合攀登，還破例獲得許可「不用繩索」。然而這次挑戰地點不是在野外，而是在台北鬧區，引發過度「表演化」的疑慮..詳全文

廣告 廣告

知名攀岩家霍諾德將挑戰台北101，直升機探勘。 （中央社）

進入肯塔基州的小學就讀，黃仁勳當年是小鎮中少數的亞裔面孔，因外貌差異和語言能力不足，成為「異類」，上學途中必須經過殘破的的吊橋，抵達學校則要面對更大的困難...詳全文

位在北市鬧區的彰銀吉林分行，內部滿目瘡痍，磚頭散落一地，車身卡在建物口，造成辦事民眾、行員及路人受傷，三立電視發出聲明，對事故造成損害表達最深歉意...詳全文

常見的抗過敏處方用藥「停敏膜衣錠5毫克」，廠商在自主進行連續性安定性試驗時，發現總不純物含量超出規格上限，主動通報啟動回收機制，涉及單一批號逾28萬錠...詳全文

趁著大掃除斷捨離！閒置的行動電源和手機等產品，裡面的鋰電池放久會老化、結構崩解膨脹，有自燃風險。丟棄時應先用膠帶貼住金屬接觸點，再拿去超商或通訊行回收...詳全文

原本限定年齡發放的「青春動滋券」轉型為運動幣，並擴大發放對象，年滿16歲國民都有機會取得，將發出60萬份，下周一起即可至動滋網參加登記，運動部將於2月12日直播公開抽籤，再以簡訊通知中獎者。運動幣面額為500元，使用範圍分為三大類，包含運動用途、看比賽、添購運動裝備等...詳全文

運動幣可用於看比賽、買運動裝備及參加運動課程等。（示意圖／Getty Images）

有網友表示自己才工作半年，每個月固定給家裡5千到8千元生活費，又被爸媽暗示「紅包要包大包一點」⋯雖然年終不錯，對於要包多少紅包還是很苦惱，詢問「3600元會顯得很小氣嗎？」不少人回應建議量力而為，「現在就包6000元，未來只會越變越大包」、「今年32歲，紅包已經16800x2了」、「以後過幾年有增加的空間，爸媽會更有感」...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。