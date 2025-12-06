【本日焦點】便當在鳳凰城爆紅 台積電帶進7改變／川普國安戰略提台灣8次 路透：措辭更強硬／柯提藍白合不讓3%或6% 鄭麗文回應

你今天好嗎？台積電改變了鳳凰城，由於大量台灣工程師進駐，當地生活出現七大「台味」。川普第二任期首份國安戰略報告出爐，內容提到台灣8次，外媒直指措辭第一任時更加強硬。一代建築大師蓋瑞辭世，享耆壽96歲，代表作畢爾包古根漢美術館吸引朝聖人潮，一起回顧「普立茲克建築獎教父」傳奇人生。一起關注本日新聞。

焢肉飯、椒麻雞、蔥爆牛⋯大批台灣人不僅在飲食方面帶入便當文化，也因為偏好日系車，帶動車價上漲兩成。許多工程師選擇買房代替租屋，催生許多「台積村」...詳全文

台積電於2021年動土，隔年派出大批台籍工程師赴美協助建廠，未來預計蓋滿六座晶圓廠。（圖／Caitlin O'Hara／Getty Images）

「嚇阻台海衝突是優先要務，理想做法是透過維持軍事壓倒性優勢達成」，這份國安戰略報告，相較2017年版本僅三度以既有外交語言提及台灣，表態更形強烈...詳全文

「大家可能對上次藍白合失敗還存有陰影」，藍營表示，這次會用最大誠意，透過公平、公開以及公正的遊戲規則，結合在野力量，提名最適合的人選...詳全文

中老年男性常見疾病，發生在40多歲男子身上，患者因與朋友狂吃羊肉爐並飲酒，夜晚頻尿，被診斷為攝護腺發炎，醫示警，酒精與進補食材刺激，若症狀嚴重恐導致急性尿滯留...詳全文

韓國AAA頒獎典禮10周年，首度移師台灣舉辦，本屆由IVE張員瑛、2PM李俊昊擔任主持人。高雄世運周邊中午開始就出現朝聖人潮，不時傳來尖叫聲...詳全文

西班牙畢爾包古根漢美術館、洛杉磯迪士尼音樂廳，皆出自「普立茲克建築獎教父」蓋瑞之手，最大特色是以解構、扭曲的金屬，展現跳舞般的線條，畢爾包古根漢更被譽為當代建築與解構主義建築代表作。他親手設計的中國醫藥大學美術館於5月動土，預計4年落成，是他在東亞的唯一鉅作，也將成為台灣的新地標...詳全文

蓋瑞5日在位於聖塔蒙尼加的家中，因為呼吸道疾病過世。（圖／Matt Winkelmeyer／Getty Images）

白色細絲俗稱「橘絡」，富含橙皮苷成分，具有強大的抗發炎、抗氧化作用，能夠有效調節血脂、協助穩定血壓，同時也是促進腸胃蠕動的好幫手。另外，橘子果肉的維他命C能提升身體戰鬥力，葉酸能提供製造紅血球的關鍵養分，可有助於日常遠離疲勞感。但若有高血糖、腎臟疾病民眾，要注意控制食用的數量...詳全文

營養師高敏敏透露橘子的白絲富含橙皮苷，具有抗發炎、抗氧化等效用。（示意圖／Getty Images）

