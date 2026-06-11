【本日焦點】伊朗轟炸美軍指揮中心 稱摧毀大量戰機／眼睛乾 狂點人工淚液半年⋯視力只剩0.1／女見「老鷹捕鴿」急喊放開牠 遭檢舉結果曝

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你今天好嗎？美伊衝突升溫，伊朗再射12枚飛彈轟炸約旦美軍指揮中心，革命衛隊嗆聲「對侵略者的懲罰性行動」。乾眼症反覆發作恐是「缺油」，婦人狂點人工淚液導致重度視力模糊，醫師示警誤用風險。公司面試當心觸法，不得探詢隱私或涉及歧視，五大違法問題別踩雷。一起關注本日新聞。

革命衛隊聲明，彈道飛彈已摧毀美軍設施及大量戰鬥機。美國駐約旦大使館緊急發布安全警報，呼籲公民立即就地尋找掩蔽物避難...詳全文

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美伊衝突升溫，革命衛隊再度對約旦一處美軍指揮中心發射飛彈。（示意圖／Getty Images)

醫師表示，乾眼症常見原因是「缺油」，靠人工淚液暫時緩解症狀，容易造成長期發炎，甚至傷及角膜，影響視力...詳全文

影片中出現「喝斥」保育類的鳳頭蒼鷹，遭民眾檢舉騷擾野生動物。北檢偵查後，認定難認有騷擾犯意，宣布不起訴處分...詳全文

人體清晨都會進入「甦醒模式」，剛起床時心血管風險偏高，不宜攝取高糖、高油或刺激性的食品，增加心臟的額外負擔，也不能什麼都不吃...詳全文

「筆試時維持低頭姿勢很久，還換上黑框眼鏡」，監試人員發現有異，該生眼鏡竟傳出高溫，當場抓包作弊，該科0分計算...詳全文

根據《就業服務法》規定，企業若經檢舉涉及歧視，恐被處以6萬元至30萬元罰鍰。人力銀行提醒公司及應徵者，避開涉及隱私或人格標籤等探詢提問，包括身家調查、感情狀況、家庭計畫等，例如，家人職業及個人財務狀況都與工作職能無直接關聯...詳全文

企業若面試時有就業歧視或是詢問隱私恐挨罰。（示意圖／Getty Images）

黃仁勳登上「國民MC」劉在錫主持的綜藝節目，除了暢談打造AI帝國的心路歷程，也罕見分享40年前的浪漫故事。黃仁勳透露，當年追求妻子，先主動邀請對方看自己的作業，還自信承諾「每周跟我讀書，我可以讓妳拿到全A」，最終兩人從校園戀情走入相守數十年的婚姻...詳全文

黃仁勳透露，17歲後就沒有自己買過衣服，身上衣物幾乎都由妻子打點。（圖／中央社資料照）

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