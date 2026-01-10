【本日焦點】一支保溫杯用近20年 男鉛中毒不治／陳菁徽：即起不參與涉及代理孕母條文審查／加油目睹驚悚瞬間 民眾：離死亡最近的時候

你今天好嗎？保溫杯潛藏危機⋯男子長期使用老舊保溫杯裝咖啡，內層出現鏽蝕及老化仍照用不誤，最終診斷出鉛中毒，短短一年病情惡化去世。立院審理代理孕母法案紛擾不斷，相關領域出身的藍委陳菁徽被要求利益迴避，她宣布即起不參與審查，盼回歸理性討論。冬天蚊子變多？有網友反映居家困擾，專家解釋原因、提供解法。一起關注本日新聞。

腎臟科醫師分享案例，資深駕駛因車禍意外檢查出重金屬中毒，事後發現其使用的保溫杯內層鏽蝕、老化，甚至出現裂痕。醫師提醒，並非所有飲料都適合拿來裝保溫杯...詳全文

偏酸或偏鹼的飲品，如檸檬水、碳酸飲料，若長時間存放在老舊或受損的保溫杯，可能提高重金屬溶出風險。（示意圖／Getty Images）

因具備人工生殖專長，審查時被綠委質疑未利益迴避。陳菁徽表示，代孕制度涉及專業的醫療議題，也涵蓋倫理、社會、權利保障等面向，如今氛圍已淪為人身攻擊...詳全文

「當時油槍還插在車上，只能拿錢包、手機往外衝」，目擊者驚魂未定。嫌犯點火後撲向旁邊的保全人員，導致他全身約15%燒傷，嫌犯還攻擊到場的消防員，最後遭壓制...詳全文

環保單位指出，常見的保麗龍分為包裝、餐具兩類用途，皆可回收，但若是沾到油垢、沙土等髒污，就當一般垃圾丟進垃圾車。傳統塑膠氣泡紙則是不可回收...詳全文

這隻綠鬣蜥體長超過1.5米，自去年起就固定棲息於台南祥合公園，當其他同類不斷被捉捕時，唯獨牠始終逍遙法外，行蹤異常狡猾，這次出動持槍專業獵人...詳全文

氣溫直直落，網上出現抱怨文，指更常聽到蚊子在耳邊嗡嗡作響，影響睡眠，還釣出許多有同樣困擾的苦主。專家指出，冬天蚊子多是「地下家蚊」，活動範圍與一般常見的蚊子不同，也不受限於季節，通常孳生於污水管、化糞池等環境，透過管線悄悄進入住家，若想改善必須從源頭處理，包括改善室內管道密合度、定期消毒...詳全文

專家表示，地下家蚊的壽命大約一至三周，由於季節不會影響活動，所以當冬天來臨，其他的蚊蟲消失，反而突顯牠們的活躍。（示意圖／Getty Images）

你注意到了嗎？淡水信義線端點站象山代號是「R02」，在網路上掀起討論。網友熱心解答，其實「R01」為還沒蓋好的廣慈／奉天宮站，甚至有人「從國中等到大學畢業」。這段全長約1.42公里的信義線東延段，被稱為史上最具挑戰性的工程，由於地質結構不佳，加上民生管線老舊複雜，遷移作業繁複耗時，工程自2016年至今尚未完工...詳全文

北捷淡水信義線（紅線）是北市重要樞紐之一，網友好奇，為何最後一站象山代號不是R01？掀起熱議。（示意圖／Getty Images）

