【本日焦點】停砍公教人員年金 立院三讀通過／爭法庭直播吞敗 柯提抗告遭高院駁回／青森外海規模6.9地震 監視器錄下震動瞬間
辛苦一周了，周末好好休息吧。國民黨挾人數優勢，在民眾黨未投票情況下，三讀通過停砍公教年金部分條文修正案，提前停止退休所得替代率調降年度。高院駁回柯文哲、沈慶京抗告，指出北院對其涉及案件「宣判後公開播送」理由適當，裁定不得再抗告。日本青森連日發生強震，今晨最大規模達6.9，多地區一度發布海嘯注意報，劇烈震動瞬間曝光。跟我們一起關心本日新聞。
1.停砍公教人員年金 立院三讀通過
公教年金改革於7年前上路，原本法定分10年逐步調降退休人員所得替代率。立法院今日通過新法「提前不適用」，綠委批「重退休、輕現職，重公教、輕勞工」，藍委則稱是真改革...詳全文
2.爭法庭直播吞敗 柯提抗告遭高院駁回
柯文哲日前聲請裁判宣示、言詞辯論應即時播送，高院指出法庭錄音錄影為確保人民知的權利、當事人公平審判權，及實現公開透明的法律程序...詳全文
3.青森外海規模6.9地震 監視器錄下震動瞬間
青森縣外海上午發生地震，震源深度20公里，北海道、岩手、秋田等地最大震度4級，八戶港與襟裳町均觀測到0.2公尺海嘯，當地廣播呼籲民眾往高處避難...詳全文
4.閉門溝通 國會助理工會與陳玉珍達3共識
藍委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，遭質疑立委自肥，國會助理群起連署要求撤案，雙方會談後，同意公費助理薪資及年終獎金等相關費用，陳以修正動議方式代替撤案...詳全文
5.67是什麼意思？揭開流行語迷因
沒有固定意義、無厘頭卻又無所不在，但一出現就會引起騷動，有些青少年還會用此來敷衍問題，「67」甚至被美國線上字典選為 2025 年度代表詞彙...詳全文
泣訴生命無常⋯不捨女婿病逝 賴佩霞：我們視訊看著他離開
「以為Kevin會醒過來，沒想到結果竟是如此。」賴佩霞么女新婚才一年，美籍丈夫Kevin罹患先天性心臟病，經常進出醫院，日前接受心臟移植手術，結果卻等來噩耗。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，同時感謝科技發達，能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路...詳全文
屋頂炸飛！加州民宅瞬間夷為平地「如同戰爭電影」
施工不慎，損及地下瓦斯管線，讓當地民宅發生嚴重氣爆，三棟房屋被炸毀，現場畫面震撼。事後空拍照可見該社區滿目瘡痍，許多救援人員圍繞周邊。太平洋瓦斯電力公司證實，瓦斯管線雖在事故前已被關閉，但完全阻斷瓦斯輸送需要時間，由於建築團隊誤挖，發生爆炸事故，已派員緊急趕往保護管線...詳全文
