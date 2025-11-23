【本日焦點】「13萬人擠爆高雄」攤商笑開懷／評審揭幕後⋯影后激戰 兩人爭到最後一刻／四連霸里長挑月世界濫倒垃圾 揭原因

嗨！你今天過得好嗎？高雄周末演唱會滿檔，第一天就湧入13萬人，散場人潮紛紛前往夜市覓食，攤商笑喊忙到停不下來。第62屆金馬獎頒獎典禮落幕，評審透露今年戰況異常激烈，其中奪得影后的范冰冰激戰到最後一刻才確定。高雄四連霸里長李有財父子涉嫌在「月世界」傾倒百噸垃圾，為何選在知名景點進行違法勾當，原因曝光。跟我們一起關心本日新聞。

周末首日四大演唱會發威，為高雄創造近4.2億產值，各家粉絲湧入瑞豐夜市及六合夜市，有攤商直指人潮多了三倍，不得不準備更多食材，營業額至少增加兩成...詳全文

高雄周末有多場大型演唱會，周六捷運運量創下今年度最高運量。（圖／中央社）

金馬執委會執行長聞天祥指出，影后爭奪戰集中高伊玲與范冰冰兩強之間，影帝張震與柯煒林戰到最後，最佳劇情片《大濛》則以一票之差險勝《眾生相》...詳全文

李有財等人明知當地是知名觀光景點，有眾多遊客，但認為周圍山谷仍是偏僻處所，到了夜晚人煙罕至，才到該處丟包垃圾、廢棄物，如今父子遭收押禁見...詳全文

一名服役於十軍團586旅的裝甲兵江弘國，日前獨自挑戰「八唐縱走」失蹤，最後一則訊息是告知女友就快下山，隨即失聯，警消已加派人力擴大搜救範圍...詳全文

日相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中共政治局委員王毅首度發聲強調「將同各方一道維護一個中國原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果」...詳全文

11月24日起，全台1294間郵局都能臨櫃領取普發一萬現金！首周採身分證字號尾數單、雙號分流，65歲以上長者或身心障礙人士則不受限制。須注意一定要攜帶有照片的健保卡，若未領有健保卡者，則可憑身分證、居留證等身分證明文件正本領取，委託親友代領者則應由受託人持相關證件...詳全文

民眾只要攜帶有照片的健保卡、身分證或中華民國居留證，前往全國郵局儲匯櫃台，簽名並留下聯絡電話，即可領取普發一萬。（示意圖／Getty Images）

有網友發文詢問，如果在公車站想搭第二台其他路線的公車，要怎麼攔車才不會讓第一台公車誤停，引發熱烈討論。對此，一名台中的公車司機分享簡單的手繪圖示，乘客揮右手表示要搭第一台，揮左手則是第二台，但以台中地區為主。網友留言表示「第一次知道台中有這種手勢默契」、「台北的駕駛保證看不懂」...詳全文

多台公車到站時，要如何攔到正確的車子，引發網友熱議。（示意圖／Getty Images）

