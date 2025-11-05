【本日焦點】「清零」目標達成 非洲豬瘟禁令將解除／500萬黃金、現金丟公園 找到失主／普發一萬登記首日 已逾56萬人完成

您的一萬元想好怎麼領取了嗎？非洲豬瘟疫情未見擴大，明午起陸續解除豬隻禁運、禁宰限令，恢復活體豬肉供應，持續禁用廚餘餵養。苗栗公園驚現7條黃金及現金6萬多元，路過民眾擔心是詐騙，不敢靠近，結果原來是失主「睡著了忘記帶走」。普發現金登記入帳首日開放身分證字號尾數0、1的民眾登記，官網順暢不到兩分鐘就搞定，其他領取方式及資格如何認定等相關問題，一一為您解答。跟我們一起關心本日新聞。

全國至今未發現第二例非洲豬瘟，農業部長陳駿季宣布，預期公有市場11/8開始供應溫體豬肉。由於未落實廚餘蒸煮是這次發生豬瘟的主因，若要解除廚餘禁令需達到三條件...詳全文

農業部宣布11/6中午解禁活豬運輸，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰。（中央社）

晨運意外發現鉅額財物，民眾只敢遠觀，警方調閱監視器和銀樓銷售紀錄，確認遺失者是一名獨居男子，他因擔心財物放在家中會被偷，才隨身攜帶...詳全文

普發現金登記「沒有網路塞車」，只要備妥相關資料，不到兩分鐘即可完成申請。財政部提醒，常見的錯誤訊息包括健保卡號或身分證編號未填寫、金融機構代號未勾選等...詳全文

輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18，北市副市長李四川說新壽提出44.7億元解約金，希望7日就能簽解約協議書，蔣萬安已指示各局處以最優先的速度、最高行政力處理...詳全文

綠委建議成立「國家隊ETF」，政府每個月替0到10歲的孩子投入4000元，家長也投入4000元，讓孩子滿18歲時即擁有100萬元，並限制孩子滿18歲才可以動用這筆錢...詳全文

你的一萬元要怎麼花？今起登記入帳正式開跑，11/9前依照身分證字號尾數分流，之後則不設限，或是11/17起可以在16家指定金融機構ATM領取現金，另有部分特定對象的一萬元會直接入帳。還在媽媽肚子裡的寶寶，最遲明年4/30前在國內出生、有出生證明等，也符合領取資格。若您的家人在今年10/23（含當日）後過世，家屬或其受託人需先電洽1988專線...詳全文

普發一萬要登記嗎？家人過世可領取嗎？6大必看QA。（示意圖／Getty Images）

旅日達人林氏璧發起調查，結果「上野阿美橫町」以17%高居榜首，原宿竹下通居次，東京晴空塔與澀谷十字路口則並列第三。有網友吐槽阿美橫町「像桃園中壢區」，也有人直言「晴空塔觀景台相對其他的不太好」、「淺草商店部分重複略高」。不過，占最大多數的是45%網友認為「沒有失望的景點」。此外，日本與中國大陸的票選結果，都將晴空塔列為第一名...詳全文

