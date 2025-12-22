【本日焦點】余家昶喪命 30年好友慟：實現11年前的話／張文以假名網購煙霧彈 警追出進口商／艾普斯坦檔案解密 川普照片一度下架挨批

你今天好嗎？北捷案英雄余家昶捨命抵擋張文，阻止傷害擴大，30年好友透露當年鄭捷案發生時，余男曾經說過一句話，如今實現。凶嫌張文使用假名網購煙霧彈，業者表示引進商品是因為老闆本身是生存遊戲愛好者，沒想到會捲入事件。不是吃剩的都丟廚餘！魚刺、果皮、骨頭等，依據各縣市規定有所不同，為您一次解答。一起關注本日新聞。

好友透露，當年鄭捷案發生後，余家昶曾說過「如果遇到一定會制止」。網友也在社群上發起「真正該被記住的名字余家昶」的號召...詳全文

廣告 廣告

北捷台北車站M7出口處，許多民眾到場送上鮮花悼念。（圖／ 中央社）

警方找到刊登販售的生存遊戲專賣店，並進一步追查到台南的進口商。業者強調來源皆合法申請輸入，但網購平台相關商品仍遭強制下架...詳全文

美前總統柯林頓、麥可傑克森、英國約克公爵夫人等多位名人的影像都在其中。川普照片一度下架又公開，並且大量內容遭塗黑處理，司法部表示是為了保護潛在受害者...詳全文

百萬YouTuber「見習網美小吳」與紀卜心創辦的手搖飲品牌，去年因為乳源標示不清引起爭議，僅存的桃園中正店也關門，品牌最終僅維持1年8個月...詳全文

經查恐嚇訊息來自柬埔寨的境外IP，全台8處與捷運共構的車站已加強聯防戒備與巡查，光是北市今天就出動1579名警力，捷運部分有320人...詳全文

台灣各縣市都有垃圾清運分類規定，許多民眾遇到像是魚刺、果皮、生肉等，可能一時之間搞不清楚該丟廚餘還是一般垃圾。以果皮來舉例，香蕉皮、柚子皮、橘子皮以及西瓜皮被歸類於「軟果皮」，可丟廚餘，但在基隆、苗栗又分別有不同規定。生肉丟棄的規範，台北與台中也不同，另外茶葉渣、咖啡渣、蛋殼、果核也各自有相關方法，建議參考各地方政府公布的回收訊息，才能準確分類...詳全文

魚刺、骨頭怎麼丟，是許多民眾心中的疑問。（示意圖／Getty Images）

日媒《女性SEVEN》訪問福原愛，她表示兩人是在當初離婚成立後，於2021年底才正式交往，起初並未以結婚為前提，但在對方家人鼓勵「不如結婚，作為一家人一起走下去吧」，才思考再婚的可能。福原愛表示，「很開心能迎接新生命、再度增加家庭成員。」...詳全文

日本前奧運桌球國手福原愛正式再婚且已經懷孕，坦言第三胎仍感到緊張。（圖／中央社資料照）

謝謝你的閱讀！馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢。

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。