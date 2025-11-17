【本日焦點】中國警告恐淪戰場 日方籲元首對話／臭氣沖天 高雄月世界山坡變「垃圾山」／彰化芬普尼蛋外流台中 35業者名單公布

你今天好嗎？日本首相高市早苗的「台灣有事」論掀起風波，中方不僅要國人近期別去日本，軍事動作也頻頻，但日方也非常強硬不低頭。高雄又有新景點？繼美濃大峽谷後，燕巢也被發現有垃圾山，高達數十噸的垃圾被惡意傾倒在山坡地，不只破壞生態環境，還造成環境污染。普發一萬ATM領取方式開跑，本文親自實測並拍下操作過程，協助您開心領錢沒煩惱。一起關注本日新聞。

中日情勢升溫，北京發動文攻武嚇的同時，日方態度也相當強硬，雖然希望兩國元首能對話並化解分歧，但據日媒報導，日方不可能答應撤回首相高市的涉台言論...詳全文

《解放軍報》撂狠話警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險。（示意圖／Getty Images）

高雄前陣子才被爆出美濃大峽谷，現在又被發現燕巢垃圾山，大量垃圾被惡意傾倒在山坡邊，現場飄散明顯臭味，甚至還可看見許多蒼蠅..詳全文

買到問題蛋的店家橫跨台中梧棲區、大肚區、龍井區、清水區以及沙鹿區。衛生局將完整名單公布在台中市重大食安議題專區...詳全文

當事人在今年二月時，指控遭日籍安檢人員伊藤大介性騷，並透過駐札幌辦事處向警方報案。案件歷經九個月，被告僅被判罰30萬日圓...詳全文

賴總統強調，中國大陸只要跨境鎮壓2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，雖然國內政黨競爭難免，但面對敵外勢力應該團結...詳全文

準備好提款卡、身分證字號、12位數的健保卡卡號，前往16家金融機構指定的ATM機台，認明上面貼有「普發現金」的貼紙，就可領取。插卡後選取「全民+1 政府相挺」，並依序輸入個人資料，就能領到一萬元現金。請注意，13歲以上但是未領有提款卡者，只能選擇其他方式領取...詳全文

ATM現金提領時間至明年4月30日止，未滿13歲孩童可由父母或監護人代領。（示意圖／Getty Images）

巴爾幹半島阿爾巴尼亞和希臘邊界的一處洞穴內部，發現有面積達到106平方公尺的蜘蛛網，就像是厚地毯覆蓋岩壁的樣子，十分壯觀。更驚人的是，洞穴裡約居住了超過11萬隻蜘蛛，並且罕見地和平共存，打破了通常體型較大蜘蛛會捕食小蜘蛛的認知。科學家推測，這可能與洞穴周圍的240萬隻蠓蟲有關，因為牠們提供了穩定的食物來源...詳全文

